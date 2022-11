No hay duda de que el enfoque de desarrollo de no-code y los creadores de aplicaciones de arrastrar y soltar han surgido como cambiadores del juego en la industria del desarrollo de software. Hay una gran colección de herramientas de diseño de no-code disponibles en Internet que hacen que el desarrollo sin código sea fácil, sin problemas y más rápido para todo tipo de personas, incluso para aquellas que no tienen conocimientos técnicos.

En este artículo, aprenderás todo sobre los fundamentos del desarrollo en no-code y algunas de las mejores herramientas de diseño sin código que puedes utilizar para crear aplicaciones fiables, seguras y eficientes. Lo bueno es que las herramientas de no-code no se limitan a una industria o sector en particular. Por el contrario, pueden utilizarse para satisfacer los requisitos de diversas industrias.

Empecemos por lo más básico.

¿Qué es no-code?

La pregunta de qué es exactamente no-code no tiene una respuesta única y específica, ya que incluye una variedad de factores. En general, el término "no-code" representa un método de desarrollo de software que se aleja de la forma tradicional de escribir código y se acerca al uso de tecnologías más automatizadas, como la generación de código basada en la IA, para crear aplicaciones personalizadas sin tener conocimientos de codificación.

Este procedimiento puede incluir el uso de aplicaciones interactivas, bibliotecas de código, constructores de aplicaciones de drag-and-drop y herramientas de generación de código de IA que facilitan la creación de programas complicados sin escribir una sola línea de código. Esto significa que no es necesario pasar por el proceso tradicional de obtener un título de informática para desarrollar aplicaciones.

Tradicionalmente, un desarrollador o programador (entorno de desarrollo integrado) escribe el código en IDE. Llegar a dominar la escritura de código lleva años, lo que supone un reto para el talento. Además, a menudo hay que dominar muchos lenguajes y marcos de programación.

Con las herramientas de no-code, no es necesario escribir código para crear una aplicación web, un sitio web, una base de datos, etc. Las herramientas de no codificación permiten hacer clic o arrastrar y soltar en lugar de codificar. El usuario suele interactuar con una GUI (interfaz gráfica de usuario). La programación visual, que no es un término nuevo, es un nombre común para este enfoque de creación de software a través de una interfaz gráfica de usuario.

La no codificación es una gran técnica para desarrollar y probar nuevas ideas sin preocuparse por los tecnicismos de aprender lenguajes de codificación y marcos de desarrollo. Puedes probar rápidamente tus ideas y ver cómo se comportan en el mundo real utilizando una plataforma no-code que te permite diseñar y desplegar aplicaciones. Esto le ofrece la posibilidad de perfeccionar y probar sus ideas antes de completar el despliegue de la aplicación.

Impacto del movimiento sin código

No-code Las herramientas de desarrollo están perturbando la industria del desarrollo de software de muchas maneras diferentes. Por lo tanto, el movimiento no-code se considera una revolución que creará una gran cantidad de diseñadores de aplicaciones y empresarios porque más personas, tanto técnicas como no técnicas, pueden desarrollar aplicaciones según sus diferentes ideas. El enfoque de desarrollo de no-code crea muchas oportunidades, especialmente con el crecimiento constante de la industria de desarrollo de TI.

"No-code" no significa realmente no-código

Una idea errónea sobre las herramientas y el enfoque de desarrollo sin código es que, al ser "sin código", la aplicación móvil o web que se desarrolle con ella tendrá no-code. Sin embargo, no es cierto. El movimiento No-code consiste en introducir herramientas y tecnologías de desarrollo sin código que no requieren conocimientos de codificación. Aún así, definitivamente habrá algún tipo de código generado por la herramienta de desarrollo sin código que elijas para crear aplicaciones personalizadas o aplicaciones nativas.

