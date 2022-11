Tidak ada keraguan tentang fakta bahwa pendekatan pengembangan no-code dan pembuat aplikasi drag-and-drop telah muncul sebagai pengubah permainan dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ada banyak koleksi alat desain no-code yang tersedia di internet yang membuat pengembangan tanpa kode menjadi mudah, lancar, dan lebih cepat untuk semua jenis orang, bahkan mereka yang tidak memiliki keahlian teknis.

Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari semua tentang dasar-dasar pengembangan no-code dan beberapa alat desain tanpa kode terbaik yang dapat Anda gunakan untuk membuat aplikasi yang andal, aman, dan efisien. Hal baiknya adalah bahwa alat no-code tidak terbatas pada satu industri atau sektor tertentu. Sebaliknya, mereka dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan berbagai industri.

Mari kita mulai dengan beberapa dasar.

Apa itu no-code?

Pertanyaan tentang apa sebenarnya no-code ini tidak memiliki satu jawaban spesifik karena mencakup berbagai faktor. Umumnya, istilah " no-code " mewakili metode pengembangan perangkat lunak yang beralih dari bentuk penulisan kode tradisional dan menuju penggunaan teknologi yang lebih otomatis, seperti pembuatan kode berbasis AI, untuk membuat aplikasi khusus tanpa memiliki pengkodean apa pun. keterampilan.

Prosedur ini dapat mencakup penggunaan aplikasi interaktif, pustaka kode, pembuat aplikasi drag-and-drop, dan alat pembuat kode AI yang memfasilitasi pembuatan program rumit tanpa menulis satu baris kode pun. Ini berarti Anda tidak harus melalui proses tradisional untuk mendapatkan gelar ilmu komputer untuk mengembangkan aplikasi.

Secara tradisional, kode ditulis menggunakan IDE oleh pengembang atau pemrogram (lingkungan pengembangan terintegrasi). Menjadi mahir dalam menulis kode membutuhkan waktu bertahun-tahun, yang merupakan bakat yang menantang. Selain itu, seringkali ada banyak bahasa dan kerangka kerja pemrograman yang harus dikuasai.

Dengan menggunakan alat no-code, Anda tidak perlu menulis kode untuk membuat aplikasi web, situs web, database, dll. Tidak ada alat pengkodean yang memungkinkan Anda mengeklik atau menarik dan melepas alih-alih pengkodean. Pengguna biasanya berinteraksi dengan GUI (antarmuka pengguna grafis). Pemrograman visual , yang bukan istilah baru, adalah nama umum untuk pendekatan ini untuk membuat perangkat lunak melalui antarmuka pengguna grafis.

Tidak ada pengkodean adalah teknik yang bagus untuk mengembangkan dan menguji ide-ide baru tanpa khawatir tentang teknis belajar bahasa pengkodean dan kerangka kerja pengembangan. Anda dapat dengan cepat mencoba ide-ide Anda dan melihat kinerjanya di dunia nyata dengan menggunakan platform no-code yang memungkinkan Anda merancang dan menerapkan aplikasi. Ini kemudian menawarkan Anda kemampuan untuk memperbaiki dan menguji ide-ide Anda sebelum menyelesaikan penerapan aplikasi.

Dampak gerakan tanpa kode

Alat pengembangan No-code mengganggu industri pengembangan perangkat lunak dalam berbagai cara. Oleh karena itu, gerakan no-code dianggap sebagai revolusi yang akan menciptakan banyak desainer aplikasi dan pebisnis karena lebih banyak orang, baik individu teknis maupun non-teknis, dapat mengembangkan aplikasi sesuai ide mereka yang berbeda. Pendekatan pengembangan no-code menciptakan banyak peluang, terutama dengan pertumbuhan konstan industri pengembangan TI.

"Tanpa kode" tidak benar-benar berarti tanpa kode

Kesalahpahaman umum tentang alat tanpa kode dan pendekatan pengembangan tanpa kode adalah karena ini adalah 'tanpa kode', aplikasi seluler atau web yang Anda kembangkan dengannya tidak akan memiliki no-code. Namun, itu tidak benar. Gerakan tanpa No-code adalah tentang memperkenalkan alat dan teknologi pengembangan tanpa kode yang tidak memerlukan keterampilan pengkodean . Namun, pasti akan ada beberapa jenis kode yang dihasilkan oleh alat pengembangan tanpa kode pilihan Anda untuk membuat aplikasi khusus atau aplikasi asli .

