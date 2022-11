Er bestaat geen twijfel over het feit dat de no-code ontwikkelingsaanpak en drag-and-drop app builders zijn opgekomen als game changers in de software ontwikkelingsindustrie. Er is een grote verzameling no-code ontwerptools beschikbaar op het internet die no-code ontwikkeling gemakkelijk, soepel en sneller maken voor allerlei mensen, zelfs voor mensen zonder technische expertise.

In dit artikel leert u alles over de grondbeginselen van no-code ontwikkeling en enkele van de beste no-code ontwerptools die u kunt gebruiken om betrouwbare, veilige en efficiënte apps te maken. Het mooie is dat no-code tools niet beperkt zijn tot één bepaalde industrie of sector. In plaats daarvan kunnen ze worden gebruikt om aan de eisen van verschillende industrieën te voldoen.

Laten we beginnen met de basis.

Wat is no-code?

Op de vraag wat precies no-code is, bestaat geen eenduidig antwoord, omdat er verschillende factoren meespelen. In het algemeen staat de term "no-code" voor een methode van softwareontwikkeling die afstapt van de traditionele vorm van code schrijven en zich richt op het gebruik van meer geautomatiseerde technologieën, zoals AI-gebaseerde codegeneratie, om aangepaste apps te creëren zonder enige codeervaardigheid.

Deze procedure kan het gebruik omvatten van interactieve apps, codebibliotheken, drag-and-drop app builders, en AI-code-genererende tools die de creatie van ingewikkelde programma's vergemakkelijken zonder een enkele regel code te schrijven. Het betekent dat je niet het traditionele proces van het behalen van een diploma informatica hoeft te doorlopen om apps te ontwikkelen.

Traditioneel wordt code geschreven met behulp van een IDE door een ontwikkelaar of programmeur (geïntegreerde ontwikkelingsomgeving). Bekwaam worden in het schrijven van code kost jaren, wat een uitdagend talent is. Bovendien zijn er vaak veel programmeertalen en frameworks om onder de knie te krijgen.

Met behulp van no-code tools hoeft u geen code te schrijven om een webapp, website, database, enz. te maken. Met no coding tools kunt u klikken of slepen in plaats van coderen. De gebruiker interageert meestal met een GUI (grafische gebruikersinterface). Visual programming, wat geen nieuwe term is, is een gebruikelijke naam voor deze benadering van het maken van software via een grafische gebruikersinterface.

No coding is een geweldige techniek om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te testen zonder je zorgen te maken over de technische aspecten van het leren van codeertalen en ontwikkelingsframeworks. U kunt uw ideeën snel uitproberen en zien hoe ze in de echte wereld presteren door gebruik te maken van een no-code platform waarmee u apps kunt ontwerpen en implementeren. Dit biedt u vervolgens de mogelijkheid om uw ideeën te verfijnen en te testen voordat u de app uitrolt.

Impact van no-code beweging

No-code Ontwikkeltools ontwrichten de softwareontwikkelingsindustrie op veel verschillende manieren. Daarom wordt de no-code beweging beschouwd als een revolutie die veel app ontwerpers en ondernemers zal creëren omdat meer mensen, zowel technische als niet-technische personen, apps kunnen ontwikkelen volgens hun verschillende ideeën. De no-code ontwikkelingsaanpak creëert veel mogelijkheden, vooral met de constante groei van de IT-ontwikkelingsindustrie.

"No-code" betekent niet echt no-code

Een veel voorkomende misvatting over de no-code tools en no-code ontwikkelingsaanpak is dat omdat het 'no-code' is, de mobiele of web app die u ermee ontwikkelt no-code zal hebben. Dit is echter niet waar. No-code beweging draait om de introductie van no-code ontwikkelingstools en technologieën die geen coderingsvaardigheden vereisen. Toch zal er zeker enige vorm van code worden gegenereerd door de no-code ontwikkeltool van uw keuze om aangepaste apps of native apps te maken.