Por ejemplo, si utilizas AppMaster, te proporcionará varias herramientas potentes de edición visual a través de las cuales puedes construir una aplicación. No tendrás que escribir ningún código, pero AppMaster creará 22.000 líneas de código por segundo en el lenguaje Go. Esto demuestra que puedes confiar en una herramienta de desarrollo sin código como AppMaster para crear una aplicación sin conocer ningún lenguaje de codificación, aunque el código en el lenguaje Go se generará en el backend.

¿Qué puedo hacer con una herramienta sin código?

Hoy en día, una herramienta no-code te permite hacer prácticamente cualquier cosa gracias a las fiables y modernas características de las plataformas no-code. Puedes realizar bastantes acciones sin darte cuenta de que no se ajustan a un código. Existen varias opciones, desde la creación de aplicaciones web hasta el desarrollo de aplicaciones móviles únicas.

Con las soluciones de automatización sin código, puedes automatizar procesos laborales o domésticos, gestionar tus datos e incluso cobrar a través de las apps. Incluso puedes crear una aplicación para tu uso personal sin subirla a las tiendas de aplicaciones.

La mayoría de las herramientas sin código tienen una interfaz fácil de usar drag-and-drop para ayudarte a crear aplicaciones web y móviles. ¿Recuerdas la última vez que diseñaste una encuesta online? Eso también fue no-code. No-code utiliza una variedad de herramientas y no se concentra en un solo sector de la economía o línea de empleo.

Los tipos de herramientas sin código

No-code vienen en una variedad tan amplia como los diferentes tipos de aplicaciones que se pueden desarrollar con ellas. Dado que la mayoría de estas herramientas vienen con varias funciones, es difícil categorizar cualquier herramienta como un tipo a menos que los creadores del software lo indiquen específicamente. Es más fácil entender los diferentes tipos de herramientas de no-code clasificándolas según las aplicaciones básicas que están destinadas a desarrollar.

Creación de sitios web

Algunos constructores de sitios web útiles, como Bubble y Webflow, te permiten construir sitios web completos sin tener que escribir una sola línea de código. Construir sitios web a través de los constructores web de no-code es una forma inteligente de construir rápidamente un sitio web, ya que la mayoría de las empresas, negocios e incluso individuos requieren un sitio web hoy en día para diferentes propósitos, como un sitio web de comercio electrónico para tiendas en línea.

La construcción de aplicaciones

AppMaster y Adalo son dos de las principales plataformas que puedes utilizar para la creación de aplicaciones no-code. Todos los creadores de aplicaciones sin código tienen como objetivo ayudarte a crear aplicaciones nativas y/o híbridas sin pasar por el extenso y costoso proceso de aprender a codificar y los procedimientos tradicionales de desarrollo de aplicaciones.

El tipo de características disponibles en las herramientas de aplicaciones sin código también es útil para que los desarrolladores profesionales creen aplicaciones empresariales de forma rápida y eficiente. No-code app builders son cada vez más fáciles de usar con el tiempo, por lo que puedes construir aplicaciones aún más sofisticadas y aplicaciones web progresivas para presentarlas al público en general fácilmente.

Bases de datos

No-code Las plataformas para crear, organizar y gestionar bases de datos se han vuelto bastante comunes y populares. No se puede subestimar la importancia de estas plataformas. Son útiles para gestionar bases de datos de diferentes tipos de programas, sitios web, aplicaciones móviles y aplicaciones web. AppMaster, Notion y Airtable son de las herramientas más populares de no-code para la gestión de bases de datos.

Voz

Las aplicaciones de voz se han hecho cada vez más grandes y populares en los últimos años. La gente busca cada vez más integraciones de voz en todas partes. Tecnologías como Alexa o Siri han desempeñado un papel integral en su rápido aumento. Las funciones de voz, como la búsqueda, lo simplifican todo, y aprender lo que se puede y no se puede lograr con sólo un comando de voz es siempre entretenido. Las herramientas sin código permiten añadir estas funciones a las aplicaciones móviles.