Misalnya, jika Anda menggunakan AppMaster, itu akan menyediakan berbagai alat pengeditan visual yang kuat di mana Anda dapat membangun sebuah aplikasi. Anda tidak perlu menulis kode apa pun sendiri, tetapi AppMaster akan membuat 22.000 baris kode per detik dalam bahasa Go. Ini menunjukkan bahwa Anda dapat mengandalkan alat pengembangan tanpa kode seperti AppMaster untuk membuat aplikasi tanpa mengetahui bahasa pengkodean sendiri, meskipun kode dalam bahasa Go akan dibuat di backend.

Apa yang dapat saya lakukan dengan alat tanpa kode?

Hari ini, alat no-code memungkinkan Anda membuat apa saja secara praktis karena fitur modern yang andal dari platform no-code. Anda dapat mengambil beberapa tindakan yang telah Anda lakukan tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan kode. Ada beberapa opsi, mulai dari membangun aplikasi web hingga mengembangkan aplikasi seluler yang unik.

Dengan solusi otomatisasi tanpa kode , Anda dapat mengotomatiskan proses kerja atau rumah, mengelola data, dan bahkan mendapatkan bayaran melalui aplikasi. Anda bahkan dapat membuat aplikasi untuk penggunaan pribadi tanpa mengunggahnya ke toko aplikasi.

Sebagian besar alat tanpa kode memiliki antarmuka drag-and-drop yang mudah digunakan untuk membantu Anda membuat aplikasi web dan seluler. Apakah Anda ingat kapan terakhir kali Anda merancang survei online? Itu juga no-code. No-code menggunakan berbagai alat dan tidak terkonsentrasi pada satu sektor ekonomi atau bidang pekerjaan.

Jenis tanpa kode

Alat tanpa No-code hadir dalam variasi yang luas karena berbagai jenis aplikasi dapat dikembangkan dengannya. Karena sebagian besar alat ini hadir dengan berbagai fungsi, sulit untuk mengkategorikan alat apa pun sebagai satu jenis kecuali pembuat perangkat lunak secara khusus menyatakannya. Menjadi lebih mudah untuk memahami berbagai jenis alat no-code dengan mengkategorikannya sesuai dengan aplikasi dasar yang ingin mereka kembangkan.

Pembuatan situs web

Beberapa pembuat situs web yang berguna, seperti Bubble dan Webflow, memungkinkan Anda membuat situs web lengkap tanpa menulis sendiri satu baris kode pun. Membangun situs web melalui pembuat web no-code adalah cara cerdas untuk membangun situs web dengan cepat karena sebagian besar perusahaan, bisnis, dan bahkan individu saat ini memerlukan situs web untuk tujuan yang berbeda, seperti situs web e-niaga untuk toko online.

Pembuatan aplikasi

AppMaster dan Adalo adalah dua platform terkemuka yang dapat Anda gunakan untuk pembuatan aplikasi no-code. Semua pembuat aplikasi tanpa kode bertujuan untuk membantu Anda membuat aplikasi asli dan/atau hibrida tanpa melalui proses yang ekstensif dan mahal untuk mempelajari cara membuat kode dan prosedur pengembangan aplikasi tradisional.

Jenis fitur yang tersedia di alat aplikasi tanpa kode juga berguna bagi pengembang profesional untuk membuat aplikasi perusahaan dengan cepat dan efisien. Pembuat aplikasi tanpa No-code menjadi lebih ramah pengguna seiring waktu, sehingga Anda dapat membuat aplikasi yang lebih canggih dan aplikasi web progresif untuk memperkenalkannya kepada masyarakat umum dengan mudah.

Database

Platform tanpa No-code untuk membuat, mengatur, dan mengelola database telah menjadi sangat umum dan populer. Pentingnya platform semacam itu tidak dapat diremehkan. Mereka berguna dalam mengelola database dari berbagai jenis program, situs web, aplikasi seluler, dan aplikasi web. AppMaster, Notion, dan Airtable adalah alat no-code paling populer untuk manajemen basis data.

