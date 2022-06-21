Günümüz teknoloji endüstrisi son zamanlarda hızlı bir dijital dönüşüm geçiriyor. Dijital dönüşüm terimi, bir organizasyonun işleyişini iyileştirmek için yeni ve gelişmekte olan dijital teknolojinin kullanımına atıfta bulunan 'her şeyi kapsayan' bir ifadedir. Dijital dönüşüm, günümüzün hızlı dünyasında faaliyet gösteren işletmeler için giderek daha önemli hale geldi.

Rekabetçi kalabilmek için işletmeler, teknoloji endüstrisindeki dijital dönüşümü daha da hızlı bir şekilde benimseyerek değişen teknolojik iklime uyum sağlamak zorunda kaldılar. Bu, her düzeyde kuruluşların günlük işlevlerinde ve süreçlerinde operasyonel değişikliklere neden oldu. Dijital dönüşüm, işletmelerin müşterileriyle ne kadar iyi ilişki kurduğunu, lojistiklerinin verimliliğini, üretim süreçlerini, satış kanallarını ve hatta pazarlamalarını etkiledi!

Kodsuz ve Düşük Kodlu Araçlarla Pazarlamayı Değiştirmek



Dijital dönüşüm, yıllar içinde düşük kodlu/kodsuz hareketi de artırdı. Aslında en büyük etkisi Pazarlama alanında olmuştur. Düşük kodlu/kodsuz hareketi, yazılım geliştirme ve kodlama uzmanlarına olan ihtiyacı azaltarak iş pazarlamasının gerekli işlevini basitleştirdi. Bunun yerine, bu kodsuz, düşük kodlu araçlar, kodlama deneyimi olmayan kullanıcıların hazır pazarlama yazılımı çözümlerini daha hızlı sunmalarını sağlamak için oluşturuldu.

Pazarlamacılar tarafından popüler hale getirilen popüler düşük kodlu araçlar Salesforce, Wix ve Canva'dır. Bu düşük kodlu araçlar, kodlayıcı olmayanlar için bir geliştirme aracı olarak düşük kodlu/kodsuz hareketin ön saflarında yer almıştır. Kullanımı daha da kolay olan yazılım, pazarlamacıların teknik bilgi olmadan iş uygulamaları geliştirmesine olanak tanıyan kodsuz araçlardır. Bu kodsuz araçlar, geliştiricilerin yazılımı programlamasını gerektirmez.

Kodsuz Pazarlama Nedir?



Kodsuz yazılım geliştirme araçları, kodlama uzmanlığı olmayan Pazarlamacıların işletmeleri için mobil uygulamalar ve çözümler oluşturmasına yardımcı olur. Kod gerektirmeyen araçlar, dijital 'oyun alanını' dengeledi ve işletmelerin değişikliklere hızla uyum sağlamasını kolaylaştırdı. Sonuç olarak, çevik iş teknolojisi çözümleri yaratma becerisi, yazılım geliştiricilerin elinden dijital pazarlama ekiplerine geçti.





Pazarlama uygulamaları için daha basitleştirilmiş bir geliştirme süreci, 'vatandaş geliştirici'nin yükselişine olanak sağlamıştır. Sezgisel bir platformla, kodsuz pazarlama, kuruluşların çok az veya hiç teknik bilgi olmadan iş uygulamaları ve mobil teknoloji çözümleri oluşturmasını sağlayacaktır. Yazılım uygulamaları oluşturmak için dijital pazarlamanın (vatandaş geliştiricilerin) kod yazmasına gerek yoktur. Sonuç olarak, bir işletme içindeki pazarlama süreçleri daha çevik, uygun maliyetli ve esnektir. Kodsuz dijital pazarlama, işletmelere en son dijital ürünleri ve hizmetleriyle müşteri deneyimleri hakkında veriye dayalı değerli bilgiler de sağlar.

Kodsuz Yaklaşım Nedir?



Kodsuz bir yaklaşım, yeniden ekip iş akışlarına ve müşteri deneyimlerine odaklanarak bu yazılım kullanıcılarının ihtiyaçlarını vurgular. Sezgisel yazılım uygulamalarının kullanılmasıyla, kodsuz araçlar bir işletmenin operasyonları üzerinde daha fazla özerkliğe sahip olmasını sağlar. Uygulama geliştirmeye yönelik kodsuz yaklaşım, bir işletme içindeki bilgi tabanını merkezileştirir, bu nedenle kodlamayı dış kaynak kullanmaya veya harici geliştiricilerle sözleşme yapmaya çok az ihtiyaç vardır.