Las personas que entienden la importancia de las funciones de voz quieren implementar técnicas más eficaces que nos permitan utilizar nuestra voz sin un código y crear soluciones de voz sin código. Entre las soluciones que pueden ayudarle a adaptar a sus consumidores a la comodidad de la tecnología de voz están Voiceflow y Otter.ai.

Automatización

Muchas empresas se enfrentarían al fracaso total sin una herramienta de automatización del flujo de trabajo. Todo el mundo quiere que todo sea perfecto, rápido y a tiempo en esta época, pero satisfacer esa demanda está más allá de la capacidad de los seres humanos para muchas empresas, especialmente las pequeñas.

Queda claro que una herramienta de automatización de flujos de trabajo sin código es una gran necesidad en la era actual. No-code automation significa automatizar los procesos de la empresa para producir resultados rápidos y eficaces. Por lo tanto, las plataformas de automatización sin código como AppMaster, Automate.io, Juphy, y Zapier han llegado para ayudar a muchas empresas a producir productos fiables no-code.

Analítica

Al igual que la automatización, la analítica es otra parte importante de los diferentes negocios y sectores. La analítica consiste en medir el éxito de un negocio o una campaña de marketing con la ayuda de la tecnología moderna, como las herramientas de IA, para tomar decisiones empresariales inteligentes.

La analítica es, por supuesto, algo más que el cálculo y la elaboración de informes, como demuestran las soluciones analíticas sin código como Obviously.ai y Mixpanel. Los gráficos y las funciones de drag-and-drop hacen que el trabajo sea mucho más sencillo, rápido e incluso agradable.

Servicio de atención al cliente

Un buen servicio de atención al cliente es un rasgo que comparten todas las empresas de SaaS de éxito. Dicho esto, es crucial que mejore su servicio de atención al cliente hasta el máximo nivel. Y cuando la perfección es su objetivo, utilizar el no-código es la opción más rápida y práctica. Para ello, puede utilizar plataformas como Zendesk e Intercom.

Marketing

Cualquier empresa debe incluir el marketing en sus operaciones. Por ello, varias soluciones de no-code se dedican a diferentes métodos de marketing, como el marketing conversacional, el marketing en redes sociales y el marketing por correo electrónico. El objetivo principal de las herramientas de marketing sin código es ayudarle a navegar por el vertiginoso sector del marketing y a realizar campañas de éxito para que pueda llegar a más personas y obtener más beneficios. MailChimp y HubSpot Marketing Hub son algunos ejemplos de este tipo de herramientas. Ahora que está familiarizado con los principales tipos de plataformas sin código, puede entender mejor las características y beneficios de las aplicaciones de no-code que están disponibles para atender a las diferentes industrias mencionadas anteriormente.

Creadores de sitios web sin código

Webflow

Puedes desarrollar y publicar sitios web responsivos utilizando Webflow, una plataforma para crear sitios web. Es capaz de convertir los códigos HTML5, CSS3 y JavaScript en un lienzo completamente visual, permitiéndole crear su sitio web sin tener que tocar la codificación.

También es posible utilizar la herramienta semántica de Webflow de diversas maneras. Por ejemplo, si quiere que los desarrolladores añadan código personalizado, puede transmitírselo o publicarlo en la web. Puede personalizar su sitio web hasta cierto nivel con la mayoría de los constructores de sitios web, pero con Webflow, se siente tan simple y en su control como escribir código personalizado. También es muy personalizable. Puedes empezar desde cero y crear un sitio web completamente responsivo exactamente como lo quieres, o si quieres ir más rápido, puedes utilizar una plantilla.

Precios

Los planes individuales, los planes de sitio y los planes de lugar de trabajo tienen distintos puntos y niveles de precios en Webflow. Los planes de sitio, uno de los tipos de plan más populares, incluyen tres niveles además del plan gratuito:

El paquete básico cuesta 12 dólares al mes.

dólares al mes. El paquete CMS cuesta 16 dólares al mes.

dólares al mes. El paquete empresarial cuesta 36 dólares al mes.

dólares al mes. El paquete empresarial tiene costes variables en función de los requisitos específicos del usuario.