Als u bijvoorbeeld AppMaster gebruikt, biedt dit verschillende krachtige visuele bewerkingstools waarmee u een app kunt bouwen. U hoeft zelf geen code te schrijven, maar AppMaster creëert 22.000 regels code per seconde in de taal Go. Dit toont aan dat je met een no-code ontwikkeltool als AppMaster een app kunt maken zonder zelf een codetaal te kennen, ook al wordt aan de achterkant code in de taal Go gegenereerd.

Wat kan ik doen met een no-code tool?

Tegenwoordig kun je met een no-code tool praktisch alles maken dankzij de betrouwbare moderne mogelijkheden van no-code platforms. U kunt heel wat acties ondernemen zonder te beseffen dat ze niet in overeenstemming zijn met een code. Er bestaan verschillende opties, van het bouwen van webapps tot het ontwikkelen van unieke mobiele toepassingen.

Met no-code automatiseringsoplossingen kunt u werk- of thuisprocessen automatiseren, uw gegevens beheren en zelfs betaald krijgen via de apps. U kunt zelfs een app maken voor persoonlijk gebruik zonder deze te uploaden naar de app stores.

De meeste no-code tools hebben een eenvoudig te gebruiken drag-and-drop interface om u te helpen web- en mobiele apps te bouwen. Herinnert u zich de laatste keer dat u een online enquête ontwierp? Dat was ook no-code. No-code gebruikt een verscheidenheid aan tools en is niet geconcentreerd op een enkele sector van de economie of lijn van werkgelegenheid.

Soorten no-code

No-code tools zijn er in even grote verscheidenheid als er veel verschillende soorten apps mee kunnen worden ontwikkeld. Aangezien de meeste van deze tools met verschillende functies komen, is het moeilijk om een tool te categoriseren als één soort, tenzij de makers van de software specifiek aangeven dat dit zo is. Het wordt gemakkelijker om de verschillende soorten no-code tools te begrijpen door ze te categoriseren volgens de basis-apps die ze moeten ontwikkelen.

Website bouwen

Met sommige handige websitebouwers, zoals Bubble en Webflow, kunt u volwaardige websites bouwen zonder zelf één regel code te schrijven. Websites bouwen via no-code webbouwers is een slimme manier om snel een website te bouwen, aangezien de meeste bedrijven, ondernemingen en zelfs particulieren tegenwoordig een website nodig hebben voor verschillende doeleinden, zoals een e-commerce website voor online winkels.

App building

AppMaster en Adalo zijn twee van de toonaangevende platforms die u kunt gebruiken voor no-code app building. Alle no-code app builders zijn erop gericht u te helpen native en/of hybride apps te maken zonder het uitgebreide en dure proces van leren coderen en traditionele app-ontwikkelingsprocedures te doorlopen.

Het soort functies dat beschikbaar is in no-code app tools is ook nuttig voor professionele ontwikkelaars om snel en efficiënt enterprise apps te maken. No-code app builders worden met de tijd gebruiksvriendelijker, zodat u nog geavanceerdere apps en progressive web apps kunt bouwen om ze gemakkelijk aan het grote publiek voor te stellen.

Databases

No-code platforms om databases te creëren, organiseren en beheren zijn heel gewoon en populair geworden. Het belang van dergelijke platforms kan niet worden onderschat. Ze zijn nuttig voor het beheer van databases van verschillende soorten programma's, websites, mobiele apps en webapps. AppMaster, Notion en Airtable zijn van de meest populaire no-code tools voor databasebeheer.

Spraak

Voice apps zijn de laatste jaren steeds groter en populairder geworden. Mensen zoeken steeds vaker overal naar spraakintegraties. Technologieën zoals Alexa of Siri hebben een belangrijke rol gespeeld in hun snelle opkomst. Spraakfuncties zoals zoeken vereenvoudigen alles, en leren wat je wel en niet kunt bereiken met alleen een stemcommando is altijd vermakelijk. Met no-code tools kun je dergelijke functies toevoegen aan je mobiele toepassingen.