Suara

Aplikasi suara terus menjadi lebih besar dan lebih populer dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang semakin mencari integrasi suara di mana-mana. Teknologi seperti Alexa atau Siri telah memainkan peran integral dalam populasi mereka yang meningkat pesat. Fitur suara seperti pencarian menyederhanakan segalanya, dan mempelajari apa yang dapat dan tidak dapat Anda capai hanya dengan perintah suara selalu menghibur. Alat tanpa kode memungkinkan Anda menambahkan fitur tersebut ke aplikasi seluler Anda.

Orang yang memahami pentingnya fitur suara ingin menerapkan teknik yang lebih efektif untuk memungkinkan kami menggunakan suara kami tanpa kode dan membuat solusi suara tanpa kode. Di antara solusi yang dapat membantu Anda menyesuaikan konsumen Anda dengan kenyamanan teknologi bicara adalah Voiceflow dan Otter.ai.

Otomatisasi

Banyak perusahaan akan menghadapi kemungkinan kegagalan total tanpa alat otomatisasi alur kerja. Semua orang ingin segalanya sempurna, cepat, dan tepat waktu di era ini, namun memenuhi permintaan itu di luar kemampuan manusia bagi banyak perusahaan, terutama usaha kecil.

Ini memperjelas bahwa alat otomatisasi alur kerja tanpa kode adalah kebutuhan besar di era saat ini. Otomatisasi tanpa No-code berarti mengotomatisasi proses perusahaan untuk menghasilkan hasil yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, platform otomatisasi tanpa kode seperti AppMaster, Automate.io, Juphy, dan Zapier akan tetap hadir untuk membantu banyak bisnis menghasilkan produk no-code andal.

Analitik

Seperti otomatisasi, analitik adalah bagian penting lainnya dari berbagai bisnis dan sektor. Analisis melibatkan pengukuran keberhasilan bisnis atau kampanye pemasaran dengan bantuan teknologi modern, seperti alat AI, untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas.

Analytics, tentu saja, lebih dari sekadar komputasi dan pelaporan, seperti yang ditunjukkan oleh solusi analitik tanpa kode seperti Obviously.ai dan Mixpanel. Grafik dan fungsi drag-and-drop membuat pekerjaan lebih sederhana, lebih cepat, dan bahkan lebih menyenangkan.

Pelayanan pelanggan

Layanan pelanggan yang baik adalah sifat yang dimiliki oleh semua bisnis SaaS yang sukses. Yang sedang berkata, sangat penting bahwa Anda meningkatkan layanan pelanggan Anda ke tingkat tertinggi. Dan ketika kesempurnaan adalah tujuan Anda, menggunakan tanpa kode adalah pilihan tercepat dan paling praktis. Anda dapat menggunakan platform seperti Zendesk dan Intercom untuk tujuan ini.

Pemasaran

Setiap perusahaan harus menyertakan pemasaran dalam operasinya. Akibatnya, beberapa solusi no-code dikhususkan untuk metode pemasaran yang berbeda, termasuk pemasaran percakapan, pemasaran media sosial, dan pemasaran email. Tujuan utama dari alat pemasaran tanpa kode adalah untuk membantu Anda menavigasi industri pemasaran yang bergerak cepat dan menjalankan kampanye yang sukses sehingga Anda dapat menjangkau lebih banyak orang dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. MailChimp dan HubSpot Marketing Hub adalah beberapa contoh alat tersebut. Sekarang setelah Anda terbiasa dengan jenis utama platform tanpa kode, Anda dapat lebih memahami fitur dan manfaat aplikasi no-code yang tersedia untuk memenuhi berbagai industri yang dibahas di atas.

Pembuat situs web tanpa kode

Webflow

Anda dapat mengembangkan dan menerbitkan situs web responsif menggunakan Webflow, sebuah platform untuk membuat situs web. Ini mampu mengubah kode HTML5, CSS3, dan JavaScript menjadi kanvas visual sepenuhnya, memungkinkan Anda membuat situs web tanpa harus menyentuh pengkodean.