Bubble

Un Bubble es un constructor de aplicaciones no-code que produce productos que funcionan eficientemente en los navegadores móviles y web. Cualquier característica que desee desarrollar es posible, incluyendo feeds de noticias, interacción en tiempo real y conversaciones de comunicación. Además, puede incluir material dinámico, mejorando la interfaz de usuario de su aplicación y haciéndola más atractiva. Un Bubble también es capaz de gestionar el despliegue y la seguridad.

Con Bubble.io, puedes diseñar y desplegar rápidamente toda una aplicación mientras escalas tu negocio de forma efectiva. Es práctico y sencillo de usar al mismo tiempo, y cuenta con un sólido conjunto de herramientas internas. Otra cosa buena de Bubble es que ofrece una amplia gama de plugins e integraciones que puedes utilizar para ampliar las funciones con servicios de terceros. Si la funcionalidad de Bubble no es suficiente para ti, puedes integrarla con una herramienta más potente no-code AppMaster.

Precios

El Bubble tiene los siguientes paquetes:

Una versión gratuita con funciones limitadas.

El paquete personal que cuesta 25 dólares al mes.

dólares al mes. El paquete profesional cuesta 115 dólares al mes.

dólares al mes. El paquete de producción cuesta 475 dólares al mes.

No-code app builders

AppMaster

AppMaster es una de las plataformas sin código más potentes creadas para ayudar a las organizaciones y a las personas sin conocimientos técnicos a desarrollar aplicaciones web y móviles nativas con potentes bases de datos. Con la ayuda de esta herramienta, puede desarrollar el producto mínimo viable de su aplicación e incluso convertirlo en una aplicación empresarial completa que pueda manejar una gran cantidad de características sofisticadas de forma rápida y eficiente.

Las principales características de AppMaster son:

Con total libertad, cree bases de datos fiables con una sencilla herramienta de edición visual en un formato compatible con PostgreSQL.

Utilice una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar y numerosas funciones para gestionar una lógica de negocio complicada.

Cree y controle el acceso a la API, establezca el middleware para la configuración de los puntos finales y produzca la documentación de la API de forma automática.

Cree rápidamente cuadros de mando en línea utilizando páginas creadas automáticamente y componentes prefabricados.

Crear aplicaciones móviles (nativas de iOS y Android) y publicarlas en Google Play y App Store.

Exporte los binarios y el código fuente en cualquier momento desplegando su aplicación por partes a través de la moderna nube de AppMaster u otros sistemas populares basados en la nube como AWS y Google Cloud.

y Google Cloud. Activa la aplicación que diseñes y utiliza módulos para vincularla a tus herramientas preferidas como Slack , Stripe , y muchas otras.

Precios

AppMaster tiene los siguientes paquetes:

Una versión de prueba con funciones limitadas.

con funciones limitadas. El paquete Startup paquete cuesta 165 dólares al mes.

paquete cuesta 165 dólares al mes. El paquete Startup+ paquete cuesta 259 dólares al mes.

paquete cuesta 259 dólares al mes. El paquete Business paquete cuesta 855 dólares al mes.

paquete cuesta 855 dólares al mes. Enterprise El paquete tiene costes variables en función de las necesidades específicas del usuario.

Adalo

Adalo es un constructor de aplicaciones móviles rápido y sencillo que te permite añadir automáticamente interacciones y crear una aplicación con el diseño y las características que elijas. La aplicación es muy fácil de integrar con su API si la tiene preparada de antemano. Y lo que es más importante, Adalo facilita la creación de versiones de aplicaciones para iOS y Android de forma rápida para que tus consumidores no tengan que esperar.

Puedes crear páginas de aterrizaje, aplicaciones móviles y sitios web responsivos utilizando Adalo. Se incluye un editor de WYSIWYG, soporte multilingüe, herramientas SEO integradas, un sistema de gestión de contenidos, integración de redes sociales y otras características.