Mensen die het belang van spraakfuncties begrijpen, willen effectievere technieken implementeren om onze stem te kunnen gebruiken zonder code en creëren no-code spraakoplossingen. Onder de oplossingen die u kunnen helpen uw consumenten aan te passen aan het gemak van spraaktechnologie zijn Voiceflow en Otter.ai.

Automatisering

Veel bedrijven zouden zonder workflow-automatisering de kans lopen volledig te mislukken. Iedereen wil dat alles perfect, snel en op tijd is in dit tijdperk, maar aan die eis voldoen is voor veel bedrijven, vooral kleine bedrijven, boven de capaciteit van mensen.

Dit maakt duidelijk dat een no-code workflow automation tool een grote behoefte is in het huidige tijdperk. No-code automatisering betekent het automatiseren van de bedrijfsprocessen om snelle en effectieve resultaten te produceren. Daarom zijn no-code automatiseringsplatforms zoals AppMaster, Automate.io, Juphy, en Zapier hier om veel bedrijven te helpen betrouwbare no-code producten te produceren.

Analytics

Net als automatisering is ook analyse een belangrijk onderdeel van verschillende bedrijven en sectoren. Analytics omvat het meten van het succes van een bedrijf of een marketingcampagne met behulp van moderne technologie, zoals AI-tools, om slimme zakelijke beslissingen te nemen.

Analytics is natuurlijk meer dan berekenen en rapporteren, zoals blijkt uit no-code analytics-oplossingen zoals Obviously.ai en Mixpanel. Grafische en drag-and-drop functies maken het werk veel eenvoudiger, sneller en zelfs leuker.

Klantenservice

Goede klantenservice is een eigenschap die door alle succesvolle SaaS-bedrijven wordt gedeeld. Toch is het cruciaal dat u uw klantenservice op het hoogste niveau brengt. En wanneer perfectie uw doel is, is het gebruik van no-code de snelste en meest praktische optie. U kunt hiervoor platforms als Zendesk en Intercom gebruiken.

Marketing

Elk bedrijf moet marketing opnemen in zijn activiteiten. Daarom zijn verschillende no-code oplossingen gewijd aan verschillende marketingmethoden, waaronder conversatiemarketing, sociale-mediamarketing en e-mailmarketing. Het primaire doel van no-code marketingtools is u te helpen navigeren in de snelle marketingindustrie en succesvolle campagnes te voeren, zodat u meer mensen kunt bereiken en meer winst kunt maken. MailChimp en HubSpot Marketing Hub zijn enkele voorbeelden van dergelijke tools. Nu u bekend bent met de belangrijkste soorten no-code platforms, kunt u de functies en voordelen van no-code apps die beschikbaar zijn voor de verschillende hierboven besproken industrieën beter begrijpen.

No-code websitebouwers

Webflow

U kunt responsieve websites ontwikkelen en publiceren met behulp van Webflow, een platform voor het maken van websites. Het is in staat om HTML5-, CSS3- en JavaScript-codes om te zetten in een volledig visueel canvas, waardoor u uw website kunt maken zonder de codering te hoeven aanraken.

Het is ook mogelijk om Webflow's semantische tool op verschillende manieren te gebruiken. Als u bijvoorbeeld wilt dat ontwikkelaars aangepaste code toevoegen, kunt u deze aan hen doorgeven of op het web publiceren. U kunt uw website tot op zekere hoogte personaliseren met de meeste websitebouwers, maar met Webflow voelt het net zo eenvoudig en in uw macht als het schrijven van aangepaste code. Het is ook zeer aanpasbaar. U kunt vanaf nul beginnen en een volledig responsieve website maken precies zoals u wilt, of als u sneller wilt gaan, kunt u een sjabloon gebruiken.

Prijzen

Individuele plannen, site plannen, en werkplek plannen hebben allemaal verschillende prijspunten en niveaus op Webflow. Site-plannen, een van de populairste plannen, omvatten drie niveaus naast het gratis plan:

Het basispakket kost $12 per maand.

per maand. Het CMS-pakket kost $16 per maand.

per maand. Het bedrijfspakket kost $36 per maand.

per maand. Het ondernemingspakket heeft verschillende kosten, afhankelijk van de specifieke eisen van de gebruiker.

