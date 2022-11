Nie ma wątpliwości co do faktu, że podejście do rozwoju no-code i drag-and-drop app builders pojawiły się jako zmieniacze gry w branży rozwoju oprogramowania. Istnieje duża kolekcja narzędzi projektowych no-code dostępnych w Internecie, które sprawiają, że rozwój bez kodu jest łatwy, płynny i szybszy dla wszystkich rodzajów ludzi, nawet tych bez wiedzy technicznej.

W tym artykule dowiesz się wszystkiego o podstawach rozwoju no-code i niektórych z najlepszych narzędzi do projektowania bez kodu, których możesz użyć do tworzenia niezawodnych, bezpiecznych i wydajnych aplikacji. Dobrą rzeczą jest to, że narzędzia no-code nie są ograniczone do jednej konkretnej branży lub sektora. Zamiast tego można je wykorzystać do spełnienia wymagań różnych branż.

Zacznijmy od podstaw.

Co to jest no-code?

To pytanie, co dokładnie jest no-code nie ma jednej konkretnej odpowiedzi, ponieważ obejmuje wiele czynników. Ogólnie rzecz biorąc, termin "no-code" reprezentuje metodę rozwoju oprogramowania, która odchodzi od tradycyjnej formy pisania kodu i w kierunku wykorzystania bardziej zautomatyzowanych technologii, takich jak generowanie kodu oparte na AI, w celu tworzenia niestandardowych aplikacji bez posiadania umiejętności kodowania.

Procedura ta może obejmować wykorzystanie interaktywnych aplikacji, bibliotek kodu, drag-and-drop app builders oraz narzędzi do generowania kodu opartych na AI, które ułatwiają tworzenie skomplikowanych programów bez pisania jednej linii kodu. Oznacza to, że nie musisz przechodzić przez tradycyjny proces uzyskiwania stopnia naukowego z informatyki, aby tworzyć aplikacje.

Tradycyjnie, kod jest pisany za pomocą IDE przez programistę lub programistkę (zintegrowane środowisko programistyczne). Stanie się biegłym w pisaniu kodu zajmuje lata, co jest wymagającym talentem. Ponadto, często istnieje wiele języków programowania i frameworków do opanowania.

Korzystając z narzędzi no-code, nie trzeba pisać kodu, aby stworzyć aplikację internetową, stronę, bazę danych itp. Narzędzia bez kodowania pozwalają na klikanie lub przeciąganie i upuszczanie zamiast kodowania. Użytkownik zazwyczaj wchodzi w interakcję z GUI (graficznym interfejsem użytkownika). Programowanie wizualne, które nie jest nowym terminem, jest wspólną nazwą dla tego podejścia do tworzenia oprogramowania za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.

Brak kodowania to świetna technika rozwijania i testowania nowych pomysłów bez martwienia się o techniczne aspekty nauki języków kodowania i frameworków programistycznych. Możesz szybko wypróbować swoje pomysły i sprawdzić, jak radzą sobie w świecie rzeczywistym, korzystając z platformy no-code, która umożliwia projektowanie i wdrażanie aplikacji. Daje to możliwość dopracowania i przetestowania swoich pomysłów przed zakończeniem wdrażania aplikacji.

Wpływ ruchu no-code

No-code Narzędzia programistyczne zakłócają branżę tworzenia oprogramowania na wiele różnych sposobów. Dlatego ruch no-code jest uważany za rewolucję, która stworzy wiele projektantów aplikacji i przedsiębiorców, ponieważ więcej osób, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, może rozwijać aplikacje zgodnie z ich różnymi pomysłami. Podejście do rozwoju no-code stwarza wiele możliwości, zwłaszcza przy stałym wzroście branży rozwoju IT.

"No-code" tak naprawdę nie oznacza no-code

Powszechnym błędnym przekonaniem na temat narzędzi no-code i podejścia do rozwoju no-code jest to, że ponieważ jest to "no-code", aplikacja mobilna lub internetowa, którą stworzysz za jego pomocą, będzie miała no-code. Jednak nie jest to prawda. No-code ruch polega na wprowadzeniu narzędzi i technologii rozwoju no-code, które nie wymagają umiejętności kodowania. Mimo to, na pewno będzie jakiś rodzaj kodu generowanego przez wybrane przez Ciebie narzędzie programistyczne no-code, aby stworzyć niestandardowe aplikacje lub aplikacje natywne.

