Herhangi bir iyi uygulama, onu desteklemek için hava geçirmez bir arka uca ihtiyaç duyar. Arka uç geliştirmenin en önemli parçalarından biri de iyi bir veritabanı sistemini entegre etmektir. PostgreSQL, Postgres olarak da bilinir ve genişletilebilirliği ve PostgreSQL küresel geliştirme grubunun arkasındaki geniş topluluk desteği ile öne çıkar. PostgreSQL, başlangıçta Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki Ingres sisteminin yerini almak üzere oluşturulduğu gerçeğine atıfta bulunarak POSTGRES olarak adlandırıldı.

Projenin başlığı, SQL desteğini daha iyi temsil etmek için 1996 yılında PostgreSQL olarak değiştirildi. Veritabanı sistemi, ACID özelliklerini takip eden işlemler sunar - Atomisite, Tutarlılık, İzolasyon ve Dayanıklılık. Ayrı iş istasyonlarından tüm veri ambarlarına veya birkaç eşzamanlı kullanıcıya sahip uygulamalara kadar her şey dahil olmak üzere çeşitli iş yüklerini yönetmek için oluşturulmuştur. macOS Server için varsayılan veritabanı olmasının yanı sıra Windows, Linux, FreeBSD ve OpenBSD gibi işletim sistemlerinde erişilebilir.

PostgreSQL nedir?

PostgreSQL, güçlü ve iş düzeyinde açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanıdır. İlişkisel SQL ve ilişkisel olmayan JSON verilerinin ve sorgularının kullanımına izin verir. PostgreSQL'in arkasında güçlü bir topluluk var. PostgreSQL, mükemmel düzeyde destek, güvenlik ve doğruluk sunan çok güvenilir bir veritabanı yönetim sistemidir. Birkaç cep telefonu ve web uygulaması, varsayılan veritabanı olarak PostgreSQL'i kullanır. Birçok jeo-uzamsal ve analitik çözümler de PostgreSQL'den yararlanır. En son sürümü PostgreSQL 15'tir.

PostgreSQL, karmaşık veri türlerini destekler. Aslında, veritabanı çok sayıda veri türü düşünülerek oluşturulmuştur. Veritabanı performansı Oracle ve SQL Server gibi rakiplerine benzer. AWS, Amazon İlişkisel Veritabanı Hizmeti ile PostgreSQL için tamamen bakımlı bir veritabanı hizmeti sağlar. PostgreSQL, Amazon Aurora yapımında da kullanılır. PostgreSQL belgeleri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz .

Temel PostgreSQL özellikleri

PostgreSQL'in bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri de sahip olduğu özelliklerdir. Veritabanı, veri bütünlüğünü koruyarak uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olur. Yöneticilerin hataya dayanıklı ortamlar oluşturmasını sağlar. Ayrıca çeşitli platformlarda kullanılabilir ve tüm yaygın programlama dillerinden yararlanır. Bunun tam listesini daha sonra göreceğiz.

Veritabanı ayrıca son derece gelişmiş bir kilitleme sistemi sağlar. Ayrıca çeşitli sürümlerle eşzamanlılık kontrolüne sahiptir. PostgreSQL veritabanı sunucusu ayrıca olgun sunucu tarafı programlama işlevine de sahiptir. ANSI SQL belirtimine uygundur ve istemci-sunucu ağ mimarisi de tam olarak desteklenir.

PostgreSQL ayrıca yüksek kullanılabilirliğe ve bir yedekleme sunucusuna sahiptir. ANSI-SQL2008 ile uyumludur ve nesne yönelimlidir. Çok dilli sistemler için birleşik bir merkez olarak hizmet veren NoSQL gibi diğer veri ambarlarına bağlanma yeteneği, veritabanının JSON desteği ile mümkün hale getirilmiştir. Kesin olarak bir veritabanı kümesinin bilgileri her zaman bir PostgreSQL örneği tarafından yönetilir. Veritabanları kümesi, dosya sistemi üzerinde aynı yerde tutulan bir grup kayıttır.