Bubble

Een Bubble is een no-code app builder die goederen produceert die efficiënt functioneren op mobiele en webbrowsers. Elke functie die u wilt ontwikkelen is mogelijk, inclusief nieuwsfeeds, real-time interactie en communicatiegesprekken. Bovendien kunt u dynamisch materiaal opnemen, waardoor de gebruikersinterface van uw applicatie wordt verbeterd en aantrekkelijker wordt. Een Bubble kan ook omgaan met deployment en beveiliging.

Met Bubble.io kunt u snel een hele app ontwerpen en implementeren en tegelijkertijd uw bedrijf effectief schalen. Het is tegelijkertijd praktisch en eenvoudig te gebruiken, en het heeft een sterke set interne tools. Een ander geweldig ding over Bubble is dat het een breed scala aan plugins en integraties biedt die u kunt gebruiken om de functies uit te breiden met diensten van derden. Als de functionaliteit van de Bubble niet genoeg is voor u, kunt u het integreren met een krachtiger no-code tool AppMaster.

Prijzen

De Bubble heeft de volgende pakketten:

Een gratis versie met beperkte functies.

Het persoonlijke pakket kost $25 per maand.

per maand. Het professionele pakket kost $115 per maand.

per maand. Het productiepakket kost $475 per maand.

No-code app bouwers

AppMaster

AppMaster is een van de krachtigste no-code platforms die zijn gemaakt om zowel organisaties als niet-technische mensen te helpen bij het ontwikkelen van web en native mobiele apps met krachtige databases. Met behulp van deze tool kunt u het minimum viable product van uw applicatie ontwikkelen en er zelfs een volwaardige enterprise app van maken die snel en efficiënt veel geavanceerde functies aankan.

De belangrijkste kenmerken van AppMaster zijn:

Maak met volledige vrijheid betrouwbare databases met een eenvoudige visuele bewerkingstool in een PostgreSQL-compatibel formaat.

Gebruik een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface en talrijke functies om ingewikkelde bedrijfslogica te beheren.

Maak en beheer API-toegang, stel middleware in voor eindpuntconfiguratie en produceer automatisch API-documentatie.

Maak snel online dashboards met automatisch aangemaakte pagina's en vooraf gemaakte componenten.

Creëer mobiele apps (native iOS en Android) en publiceer deze apps op Google Play en de App Store.

Exporteer de binaries en broncode op elk gewenst moment door uw applicatie in delen uit te rollen via de moderne cloud van AppMaster of andere populaire cloudgebaseerde systemen zoals AWS en Google Cloud.

en Google Cloud. Activeer de app die u ontwerpt en gebruik modules om deze te koppelen aan uw favoriete tools zoals Slack , Stripe , en vele andere.

Prijzen

De AppMaster heeft de volgende pakketten:

Een proefversie met beperkte functies.

met beperkte functies. Het Startup pakket kost 165 dollar per maand.

pakket kost 165 dollar per maand. Het Startup+ pakket kost $259 per maand.

pakket kost $259 per maand. Het pakket Business pakket kost $855 per maand.

pakket kost $855 per maand. Enterprise pakket heeft verschillende kosten, afhankelijk van de specifieke eisen van de gebruiker.

Adalo

Adalo is een snelle en eenvoudige mobiele app builder waarmee u automatisch interacties kunt toevoegen en een app kunt maken met de lay-out en functies van uw keuze. De app is zeer eenvoudig te integreren met uw API als u deze vooraf hebt voorbereid. Het belangrijkste is dat Adalo het eenvoudig maakt om snel iOS- en Android-appversies te maken, zodat uw consumenten niet op hun versie hoeven te wachten.

U kunt landingspagina's, mobiele applicaties en responsieve websites maken met Adalo. Een WYSIWYG editor, meertalige ondersteuning, geïntegreerde SEO tools, een content management systeem, integratie van sociale netwerken en andere functies zijn inbegrepen.

