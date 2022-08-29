Farklı şirketlerin, endüstrilerin ve kuruluşların hızlı dijital dönüşümü, işletmeleri ve geliştiricileri daha hızlı ve daha verimli modern geliştirme yöntemlerini keşfetmeye teşvik ediyor. Sınırlı kaynaklara sahip şirketler, ilgili kalmak için çeşitli geliştirme araçlarına ve teknolojilerine ayak uydurmakta büyük zorluk çekiyor. Buna karşılık, dijital varlığı geliştirmek için özel uygulamalara yönelik artan talep nedeniyle müşterilerin ve işletmelerin gereksinimleri de daha karmaşık hale geliyor.

İşin iyi yanı, artık web sitelerinin, mobil uygulamaların ve web uygulamalarının geliştirilmesi, bir sistemi kodlamak için geleneksel programlama dillerini kullanmaktan çok daha fazlasıdır. Bunun yerine, kodsuz platformların ve kod otomasyon platformlarının ortaya çıkması, her tür işletmenin önemli herhangi bir teknik bilgi ve beceriye sahip olmadan uygulamalar oluşturmak için sürükle ve bırak oluşturucular gibi kod içermeyen modern araçları kullanmasına olanak tanır.

Hem kodsuz otomasyonun hem de kod otomasyonunun nihai hedefi, işlevsel yazılım çözümleri oluşturmak ve dijital dönüşümü kolaylaştırmaktır. Ancak, gereksinimlerinizi karşılamak için hangi yaklaşımı kullanmanız gerektiğini sorgulamak yalnızca mantıklıdır. Kodsuz ve kodlu otomasyon arasındaki tüm farkları öğrenmek için okumaya devam edin ve bu kullanıcı dostu geliştirme teknolojileri hakkındaki tüm sorularınızın yanıtlarını alın.

Kodsuz geliştirme yaklaşımının artan popülaritesi

Kodsuz geliştirme platformlarının popülaritesi, küresel yazılım geliştiricilerinin eksikliği gibi ciddi bir sorunu ele almaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi, hiçbir kod geliştirme çözümü, verimli ve güvenilir bir uygulama geliştirmek için herhangi bir uzmanlığa veya kod bilgisine ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Sürükle ve bırak arayüzü ile gereksinimlerinize göre yazılım oluşturmak kolaydır. Bu nedenle, hiçbir kod otomasyon aracı, geliştirme endüstrisindeki oyun alanını büyük ölçüde eşitlemedi ve artık harika bir fikri olan herkes bir uygulama geliştirebilir.

Kodsuz platformlar da düşük kodlu geliştirme araçlarından daha iyi bir seçenektir çünkü düşük kodlu platformları kullanmak için hala programlama dillerini bilmeye ihtiyaç vardır. Bunları daha ayrıntılı olarak analiz etmek ve anlamak için düşük kodlu, kodsuz ve kodlu otomasyon arasındaki farkları tartışalım.

Geliştirme yaklaşımlarının türleri

Kodsuz platformlar ile kod otomasyonu arasındaki farkları tam olarak anlamak için, önde gelen üç geliştirme yaklaşımına aşina olmak önemlidir.

Geleneksel kalkınma yaklaşımı

Geleneksel yazılım geliştirme normalde, başlangıçtan itibaren sayısız kod satırı geliştiren uzman geliştiricilerden oluşan bir ekibe bağlıdır. Geleneksel gelişme, örneğin bir ev inşa etmeye benzetilebilir. Bir mimari tasarım seçmek için mimarlarla çalışmak, bir inşaat firması ile çalışmak, kapsamlı bir maliyet analizi yapmak ve siz projeyi denetlemek, aslında bir ev inşa etmenin adımlarıdır. Büyük ölçekli işletmeler ve şirketler genellikle yazılım geliştirme gereksinimleri için ayrı BT departmanlarına sahiptir.

Geleneksel geliştirme yaklaşımı şunları içerir:

Yazılım uzmanlarının tavsiyelerine ve şirket ihtiyaçlarının incelenmesine dayanarak programın gereksinimlerine ve özelliklerine karar verin

BT departmanınız için deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip kurun

Seçtiğiniz programlama dilini, veritabanlarını vb. içeren uygun teknoloji yığınını oluşturun.