Dijital pazarlamacılar, işletmelerini tanıtmak için gerekli içeriği oluşturmak için gerekli kodsuz araçlara sahiptir. Özel yazılım geliştiricilerinden oluşan bir ekip yerine, kodsuz yaklaşım, dijital pazarlamacının kolaylıkla manipüle edebileceği bir teknoloji çözümüne dayanır.

Low-Code No-Code Neden Popüler Oluyor?



Uygun Maliyetli



Düşük kodlu, kodsuz geliştirme, bir işletmeyi yönetmenin genel maliyetini azaltır. Şirketler, kodlama yapmak için pahalı bir geliştirici ekibi kiralamadan, dijital pazarlama ihtiyaçları için basit kodsuz araçlar satın alabilir. İş uygulamaları oluşturmak için düşük kodlu kodsuz araçlar kullanan dijital pazarlamacılar, ek personel ve işe alım ile ilişkili maliyetleri önemli ölçüde azaltır.

Daha Hızlı Geri Dönüş



Pazarlama ekipleri için, düşük kodlu kodsuz geliştirme, iş değişimini daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırır! Geçmişte, kodlama ve yazılım geliştirme bir BT ekibi tarafından yapılırdı ve tamamlanması uzun zaman alırdı. Artık düşük kodlu kod gerektirmeyen araçlar ve platformlar, pazarlamacılara, işletmelerin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için hızla dönmelerine yardımcı olan çevik bir uygulama geliştirme süreci sağlıyor.

Doğru Raporlama



Düşük kodlu, kodsuz yazılım ayrıca doğru veriler ve ayrıntılı raporlama araçları sağlar. Bunlar, iş akışı süreçlerinin etkinliği, üretkenlik ve müşteri yanıtı hakkında hayati geri bildirim ve iş bilgileri sağlar. Bu veriler, işletmelerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde rekabetçi kalmaya uyum sağlamasına olanak tanır.

Özelleştirme Kolaylığı



Düşük kodlu, kodsuz araçlar, iş pazarlama sürecinin her düzeyinde kullanıcı deneyimini geliştirir. Kodlama gerektirmeyen bu araçlar, herhangi bir dijital pazarlama uygulamasının özelliklerinin nispeten kolay özelleştirilmesini kolaylaştırır. Sürükle ve bırak sezgisel bir arayüz ve önceden ayarlanmış şablonlarla, dijital pazarlamacılar, amaçlanan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaları en iyi şekilde oluşturabilir.

Basitleştirilmiş Süreç



Düşük kodlu, kodsuz araçlar, pazarlama ekiplerinin iş akışı sürecini basitleştirir, otomatikleştirir ve düzene sokar. Bu otomatikleştirilmiş iş akışları, dijital pazarlamacıların aynı anda birden fazla projede uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını önemli ölçüde kolaylaştırır. Kodsuz teknoloji çözümleri, kodlama ihtiyacını veya bir geliştiricinin becerilerini azaltır. Sonuç olarak, dijital pazarlama ekipleri, işletmeye fayda sağlamak için en yüksek verimlilikle temel operasyonlarına odaklanabilir.

No-Code Ne Kadar Daha Hızlı?



Yazılım ve uygulama geliştirme için kod içermeyen araçları kullanmanın birçok avantajı vardır. Kodlamayan çözümlerin popülaritesi arttı ve işletmeler tarafından pazarda rekabetçi kalabilmek için en iyi çözüm olarak benimseniyor. Kodsuz geliştirme, uygulama kodlamasını başka bir ekibe dış kaynak sağlamanın geleneksel sürecinden önemli ölçüde daha hızlıdır.

Kodsuz araçlarla, gerçek kodlamaya gerek olmadığı için yazılım çözümleri geliştirmenin geri dönüş süresi azalır. Daha eski, geleneksel işletmeler bile dijital pazarlama operasyonlarında kodsuz araçları hızla uygulamaya koydu ve iyileştirilmiş müşteri deneyimleri gözlemledi. Pek çok avantajına dayanarak, birçok geleneksel işletme, geleceğin yolu olarak kod gerektirmeyen yenilikleri kullanmıştır.

No-Code'un Dezavantajları Nelerdir?