Het primaire doel van het programma is om mensen in staat te stellen intuïtieve en gebruiksvriendelijke mobiele applicaties te maken zonder te leren coderen. Applicatieontwikkeling voor platforms als iOS, Android, Windows en andere wordt door de software eenvoudig gemaakt voor ontwikkelaars. Het bevrijdt ontwikkelaars van zorgen over codering of server setup en stelt hen in staat om applicaties te bouwen in een kwestie van minuten. Een ontwikkelaar kan snel een mobiele app ontwerpen met behulp van een paar eenvoudige stappen.

De ontwikkelaars voeren het hele proces uit, en het eindresultaat wordt geleverd als een app die klaar is om te worden gedownload en geïnstalleerd op een smartphone of tablet. Het is een platform dat draait op de cloud en is ontworpen met het oog op eenvoud.

Uw website of applicatie kan worden gebouwd met behulp van de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface in een kwestie van minuten. Het programma is gemakkelijk te gebruiken en biedt een eenvoudige prijsstructuur waarbij u kunt kiezen aan hoeveel projecten u wilt werken. Alle belangrijke content management systemen (CMS) en drag-and-drop tools voor het bouwen van pagina's zijn volledig geïntegreerd met het platform. Ook kunt u, net als bij de Bubble, indien nodig Adalo en AppMaster integreren.

No-code databases

Notion

Notion heeft waarschijnlijk al uw aandacht getrokken door hoe goed het de afgelopen jaren heeft gedaan. Met deze toepassing kunt u gemakkelijk uw ideeën en projecten organiseren, informatie opslaan en een flexibele werkruimte creëren die zich aanpast aan uw gebruik.

Voor veel no-code ontwikkelaars maakt de veelzijdigheid van Notion het een alles-in-één oplossing voor het omgaan met gegevens. Het is een websitebouwer omdat het het eenvoudig maakt om sjablonen te ontwikkelen en te delen, meerdere componenten te gebruiken om verschillende soorten gegevens op te slaan, en u zelfs uw materiaal op het internet kunt publiceren.

Notion kan ook worden gebruikt als een dashboard voor het beheer van uw gegevens en geïntegreerd met uw projecten, zoals AppMaster. Uw team en het hele bedrijf kunnen met Notion samenwerken, taken instellen, processen bewaken en nog veel meer doen. Dit soort functies is nog belangrijker voor een klein bedrijf. Het primaire doel van Notion is om teams en afdelingen de vrijheid en samenwerking te bieden die ze nodig hebben, zowel binnen als buiten het kantoor, en daar slagen ze bewonderenswaardig goed in.

Prijzen

Personal pakket fungeert als gratis versie.

Het Personal Pro-pakket kost $4 per maand.

per maand. Het teampakket kost $4 per maand en wordt jaarlijks gefactureerd.

per maand en wordt jaarlijks gefactureerd. Het enterprise pakket heeft aangepaste prijzen.

Airtable

Het opbouwen van databases die goed aansluiten bij de eisen en structuur van uw bedrijf is eenvoudig met Airtable, een no-code oplossing. Hoewel Airtable's interface en gebruik vaak vergelijkbaar zijn met spreadsheets, is met Airtable alles op één plaats georganiseerd zonder de noodzaak van verschillende documenten. Er zijn een aantal functies in Airtable die de toegankelijkheid voor de gebruiker verbeteren. De woordenlijst van Airtable kan worden gebruikt om de belangrijkste kenmerken ervan te leren kennen.

Vanwege zijn productiviteitskenmerken wordt Airtable- een hybride spreadsheet-database - soms een beheertool genoemd. Airtable, dat zeer geschikt is voor beginners, combineert de functies van een database met de gebruikersinterface van een spreadsheet.

U kunt online met uw collega's communiceren via Airtable, wat de communicatie vergemakkelijkt. Vanuit het oogpunt van een database is Airtable gemakkelijk te gebruiken en heeft het verschillende verbindingen met andere systemen. Al met al is Airtable een geweldig platform voor het maken van database-gerichte interne tools. Het profiteert ook van de veelgebruikte Universe template marktplaats, wat heel gunstig is.

