毫无疑问，no-code 开发方式和拖放式应用程序构建器已经成为软件开发行业的游戏规则改变者。互联网上有大量的no-code 设计工具，使各种人，甚至那些没有技术专长的人，都能轻松、顺利、快速地进行无代码开发。

在这篇文章中，你将了解所有关于no-code 开发的基础知识和一些最好的无代码设计工具，你可以用来创建可靠、安全和高效的应用程序。好消息是，no-code 工具并不局限于任何一个特定的行业或部门。相反，它们可以用来满足各行业的要求。

让我们从一些基础知识开始。

什么是no-code ？

究竟什么是no-code ，这个问题没有一个单一的具体答案，因为它包括各种因素。一般来说，"no-code"一词代表了一种软件开发方法，它摆脱了传统的编写代码的形式，转向使用更多的自动化技术，如基于人工智能的代码生成，以创建定制的应用程序，而不具备任何编码技巧。

这种程序可能包括使用交互式应用程序、代码库、drag-and-drop 应用程序生成器和人工智能代码生成工具，促进复杂程序的创建，而不需要写一行代码。这意味着你不必通过获得计算机科学学位的传统程序来开发应用程序。

传统上，代码是由开发人员或程序员（集成开发环境）使用IDE 。熟练编写代码需要数年时间，这是一种具有挑战性的人才。此外，通常有许多编程语言和框架需要掌握。

使用no-code 工具，你不需要写代码来创建一个网络应用程序、网站、数据库等。无编码工具允许你点击或拖放，而不是编码。用户通常与GUI （图形用户界面）进行互动。可视化编程，这并不是一个新的术语，是这种通过图形用户界面创建软件的方法的一个通用名称。

无编码是一种开发和测试新想法的伟大技术，而不必担心学习编码语言和开发框架的技术问题。你可以快速尝试你的想法，并通过使用一个能够让你设计和部署应用程序的no-code 平台，看看它们在现实世界中的表现。然后，这为你提供了在完成应用部署之前完善和测试你的想法的能力。

无代码运动的影响

No-code 开发工具正以许多不同的方式颠覆着软件开发行业。因此， 运动被认为是一场革命，将创造大量的应用程序设计师和商人，因为更多的人，包括技术人员和非技术人员，可以按照他们不同的想法开发应用程序。 开发方式创造了许多机会，特别是随着IT开发行业的不断发展。no-code no-code

"无代码 "并不真正意味着无代码

关于无代码工具和无代码开发方法的一个常见误解是，既然它是 "无代码"，你用它开发的移动或网络应用就会有no-code 。然而，事实并非如此。No-code 运动都是为了引入不需要编码技能的无代码开发工具和技术。尽管如此，你选择的无代码开发工具肯定会有某种代码生成，以创建定制的应用程序或原生应用程序。

例如，如果你使用AppMaster ，它将提供各种强大的可视化编辑工具，通过这些工具你可以建立一个应用程序。你不需要自己写任何代码，但AppMaster ，每秒将用Go 语言创建22000行代码。这表明，你可以依靠像AppMaster 这样的无代码开发工具来创建一个应用程序，而无需自己了解任何编码语言，尽管Go 语言的代码将在后端生成。

我可以用无代码工具做什么？

今天，由于no-code 平台的可靠的现代功能，一个no-code 工具几乎可以让你做任何事情。你可以采取不少你已经采取的行动，而没有意识到它们不符合代码。存在几种选择，从建立网络应用到开发独特的移动应用。

通过无代码自动化解决方案，你可以将工作或家庭流程自动化，管理你的数据，甚至通过应用程序获得报酬。你甚至可以创建一个供你个人使用的应用程序，而不需要将其上传到应用程序商店。

大多数无代码工具有一个易于使用的drag-and-drop 界面，以帮助你建立网络和移动应用程序。你还记得你上次设计在线调查的情况吗？那也是no-code 。No-code ，使用各种工具，并不集中于单一经济部门或就业线。