Na przykład, jeśli używasz AppMaster, zapewni on różne potężne narzędzia do edycji wizualnej, dzięki którym możesz zbudować aplikację. Nie musisz sam pisać żadnego kodu, ale AppMaster będzie tworzyć 22 000 linii kodu na sekundę w języku Go. To pokazuje, że możesz polegać na narzędziu do tworzenia bez kodu, takim jak AppMaster, aby stworzyć aplikację bez znajomości jakiegokolwiek języka kodowania, nawet jeśli kod w języku Go będzie generowany na zapleczu.

Co mogę zrobić z narzędziem bez kodu?

Dziś narzędzie no-code pozwala Ci stworzyć praktycznie wszystko dzięki niezawodnym nowoczesnym funkcjom platform no-code. Możesz podjąć całkiem sporo działań, które podjąłeś, nie zdając sobie sprawy, że nie są one zgodne z kodem. Istnieje kilka opcji, od budowania aplikacji internetowych po tworzenie unikalnych aplikacji mobilnych.

Dzięki rozwiązaniom automatyzacji bez kodu możesz zautomatyzować procesy pracy lub domu, zarządzać swoimi danymi, a nawet uzyskać wynagrodzenie za pośrednictwem aplikacji. Możesz nawet stworzyć aplikację do użytku osobistego, bez konieczności umieszczania jej w sklepach z aplikacjami.

Większość narzędzi no-code ma łatwy w użyciu interfejs drag-and-drop, który pomaga w budowaniu aplikacji internetowych i mobilnych. Czy pamiętasz, kiedy ostatnio projektowałeś ankietę online? To również było no-code. No-code używa różnych narzędzi i nie jest skoncentrowana na jednym sektorze gospodarki lub linii zatrudnienia.

Rodzaje narzędzi no-code

No-code narzędzia występują w tak szerokiej gamie, jak wiele różnych typów aplikacji można za ich pomocą stworzyć. Ponieważ większość tych narzędzi jest wyposażona w różne funkcje, trudno jest sklasyfikować każde narzędzie jako jeden rodzaj, chyba że twórcy oprogramowania wyraźnie stwierdzą, że tak jest. Łatwiej jest zrozumieć różne rodzaje narzędzi no-code kategoryzując je według podstawowych aplikacji, do których tworzenia są przeznaczone.

Tworzenie stron internetowych

Niektóre użyteczne narzędzia do tworzenia stron internetowych, takie jak Bubble i Webflow, pozwalają na budowanie pełnowartościowych stron internetowych bez pisania choćby jednej linijki kodu. Budowanie stron internetowych za pomocą no-code web builders to sprytny sposób na szybkie zbudowanie strony internetowej, ponieważ większość firm, przedsiębiorstw, a nawet osób prywatnych wymaga obecnie strony internetowej do różnych celów, takich jak strona e-commerce dla sklepów internetowych.

App building

AppMaster i Adalo to dwie wiodące platformy, których można użyć do budowania aplikacji no-code. Wszystkie no-code app builders mają na celu pomoc w tworzeniu natywnych i / lub hybrydowych aplikacji bez przechodzenia przez obszerny i kosztowny proces uczenia się kodu i tradycyjnych procedur rozwoju aplikacji.

Rodzaj funkcji dostępnych w narzędziach do tworzenia aplikacji bez kodu jest również przydatny dla profesjonalnych programistów, aby szybko i sprawnie tworzyć aplikacje dla przedsiębiorstw. No-code app builders stają się z czasem bardziej przyjazne dla użytkownika, dzięki czemu możesz budować jeszcze bardziej zaawansowane aplikacje i progresywne aplikacje internetowe, aby łatwo przedstawić je ogółowi społeczeństwa.

Bazy danych

No-code platformy do tworzenia, organizowania i zarządzania bazami danych stały się dość powszechne i popularne. Znaczenie takich platform nie może być niedocenione. Są one przydatne w zarządzaniu bazami danych w różnego rodzaju programach, stronach internetowych, aplikacjach mobilnych i aplikacjach internetowych. AppMaster, Notion i Airtable to jedne z najpopularniejszych no-code narzędzi do zarządzania bazami danych.

Voice

Aplikacje głosowe w ciągu ostatnich kilku lat systematycznie stawały się coraz większe i bardziej popularne. Ludzie coraz częściej szukają wszędzie integracji głosowych. Technologie takie jak Alexa lub Siri odegrały integralną rolę w ich szybko rosnącej populacji. Funkcje głosowe, takie jak wyszukiwanie, upraszczają wszystko, a uczenie się, co można i czego nie można osiągnąć za pomocą tylko polecenia głosowego, jest zawsze zabawne. Narzędzia typu no-code pozwalają na dodawanie takich funkcji do aplikacji mobilnych.