Dimungkinkan juga untuk menggunakan alat semantik Webflow dalam berbagai cara. Misalnya, jika Anda ingin pengembang menambahkan kode khusus, Anda dapat mengirimkannya kepada mereka atau mempublikasikannya di web. Anda dapat mempersonalisasi situs web Anda ke tingkat tertentu dengan sebagian besar pembuat situs web, tetapi dengan Webflow, rasanya sesederhana dan dalam kendali Anda seperti menulis kode khusus. Ini juga sangat dapat disesuaikan. Anda dapat memulai dari awal dan membuat situs web yang sepenuhnya responsif persis seperti yang Anda inginkan, atau jika Anda ingin lebih cepat, Anda dapat menggunakan template.

Harga

Paket individu, paket situs, dan paket tempat kerja semuanya memiliki poin dan tingkatan harga yang berbeda di Webflow. Paket situs, salah satu jenis paket paling populer, mencakup tiga level selain paket gratis:

Paket dasar biaya $ 12 per bulan.

per bulan. Paket CMS berharga $16 per bulan.

per bulan. Paket bisnis berharga $36 per bulan.

per bulan. Paket perusahaan memiliki biaya yang bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik pengguna.

Bubble

Bubble adalah pembuat aplikasi no-code yang menghasilkan barang yang berfungsi secara efisien di browser seluler dan web. Fitur apa pun yang ingin Anda kembangkan dimungkinkan, termasuk umpan berita, interaksi waktu nyata, dan percakapan komunikasi. Selain itu, Anda dapat menyertakan materi dinamis, meningkatkan antarmuka pengguna aplikasi Anda, dan membuatnya lebih menarik. Bubble juga mampu menangani penyebaran dan keamanan.

Dengan Bubble.io, Anda dapat dengan cepat merancang dan menerapkan seluruh aplikasi sambil menskalakan bisnis Anda secara efektif. Ini praktis dan mudah digunakan pada saat yang sama, dan memiliki seperangkat alat internal yang kuat. Hal hebat lainnya tentang Bubble adalah ia menawarkan berbagai macam plugin dan integrasi yang dapat Anda gunakan untuk memperluas fungsi dengan layanan pihak ketiga. Jika fungsionalitas Bubble tidak cukup untuk Anda, Anda dapat mengintegrasikannya dengan alat no-code yang lebih kuat AppMaster.

Harga

Bubble memiliki paket berikut:

Versi gratis dengan fungsi terbatas.

Paket pribadi dengan biaya $25 per bulan.

per bulan. Paket profesional berharga $ 115 per bulan.

per bulan. Paket produksi biaya $ 475 per bulan.

Pembuat aplikasi tanpa kode

AppMaster

AppMaster adalah salah satu platform tanpa kode yang paling kuat yang dibuat untuk membantu organisasi serta orang-orang non-teknis dalam mengembangkan web dan aplikasi seluler asli dengan basis data yang kuat. Dengan bantuan alat ini, Anda dapat mengembangkan produk minimum yang layak dari aplikasi Anda dan bahkan mengubahnya menjadi aplikasi perusahaan lengkap yang dapat menangani banyak fitur canggih dengan cepat dan efisien.

Fitur utama dari AppMaster adalah:

Dengan kebebasan penuh, buat database yang andal dengan alat pengeditan visual sederhana dalam format yang kompatibel dengan PostgreSQL .

Manfaatkan antarmuka drag-and-drop yang mudah digunakan dan berbagai fungsi untuk mengelola logika bisnis yang rumit.

Membuat dan mengontrol akses API, menyiapkan middleware untuk konfigurasi titik akhir , dan membuat dokumentasi API secara otomatis.

Buat dasbor online dengan cepat menggunakan halaman yang dibuat secara otomatis dan komponen yang dibuat sebelumnya.

Buat aplikasi seluler (iOS dan Android asli) dan publikasikan aplikasi ini di Google Play dan App Store.

Ekspor biner dan kode sumber kapan saja dengan menerapkan aplikasi Anda di sebagian melalui cloud modern AppMaster atau sistem berbasis cloud populer lainnya seperti AWS dan Google Cloud.

dan Google Cloud. Aktifkan aplikasi yang Anda desain dan gunakan modul untuk menautkannya ke alat pilihan Anda seperti Slack , Stripe , dan banyak lainnya.