无代码的类型

No-code 工具的种类繁多，可以用它们开发许多不同类型的应用程序。由于这些工具大多具有各种功能，因此很难将任何工具归为一种，除非软件创造者特别说明它是。通过将它们按其所要开发的基本应用程序进行分类，可以更容易地理解不同类型的 工具。no-code

网站建设

一些有用的网站建设工具，如Bubble 和Webflow ，允许你建立成熟的网站，而不需要自己写一行代码。通过no-code 网站建设程序建立网站是快速建立网站的明智之举，因为现在大多数公司、企业、甚至个人都需要一个网站，以达到不同的目的，如网上商店的电子商务网站。

应用程序建设

AppMaster 和 是两个领先的平台，你可以使用 应用程序建设。所有无代码应用程序构建器的目的是帮助你创建原生和/或混合应用程序，而不需要通过学习如何编码和传统应用程序开发程序的广泛和昂贵的过程。Adalo no-code

无代码应用程序工具中的那种功能也有助于专业开发人员快速有效地创建企业应用程序。随着时间的推移，No-code 应用程序构建器变得更加用户友好，因此您可以构建更加复杂的应用程序和渐进式网络应用程序，并将其轻松介绍给公众。

数据库

No-code 创建、组织和管理数据库的平台已经变得相当普遍和流行。这种平台的意义不可低估。它们在管理不同类型的程序、网站、移动应用和网络应用的数据库方面非常有用。AppMaster,Notion 和Airtable 是最受欢迎的数据库管理工具no-code 。

语音

语音应用程序在过去几年中稳步变得更大和更流行。人们越来越多地到处寻找语音集成。诸如Alexa 或Siri 等技术在其迅速上升的人群中起到了不可或缺的作用。语音功能，如搜索，简化了一切，了解只用语音命令就能完成和不能完成的事情，总是很有趣。无代码工具允许你在你的移动应用程序中添加此类功能。

了解语音功能意义的人希望实施更有效的技术，使我们能够在没有代码的情况下利用我们的语音，并创建无代码的语音解决方案。其中可能帮助你的消费者适应语音技术的便利性的解决方案有：Voiceflow 和Otter.ai 。

自动化

如果没有工作流程自动化工具，很多公司将面临完全失败的机会。在这个时代，每个人都希望一切都完美、快速、准时，然而，对于许多公司，尤其是小企业来说，满足这种需求超出了人类的能力。

这清楚地表明，无代码工作流程自动化工具是当前时代的巨大需求。No-code 自动化意味着将公司流程自动化，以产生快速和有效的结果。因此，像AppMaster 、Automate.io 、Juphy 和Zapier 这样的无代码自动化平台将继续存在，以帮助许多企业生产可靠的no-code 产品。

分析

与自动化一样，分析是不同企业和部门的另一个重要部分。分析涉及借助现代技术（如人工智能工具）衡量企业或营销活动的成功，以做出明智的商业决策。

当然，分析不仅仅是计算和报告，正如Obviously.ai 和Mixpanel 等无代码分析解决方案所示。图形和drag-and-drop 功能使工作更简单、更快速，甚至更愉快。

顾客服务

良好的客户服务是所有成功的SaaS企业所共有的特质。也就是说，你将你的客户服务提高到最高水平是至关重要的。而当完美是你的目标时，使用无代码是最快速和最实用的选择。你可以为此目的使用Zendesk 和Intercom这样的平台。

市场营销

任何公司都必须在其业务中包括营销。因此，几个no-code 解决方案致力于不同的营销方法，包括对话式营销、社交媒体营销和电子邮件营销。无代码营销工具的主要目的是帮助你在快节奏的营销行业中游刃有余，并开展成功的活动，以便你能接触到更多的人，获得更多的利润。MailChimp 和HubSpot Marketing Hub 是这类工具的几个例子。现在你已经熟悉了无代码平台的主要类型，你可以更好地了解 no-code 应用程序的特点和好处，这些应用程序可以满足上面讨论的不同行业。