Geleneksel geliştirme yaklaşımıyla ilerlemeden önce tüm paydaşlarla görüşmek için bir başlangıç maliyet tahmini elde edin

Bu yönler, geleneksel geliştirme ve programlamanın tonlarca zaman alan ve pahalı manuel yöntemler içerdiğini göstermektedir.

Düşük kod geliştirme

Düşük kod geliştirme geçmişi, profesyonel geliştiricileri farklı türdeki işletmeler ve müşteriler için hızlı yazılım çözümleri oluşturmada desteklemek için oluşturulduğunu göstermektedir. Düşük kod, profesyonellerin önceden hazırlanmış şablonlar ve basit sürükle ve bırak tasarım araçlarını kullanarak hem bireyler hem de işletmeler için uygulamaları daha hızlı teslim etmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Diğer uygulamalar ve hizmetlerle entegrasyon bile basitti ve ek bir avantaj olarak, tasarım ve geliştirmeden dağıtım ve bakıma kadar tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü tek bir yerde tamamlayabilirsiniz. Bu teknolojiler artık hem profesyonel hem de amatör geliştiriciler tarafından uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir. Ancak, düşük kodlu araçların özelliklerini doğru şekilde kullanmak için biraz kodlama bilgisine ihtiyacınız olacak.

Kodsuz geliştirme

Kodsuz hareket, herkesin dünya çapındaki yazılım mühendisleri kıtlığı konusundaki endişeleri çözmenin çözümü olan web ve mobil uygulamalar geliştirebileceğini gösteriyor. Hiçbir kod platformu, adından da anlaşılacağı gibi, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Kodsuz geliştirme kullanırken, gerekli olan tek şey bileşenleri beyaz bir tuval veya hazır bir şablon üzerine sürükleyip bırakmaktır.

İş mantığı, basit İngilizce veya desteklenen diğer dillerde ifade edilir ve diğer özellikleri içe aktarmak ve seçmek basittir. En iyi hizmeti almanın tek yolunun geliştiricilere ödeme yapmak olduğu düşük kodlu platformların aksine, insanlar herhangi bir kodlama bilgisi olmadan çeşitli kodsuz araçlardan yararlanabilirler.

Kod otomasyonu vs kod otomasyonu yok

Artık düşük kodlu / kodsuz ve geleneksel geliştirme yaklaşımlarına aşina olduğunuza göre, kodsuz otomasyon ile kod otomasyonu arasındaki farkları anlayabileceksiniz. Bu kalkınma yaklaşımlarını özellikleri açısından karşılaştıralım.

Özelleştirme Seçenekleri

Çok az kodlamaya ihtiyaç duyan veya hiç kodlama gerektirmeyen araçlar, geleneksel kodlamanın sağladığı özelleştirme miktarını sağlamaz. Yazılım geliştiricileri, en küçük ayrıntılara kadar tüm nihai kararları verdi. Ancak, hikayenin ikinci bir yüzü var. Bu, geliştiriciye aşırı güvenmeye yol açar. Değişiklik ne kadar küçük olursa olsun, programcılar dahil edilmelidir. Bu, BT ekiplerinin sürekli değişen beklentileri olan pazarlarda daha fazla çalışmasına neden olabilir. Bu kadar büyük bir ekibi dahil etmek, belirli iş mantığına odaklanmayı zorlaştırabilir. Hiçbir kod otomasyonu, işletmelerin çok fazla kaynak harcamadan verimli iş çözümleri geliştirmesine ve uygulamasına izin vermez. Ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmak için hiç kimse tarafından hiçbir kod yaklaşımı kullanılamaz.

Öğrenme eğrisi

Günümüzde pek çok insan nasıl kod yazılacağını ve uygulama geliştirileceğini öğrenmek isterken, geleneksel geliştirme yöntemlerini öğrenmenin o kadar kolay olmadığını belirtmek önemlidir. Buna tamamen bağlı olmanız ve farklı programlama dilleri ve çerçevelerine ayak uydurmanız gerekir. Arka uç geliştirme, ön uç geliştirme ve veritabanı geliştirme için farklı dilleri öğrenmeyi ve uygulamayı içeren çok dik bir öğrenme eğrisine sahiptir. Öte yandan, hiçbir kod geliştirme yönteminde bu tür sorunlar hakkında endişelenmenize gerek yoktur. Kendi başınıza hiçbir şey kodlamadan uygulamalar oluşturmak için kodsuz platformları ve kullanıcı dostu görsel düzenleme araçlarını kullanmaya başlayabilirsiniz.