Harga

AppMaster memiliki paket-paket berikut:

Versi percobaan dengan fungsi terbatas.

dengan fungsi terbatas. Paket Startup berharga $ 165 per bulan.

berharga $ 165 per bulan. Paket Startup+ berharga $259 per bulan.

berharga $259 per bulan. Paket Business berharga $855 per bulan.

berharga $855 per bulan. Paket Enterprise memiliki biaya yang bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik pengguna.

Adalo

Adalo adalah pembuat aplikasi seluler yang cepat dan mudah yang memungkinkan Anda menambahkan interaksi secara otomatis dan membuat aplikasi dengan tata letak dan fitur pilihan Anda. Aplikasi ini sangat mudah diintegrasikan dengan API Anda jika Anda sudah mempersiapkannya sebelumnya. Yang terpenting, Adalo mempermudah pembuatan versi aplikasi iOS dan Android dengan cepat sehingga konsumen Anda tidak perlu menunggu versi mereka.

Anda dapat membuat halaman arahan, aplikasi seluler, dan situs web responsif menggunakan Adalo. Editor WYSIWYG, dukungan multi-bahasa, alat SEO terintegrasi, sistem manajemen konten, integrasi jaringan sosial, dan fitur lainnya disertakan.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk memungkinkan orang membuat aplikasi seluler yang intuitif dan ramah pengguna tanpa harus belajar cara membuat kode. Pengembangan aplikasi untuk platform seperti iOS, Android, Windows, dan lainnya dibuat sederhana untuk pengembang oleh perangkat lunak. Ini membebaskan pengembang dari kekhawatiran tentang pengkodean atau pengaturan server dan memungkinkan mereka untuk membangun aplikasi dalam hitungan menit. Pengembang dapat dengan cepat merancang aplikasi seluler dengan bantuan beberapa langkah mudah.

Pengembang melakukan seluruh proses, dan hasil akhir disediakan sebagai aplikasi yang siap diunduh dan diinstal pada smartphone atau tablet. Ini adalah platform yang berjalan di cloud dan dirancang dengan mempertimbangkan kesederhanaan.

Situs web atau aplikasi Anda dapat dibuat menggunakan antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna dalam hitungan menit. Program ini mudah digunakan dan menawarkan struktur harga langsung yang memungkinkan Anda memilih berapa banyak proyek yang ingin Anda kerjakan. Semua sistem manajemen konten (CMS) utama dan alat pembuatan halaman drag-and-drop sepenuhnya terintegrasi dengan platform. Demikian pula, seperti dalam kasus Bubble, jika perlu, Anda dapat mengintegrasikan Adalo dan AppMaster.

Database tanpa kode

Notion

Notion kemungkinan telah menarik perhatian Anda karena seberapa baik kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan aplikasi ini, Anda dapat dengan mudah mengatur ide dan proyek Anda, menyimpan informasi, dan membuat ruang kerja fleksibel yang menyesuaikan dengan kasus penggunaan Anda.

Bagi banyak pengembang tanpa kode, keserbagunaan Notion menjadikannya solusi lengkap untuk menangani data. Ini adalah pembuat situs web karena membuatnya mudah untuk mengembangkan dan berbagi template, memanfaatkan beberapa komponen untuk menyimpan berbagai jenis data, dan bahkan memungkinkan Anda mempublikasikan materi Anda di internet.

Notion juga dapat digunakan sebagai dasbor untuk mengelola data Anda dan terintegrasi dengan proyek Anda, seperti AppMaster. Tim Anda dan seluruh bisnis dapat berkolaborasi, mengatur tugas, memantau proses, dan melakukan lebih banyak hal dengan Notion. Fitur semacam ini bahkan lebih penting untuk bisnis kecil. Tujuan utama Notion adalah memberi tim dan departemen kebebasan dan kerja sama yang mereka butuhkan baik di dalam maupun di luar kantor, dan mereka berhasil secara mengagumkan dalam upaya itu.

Harga

Paket pribadi bertindak sebagai versi gratis.

Paket Personal Pro berharga $4 per bulan.

per bulan. Paket tim biaya $ 4 per bulan dan ditagih setiap tahun.

per bulan dan ditagih setiap tahun. Paket perusahaan memiliki harga khusus.