无代码网站建设者

Webflow

你可以使用Webflow ，一个创建网站的平台来开发和发布响应式网站。它能够将HTML5、CSS3和JavaScript代码转换为完全可视化的画布，使你能够在不接触编码的情况下创建你的网站。

也可以以各种方式使用Webflow'的语义工具。例如，如果你想让开发人员添加自定义代码，你可以将其传送给他们，或者在网上发布。你可以用大多数网站建设者将你的网站个性化到一定程度，但用Webflow ，感觉就像编写自定义代码一样简单，而且在你的控制之下。它也是非常可定制的。你可以从头开始，完全按照你的要求创建一个完全响应的网站，或者如果你想更快，你可以利用一个模板。

价格

个人计划、网站计划和工作场所计划都有不同的定价点和层级，Webflow 。网站计划是最受欢迎的计划类型之一，除了免费计划外，还包括三个级别。

基本套餐的费用为每月 12美元 。

。 内容管理系统套餐每月费用为 16美元 。

。 企业套餐的费用为每月 36美元 。

。 企业套餐根据用户的具体要求，有不同的费用。

Bubble

Bubble 是一个no-code 应用程序生成器，可以生产在移动和网络浏览器上有效运作的商品。你希望开发的任何功能都是可能的，包括新闻源、实时互动和通信对话。 此外，你可以包括动态材料，改善你的应用程序的用户界面，使其更有吸引力。一个Bubble ，也能够处理部署和安全。

通过Bubble.io ，你可以快速设计和部署整个应用程序，同时有效地扩展你的业务。它既实用又简单，而且它有一套强大的内部工具。Bubble的另一个好处是，它提供了大量的插件和集成，你可以用第三方服务来扩展功能。如果Bubble 的功能对你来说还不够，你可以把它与更强大的no-code 工具AppMaster 。

价格

Bubble 有以下套餐。

免费版本，功能有限。

个人套餐，每月费用为 25美元 。

。 专业套餐每月费用为 115美元 。

。 生产包的费用为每月475美元。

无代码应用程序建设者

AppMaster

AppMaster 是最强大的无代码平台之一，为协助组织以及非技术人员开发具有强大数据库的网络和本地移动应用程序而创建。在这个工具的帮助下，你可以开发你的应用程序的最小可行产品，甚至把它变成一个成熟的企业应用程序，可以快速和有效地处理大量复杂的功能。

AppMaster 的主要特点是。

在完全自由的情况下，通过一个简单的可视化编辑工具，以兼容PostgreSQL的格式创建可靠的数据库。

利用用户友好的拖放界面和众多功能来管理复杂的业务逻辑。

创建和控制API访问，为端点配置设置中间件，并自动生成API文档。

利用自动创建的页面和预制组件快速创建在线仪表盘。

创建移动应用程序（本地iOS和Android），并在Google Play和App Store上发布这些应用程序。

通过AppMaster的现代云或其他流行的基于云的系统（如 AWS 和Google Cloud），随时导出二进制文件和源代码，分批部署你的应用程序。

和Google Cloud），随时导出二进制文件和源代码，分批部署你的应用程序。 激活你设计的应用程序，并使用模块将其链接到你喜欢的工具，如 Slack 、 Stripe ，以及许多其他工具。

价格

AppMaster 有以下套餐。

一个 功能有限的 试用版 。

功能有限的 。 该 Startup 包的费用为每月165美元。

包的费用为每月165美元。 该 Startup+ 包的费用为每月259美元。

包的费用为每月259美元。 该 Business 包的费用为每月855美元。

包的费用为每月855美元。 Enterprise 套餐有不同的费用，取决于用户的具体要求。

Adalo

Adalo 是一个快速和简单的移动应用程序生成器，使你能够自动添加互动，并创建一个具有你选择的布局和功能的应用程序。如果你事先准备好，该应用程序非常容易与你的API整合。最重要的是， ，使快速创建iOS和Android应用版本变得简单，这样你的消费者就不必等待他们的版本。Adalo