Ludzie, którzy rozumieją znaczenie funkcji głosowych, chcą wdrożyć bardziej efektywne techniki umożliwiające wykorzystanie naszego głosu bez kodu i tworzą rozwiązania no-code voice. Wśród rozwiązań, które mogą pomóc w dostosowaniu konsumentów do wygody technologii mowy są Voiceflow i Otter.ai.

Automatyzacja

Sporo firm stanęłoby przed szansą kompletnej porażki bez narzędzia do automatyzacji przepływu pracy. Każdy chce, aby w obecnych czasach wszystko było perfekcyjne, szybkie i na czas, jednak spełnienie tego postulatu przekracza możliwości człowieka w przypadku wielu firm, zwłaszcza małych.

To sprawia, że jasne jest, że narzędzie do automatyzacji przepływu pracy bez kodu jest wielką potrzebą w obecnej erze. No-code automatyzacja oznacza zautomatyzowanie procesów w firmie, aby uzyskać szybkie i skuteczne wyniki. Dlatego platformy automatyzacji bez kodu, takie jak AppMaster, Automate.io, Juphy, i Zapier są tutaj, aby pomóc wielu firmom produkować niezawodne no-code produkty.

Analityka

Podobnie jak automatyzacja, analityka jest kolejną ważną częścią różnych firm i sektorów. Analityka polega na mierzeniu sukcesu firmy lub kampanii marketingowej za pomocą nowoczesnych technologii, takich jak narzędzia AI, w celu podejmowania inteligentnych decyzji biznesowych.

Analytics to oczywiście coś więcej niż obliczenia i raportowanie, co pokazują rozwiązania analityczne no-code, takie jak Obviously.ai i Mixpanel. Grafiki i funkcje drag-and-drop sprawiają, że praca jest znacznie prostsza, szybsza, a nawet przyjemniejsza.

Obsługa klienta

Dobra obsługa klienta to cecha wspólna dla wszystkich odnoszących sukcesy firm SaaS. W związku z tym, kluczowe jest, abyś poprawił swoją obsługę klienta do najwyższego poziomu. A kiedy doskonałość jest Twoim celem, używanie bezkodowe jest najszybszą i najbardziej praktyczną opcją. Możesz do tego celu wykorzystać platformy takie jak Zendesk i Intercom.

Marketing

Każda firma musi uwzględnić w swoich działaniach marketing. W związku z tym kilka rozwiązań no-code jest poświęconych różnym metodom marketingu, w tym marketingowi konwersacyjnemu, marketingowi w mediach społecznościowych i e-mail marketingowi. Podstawowym celem narzędzi marketingowych bez kodu jest pomoc w poruszaniu się w szybko rozwijającej się branży marketingowej i prowadzeniu udanych kampanii, dzięki czemu można dotrzeć do większej liczby osób i osiągnąć większe zyski. MailChimp i HubSpot Marketing Hub to kilka przykładów takich narzędzi. Teraz, gdy znasz główne typy platform bez kodu, możesz lepiej zrozumieć funkcje i korzyści aplikacji no-code, które są dostępne w celu zaspokojenia różnych branż omówionych powyżej.

Bezkodowe kreatory stron internetowych

Webflow

Możesz opracować i opublikować responsywne strony internetowe za pomocą Webflow, platformy do tworzenia stron internetowych. Jest w stanie przekształcić kody HTML5, CSS3 i JavaScript w całkowicie wizualne płótno, umożliwiając stworzenie witryny bez konieczności dotykania kodowania.

Możliwe jest również wykorzystanie Webflow'narzędzia semantycznego na wiele sposobów. Na przykład, jeśli chcesz, aby programiści dodali niestandardowy kod, możesz przekazać go im lub opublikować w sieci. Możesz spersonalizować swoją witrynę do pewnego stopnia z większością konstruktorów stron internetowych, ale z Webflow, to czuje się tak proste i w kontroli, jak pisanie własnego kodu. Jest również bardzo konfigurowalny. Możesz zacząć od zera i stworzyć całkowicie responsywną stronę dokładnie tak, jak chcesz, lub jeśli chcesz iść szybciej, możesz wykorzystać szablon.

Cennik

Indywidualne plany, plany witryny, i plany miejsca pracy wszystkie mają różne punkty cenowe i warstwy na Webflow. Plany witryn, jeden z najbardziej popularnych typów planów, obejmują trzy poziomy oprócz wolnego planu:

Pakiet podstawowy kosztuje 12 dolarów miesięcznie.

miesięcznie. Pakiet CMS kosztuje 16 dolarów miesięcznie.

dolarów miesięcznie. Pakiet biznesowy kosztuje 36 dolarów miesięcznie.

miesięcznie. Pakiet Enterprise ma zróżnicowane koszty w zależności od specyficznych wymagań użytkownika.