Airtable

Membangun basis data yang sesuai dengan kebutuhan dan struktur perusahaan Anda menjadi mudah dengan Airtable, solusi no-code. Meskipun antarmuka dan penggunaan Airtable sering kali sebanding dengan spreadsheet, semuanya diatur di satu tempat tanpa memerlukan beberapa dokumen dengan Airtable. Ada sejumlah fitur di Airtable yang meningkatkan aksesibilitas pengguna. Glosarium Airtable dapat digunakan untuk mempelajari tentang karakteristik utamanya.

Karena karakteristik produktivitasnya, Airtable - hibrida spreadsheet-database-kadang-kadang disebut sebagai alat manajemen. Airtable, yang sangat bagus untuk pemula, menggabungkan fitur database dengan antarmuka pengguna spreadsheet.

Anda dapat berkomunikasi dengan rekan kerja Anda secara online menggunakan Airtable, yang memfasilitasi komunikasi. Dari sudut pandang basis data, Airtable mudah digunakan dan memiliki beberapa koneksi dengan sistem lain. Secara keseluruhan, Airtable adalah platform hebat untuk membuat alat internal yang berfokus pada basis data. Ini juga mendapat manfaat dari pasar template Universe yang banyak digunakan, yang cukup menguntungkan.

Airtable memiliki versi gratis untuk menangani hingga 1.200 catatan. Dua minggu sejarah dan dua gigabyte ruang lampiran adalah satu-satunya batasan pada tingkat gratis. Anda harus membayar $20 per pengguna per bulan untuk tingkat plus, yang merupakan tingkat berikutnya. Anda mendapatkan akses ke 5.000 catatan, 5GB ruang lampiran, bersama dengan enam bulan sejarah.

Tanpa kode dalam suara

Voiceflow

Sudah saatnya teknologi bicara menjadi alat no-code, dengan Asisten Google dan Alexa Amazon menyalip Siri sebagai asisten suara paling populer. Berkat Voiceflow yang memungkinkan pengunggahan satu klik, Anda dapat membuat prototipe di internet atau mengujinya di perangkat suara. Voiceflow dapat digunakan dengan Google Assistant atau Alexa.

Selain itu, ada area di alat yang ditujukan hanya untuk kerja tim saat Anda bekerja bersama. Voiceflow memiliki UI yang bagus, yang mungkin membedakannya. Fitur drag-and-drop program tanpa kode memungkinkan Anda untuk mempersiapkan aplikasi suara Anda dengan cepat dan grafis yang lucu. Voiceflow memiliki paket gratis, Paket Plus seharga $59 per bulan, dan paket Pro seharga $249 per bulan.

Otter.ai

Teknologi suara dan ucapan berkembang pesat dan memberikan lebih banyak fitur kepada pengguna seiring waktu. Dengan kecanggihan yang lebih besar dari alat tersebut, menjadi lebih mudah bagi semua jenis orang untuk menggunakan berbagai platform. Otter.ai memberikan pengalaman yang menarik dengan menggunakan banyak fitur canggih seperti transkripsi langsung, ringkasan catatan rapat otomatis, pilihan perekaman sederhana, dan banyak konektor. Otter mulai berkolaborasi dengan Zoom dan Google Meet untuk transkripsi langsung. Belum lagi, Otter.ai digunakan oleh Dropbox, IBM, dan Verizon Connect.

Harga

Berikut adalah empat paket utama Otter.ai:

Paket dasar tersedia secara gratis.

Paket Pro berharga $8,33 per bulan.

per bulan. Paket bisnis berharga $20 per bulan.

per bulan. Paket perusahaan memiliki prosedur penetapan harga khusus.

Tanpa kode dalam otomatisasi

Zapier

Zapier sayasolusi tanpa kode langsung yang memungkinkan Anda menautkan banyak aplikasi dan merancang alur kerja unik untuk mengotomatiskan berbagai proses di organisasi Anda. Meskipun Anda mungkin membayar untuk lebih banyak fitur, ini gratis untuk digunakan. Banyak pengusaha, pencipta, dan startup sekarang dapat menggabungkan platform mereka dengan aplikasi online terkenal lainnya, yang sebelumnya tidak layak. Mungkin sulit untuk mengintegrasikan program menggunakan kode, tetapi untungnya Zapier membuatnya sederhana dan dapat dilakukan hanya dengan beberapa klik.