gelişmişlik

Sürükle bırak, kod içermeyen platformlar kullanarak uygulamalar oluşturmanın geleneksel kodlama tabanlı geliştirmeden daha basit olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak, belirli yeteneklere sahip gerçekten karmaşık ticari uygulamalar geliştirirken zor yolu seçmeniz gerekebilir. Geleneksel geliştirme prosedürlerinin ana avantajlarından biri, akla gelebilecek her türlü karmaşık işlevselliği kodlama yeteneğidir. Bununla birlikte, kod gerektirmeyen çözüm geliştirmeleri, farklı türdeki işletmelerin ve şirketlerin karmaşık iş gereksinimlerini karşılayabilecek web ve mobil uygulamalar oluşturmasına da olanak tanır.

Mali Kaynakların Tahsisi

Tam kodlama yaklaşımını kullanarak uygulama geliştirmek zaman alır. Geliştiricilerin benzersiz özellikler ve ayrıntılar için karmaşık kodlar yazması zordur. Ayrıca kodlayıcılar, profesyonel geliştiriciler ve proje yöneticileri istihdam etmenin yüksek maliyetine neden olur. Kullanıcılar, kod otomasyon platformları kullanmadan kendi kendilerine özelleştirilmiş uygulamalar oluşturabilir. En fazla, bir girişim, küçük bir grup kendini adamış amatör veya profesyonel geliştiriciyle geçinebilir. Otomatik süreçler geliştirebilir, uygulamalar tasarlayabilir ve test edebilir ve kodsuz platformların çoğunun ücretsiz sürümlerini başlatmaya hazır olana kadar kullanabilirsiniz. Bu tür kod çözümlerinin ücretli sürümünü satın almak, kodsuz başlatmanızı yönetmek için daha gelişmiş özelliklere erişmenize yardımcı olur.

Proje Süresi

Proje süresi, çoğu geliştirme projesinde kritik bir rol oynar. Dijital pazarın sürekli gelişen doğası nedeniyle iş talebi ve koşulları her zaman değişmektedir. Ek olarak, iş kullanıcıları, şirketi ilerletmek için rakiplerin bu pazarın hızlı değişimine ayak uydurabileceklerini varsaymalıdır. İş kullanıcıları, bu tür değişen pazarlara ayak uydurabilmek için iş ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde tepki vermelidir. Hızlı ve verimli bir uygulama arıyorsanız, kodsuz bir geliştirme yaklaşımı kullanmak sizin için en iyi seçenektir. Aksine, geleneksel geliştirme yaklaşımını seçerseniz, değişen gereksinimler veya geliştiricilerin uzmanlık eksikliği nedeniyle gecikmelerle karşılaşma olasılığınız yüksektir. Bu tür gecikmeler, işletmenizin genel başarısına zarar verebilir.

Güvenlik

Geleneksel geliştirme, kodsuz bir yöntem kullanılarak oluşturulan yazılımın tam güvenliğini garanti etmeyi amaçlar. Çoğu geliştirme önceden hazırlanmış şablonlar ve eklentiler kullandığından, teknik bilgiye sahip olsun ya da olmasın her türden insanın farkında olmadığı güvenlik açıkları oluşturması mümkündür. Geliştirici rollerini ve harici erişimi belirlemek için, kod içermeyen teknolojilerin çoğu, izin ve erişim denetimi işlevlerini içerir. Bu arada, ISO 27001 ve SOC2 Tip 2 gibi sertifikalara dikkat etmelisiniz. Endüstri normlarına göre bunların varlığı, kodsuz bir aracın güvenliğini onaylar. Geleneksel geliştirme tekniklerinde, BT ekibi yalnızca kod üzerinde tam kontrole sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda belirli güvenlik mimarisi oluşturma yeteneğine de sahiptir. Tek dezavantajı, kod gerektirmeyen araçlar için güncellemelerin ve düzeltmelerin otomatik olarak yüklenmesidir, ancak geleneksel araçlar için geliştiricinin herhangi bir güvenlik kusurunu gidermek için koda geri dönmesi gerekir.