你可以使用Adalo创建登陆页面、移动应用程序和响应式网站。包括一个WYSIWYG 编辑器、多语言支持、集成SEO工具、内容管理系统、社交网络集成和其他功能。

该计划的主要目标是让人们在无需学习代码的情况下创建直观和用户友好的移动应用程序。该软件使iOS、Android、Windows等平台的应用开发对开发者来说变得简单。它使开发者不必担心编码或服务器设置，并使他们能够在几分钟内构建应用程序。开发者可以借助几个简单的步骤快速设计一个移动应用程序。

开发人员执行整个过程，完成的输出物被提供为一个应用程序，可以下载并安装在智能手机或平板电脑上。这是一个在云端运行的平台，设计时考虑到了简单性。

你的网站或应用程序可以在几分钟内使用其简单和用户友好的界面建立。该程序易于使用，并提供一个直接的价格结构，让你选择你想做的项目数量。所有主要的内容管理系统（CMS）和drag-and-drop 建页工具都与该平台完全集成。同样，像Bubble ，如果有必要，你可以整合Adalo 和AppMaster 。

无代码数据库

Notion

Notion 可能已经引起了你的注意，因为它在最近几年表现得很好。通过这个应用程序，你可以轻松地组织你的想法和项目，保存信息，并创建一个灵活的工作空间，以适应你的使用情况。

对于许多没有代码的开发者来说，Notion的多功能性使它成为处理数据的多合一解决方案。它是一个网站建设者，因为它使开发和分享模板变得简单，利用多个组件来存储不同类型的数据，甚至让你在互联网上发布你的材料。

Notion也可以作为管理你的数据的仪表板，并与你的项目整合，如AppMaster 。你的团队和整个企业可以通过Notion进行协作，设置任务，监控流程，并做更多的事情。这种功能对于小企业来说更加重要。Notion的主要目标是为团队和部门提供他们在办公室内外所需的自由和合作，他们在这方面的成功令人钦佩。

价格

个人软件包作为一个免费版本。

个人专业包的费用为每月 4美元 。

。 团队包的费用为每月 4美元 ，按年计费。

，按年计费。 企业包有自定义定价。

Airtable

使用Airtable ，一个no-code 的解决方案，建立适合你公司要求和结构的数据库很容易。虽然Airtable'的界面和使用通常可与电子表格相媲美，但用Airtable ，一切都被组织在一个地方，而不需要几个文件。在Airtable ，有许多功能可以提高用户的可及性。可以使用Airtable词汇表来了解其主要特点。

由于其生产力特点，Airtable--电子表格与数据库的混合体--有时被称为管理工具。Airtable，这对新手来说是很好的，它结合了数据库的功能和电子表格的用户界面。

你可以使用Airtable ，与你的同事进行在线交流，这有利于沟通。从数据库的角度来看，Airtable 很容易使用，并与其他系统有若干连接。总的来说，Airtable 是一个创建以数据库为重点的内部工具的伟大平台。它还受益于广泛使用的Universe模板市场，这是相当有益的。

Airtable 有一个免费版本可以处理多达1200条记录。两周的历史记录和两千兆字节的附件空间是免费层的唯一限制。你必须为每个用户每月支付20美元 ，以获得更高的级别。你可以访问5000条记录，5GB 的附件空间，以及6个月的历史记录。

语音的无码化

Voiceflow

是时候让语音技术成为no-code ，谷歌助理和亚马逊的Alexa超过了Siri，成为最受欢迎的语音助手。由于Voiceflow'的功能允许一键上传，你可以在互联网上进行原型设计或在语音设备上进行测试。Voiceflow 可与谷歌助理或Alexa一起使用。

此外，在工具中还有一个专门为团队合作而指定的区域，当你们在一起工作时。Voiceflow有一个很好的用户界面，这可能是它的与众不同之处。这个无代码程序的拖放功能使你能够快速准备你的语音应用程序，并以有趣的图形方式进行。Voiceflow ，有一个免费包，每月59美元的Plus包，以及每月249美元的专业包。