Airtable heeft een gratis versie voor maximaal 1.200 records. Twee weken geschiedenis en twee gigabyte ruimte voor bijlagen zijn de enige beperkingen op de gratis tier. Je moet $20 per gebruiker per maand betalen voor de plus tier, de volgende tier omhoog. U krijgt toegang tot 5.000 records, 5 GB ruimte voor bijlagen en zes maanden geschiedenis.

Geen code in spraak

Voiceflow

Het werd tijd dat spraaktechnologie een no-code tool werd, nu Google Assistant en Amazon's Alexa Siri inhalen als de populairste spraakassistenten. Dankzij Voiceflow's functionaliteit waarmee je met één klik kunt uploaden, kun je prototypen op internet of testen op een spraakapparaat. Voiceflow kan worden gebruikt met Google Assistant of Alexa.

Bovendien is er een gebied in de tool aangewezen alleen voor teamwerk terwijl je samenwerkt. Voiceflow heeft een geweldige UI, wat het waarschijnlijk onderscheidt. Met de drag-and-drop-functie van het no-code-programma kun je je spraak-apps snel en op een grappige manier grafisch voorbereiden. Voiceflow heeft een gratis pakket, Plus-pakket dat 59 dollar per maand kost, en een Pro-pakket dat 249 dollar per maand kost.

Otter.ai

Spraak- en spraaktechnologie evolueert snel en biedt gebruikers mettertijd steeds meer mogelijkheden. Met de grotere geavanceerdheid van dergelijke tools wordt het voor allerlei mensen gemakkelijker om tal van platforms te gebruiken. Otter.ai levert een boeiende ervaring door het gebruik van vele state-of-the-art functies zoals live transcriptie, geautomatiseerde samenvattingen van vergadernotities, eenvoudige opnamekeuzes en een heleboel connectoren. Otter begon samen te werken met Zoom en Google Meet voor live transcriptie. Niet te vergeten, Otter.ai wordt gebruikt door Dropbox, IBM, en Verizon Connect.

Prijzen

Hieronder volgen de vier hoofdpakketten van Otter.ai:

Het basispakket is gratis beschikbaar.

Het Pro-pakket kost 8,33 dollar per maand.

per maand. Het businesspakket kost $20 per maand.

per maand. Het Enterprise-pakket heeft aangepaste prijzen.

No-code in automatisering

Zapier

Zapier is een eenvoudige no-code oplossing waarmee u tal van apps kunt koppelen en unieke workflows kunt ontwerpen om verschillende processen in uw organisatie te automatiseren. Hoewel u kunt betalen voor meer functies, is het gratis te gebruiken. Veel ondernemers, makers en startups kunnen nu hun platforms combineren met andere bekende online toepassingen, wat voorheen niet mogelijk was. Het kan een uitdaging zijn om programma's te integreren met behulp van code, maar gelukkig maakt Zapier het eenvoudig en uitvoerbaar met slechts een paar klikken.

Veel gebruikers verwijzen naar Zapier als een "Zwitsers mes" dat zoveel problemen oplost op een eenvoudige maar efficiënte manier. Tijd, geld en een hoop hoofdpijn worden bespaard. De snelle installatie is een van de meest gewaardeerde kenmerken. Het bespaart tijd en geld omdat de tool eenvoudig en gemakkelijk te beheersen is.

Momenteel heeft Zapier meer dan 2000 verbindingen, waaronder die met websites als Hubspot, MailChimp, en Google Sheets. Er zijn beperkingen op het gratis plan dat beschikbaar is. U bent beperkt tot het gelijktijdig uitvoeren van 5 Zaps en het ontvangen van 100 opdrachten per maand met de gratis tier. Dit is prima voor incidenteel gebruik en het testen van het platform, maar u zult snel tegen beperkingen aanlopen voor populaire integraties. Starter, het volgende niveau, biedt 20 Zaps en 750 taken per maand voor $19,99.