El objetivo principal del programa es permitir a la gente crear aplicaciones móviles intuitivas y fáciles de usar sin tener que aprender a codificar. El desarrollo de aplicaciones para plataformas como iOS, Android, Windows y otras se simplifica para los desarrolladores gracias al software. Libera a los desarrolladores de preocuparse por la codificación o la configuración del servidor y les permite construir aplicaciones en cuestión de minutos. Un desarrollador puede diseñar rápidamente una aplicación móvil con la ayuda de unos sencillos pasos.

Los desarrolladores llevan a cabo todo el proceso, y el resultado final se ofrece como una aplicación que está lista para ser descargada e instalada en un smartphone o una tableta. Es una plataforma que se ejecuta en la nube y está diseñada pensando en la simplicidad.

Su sitio web o aplicación se puede construir utilizando su interfaz simple y fácil de usar en cuestión de minutos. El programa es fácil de usar y ofrece una estructura de precios sencilla que le permite elegir en cuántos proyectos desea trabajar. Todos los principales sistemas de gestión de contenidos (CMS) y las herramientas de creación de páginas drag-and-drop están completamente integrados en la plataforma. Asimismo, como en el caso de Bubble, si es necesario, puede integrar Adalo y AppMaster.

Las bases de datos sin código

Notion

Notion probablemente ya haya llamado su atención por lo bien que le ha ido en los últimos años. Con esta aplicación, puedes organizar fácilmente tus ideas y proyectos, guardar información y crear un espacio de trabajo flexible que se ajuste a tu caso de uso.

Para muchos desarrolladores sin código, la versatilidad de Notion la convierte en una solución todo en uno para el manejo de datos. Es un constructor de sitios web porque facilita el desarrollo y el intercambio de plantillas, la utilización de múltiples componentes para almacenar diferentes tipos de datos, e incluso permite publicar el material en Internet.

Notion también puede utilizarse como un panel de control para gestionar sus datos e integrarse con sus proyectos, como AppMaster. Tu equipo y toda la empresa pueden colaborar, establecer tareas, supervisar procesos y hacer mucho más con Notion. Este tipo de característica es aún más importante para una pequeña empresa. El objetivo principal de Notion es proporcionar a los equipos y departamentos la libertad y la cooperación que necesitan tanto dentro como fuera de la oficina, y lo consiguen admirablemente.

Precios

El paquete Personal actúa como una versión gratuita.

El paquete Personal Pro cuesta 4 dólares al mes.

dólares al mes. El paquete de equipo cuesta 4 dólares al mes y se factura anualmente.

al mes y se factura anualmente. El paquete empresarial tiene un precio personalizado.

Airtable

Construir bases de datos que se adapten adecuadamente a los requisitos y la estructura de su empresa es fácil con Airtable, una solución de no-code. Aunque la interfaz y el uso de Airtable suelen ser comparables a los de las hojas de cálculo, con Airtable todo se organiza en un solo lugar sin necesidad de varios documentos. Hay una serie de características en Airtable que mejoran la accesibilidad del usuario. El glosario de Airtable puede servir para conocer sus principales características.

Debido a sus características de productividad, Airtable-un híbrido de hoja de cálculo y base de datos- se denomina a veces herramienta de gestión. Airtable El programa Airtable, que es ideal para los principiantes, combina las características de una base de datos con la interfaz de usuario de una hoja de cálculo.

Puede comunicarse con sus compañeros de trabajo en línea utilizando Airtable, lo que facilita la comunicación. Desde el punto de vista de la base de datos, Airtable es fácil de usar y tiene varias conexiones con otros sistemas. En general, Airtable es una gran plataforma para crear herramientas internas centradas en las bases de datos. También se beneficia del ampliamente utilizado mercado de plantillas Universe, lo cual es bastante beneficioso.