Bubble

A Bubble to no-code app builder, który produkuje towary, które sprawnie działają na urządzeniach mobilnych i przeglądarkach internetowych. Każda funkcja, którą chcesz rozwinąć, jest możliwa, w tym kanały informacyjne, interakcje w czasie rzeczywistym i rozmowy komunikacyjne. Ponadto możesz dołączyć dynamiczne materiały, poprawiając interfejs użytkownika aplikacji i czyniąc go bardziej wciągającym. Bubble jest również w stanie obsługiwać wdrażanie i bezpieczeństwo.

Dzięki Bubble.io, możesz szybko zaprojektować i wdrożyć całą aplikację, jednocześnie skutecznie skalując swój biznes. Jest praktyczny i prosty w użyciu w tym samym czasie, a także ma silny zestaw wewnętrznych narzędzi. Kolejną świetną rzeczą w Bubble jest to, że oferuje szeroką gamę wtyczek i integracji, których możesz użyć do rozszerzenia funkcji o usługi innych firm. Jeśli funkcjonalność Bubble nie jest dla Ciebie wystarczająca, możesz zintegrować ją z potężniejszym no-code narzędziem AppMaster.

Ceny

Program Bubble ma następujące pakiety:

Darmowa wersja z ograniczonymi funkcjami.

Pakiet osobisty, który kosztuje 25 dolarów miesięcznie.

miesięcznie. Pakiet profesjonalny kosztuje 115 dolarów miesięcznie.

dolarów miesięcznie. Pakiet produkcyjny kosztuje 475 dolarów miesięcznie.

No-code app builders (budowniczy aplikacji)

AppMaster

AppMaster to jedna z najpotężniejszych platform no-code stworzona, aby pomóc organizacjom, a także osobom nietechnicznym w tworzeniu aplikacji internetowych i natywnych aplikacji mobilnych z potężnymi bazami danych. Z pomocą tego narzędzia możesz opracować minimalny realny produkt swojej aplikacji, a nawet przekształcić go w pełnoprawną aplikację przedsiębiorstwa, która może obsługiwać wiele zaawansowanych funkcji szybko i skutecznie.

Kluczowe cechy AppMaster to:

Z pełną swobodą twórz niezawodne bazy danych za pomocą prostego narzędzia do edycji wizualnej w formacie zgodnym z PostgreSQL.

Wykorzystaj przyjazny interfejs drag-and-drop i liczne funkcje do zarządzania skomplikowaną logiką biznesową.

Twórz i kontroluj dostęp do API, ustawiaj oprogramowanie pośredniczące do konfiguracji punktów końcowych i automatycznie twórz dokumentację API.

Szybko twórz pulpity online, korzystając z automatycznie tworzonych stron i gotowych komponentów.

Twórz aplikacje mobilne (natywne iOS i Android) i publikuj je w Google Play i App Store.

Eksportuj binaria i kod źródłowy w dowolnym momencie, wdrażając swoją aplikację w częściach poprzez nowoczesną chmurę AppMaster lub inne popularne systemy chmurowe, takie jak AWS i Google Cloud.

i Google Cloud. Aktywuj zaprojektowaną przez siebie aplikację i użyj modułów, aby połączyć ją z preferowanymi narzędziami, takimi jak Slack , Stripe , i wiele innych.

Cennik

Program AppMaster ma następujące pakiety:

Wersja próbna z ograniczonymi funkcjami.

z ograniczonymi funkcjami. Pakiet Startup Pakiet kosztuje 165 dolarów miesięcznie.

Pakiet kosztuje 165 dolarów miesięcznie. Pakiet Startup+ Pakiet kosztuje 259 dolarów miesięcznie.

Pakiet kosztuje 259 dolarów miesięcznie. Pakiet Business Pakiet kosztuje 855 dolarów miesięcznie.

Pakiet kosztuje 855 dolarów miesięcznie. Enterprise Pakiet ma różne koszty w zależności od specyficznych wymagań użytkownika.

Adalo

Adalo to szybki i łatwy konstruktor aplikacji mobilnych, który umożliwia automatyczne dodawanie interakcji i tworzenie aplikacji z wybranym układem i funkcjami. Aplikacja jest bardzo łatwa do zintegrowania z Twoim API, jeśli masz je wcześniej przygotowane. Co najistotniejsze, Adalo upraszcza szybkie tworzenie wersji aplikacji na iOS i Android, dzięki czemu Twoi konsumenci nie muszą czekać na swoje wersje.