Otter.ai

语音和语言技术正在迅速发展，并随着时间的推移为用户提供越来越多的功能。随着这类工具的更加成熟，各种人使用众多平台也变得更加容易。Otter.ai ，通过使用许多最先进的功能，如现场转录、自动会议记录摘要、简单的录音选择和大量的连接器，提供了一个引人入胜的体验。Otter 开始与Zoom 和Google Meet 合作进行现场转录。更不用说，Otter.ai 是由Dropbox 、IBM 和Verizon Connect 。

价格

以下是Otter.ai 的四个主要套餐。

基本套餐是免费提供的。

专业套餐每月费用为 8.33美元 。

。 商务包每月费用为 20美元 。

。 企业包年龄有自定义的定价程序。

自动化中的无代码

Zapier

Zapier 是一个直接的无代码解决方案，使你能够连接众多的应用程序，并设计独特的工作流程，使你的组织中的各种流程自动化。虽然你可能为更多的功能付费，但它是免费使用的。许多企业家、创作者和初创企业现在可能将他们的平台与其他知名的在线应用程序结合起来，这在以前是不可行的。使用代码整合程序可能具有挑战性，但幸运的是， ，只需点击几下就能简单做到。Zapier

许多用户称Zapier 为 "瑞士刀"，它以一种直接而有效的方式解决了许多问题。时间、金钱和一个主要的头痛问题都被节省了。快速设置是最有价值的特点之一。它节省了时间和金钱，因为这个工具很简单，很容易掌握。

目前，Zapier 有2000多个连接，包括那些网站，如Hubspot ，MailChimp ，和Google Sheets 。现有的免费计划有一些限制。你被限制在同时运行5个Zaps ，每个月用免费层接收100个作业。这对休闲使用和平台测试是很好的，但你会很快遇到流行的集成的限制。起步版是下一个级别，提供20个Zaps 和每月750个任务，价格为19.99美元。

Make (Integromat)

另一项用于将活动和流程自动化到应用程序和系统的服务是Make ，以前称为Integromat 。创建一个场景，通过整合你最喜欢的应用程序和服务，只需点击几下就能自动传输和转换你的数据。创建一个场景，监测单一应用或服务中的新数据，为所需的结果设置后续模块，Make ，其余的事情就可以搞定了。像Zapier ，Make ，提供各种插件，使整合尽可能简单。

它的功能主要是作为一个no-code 流程自动化工具，并提供一个可视化编辑器，使事情变得更简单。特别是，你在同步你喜欢的应用程序之前，将你使用的应用程序拖放到编辑器的工具中。在应用程序之间，Integromat同步了流程。有超过3000个现成的模板，作为第一个自动化需求的起点。

价格

Make 的免费计划对满足基本要求大有好处。它也有一些付费套餐。

核心包，每月费用为 9美元 。

。 专业套餐，每月费用为 16美元 。

。 团队包，每月 29美元 。

。 企业包有不同的定价，取决于应用程序和用户的数量。

分析中的无代码

Google Analytics

Google Analytics 有许多尖端的功能，可以为你提供只有谷歌才能提供的数据。因此，它是市场上最好的 分析应用程序之一。然而，随着谷歌分析360逐步解锁更复杂的功能，报告、数据分析和可视化等激动人心的功能不仅为小企业所享有，而且还扩展到大公司。使用谷歌分析的一个巨大好处是，它很容易与所有其他谷歌应用程序连接。no-code

Mixpanel

一个名为Mixpanel 的产品分析平台协助团队确定流失的原因，快速做出选择，并创建更好的解决方案。这个平台有与超过26000个组织（包括Twitter和Uber）合作的经验，它将把你的报告变成CTA，这将是更有效的。

Mixpanel'的报告的灵活性是一个关键优势。许多人声称该系统简单易用，但如果没有任何东西可以立即使用，这就毫无意义。因此，Mixpanel 所做的是结合可配置和易于使用的功能。