Banyak pengguna menyebut Zapier sebagai "pisau swiss" yang memecahkan begitu banyak masalah dengan cara yang lugas namun efisien. Waktu, uang, dan sakit kepala yang parah semuanya dihemat. Pengaturan cepat adalah salah satu karakteristik yang paling dihargai. Ini menghemat waktu dan uang karena alat ini sederhana dan mudah dikuasai.

Saat ini, Zapier memiliki lebih dari 2000 koneksi, termasuk yang memiliki situs web seperti Hubspot, MailChimp, dan Google Sheets. Ada batasan pada paket gratis yang tersedia. Anda dibatasi untuk menjalankan 5 Zaps secara bersamaan dan menerima 100 pekerjaan per bulan dengan tingkat gratis. Ini bagus untuk penggunaan biasa dan pengujian platform, tetapi Anda akan dengan cepat mengalami pembatasan untuk integrasi populer. Pemula, tingkat berikutnya, menawarkan 20 Zaps dan 750 tugas per bulan seharga $19,99 .

Make (Integromat)

Layanan lain untuk mengotomatisasi aktivitas dan proses ke aplikasi dan sistem adalah Make, yang sebelumnya dikenal sebagai Integromat. Buat skenario yang mengangkut dan mengonversi data Anda secara otomatis dengan mengintegrasikan aplikasi dan layanan favorit Anda hanya dengan beberapa klik. Buat skenario yang memantau data baru dalam satu aplikasi atau layanan, siapkan modul berikutnya untuk hasil yang diinginkan, dan Make akan menangani sisanya. Seperti Zapier, Make menawarkan berbagai macam plugin untuk membuat integrasi sesederhana mungkin.

Ini berfungsi terutama sebagai alat otomatisasi proses no-code dan menyediakan editor visual untuk membuat segalanya lebih sederhana. Secara khusus, Anda menarik dan melepas aplikasi yang Anda gunakan ke alat editor sebelum menyinkronkan aplikasi pilihan Anda. Di antara aplikasi, Integromat menyinkronkan proses. Ada lebih dari 3000 template siap pakai untuk kebutuhan otomatisasi pertama sebagai titik awal.

Harga

Paket gratis Make sangat bermanfaat dalam memenuhi persyaratan dasar. Ini juga memiliki beberapa paket berbayar:

Paket inti yang berharga $9 per bulan.

per bulan. Paket Pro dengan biaya $16 per bulan.

per bulan. Paket tim yang berharga $29 per bulan.

per bulan. Paket perusahaan memiliki harga yang bervariasi tergantung pada jumlah aplikasi dan pengguna.

Tanpa kode dalam analitik

Google Analytics

Google Analytics memiliki banyak kemampuan mutakhir dan dapat memberi Anda data yang hanya dapat dilakukan oleh Google. Oleh karena itu, ini adalah salah satu aplikasi analitik no-code terbaik yang tersedia di pasar. Namun, karena Google Analytics 360 membuka fungsionalitas yang semakin canggih, fitur menarik seperti pelaporan, analisis data, dan visualisasi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan kecil tetapi juga diperluas ke perusahaan besar. Manfaat besar menggunakan Google Analytics adalah mudah terhubung dengan semua aplikasi Google lainnya.

Mixpanel

Platform analisis produk yang disebut Mixpanel membantu tim dalam menentukan penyebab churn, membuat pilihan cepat, dan menciptakan solusi yang lebih baik. Platform ini, yang telah berpengalaman bekerja dengan lebih dari 26.000 organisasi (termasuk Twitter dan Uber), akan mengubah laporan Anda menjadi CTA yang jauh lebih efektif.

Fleksibilitas pelaporan Mixpanel adalah keuntungan utama. Banyak orang mengklaim bahwa sistem ini mudah digunakan, namun ini tidak ada artinya jika tidak ada yang bisa langsung digunakan. Oleh karena itu, yang dilakukan Mixpanel adalah menggabungkan fitur-fitur yang dapat dikonfigurasi dan mudah digunakan.