SQL'den farkı

PostgreSQL'in SQL'in en son sürümlerini desteklediğini gördük. Ama ikisi tam olarak nasıl farklı? Oracle Corporation, kullanıcılarının bunun için ödeme yapmasını gerektiren çeşitli premium sürümleri bulunan MySQL projesinin sahibidir. Aynı zamanda PostgreSQL ücretsiz ve açık kaynaklı bir veritabanıdır. PostgreSQL'in aksine MySQL, yalnızca NDB ve InnoDB Cluster Collection motorlarıyla kullanıldığında tamamen ACID uyumludur.

OLAP ve OLTP uygulamalarında olduğu gibi, okuma performansı tek faktör olduğunda MySQL iyi sonuç verir. Aynı zamanda, karmaşık aramaların işlenmesine ihtiyaç duyan uygulamalarda PostgreSQL'in performansı optimaldir. MySQL, okunması zor olan iş zekası projeleriyle çalışırken daha bağımlıdır. PostgreSQL ise analitik ve depolama uygulamalarıyla daha iyi çalışır.

PostgreSQL ne için kullanılır?

Birkaç popüler marka ve şirket, arka uçlarının bir parçası olarak PostgreSQL kullanıyor. Buna Netflix , Uber, Instagram ve daha fazlası gibi isimler dahildir. Veritabanı olduğu için kullanıcıların çeşitli türde verileri saklamasına olanak tanır. Büyük miktarda karmaşık veri depoladığı için özellikle popülerdir. PostgreSQL onu kullanan birkaç yazılım uygulaması vardır. Bu, aşağıdakileri içerir.

Finans sektörü

PostgreSQL, finans sektörü için mükemmel bir DBMS. Daha önce de belirttiğimiz gibi, tamamen ACID uyumludur, bu da onu çevrimiçi işlem işleme veya OLTP için en iyi seçenek haline getirir. Ek olarak, veri tabanı analizi yapabilir ve Matlab ve R gibi matematiksel programlar ona bağlanabilir.

Devlet coğrafi bilgi sistemi ( GIS) verilerini saklayın

PostgreSQL tarafından sağlanan sağlam GIS, PostGIS olarak bilinir. Geometrik verileri çeşitli formlarda işlemek için bu modülde çok sayıda özellik bulunmaktadır. PostGIS birçok SQL standardına bağlıdır. Ek olarak, Açık Kaynak topluluğu, hem QGIS hem de GeoServer kullanarak Geodata yönetmenin en basit yolunu sunar.

Üretme

Endüstriyel firmalar şu anda tüm iş akışlarını kolaylaştırmak için PostgreSQL kullanıyor. Bu açık kaynaklı veritabanını bir veri arka ucu olarak kullanmak, tedarik zincirinin verimliliğini daha da optimize etmelerine yardımcı olur. İşletmelerin işletme giderlerini düşürmelerini sağlar.

Web sitesi geliştirme ve NoSQL

Sitenizin her saniye çok sayıda isteği işlemesi gerekiyorsa, ölçeklendirme şüphesiz büyük bir sorundur. Bu durumda en iyi seçenek PostgreSQL. Veritabanı, Django, Node.js, PHP, Hibernate ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm çağdaş web çerçeveleriyle çalışır. Ek olarak, istediğiniz kadar veritabanı yönetim sistemini genişletmenize izin veren çoğaltma özellikleri sağlar.

Bilimsel bilgi

Akademik veya bilimsel bir çalışmayla meşgul olduğunuzda, terabaytlarca bilgi üretmeniz istenecektir. Sonuç olarak, bu verilerin mümkün olan en etkin şekilde yönetilmesi çok önemlidir. PostgreSQL'in fantastik analitik özellikleri ve güçlü SQL motoru bunun için idealdir. Veritabanı, birçok veriyi işlemenizi kolaylaştırır.

PostgreSQL kullanmanın faydaları

PostgreSQL, açık kaynak topluluğundan güvenilirliğine kadar, kullanıcıları için onu çok çekici kılan birkaç önemli avantaja sahiptir. Açık kaynaklı bir lisans aracılığıyla PostgreSQL kaynak koduna ücretsiz olarak erişilebilir. Bu nedenle, şirketinizin gerektirdiği şekilde kullanmanıza, değiştirmenize ve kullanmanıza izin verilir. Ayrıca kullanımı basit olduğu için PostgresSQL anlamak için çok fazla talimata ihtiyacınız yoktur. Veritabanının hem entegre hem de kurumsal kullanım için bakımı ve yönetimi kolaydır.