客户服务中的无码化

Intercom

你可以使用Intercom建立更强大的客户互动，它自称是一个对话关系平台。他们主要提供的三样东西是即时聊天、聊天机器人和一个帮助台。

任务机器人 ：这个聊天机器人不会参与，直到有同事结束讨论，或者没有同事被分配到对话中。例如，当你提出疑问时，任务机器人会自动回答 "Chatimize通常在几分钟内回复"。

：这个聊天机器人不会参与，直到有同事结束讨论，或者没有同事被分配到对话中。例如，当你提出疑问时，任务机器人会自动回答 "Chatimize通常在几分钟内回复"。 自定义机器人 - 这种聊天机器人是完全独特的，有预先确定的流程和组件。

- 这种聊天机器人是完全独特的，有预先确定的流程和组件。 决议机器人--这种聊天机器人自动回应您的客户的询问（基于关键词）。

Intercom是任何聊天机器人平台中最关键的集成，它包括一个集成的即时聊天功能。此外，它还提供一个单独的应用商店，有100多个直接的软件集成。应用商店非常棒，因为任何开发者都可以添加到其中。例如，Intercom本身不提供Telegram集成。但是，如果你使用他们应用商店的应用程序，你可以自己进行这种连接。如果这还不够，你可以使用AppMaster 、Zapier 或Make （以前的Integromat ）与地球上几乎所有的软件对接。

Zendesk

事实上，Zendesk 能够结合这么多最需要的功能，可以说是它与其他客户支持软件的区别。它可以与其他领先的平台如Grubhub和Mailchimp ，有效地工作。

Zendesk 是一个多功能的平台，包括知识库、即时聊天和通过无代码功能的票务选项。此外， 提供了一个销售解决方案，你可以将其与服务解决方案结合起来，以确保你的工作和其他团队的工作得到充分协调。无尽的整合可能性进一步增强了 。Zendesk Zendesk

定价

Zendesk 有各种定价计划来支持不同的用户，例如。

套装团队套餐，每月费用为 49美元 。

。 套装成长包，每月 79美元 。

。 专业套件包，每月费用为 99美元 。

。 套装企业套餐，每月费用为 150美元 。

。 还为独特的业务需求提供额外的定制套餐。

营销中的无码

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub 是目前营销类别中最好的无码营销平台之一。你甚至可以将它与你现有的网站、博客和登陆页面一起使用，以创建成功的营销材料。

HubSpot Marketing 的一些主要特点是。

创建CTA按钮和图像以转化客户，创建弹出窗口和嵌入表格以捕捉信息。

创建令人惊叹的电子邮件，并轻松开展自动化或触发式电子邮件活动。

工作流程和自动化可以通过结合所有的功能来实现，这将为您节省数小时的时间。

与销售和支持团队一起工作，为客户提供无缝体验。

GetResponse

GetResponse 是一个高效的营销平台，可以让你实现广泛的营销程序自动化。事实上，它是你在市场上可以找到的最全面的营销工具之一，可以运行成功的营销活动。

GetResponse 的一些主要特点是。

利用电子邮件创建者等工具，自动回复电子邮件，管理电子邮件指标，批量发送电子邮件，处理各种交易性电子邮件，并管理电子邮件营销活动。

利用网站建设者和功能创建网站，包括使用人工智能算法的创建者工具、预先提供的模板、用户友好的拖放编辑器，以及整体域名管理，在网上推销自己的公司。

通过使用不同的营销指标、自动化流程和对企业的产品建议，自动化工作流程变得更加容易。

利用屏幕共享、CTA按钮、各种网络研讨会、白板和调查，同时举办网络研讨会来吸引你的目标受众。

结论

底线是，no-code 运动已经以这种或那种方式渗透到每个行业。本文讨论的no-code 应用程序设计工具是行业中的一些领先者。你可以在这个行业找到更多的选择。

因此，随着对no-code 技术需求的上升，drag-and-drop 应用程序构建者和no-code 工具的数量也将不断增加。通过依靠高效和完美的no-code 工具，如AppMaster ，你可以轻松地创建具有高效后台的移动应用程序和Web应用程序，并满足你的系统要求。