Airtable tiene una versión gratuita para tratar hasta 1.200 registros. Dos semanas de historial y dos gigabytes de espacio para archivos adjuntos son las únicas restricciones de la versión gratuita. Para el nivel plus, que es el siguiente nivel, hay que pagar 20 dólares por usuario y mes. Tienes acceso a 5.000 registros, 5 GB de espacio para archivos adjuntos y seis meses de historial.

Sin código en la voz

Voiceflow

Ya era hora de que la tecnología de voz se convirtiera en una herramienta de no-code, con Google Assistant y Alexa de Amazon superando a Siri como los asistentes de voz más populares. Gracias a la funcionalidad de Voiceflow que permite cargar con un solo clic, se puede hacer un prototipo en Internet o probarlo en un dispositivo de voz. Voiceflow puede utilizarse con Google Assistant o Alexa.

Además, hay un área en la herramienta designada solo para el trabajo en equipo mientras se trabaja en conjunto. Voiceflow tiene una gran interfaz de usuario, que es probablemente lo que la distingue. La función de arrastrar y soltar del programa sin código te permite preparar tus aplicaciones de voz de forma rápida y con gráficos divertidos. Voiceflow tiene un paquete gratuito, un paquete Plus que cuesta 59 dólares al mes y un paquete Pro que cuesta 249 dólares al mes.

Otter.ai

La tecnología de la voz y el habla está evolucionando rápidamente y proporcionando cada vez más funciones a los usuarios con el tiempo. Con la mayor sofisticación de estas herramientas, cada vez es más fácil para todo tipo de personas utilizar numerosas plataformas. Otter.ai ofrece una experiencia atractiva gracias a muchas funciones de última generación, como la transcripción en directo, los resúmenes de notas de reuniones automatizados, las opciones de grabación sencillas y un montón de conectores. Otter empezó a colaborar con Zoom y Google Meet para la transcripción en directo. Además, Otter.ai es utilizado por Dropbox, IBM y Verizon Connect.

Precios de

A continuación se presentan los cuatro paquetes principales de Otter.ai:

El paquete básico es gratuito.

El paquete Pro cuesta 8,33 dólares al mes.

dólares al mes. El paquete empresarial cuesta 20 dólares al mes.

dólares al mes. Paquete empresarial tiene procedimientos de fijación de precios personalizados.

Sin código en la automatización

Zapier

Zapier es una solución directa sin código que le permite vincular numerosas aplicaciones y diseñar flujos de trabajo únicos para automatizar varios procesos en su organización. Aunque puedes pagar por más funciones, su uso es gratuito. Muchos empresarios, creadores y startups pueden ahora combinar sus plataformas con otras aplicaciones online conocidas, lo que antes no era posible. Puede ser un reto integrar programas utilizando código, pero por suerte Zapier lo hace sencillo y factible con sólo unos pocos clics.

Muchos usuarios se refieren a Zapier como una "navaja suiza" que resuelve muchos problemas de forma sencilla y eficaz. Se ahorra tiempo, dinero y un gran dolor de cabeza. La rápida configuración es una de las características más valoradas. Permite ahorrar tiempo y dinero, ya que la herramienta es sencilla y fácil de dominar.

Actualmente, Zapier cuenta con más de 2000 conexiones, incluyendo las de sitios web como Hubspot, MailChimp, y Google Sheets. Existen restricciones en el plan gratuito que está disponible. Usted está limitado a ejecutar 5 Zaps simultáneamente y a recibir 100 trabajos por mes con el nivel gratuito. Esto es genial para el uso casual y las pruebas de la plataforma, pero rápidamente se encontrará con restricciones para las integraciones populares. Starter, el siguiente nivel, ofrece 20 Zaps y 750 tareas al mes por 19,99 dólares.