Veritabanının sunduğu başlıca avantajlardan bazıları şunlardır.

İyi PostgreSQL özellikleri

PostgreSQL çok güçlü bir özellik setine sahiptir. Bu, Multi-Version Concurrency Control ( MVCC) yeteneğini ve zaman içinde yeniden yakalama veritabanı performansını içerir. Veritabanı ayrıca ayrıntılı erişim kontrollerine, tablo alanlarına ve eşzamansız çoğaltma özelliklerine sahiptir. Hem işleyebileceği bilgi miktarı hem de destekleyebileceği eşzamanlı müşteri sayısı açısından PostgreSQL çok ölçeklenebilir. Veritabanı ayrıca uluslararası karakter setlerine, Unicode'a ve ayrıca çok baytlı dizi şifrelemelerine izin verir. Ayrıca iç içe işlemleri, çevrimiçi yedeklemeleri ve önden yazmalı günlük kaydı gerçekleştirebilir.

Açık kaynak veritabanı

PostgreSQL'in kaynak koduna açık kaynaklı bir lisans aracılığıyla erişilebilir hale getirildiğinden, PostgreSQL istediğiniz şekilde kullanmanıza, değiştirmenize ve kullanmanıza izin verilir. PostgreSQL ile ilişkili hiçbir lisans ücreti yoktur, bu nedenle aşırı dağıtım şansı yoktur. Tutkulu PostgreSQL topluluğu, sık sık sorunları keşfeder ve düzelterek veritabanının güvenliğini artırır.

Normlara bağlılık ve güvenilirlik

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, PostgreSQL veritabanı sunucusunun sunduğu en iyi özelliklerden biri, ileri yazma günlüğüdür. Bu, onu hataya karşı çok dayanıklı bir veritabanı yapar. Çok sayıda açık kaynak katılımcısı sayesinde, içine entegre edilmiş güçlü bir topluluk destek sistemine sahiptir. Ayrıca çeşitli programlama dillerinde yabancı anahtarları, birincil anahtarı, birleşimleri, görünümleri ve daha fazlasını destekler.

Bu terimler, normal bir SQL veritabanındaki ile aynı anlama gelir. Örneğin, bir PostgreSQL birincil anahtarı, bir kaydı belirgin bir şekilde tanımlayabilen alanların birleşiminden oluşan bir alandır. SQL'in en son sürümleri tarafından desteklenen veri türlerinin çoğunu, özellikle INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR ve daha fazlası gibi veri türlerini içerir. Ek olarak, resimler, ses veya videolar gibi büyük ikili şeylerin depolanmasını kolaylaştırır.

PostgreSQL Tarihçesi

Berkeley'deki California Üniversitesi'nde Profesör Michael Stonebreaker, 1986'da PostgreSQL programının başlangıcını denetledi. Projenin ilk başlığı olan POSTGRES, Berkeley'in 1977'de oluşturulan önceki Ingres veritabanına bir POSTGRES. en iyi bilinen açık kaynak veritabanları, çeşitli veri türlerine tam olarak hizmet etmek için gereken minimum işlevleri içermeyi amaçlar. Birçok veri türünü kullanmayı kolaylaştırmak istiyor.

PostgreSQL hala sıklıkla Postgres olarak anılsa da, SQL sorgu diliyle uyumluluğunu vurgulamak için proje 1996'da PostgreSQL olarak yeniden adlandırıldı. Ücretsiz ve açık kaynaklı veritabanları, PostgreSQL Küresel Geliştirme Grubu olarak bilinen kararlı ve çok kültürlü geliştiriciler topluluğundan düzenli aralıklarla önemli ve küçük güncellemeler almaya devam ediyor. PostgreSQL 7.2 ila 8.2 sürümleri, Engellemesiz ve Şema desteği gibi özellikler sağladı.

PostgreSQL için popüler kullanım örnekleri

PostgreSQL ana kullanım durumlarından bazıları aşağıda detaylandırılmıştır:

OLTP veritabanı

PostgreSQL, internet kapsamındaki çevrimiçi yazılım uygulamaları için ana veri deposudur. Hem yeni başlayanlar hem de yerleşik işletmeler tarafından kullanılan çözümler ve ürünler tarafından kullanılır.