Güvenlik sorunları

Kodsuz araçların çok az kodlama bilgisi gerektirmesi veya hiç gerektirmemesi, kullanıcılar için uygundur. Ancak, bir şirketin dijital pazarlama ekibini oluşturan tüm bireyler de dahil olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak şekilde oluşturulduğundan, bu durum veri güvenliği için bazı endişeler bırakmaktadır. Bir pazarlama ekibindeki vicdansız bilgisayar korsanları veya dikkatsiz kişiler, özel verileri paylaşabilir, ayarları değiştirebilir veya ekipteki diğer kullanıcıların uygulamaya erişmesini engelleyebilir. Gelişmiş veri güvenliği önlemleri, yazılım geliştiriciler tarafından zorlu testlerden ve kodlamadan geçen uygulamaların önemli bir özelliğidir. Ancak, kodlama yapmayan yazılım araçları görsel bir ortama dayanır ve genellikle daha basit ve sızmaları daha kolaydır. Pazarlamacılar kolaylıkları ve basitlikleri için kod gerektirmeyen araçlara güvenirler, bu nedenle süreçte bir miktar güvenlikten ödün verirler.

Azaltılmış Özerklik

Kodsuz araçlar, işletmelerin pazarlama ekipleri ve diğer departmanlarından gelen kodlama uzmanlığına güvenmeden uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ancak, pazarlama ekiplerinin kullandığı yazılım araçları, belirli sınırlamalarla birlikte harika bir kodlama dışı çözüm sağlayabilir. Kodsuz bir araç veya platform, orijinal geliştiricilerin kodlamasında, yazılımında veya kullanım koşullarında bir değişiklik yaşarsa, işletmeler onların insafına kalacaktır. Aynı şekilde, kodlama yapmayan yazılımların modası geçerse, işletmeler alternatif çözümler bulmaya ve süreçlerine baştan başlamak zorunda kalacaklardır. Ayrıca, kodsuz araç belirli uygulama özelliklerine erişim için aniden fahiş bir ücret eklerse, bir işletmenin iş akışı veya pazarlama stratejisi bozulabilir.

No-Code'un Sınırlamaları Nelerdir?



Ölçeklenebilirlik Sorunları

Kodsuz pazarlama geliştirme araçları, metin tabanlı kodlama platformları yerine basit görsel kodlama ortamlarına dayanır. Kodlama zaten harici geliştiriciler tarafından oluşturulduğu ve bir şablon teknolojisi çözümü olarak sunulduğu için uzun vadede özelleştirme sorunları yaratır. Kodsuz uygulamalar en iyi şekilde basit yazılım uygulamaları için çalışır ve daha karmaşık yazılım özellikleri için daha az esnektir.

Ayırt Etmek Zor

Kod gerektirmeyen araçların erişilebilirlik kolaylığı, yeterli paraya sahip herkesin işletmenizle aynı pazarlama araçlarına erişmesine olanak tanır. Bu aynı zamanda, kodlama yapmayan bu platformların önceden ayarlanmış şablonları kullanılarak oluşturulan uygulamaların, rakiplerinizinkine benzer görünebileceği anlamına gelir!

Neyse ki, AppMaster gibi ölçeklenebilirlikle sınırlı olmayan çözümler var. AppMaster sizi bağlamaz; diğer platformlardan farklı olarak, kaynak kodunuzu her zaman alabilirsiniz. AppMaster ile, klasik geliştirmede olduğu gibi güvenlik açıklarından korunursunuz. Kodsuz geliştirmeden daha fazlasıdır AppMaster, bir geliştirme ekibini taklit eden yapay zeka destekli kod oluşturmadır; aynı sonucu daha az paraya ve on kat daha hızlı alırsınız.

Çözüm

Bu sınırlamalara rağmen, kod gerektirmeyen araçlar, işletmelerin ürün ve hizmetlerini pazarlama şeklini değiştirdi. Bu araçlar ayrıca kodlama veya yazılım geliştiricilere olan bağımlılığı en aza indirerek pazarlama ekiplerinin iş akışını düzenlemeye yardımcı olur. Süreçleri otomatikleştirir ve zaman, enerji ve para gibi değerli pazarlama kaynaklarından tasarruf sağlarlar. İşletmenizin boyutu veya ölçeği ne olursa olsun, bu araçlar işletmenizin dünya çapındaki dijital dönüşümün bir parçası olmasına yardımcı olabilir! Düşük kodlu kodsuz teknoloji danışmanlarından oluşan ekibimiz, işiniz için en iyi çözümleri seçmenize yardımcı olabilir! Sizinle bir istişare planlamaktan mutluluk duyarız!