Entegrasyon

Çok çeşitli entegrasyon seçenekleri sağlama söz konusu olduğunda, kodsuz platformlar açık ara kazanandır. Hiçbir kod çözümü yalnızca sürükle bırak seçenekleri ve kullanıcı dostu kod araçları sunmadığından, hızlı değişiklikler yapmak ve diğer platformlarla entegre olmak için bunlara güvenebilirsiniz. Kodsuz platformların çoğunluğunun, güvenilir kod araçları sunmak için önde gelen şirketler ve popüler kodlama çözümleri ile ortaklıkları vardır. Sonuç olarak, web uygulamanızın veya mobil uygulamalarınızın gelişimini hızlandırmak için bu önceden oluşturulmuş eklentilerden yararlanabilirsiniz.

SSS Kod Geliştirme Yaklaşımı Yok

Yukarıda tartışılan farklılıklar, farklı geliştirme ve kodlama yaklaşımlarını tam olarak anlamanıza yardımcı olacaktır.

No-code'un geleceği var mı?

Evet! Hiç şüphe yok ki düşük kodlu/kodsuz geliştirme yaklaşımları kodlama endüstrisinin geleceğidir . Birkaç çalışma bu iddiaları desteklemektedir. Örneğin, Business Wire tarafından yapılan kapsamlı bir pazar analizi, kodsuz ve düşük kodlu endüstrinin 2017'de 4,32 milyar dolardan 2022'de 27,23 milyar dolara çıkacağını gösteriyor. Bu nedenle, hiçbir kodun geleceğin olmadığını gösteriyor.

Neden kodsuz gelecek?

Gartner tarafından hazırlanan bir rapor, 2024 yılına kadar yazılım çözümlerinin yaklaşık %75'inin kodsuz yaklaşım kullanılarak oluşturulacağını tahmin ediyor. Sürükle bırak kod araçlarının kullanımının artmaya devam edeceğini gösteriyor. Gelecekte hiçbir kodun olmamasının başlıca nedenleri şunlardır:

Kurumsal Uygulamalar İçin Yüksek Talep

Gelişmiş kurumsal uygulamalara olan talep hızla arttı. Birçok işletme hızlı geliştirme çözümlerine ihtiyaç duyar ve geleneksel kodlama teknikleri bu tür gereksinimleri acilen yerine getirmek için yeterli değildir. Oysa hiçbir kod geliştirme platformu, profesyonel geliştiricilerin yanı sıra işletme sahiplerinin hızlı bir şekilde bir yazılım çözümü oluşturmasını ve diğer temel iş faaliyetlerine odaklanmasını kolaylaştırmaz.

ölçeklenebilirlik

Otomatik kodlu araçlar kullanmıyorsanız ölçeklenebilirlik , kodlama standartları, sayfa düzeni, marka bilinci oluşturma veya ekran boyutları hakkında endişelenmenize gerek kalmayacak. Daha önce belirtildiği gibi, belirli kodsuz geliştirme platformları, geliştirmenin tüm yönlerini ele alan bir sistem içerir.

Çeviklik

İşletmeler, sürekli değişen iş ortamına ve değişen müşteri gereksinimlerine hızla uyum sağlamalıdır. Kodsuz platformlar, geleneksel geliştirmenin aksine, iş kullanıcılarının uygulamaları hızlı ve basit bir şekilde değiştirmesine olanak tanır. Kodsuz platformların basit sürükle ve bırak geliştirme yetenekleri sayesinde uygulamalar kolayca güncellenebilir ve yeniden tasarlanabilir. Sonuç olarak işletmeler piyasa olanaklarından faydalanabilir ve tehlikeleri ortadan kaldırabilir.

Doğru Kaynak Kullanımı

Kullanıcılar, kodsuz platformlar sayesinde sezgisel ve kullanıcı dostu bir tasarım arayüzü kullanarak uygulamalar oluşturma seçeneğine sahiptir. Bu, herkesin derin bir kodlama veya programlama anlayışına sahip olmadan uygulamalar oluşturmasını mümkün kılar. Bir kurum, dışarıdan birini istihdam etmeye gerek duymadan, sorun hakkında birinci elden bilgi sahibi kişileri bağımsız olarak uygulama ve çözüm geliştirmeleri için görevlendirebilir. Şirketler, uygulamaları geliştirirken yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini işe koyarak iç kaynakların mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasını garanti edebilir.

Kodsuz otomasyon araçları nelerdir?

Piyasada çok çeşitli kodsuz araçlar bulunduğundan, en iyi kodsuz otomasyon araçlarını belirlemede sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aşağıda, bilmeniz gereken en iyi 5 kodsuz otomasyon aracı verilmiştir.