Możesz tworzyć strony docelowe, aplikacje mobilne i responsywne strony internetowe za pomocą Adalo. W zestawie znajduje się edytor WYSIWYG, obsługa wielu języków, zintegrowane narzędzia SEO, system zarządzania treścią, integracja z sieciami społecznościowymi i inne funkcje.

Głównym celem programu jest umożliwienie ludziom tworzenia intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika aplikacji mobilnych bez konieczności uczenia się kodu. Tworzenie aplikacji na platformy takie jak iOS, Android, Windows i inne jest proste dla programistów dzięki temu oprogramowaniu. Uwalnia ono programistów od zmartwień związanych z kodowaniem lub konfiguracją serwera i umożliwia im konstruowanie aplikacji w ciągu kilku minut. Programista może szybko zaprojektować aplikację mobilną za pomocą kilku prostych kroków.

Programiści przeprowadzają cały proces, a gotowy produkt jest dostarczany jako aplikacja, która jest gotowa do pobrania i zainstalowania na smartfonie lub tablecie. Jest to platforma, która działa w chmurze i została zaprojektowana z myślą o prostocie.

Twoja strona internetowa lub aplikacja może być zbudowana za pomocą jego prostego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu w ciągu kilku minut. Program jest łatwy w użyciu i oferuje prostą strukturę cenową, która pozwala wybrać, nad iloma projektami chcesz pracować. Wszystkie główne systemy zarządzania treścią (CMS) oraz narzędzia do budowania stron drag-and-drop są całkowicie zintegrowane z platformą. Podobnie jak w przypadku Bubble, w razie potrzeby można zintegrować Adalo i AppMaster.

Bazy danych bez kodu

Notion

Notion prawdopodobnie przykuł już Twoją uwagę ze względu na to, jak dobrze radzi sobie w ostatnich latach. Dzięki tej aplikacji możesz łatwo zorganizować swoje pomysły i projekty, zapisać informacje i stworzyć elastyczną przestrzeń roboczą, która dostosowuje się do Twojego przypadku użycia.

Dla wielu programistów no-code, wszechstronność Notion czyni go rozwiązaniem all-in-one do obsługi danych. Jest to kreator stron internetowych, ponieważ ułatwia tworzenie i udostępnianie szablonów, wykorzystywanie wielu komponentów do przechowywania różnych typów danych, a nawet pozwala na publikowanie materiałów w Internecie.

Notion może być również używany jako pulpit do zarządzania danymi i zintegrowany z Twoimi projektami, takimi jak AppMaster. Twój zespół i cały biznes może współpracować, wyznaczać zadania, monitorować procesy i robić wiele więcej z Notionem. Tego typu funkcje są jeszcze ważniejsze dla małej firmy. Głównym celem Notion jest zapewnienie zespołom i działom swobody i współpracy, której potrzebują zarówno w biurze, jak i poza nim, i udaje im się to znakomicie.

Cennik

Pakiet Personal działa jako wersja darmowa.

Pakiet Personal Pro kosztuje 4 dolary miesięcznie.

miesięcznie. Pakiet Team kosztuje 4$ miesięcznie i jest rozliczany rocznie.

miesięcznie i jest rozliczany rocznie. Pakiet enterprise ma niestandardowe ceny.

Airtable

Budowanie baz danych odpowiednio dopasowanych do wymagań i struktury firmy jest łatwe dzięki Airtable, rozwiązaniu no-code. Chociaż interfejs i sposób korzystania z Airtable są często porównywalne z arkuszami kalkulacyjnymi, w przypadku Airtable wszystko jest zorganizowane w jednym miejscu, bez potrzeby tworzenia kilku dokumentów. W Airtable jest wiele funkcji, które poprawiają dostępność dla użytkownika. Słownik Airtable może być użyty do poznania jego kluczowych cech.

Ze względu na swoje cechy produktywności, Airtable- hybryda arkusza kalkulacyjnego i bazy danych - jest czasami określany jako narzędzie do zarządzania. Airtable Jest to świetne rozwiązanie dla nowicjuszy, łączące cechy bazy danych z interfejsem użytkownika arkusza kalkulacyjnego.

Możesz komunikować się ze swoimi współpracownikami online za pomocą Airtable, co ułatwia komunikację. Z punktu widzenia bazy danych, Airtable jest łatwy w użyciu i ma kilka połączeń z innymi systemami. Ogólnie rzecz biorąc, Airtable jest świetną platformą do tworzenia wewnętrznych narzędzi skoncentrowanych na bazie danych. Korzysta również z szeroko stosowanego rynku szablonów Universe, co jest dość korzystne.