Make (Integromat)

Otro servicio para automatizar actividades y procesos a aplicaciones y sistemas es Make, antes conocido como Integromat. Cree un escenario que transporte y convierta sus datos automáticamente integrando sus aplicaciones y servicios favoritos con sólo unos pocos clics. Cree un escenario que supervise los nuevos datos en una sola aplicación o servicio, configure los módulos posteriores para el resultado deseado y Make se encargará del resto. Al igual que Zapier, Make ofrece una amplia variedad de plugins para que la integración sea lo más sencilla posible.

Funciona principalmente como una herramienta de automatización de procesos no-code y ofrece un editor visual para simplificar las cosas. En concreto, arrastras y sueltas las aplicaciones que utilizas en la herramienta del editor antes de sincronizar tus aplicaciones preferidas. Entre las aplicaciones, Integromat sincroniza los procesos. Hay más de 3000 plantillas listas para las primeras necesidades de automatización como punto de partida.

Precios

El plan gratuito de Make es muy beneficioso para cumplir con los requisitos básicos. También tiene algunos paquetes de pago:

Paquete Core que cuesta 9 dólares al mes.

dólares al mes. Paquete Pro que cuesta $16 por mes.

por mes. El paquete Teams, que cuesta 29 dólares al mes.

dólares al mes. El paquete Enterprise tiene un precio que varía en función del número de aplicaciones y usuarios.

No-code in analytics

Google Analytics

Google Analytics tiene muchas capacidades de vanguardia y puede proporcionarle datos que sólo Google puede. Por lo tanto, es una de las mejores aplicaciones de análisis de no-code disponibles en el mercado. Sin embargo, a medida que Google Analytics 360 va desbloqueando funcionalidades cada vez más sofisticadas, características interesantes como la elaboración de informes, el análisis de datos y la visualización no sólo las disfrutan las pequeñas empresas, sino que también se expanden a las grandes. Una gran ventaja del uso de Google Analytics es que se conecta fácilmente con todas las demás aplicaciones de Google.

Mixpanel

Una plataforma de análisis de productos llamada Mixpanel ayuda a los equipos a determinar las causas de las bajas, a tomar decisiones rápidas y a crear mejores soluciones. Esta plataforma, que tiene experiencia en trabajar con más de 26.000 organizaciones (incluidas Twitter y Uber), convertirá sus informes en CTAque son mucho más eficaces.

La flexibilidad de los informes de Mixpanel es una ventaja clave. Muchas personas afirman que el sistema es sencillo de utilizar, pero esto no tiene sentido si no hay nada con lo que trabajar de inmediato. Por lo tanto, lo que hace Mixpanel es combinar características que son configurables y fáciles de usar.

Sin código en la atención al cliente

Intercom

Puedes construir interacciones más fuertes con los clientes utilizando Intercom, que se anuncia como una plataforma de relaciones conversacionales. Las tres cosas que proporcionan principalmente son el chat en vivo, los chatbots y un servicio de ayuda.

Task Bot : Este chatbot no se involucrará hasta que un compañero cierre la conversación o si no hay compañeros asignados a la conversación. Por ejemplo, el Bot de Tarea responde automáticamente "Chatimize normalmente responde en unos minutos" cuando se hace una consulta.

: Este chatbot no se involucrará hasta que un compañero cierre la conversación o si no hay compañeros asignados a la conversación. Por ejemplo, el Bot de Tarea responde automáticamente "Chatimize normalmente responde en unos minutos" cuando se hace una consulta. Bot personalizado - Este chatbot es totalmente único, con procesos y componentes predeterminados.

- Este chatbot es totalmente único, con procesos y componentes predeterminados. Bot deresolución - Este chatbot responde a las consultas de sus clientes de forma automática (basándose en palabras clave).

La integración más crucial de cualquier plataforma de chatbot, Intercom, incluye una función de chat en vivo integrada. Además, también ofrece una App Store independiente con más de 100 integraciones directas de software. La App Store es fantástica, ya que cualquier desarrollador puede añadirse a ella. Por ejemplo, la integración con Telegram no la ofrece el propio Intercom. Sin embargo, puedes hacer esta conexión tú mismo si utilizas una App de su tienda de aplicaciones. Si eso no es suficiente, puedes conectarte con casi cualquier software del planeta usando AppMaster, Zapier o Make (antes Integromat).