Uygulama Yöneticisi

Kodsuz uygulamalar, kullanıcının herhangi bir programlama bilgisine sahip olmasını gerektirmez. AppMaster, tüketicilerin ve girişimcilerin kod yazarlarına ihtiyaç duymadan birinci sınıf uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Platform, kullanıcıların, programcıların yardımı olmadan müşterileri için uygulamalar oluşturarak gelir elde etmelerini sağlar. Bu nedenle, bunu ticari açıdan da değerlendirebiliriz. Kodsuz uygulamaları, tamamlandıktan sonra her yerde yayınlayabilirsiniz. Uygulamayı, diğer bulut hizmetlerinin yanı sıra AppMaster bulutu, AWS, GCS ve Azure üzerinde depolayabilirsiniz; alternatif olarak, onu özel bir bulutta tutabilirsiniz. Teknik belgeler de otomatik olarak oluşturulur ve kaynak kodu her zaman kullanılabilir. Bu fonksiyon sayesinde daha fazla esnekliğe sahip olacaksınız ve artık platforma bağlı kalmayacaksınız.

AppyPie

Appy Pie, mobil uygulama geliştirmeyi büyük ölçüde hızlandırır. Öğeleri uygulamaya sürükleyip bırakmanıza ve birkaç dakika içinde başlatmanıza olanak tanır. Platform, sohbet kutuları, web siteleri ve diğer şeyler yapmanıza izin verdiği için şirketinize rekabette avantaj sağlayacaktır. Ayrıca, tetikleyicileri ve eylemleri kullanan entegrasyon ve akıllı iş akışı otomasyonu aracılığıyla önemsiz faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Aktiviteleri düzene sokmak ve el emeğini ortadan kaldırmak için 300'den fazla uygulamayı bile bağlayabilirsiniz.

Uygulama Sayfası

Verileri verimli bir şekilde toplamak için AppSheet, Google E-Tablolar ve Excel ile kolaylıkla bağlanır. Bu, birkaç uygulamanın oluşturulmasını sağlar ve mobil ve web uygulamaları geliştiricilerinin bilgi sahibi olmasına yardımcı olur. Ekibinizdeki herkes, çok platformlu uygulamaları anında tasarlamak ve dağıtmak için platformu kullanabilir. Kodlama uzmanlığı veya programlama dillerine aşinalık gerekli değildir. Zengin özellik seti ile sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlarken işlemleri otomatikleştirir.

kabarcık

Bubble, benzersiz ve güvenilir uygulamalar oluşturmak için dinamik, mobil uyumlu içerik ve uygulama düzenleri üretmek için tam yaratıcı esnekliği garanti eder. Bubble kodsuz bir platform olduğu için HTML veya CSS konusunda herhangi bir uzmanlığa ihtiyacınız yoktur. Platform ayrıca web sitelerinin barındırılmasını ve dağıtım sürecini de kontrol eder. Veri depolama, trafik hacmi ve kullanıcı sayısı sınırsızdır. Çok kullanıcılı programlar için ölçeklenebilir bir temel sunar ve tamamen özelleştirilebilir.

hava masası

Airtable kullanarak veri yönetimi, her kuruluş veya pazarlamacı tarafından kullanılabilir. Onay kutuları, bağlantılar, ekler ve barkodlarla veritabanları ve elektronik tablolar oluşturmayı kolaylaştırır. Diğer birçok amacın yanı sıra neredeyse bir proje yönetimi ve iş akışı aracı olarak işlev görür. Platform, ekiplere ve bireylere ödevleri uygun gördükleri şekilde kategorize etme, filtreleme ve düzenleme esnekliği sağlar. Daha da iyisi, birçok kullanım durumu için görüntüler üretebilir ve bunları herhangi bir zamanda hızlı erişim için kaydedebilir.

Çözüm

Sonuç olarak, fikrinizi gerçek bir ürüne dönüştürmek için en iyi geliştirme yaklaşımını ve özel platformu seçmek, özel gereksinimlerinize bağlıdır. Genel olarak, sizin için bir arka uç oluşturabilen ve kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmak için size sürükle ve bırak seçenekleri sunan kodsuz bir platform seçmelisiniz. AppMaster ile, gelişmiş uygulamalar tasarlamak ve güçlü AI algoritmalarının yardımıyla verimli arka uçlar oluşturmak için çeşitli görsel düzenleme araçlarına ve işlevlerine güvenebilirsiniz.