Airtable ma darmową wersję do obsługi do 1200 rekordów. Dwa tygodnie historii i dwa gigabajty miejsca na załączniki to jedyne ograniczenia w darmowym tier. Musisz zapłacić 20 dolarów za użytkownika na miesiąc za warstwę plus, która jest kolejnym poziomem w górę. Otrzymujesz dostęp do 5,000 rekordów, 5GB przestrzeni załączników, wraz z sześcioma miesiącami historii.

Bez kodu w głosie

Voiceflow

To był najwyższy czas, aby technologia mowy stała się narzędziem no-code, z Google Assistant i Amazon's Alexa wyprzedzając Siri jako najpopularniejszych asystentów głosowych. Dzięki Voiceflow'funkcjonalności pozwalającej na wgrywanie jednym kliknięciem, można prototypować w internecie lub testować na urządzeniu głosowym. Voiceflow może być używany z Google Assistant lub Alexą.

Co więcej, w narzędziu znajduje się obszar wyznaczony tylko do pracy zespołowej podczas wspólnej pracy. Voiceflow ma świetny UI, który jest prawdopodobnie tym, co go wyróżnia. Funkcja drag-and-drop programu bez kodu pozwala szybko i zabawnie graficznie przygotować aplikacje głosowe. Voiceflow ma darmowy pakiet, pakiet Plus, który kosztuje 59 dolarów miesięcznie, oraz pakiet Pro, który kosztuje 249 dolarów miesięcznie.

Otter.ai

Technologia głosu i mowy szybko się rozwija i z czasem dostarcza użytkownikom coraz więcej funkcji. Dzięki większemu zaawansowaniu takich narzędzi, korzystanie z wielu platform staje się łatwiejsze dla różnych osób. Otter.ai zapewnia wciągające doświadczenie dzięki wykorzystaniu wielu najnowocześniejszych funkcji, takich jak transkrypcja na żywo, zautomatyzowane streszczenia notatek ze spotkań, prosty wybór nagrań i mnóstwo łączników. Otter rozpoczął współpracę z Zoom i Google Meet w zakresie transkrypcji na żywo. Nie wspominając o tym, że Otter.ai jest używany przez Dropbox, IBM i Verizon Connect.

Wycena

Poniżej znajdują się cztery główne pakiety Otter.ai:

Pakiet podstawowy jest dostępny za darmo.

Pakiet Pro kosztuje 8,33$ miesięcznie.

miesięcznie. Pakiet biznesowy kosztuje 20 dolarów miesięcznie.

miesięcznie. Pakiet Enterprise ma niestandardowe procedury cenowe.

No-code w automatyzacji

Zapier

Zapier to proste rozwiązanie no-code, które umożliwia łączenie wielu aplikacji i projektowanie unikalnych przepływów pracy w celu automatyzacji różnych procesów w organizacji. Chociaż możesz zapłacić za więcej funkcji, jest to bezpłatne rozwiązanie. Wielu przedsiębiorców, twórców i startupów może teraz połączyć swoje platformy z innymi znanymi aplikacjami online, co wcześniej nie było wykonalne. Integracja programów za pomocą kodu może być wyzwaniem, ale na szczęście Zapier sprawia, że jest to proste i możliwe do wykonania za pomocą kilku kliknięć.

Wielu użytkowników określa Zapier jako "nóż szwajcarski", który rozwiązuje tak wiele problemów w prosty, a zarazem skuteczny sposób. Oszczędza się czas, pieniądze i duży ból głowy. Szybka konfiguracja jest jedną z najbardziej cenionych cech. Oszczędza czas i pieniądze, ponieważ narzędzie jest proste i łatwe do opanowania.

Obecnie Zapier ma ponad 2000 połączeń, w tym z takimi stronami jak Hubspot, MailChimp, i Google Sheets. Istnieją ograniczenia dotyczące darmowego planu, który jest dostępny. Jesteś ograniczony do uruchomienia 5 Zaps jednocześnie i otrzymania 100 zadań miesięcznie z darmową warstwą. Jest to świetne rozwiązanie dla zwykłego użytkowania i testowania platformy, ale szybko napotkasz ograniczenia dla popularnych integracji. Starter, następny poziom, oferuje 20 Zaps i 750 zadań miesięcznie za 19,99$.