Make (Integromat)

Een andere dienst voor het automatiseren van activiteiten en processen naar toepassingen en systemen is Make, voorheen bekend als Integromat. Maak een scenario dat uw gegevens automatisch transporteert en converteert door uw favoriete toepassingen en diensten met een paar klikken te integreren. Maak een scenario dat controleert op nieuwe gegevens in een enkele app of dienst, stel de daaropvolgende modules in voor het gewenste resultaat, en Make zorgt voor de rest. Net als Zapier biedt Make een grote verscheidenheid aan plugins om de integratie zo eenvoudig mogelijk te maken.

Het werkt vooral als een no-code procesautomatiseringstool en biedt een visuele editor om het eenvoudiger te maken. U sleept met name de toepassingen die u gebruikt naar de editor voordat u de gewenste toepassingen synchroniseert. Tussen de toepassingen synchroniseert Integromat de processen. Er zijn meer dan 3000 kant-en-klare sjablonen voor de eerste automatiseringsbehoeften als uitgangspunt.

Prijzen

Het gratis plan van Make is zeer gunstig om aan de basisbehoeften te voldoen. Het heeft ook een paar betaalde pakketten:

Core pakket dat $9 per maand kost.

per maand kost. Pro-pakket dat $16 per maand kost.

per maand kost. Teams-pakket dat $29 per maand kost.

per maand kost. Enterprise-pakket heeft verschillende prijzen, afhankelijk van het aantal apps en gebruikers.

No-code in analytics

Google Analytics

Google Analytics heeft veel geavanceerde mogelijkheden en kan u voorzien van gegevens die alleen Google kan. Daarom is het een van de beste no-code analytics apps op de markt. Naarmate Google Analytics 360 echter steeds meer geavanceerde functionaliteit ontsluit, worden spannende functies zoals rapportage, gegevensanalyse en visualisatie niet alleen door kleine ondernemingen genoten, maar ook uitgebreid naar grotere bedrijven. Een groot voordeel van het gebruik van Google Analytics is dat het gemakkelijk aansluit op alle andere Google-apps.

Mixpanel

Een productanalyseplatform genaamd Mixpanel helpt teams bij het vaststellen van de oorzaken van churn, het maken van snelle keuzes en het creëren van betere oplossingen. Dit platform, dat ervaring heeft met meer dan 26.000 organisaties (waaronder Twitter en Uber), zet uw rapporten om in CTAs die veel effectiever zijn.

De flexibiliteit van Mixpanel's rapportage is een belangrijk voordeel. Veel mensen beweren dat het systeem eenvoudig te gebruiken is, maar dat is zinloos als er niets is om meteen mee te werken. Daarom combineert Mixpanel functies die configureerbaar en gebruiksvriendelijk zijn.

No-code in klantenservice

Intercom

U kunt sterkere klantinteracties opbouwen met behulp van Intercom, dat zich profileert als een conversational relationship platform. De drie dingen die ze voornamelijk bieden zijn live chat, chatbots en een helpdesk.

Task Bot : Deze chatbot gaat pas in gesprek als een collega de discussie sluit of als er geen collega's aan het gesprek zijn toegewezen. De Task Bot antwoordt bijvoorbeeld automatisch "Chatimize antwoordt normaal gesproken in een paar minuten" wanneer u een vraag stelt.

: Deze chatbot gaat pas in gesprek als een collega de discussie sluit of als er geen collega's aan het gesprek zijn toegewezen. De Task Bot antwoordt bijvoorbeeld automatisch "Chatimize antwoordt normaal gesproken in een paar minuten" wanneer u een vraag stelt. Custom Bot - Deze chatbot is volledig uniek, met vooraf bepaalde processen en onderdelen.

- Deze chatbot is volledig uniek, met vooraf bepaalde processen en onderdelen. Resolution Bot - Deze chatbot reageert automatisch op vragen van uw klanten (op basis van trefwoorden).