Coğrafi veritabanı

PostgreSQL, coğrafi varlıklara olanak tanır ve PostGIS modülü ( GIS) ile birleştirildiğinde konum tabanlı işlemler ve coğrafi bilgi sistemleri için bir jeo-uzamsal veri deposu olarak kullanılabilir.

Birleşik merkezler

PostgreSQL, başta NoSQL olmak üzere diğer veri ambarlarına bağlanabilir ve Yabancı Veri Sarmalayıcıları ve JSON uyumluluğu sayesinde çok dilli veritabanı sistemleri için birleşik bir merkez olarak hizmet verebilir.

Açık kaynaklı LAPP yığını

LAPP, Linux, Apache, PostgreSQL, PHP, Python ve Perl kısaltmasıdır. LAMP yığınına güvenilir bir alternatif olan PostgreSQL kullanarak dinamik yazılım uygulamaları ve web sayfaları oluşturabilirsiniz.

Dil desteği

PostgreSQL, C dilinde yazılmıştır ve ana dağıtımı aşağıdakilerden oluşur:

PL/pgSQL

PL/Tcl

PL/Perl

PL/Python

Burada PL, prosedürel dilleri temsil eder.

PostgreSQL, aşağıdakiler gibi popüler kodlama dillerinin ve protokollerinin çoğunu destekler:

Python

Java

Perl

.Ağ

Go

Ruby

C/C++

Tcl

ODBC

PostgreSQL ve AppMaster

Kodsuz geliştirme, yazılım uygulamalarının oluşturulmasını genel halk için daha erişilebilir hale getirdi. Bir zamanlar sadece yazılım mühendislerinin yapabileceği bir şey, şimdi çok daha kolay bir öğrenme eğrisine sahip bir süreç. No-code geliştirme, insanların mobil uygulamalar ve web uygulamalarının yanı sıra duyarlı web siteleri oluşturmasına olanak tanır.

Uygulamalarınız için kaynak kodunu otomatik olarak oluşturmak için AppMaster'ı kullanabilirsiniz. Kullanıcılar isterlerse kaynak kodunu dışa aktarabilirler. AppMaster ile tamamen sizin kontrolünüzde ve mülkiyetinizde olan harika kodsuz projeler oluşturabilirsiniz.

AppMaster.io veritabanı tasarımcısı ile kurumsal düzeyde karmaşık bir veritabanını kolayca tasarlayabilirsiniz. Veritabanı, uygulamalarınızın güvenilirliğini ve hata toleransını önemli ölçüde artıran gelişmiş bir DBMS kullanarak PostgreSQL üzerinde çalışır. DBMS açık bir lisansı vardır ve kullanımı için fazladan ödeme yapmanız gerekmez.

Bir bulut hizmetine ve PostgreSQL'e proje dağıtma

AppMaster veritabanı motoru PostgreSQL 13 kullanır; bu, uygulamanızı yalnızca AppMaster Cloud değil, AWS veya Azure gibi herhangi bir PostgreSQL uyumlu buluta yükleyebileceğiniz anlamına gelir.

Çözüm

PostgreSQL, şüphesiz aynı zamanda ücretsiz olan en gelişmiş açık kaynaklı ilişkisel veritabanlarından biridir. Burada veritabanının kökenini ve neden bir uygulama için iyi bir seçim olduğunu inceledik. Birçok sistemle uyumluluğu ve birçok popüler programlama dilini ve ara yazılımı kullanmak için veritabanı performansı, birçok avantajı arasındadır. Veritabanı da çekici çünkü ücretsiz. Ayrıca belirli projeler için gerekli olabilecek JSON verilerini de destekler.

PostgreSQL açık kaynaklı veritabanları, aynı zamanda sürekli gelişmesini sağlar. Arkasındaki büyük topluluk, veritabanıyla herhangi bir noktada takılırsanız da yardımcı olacaktır. Uygulamanız için mevcut veritabanı seçenekleri arasından seçim yapıyorsanız, PostgreSQL ciddi olarak düşünmeniz gereken bir seçenektir.