Make (Integromat)

Inną usługą do automatyzacji działań i procesów do aplikacji i systemów jest Make, wcześniej znany jako Integromat. Stwórz scenariusz, który automatycznie transportuje i konwertuje dane, integrując ulubione aplikacje i usługi za pomocą kilku kliknięć. Utwórz scenariusz, który monitoruje nowe dane w jednej aplikacji lub usłudze, skonfiguruj kolejne moduły pod kątem pożądanego wyniku, a Make zajmie się resztą. Podobnie jak Zapier, Make oferuje szeroką gamę wtyczek, aby maksymalnie uprościć integrację.

Funkcjonuje przede wszystkim jako narzędzie do automatyzacji procesów no-code i zapewnia edytor wizualny, aby uprościć rzeczy. W szczególności przeciągasz i upuszczasz używane aplikacje do narzędzia edytora przed synchronizacją preferowanych aplikacji. Pomiędzy aplikacjami Integromat synchronizuje procesy. Istnieje ponad 3000 gotowych szablonów dla pierwszych potrzeb automatyzacji jako punkt wyjścia.

Cennik

Darmowy plan Make jest bardzo korzystny w spełnianiu podstawowych wymagań. Posiada również kilka płatnych pakietów:

Pakiet Core, który kosztuje 9 dolarów miesięcznie.

miesięcznie. Pakiet Pro, który kosztuje 16 dolarów miesięcznie.

dolarów miesięcznie. Pakiet Teams, który kosztuje 29 dolarów miesięcznie.

dolarów miesięcznie. Pakiet Enterprise ma zróżnicowane ceny w zależności od liczby aplikacji i użytkowników.

No-code w analityce

Google Analytics

Google Analytics ma wiele najnowocześniejszych możliwości i może dostarczyć Ci danych, które tylko Google może. Dlatego jest to jedna z najlepszych aplikacji analitycznych no-code dostępnych na rynku. Jednak w miarę jak Google Analytics 360 odblokowuje stopniowo coraz bardziej zaawansowane funkcje, ekscytujące funkcje, takie jak raportowanie, analiza danych i wizualizacja, są nie tylko używane przez małe przedsiębiorstwa, ale także rozszerzone na większe firmy. Ogromną zaletą korzystania z Google Analytics jest to, że łatwo łączy się on z wszystkimi innymi aplikacjami Google.

Mixpanel

Platforma analityki produktowej o nazwie Mixpanel pomaga zespołom w określaniu przyczyn churn, dokonywaniu szybkich wyborów i tworzeniu lepszych rozwiązań. Ta platforma, która ma doświadczenie w pracy z ponad 26 000 organizacji (w tym Twitter i Uber), zmieni Twoje raporty w CTA, które są o wiele bardziej skuteczne.

Elastyczność raportowania Mixpanel's jest kluczową zaletą. Wiele osób twierdzi, że system jest prosty w obsłudze, ale to nie ma znaczenia, jeśli nie ma z czym pracować od razu. Dlatego to, co robi Mixpanel to połączenie funkcji, które są konfigurowalne i łatwe w użyciu.

No-code w obsłudze klienta

Intercom

Możesz zbudować silniejsze interakcje z klientami za pomocą Intercomu, który chwali się jako platforma relacji konwersacyjnych. Trzy rzeczy, które przede wszystkim zapewniają to czat na żywo, chatboty i help desk.

Task Bot : Ten chatbot nie będzie się angażował, dopóki współpracownik nie zamknie dyskusji lub jeśli do rozmowy nie zostanie przypisany żaden współpracownik. Na przykład, Task Bot automatycznie odpowiada "Chatimize zwykle odpowiada w ciągu kilku minut", kiedy zadajesz pytanie.

: Ten chatbot nie będzie się angażował, dopóki współpracownik nie zamknie dyskusji lub jeśli do rozmowy nie zostanie przypisany żaden współpracownik. Na przykład, Task Bot automatycznie odpowiada "Chatimize zwykle odpowiada w ciągu kilku minut", kiedy zadajesz pytanie. Custom Bot - Ten chatbot jest całkowicie unikalny, z wcześniej ustalonymi procesami i komponentami.

Bot - Ten chatbot jest całkowicie unikalny, z wcześniej ustalonymi procesami i komponentami. Resolution Bot - Ten chatbot odpowiada na zapytania od Twoich klientów automatycznie (na podstawie słów kluczowych).

Najbardziej kluczowa integracja każdej platformy chatbotowej, Intercom, zawiera zintegrowaną funkcję czatu na żywo. Co więcej, oferuje również oddzielny App Store z ponad 100 bezpośrednimi integracjami oprogramowania. App Store jest fantastyczny, ponieważ każdy deweloper może dodać do niego. Na przykład integracja Telegram nie jest oferowana przez sam Intercom. Możesz jednak wykonać to połączenie samodzielnie, jeśli używasz aplikacji z ich sklepu z aplikacjami. Jeśli to nie wystarczy, możesz połączyć się z prawie każdym oprogramowaniem na planecie za pomocą AppMaster, Zapier lub Make (dawniej Integromat).