Zendesk

El hecho de que Zendesk sea capaz de combinar tantas de las características más demandadas disponibles es posiblemente lo que lo diferencia de otro software de atención al cliente. Puede trabajar eficazmente con otras plataformas líderes como Grubhub y Mailchimp.

Zendesk es una plataforma multifuncional que incluye una base de conocimientos, un chat en vivo y opciones de emisión de tickets mediante funciones sin código. Además, Zendesk ofrece una solución de ventas que puede combinar con la solución de servicio para garantizar que su trabajo y el de otros equipos estén totalmente coordinados. Las infinitas posibilidades de integración mejoran aún más las ventajas de Zendesk.

Precios

Zendesk tiene una variedad de planes de precios para apoyar a los diferentes usuarios, tales como:

Paquete Suite Team que cuesta 49 dólares al mes.

al mes. Paquete Suite Growth que cuesta 79 dólares al mes.

dólares al mes. Paquete Professional Suite que cuesta 99 dólares al mes.

dólares al mes. Paquete Suite Enterprise que cuesta 150 dólares al mes.

al mes. También se ofrecen paquetes personalizados adicionales para requisitos empresariales únicos.

No-código en el marketing

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub es una de las mejores plataformas de marketing sin código disponibles actualmente en la categoría de marketing. Incluso puede utilizarla con sus sitios web, blogs y páginas de destino existentes para crear material de marketing de éxito.

Algunas de las características clave de HubSpot Marketing son:

Crear botones CTA e imágenes para convertir clientes, crear popups e incrustar formularios para captar clientes potenciales.

Cree correos electrónicos impresionantes y realice campañas de correo electrónico automatizadas o activadas con facilidad.

Los flujos de trabajo y la automatización se pueden hacer combinando todas las funciones, lo que le ahorrará horas de tiempo.

Colabore con los equipos de ventas y de asistencia técnica para ofrecer a los clientes experiencias fluidas.

GetResponse

GetResponse es una plataforma de marketing muy eficaz que le permite automatizar una amplia gama de procedimientos de marketing. De hecho, es una de las herramientas de marketing más completas que puede encontrar en el mercado para realizar campañas de marketing con éxito.

Algunas de las características clave de GetResponse son:

Utilizar herramientas como los creadores de correo electrónico, responder a los correos electrónicos de forma automática, gestionar las métricas del correo electrónico, enviar correos electrónicos de forma masiva, manejar una variedad de correos electrónicos transaccionales y gestionar las campañas de marketing por correo electrónico.

Crear un sitio web utilizando un constructor de sitios web y características, incluyendo una herramienta de creación que utiliza algoritmos de IA, plantillas pre-disponibles, un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, y la gestión general del dominio para comercializar su propia empresa en línea.

La automatización del flujo de trabajo se hace más fácil mediante el uso de diferentes métricas de marketing, procesos automatizados y sugerencias de productos para su negocio.

Utiliza la pantalla compartida, un botón CTA, varios seminarios web, una pizarra y encuestas mientras organizas seminarios web para atraer a tu público objetivo.

Conclusión

La conclusión es que el movimiento no-code ha penetrado en todos y cada uno de los sectores de una forma u otra. Las herramientas de diseño de aplicaciones de no-code comentadas en este artículo son algunas de las principales del sector. Puedes encontrar incluso más opciones en la industria.

Por lo tanto, con la creciente demanda de tecnología no-code, el número de creadores de aplicaciones drag-and-drop y herramientas no-code también seguirá aumentando. Al confiar en una herramienta eficiente y perfecta de no-code como AppMaster, puede crear fácilmente aplicaciones móviles y aplicaciones web con backends eficientes y cumplir con los requisitos de su sistema.