De meest cruciale integratie van elk chatbotplatform, Intercom, bevat een geïntegreerde live chatfunctie. Bovendien biedt het ook een aparte App Store met meer dan 100 directe software-integraties. De App Store is fantastisch omdat elke ontwikkelaar eraan kan toevoegen. Telegram-integratie wordt bijvoorbeeld niet door Intercom zelf aangeboden. U kunt deze verbinding echter zelf maken als u een App uit hun App Store gebruikt. Als dat nog niet genoeg is, kun je met bijna elk stukje software op de planeet een interface maken via AppMaster, Zapier of Make (voorheen Integromat).

Zendesk

Het feit dat Zendesk zoveel van de meest gevraagde functies kan combineren, onderscheidt het van andere klantenservicesoftware. Het kan efficiënt samenwerken met andere toonaangevende platforms zoals Grubhub en Mailchimp.

Zendesk is een multifunctioneel platform dat een kennisbank, live chat en ticketing-opties omvat via no-code functies. Daarnaast biedt Zendesk een verkoopoplossing die u kunt combineren met de serviceoplossing, zodat uw werk en dat van andere teams volledig op elkaar zijn afgestemd. Eindeloze integratiemogelijkheden maken de voordelen van Zendesk nog groter.

Prijzen

Zendesk heeft verschillende prijsplannen om verschillende gebruikers te ondersteunen, zoals:

Suite Team-pakket dat 49 dollar per maand kost.

per maand kost. Suite Growth-pakket dat 79 dollar per maand kost.

per maand kost. Professional Suite-pakket dat $99 per maand kost.

per maand kost. Suite Enterprise-pakket dat $150 per maand kost.

per maand kost. Er worden ook extra aangepaste pakketten aangeboden voor unieke bedrijfsvereisten.

No-code in marketing

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub is een van de beste no-code marketing platforms die momenteel beschikbaar zijn in de marketing categorie. U kunt het zelfs gebruiken met uw bestaande websites, blogs en landingspagina's om succesvol marketingmateriaal te creëren.

Enkele van de belangrijkste kenmerken van HubSpot Marketing zijn:

Maak CTA-knoppen en afbeeldingen om klanten te converteren, maak pop-ups en embed formulieren om leads vast te leggen.

Maak verbluffende e-mails en voer geautomatiseerde of getriggerde e-mailcampagnes uit met gemak.

Workflows en automatisering kunnen worden gemaakt door alle functies te combineren, wat u uren tijd zal besparen.

Werk samen met de verkoop- en supportteams om klanten een naadloze ervaring te bieden.

GetResponse

GetResponse is een zeer efficiënt marketingplatform waarmee u een groot aantal marketingprocedures kunt automatiseren. In feite is het een van de meest uitgebreide marketingtools die u op de markt kunt vinden om succesvolle marketingcampagnes te voeren.

Enkele van de belangrijkste kenmerken van GetResponse zijn:

Gebruik maken van tools zoals e-mail creators, automatisch reageren op e-mails, e-mail statistieken beheren, e-mails in bulk versturen, een verscheidenheid aan transactionele e-mails verwerken en e-mail marketing campagnes beheren.

Maak een website met behulp van een website builder en functies, waaronder een creator tool die gebruik maakt van AI-algoritmen, vooraf beschikbare sjablonen, een gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor, en algemeen domeinbeheer om uw eigen bedrijf online in de markt te zetten.

Het automatiseren van de workflow wordt gemakkelijker door gebruik te maken van verschillende marketingmetrieken, geautomatiseerde processen en productsuggesties voor uw bedrijf.

Gebruik scherm delen, een CTA-knop, verschillende webinars, een whiteboard en enquêtes tijdens het hosten van webinars om uw doelgroep aan te trekken.

Conclusie

De bottom line is dat de no-code beweging in elke branche op de een of andere manier is doorgedrongen. De no-code app design tools besproken in dit artikel zijn enkele van de toonaangevende namen in de industrie. U kunt nog meer opties in de industrie vinden.

Daarom, met de stijgende vraag naar no-code technologie, zal het aantal drag-and-drop app bouwers en no-code tools ook blijven toenemen. Door te vertrouwen op een efficiënte en perfecte no-code tool zoals AppMaster, kunt u gemakkelijk mobiele apps en webapps maken met efficiënte backends en voldoen aan uw systeemvereisten.