Zendesk

Fakt, że Zendesk jest w stanie połączyć tak wiele najbardziej pożądanych funkcji jest prawdopodobnie tym, co odróżnia go od innych programów obsługi klienta. Może skutecznie współpracować z innymi wiodącymi platformami, takimi jak Grubhub i Mailchimp.

Zendesk to wielofunkcyjna platforma, która obejmuje bazę wiedzy, czat na żywo i opcje biletowe poprzez funkcje bez kodu. Dodatkowo, Zendesk oferuje rozwiązanie sprzedażowe, które możesz połączyć z rozwiązaniem serwisowym, aby zapewnić pełną koordynację swojej pracy i pracy innych zespołów. Nieskończone możliwości integracji jeszcze bardziej zwiększają korzyści płynące z Zendesk.

Cennik

Zendesk ma wiele planów cenowych, aby wspierać różnych użytkowników, takich jak:

Pakiet Suite Team, który kosztuje 49 dolarów miesięcznie.

miesięcznie. Pakiet Suite Growth, który kosztuje 79 dolarów miesięcznie.

dolarów miesięcznie. Pakiet Professional Suite, który kosztuje 99 dolarów miesięcznie.

dolarów miesięcznie. Pakiet Suite Enterprise, który kosztuje 150 dolarów miesięcznie.

miesięcznie. Dodatkowe niestandardowe pakiety są również oferowane dla unikalnych wymagań biznesowych.

No-code w marketingu

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub jest jedną z najlepszych platform marketingowych no-code dostępnych obecnie w kategorii marketingowej. Możesz nawet użyć go z istniejącymi stronami internetowymi, blogami i stronami docelowymi, aby stworzyć udany materiał marketingowy.

Niektóre z kluczowych funkcji HubSpot Marketing to:

Twórz przyciski CTA i obrazy, aby konwertować klientów, tworzyć popupy i osadzać formularze, aby przechwytywać leady.

Twórz wspaniałe wiadomości e-mail i przeprowadzaj zautomatyzowane lub wyzwalane kampanie e-mailowe z łatwością.

Przepływy pracy i automatyzacja mogą być wykonane poprzez połączenie wszystkich funkcji, co pozwoli Ci zaoszczędzić godziny czasu.

Współpracuj z zespołami sprzedaży i wsparcia, aby zapewnić klientom bezproblemowe doświadczenia.

GetResponse

GetResponse to wysoce wydajna platforma marketingowa, która pozwala zautomatyzować szeroki zakres procedur marketingowych. W rzeczywistości jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi marketingowych, które można znaleźć na rynku, aby prowadzić udane kampanie marketingowe.

Niektóre z kluczowych cech GetResponse to:

Wykorzystaj narzędzia takie jak kreatory wiadomości e-mail, automatycznie odpowiadaj na wiadomości e-mail, zarządzaj metrykami e-maili, wysyłaj wiadomości e-mail masowo, obsługuj różne transakcyjne wiadomości e-mail i zarządzaj kampaniami marketingowymi e-mail.

Stwórz stronę internetową za pomocą kreatora stron internetowych i funkcji, w tym narzędzia do tworzenia, które wykorzystuje algorytmy AI, wstępnie dostępne szablony, przyjazny dla użytkownika edytor "przeciągnij i upuść" oraz ogólne zarządzanie domeną, aby wprowadzić na rynek własną firmę online.

Automatyzacja przepływu pracy staje się łatwiejsza dzięki zastosowaniu różnych metryk marketingowych, zautomatyzowanych procesów i propozycji produktów dla Twojej firmy.

Wykorzystaj udostępnianie ekranu, przycisk CTA, różne webinaria, tablicę i ankiety podczas organizowania webinarów, aby przyciągnąć docelową publiczność.

Wnioski

Wniosek jest taki, że ruch no-code przeniknął do każdej branży w taki czy inny sposób. Narzędzia do projektowania aplikacji no-code omówione w tym artykule są jednymi z wiodących nazwisk w branży. Możesz znaleźć jeszcze więcej opcji w branży.

Dlatego wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na technologię no-code, liczba drag-and-drop app builderów i no-code narzędzi będzie również stale rosła. Polegając na wydajnym i doskonałym no-code narzędziu, takim jak AppMaster, możesz łatwo tworzyć aplikacje mobilne i aplikacje internetowe z wydajnymi backendami i spełniać wymagania systemowe.