Tanpa kode dalam layanan pelanggan

Intercom

Anda dapat membangun interaksi pelanggan yang lebih kuat menggunakan Intercom, yang menyebut dirinya sebagai platform hubungan percakapan. Tiga hal utama yang mereka sediakan adalah live chat, chatbots , dan help desk.

Bot Tugas : Chatbot ini tidak akan terlibat sampai rekan kerja menutup diskusi atau jika tidak ada rekan kerja yang ditugaskan ke percakapan. Misalnya, Bot Tugas secara otomatis menjawab "Chatimize biasanya membalas dalam beberapa menit" ketika Anda mengajukan pertanyaan.

: Chatbot ini tidak akan terlibat sampai rekan kerja menutup diskusi atau jika tidak ada rekan kerja yang ditugaskan ke percakapan. Misalnya, Bot Tugas secara otomatis menjawab "Chatimize biasanya membalas dalam beberapa menit" ketika Anda mengajukan pertanyaan. Bot Kustom — Chatbot ini sepenuhnya unik, dengan proses dan komponen yang telah ditentukan sebelumnya.

— Chatbot ini sepenuhnya unik, dengan proses dan komponen yang telah ditentukan sebelumnya. Resolution Bot - Chatbot ini merespon pertanyaan dari pelanggan Anda secara otomatis (berdasarkan kata kunci).

Integrasi paling penting dari platform chatbot apa pun, Intercom, mencakup fitur obrolan langsung terintegrasi. Selain itu, ia juga menawarkan App Store terpisah dengan lebih dari 100 integrasi perangkat lunak langsung. App Store luar biasa karena pengembang mana pun dapat menambahkannya. Misalnya, integrasi Telegram tidak ditawarkan oleh Intercom sendiri. Namun, Anda dapat membuat koneksi ini sendiri jika Anda menggunakan Aplikasi dari toko aplikasi mereka. Jika itu tidak cukup, Anda dapat berinteraksi dengan hampir semua perangkat lunak di planet ini menggunakan AppMaster, Zapier atau Make (sebelumnya Integromat).

Zendesk

Fakta bahwa Zendesk mampu menggabungkan begitu banyak fitur paling laris yang tersedia bisa dibilang yang membedakannya dari perangkat lunak dukungan pelanggan lainnya. Ini dapat bekerja secara efisien dengan platform terkemuka lainnya seperti Grubhub dan Mailchimp.

Zendesk adalah platform multi-fungsi yang mencakup basis pengetahuan, obrolan langsung, dan opsi tiket melalui fungsi tanpa kode. Selain itu, Zendesk menawarkan solusi penjualan yang dapat Anda kombinasikan dengan solusi layanan untuk memastikan bahwa pekerjaan Anda dan pekerjaan tim lain terkoordinasi sepenuhnya. Kemungkinan integrasi tanpa akhir semakin meningkatkan manfaat Zendesk.

Harga

Zendesk memiliki berbagai paket harga untuk mendukung pengguna yang berbeda, seperti:

Paket Suite Team dengan biaya $49 per bulan.

per bulan. Paket Pertumbuhan Suite dengan biaya $79 per bulan.

per bulan. Paket Professional Suite dengan biaya $99 per bulan.

per bulan. Paket Suite Enterprise dengan biaya $150 per bulan.

per bulan. Paket tambahan yang disesuaikan juga ditawarkan untuk kebutuhan bisnis yang unik.

Tanpa kode dalam pemasaran

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub adalah salah satu platform pemasaran tanpa kode terbaik yang saat ini tersedia dalam kategori pemasaran. Anda bahkan dapat menggunakannya dengan situs web, blog, dan halaman arahan yang ada untuk membuat materi pemasaran yang sukses.

Beberapa fitur utama dari HubSpot Marketing adalah:

Buat Tombol dan Gambar CTA untuk Mengonversi Pelanggan, Buat Popup, dan Sematkan Formulir untuk Menangkap Prospek.

Buat email yang menakjubkan dan lakukan kampanye email otomatis atau terpicu dengan mudah.

Alur kerja dan otomatisasi dapat dibuat dengan menggabungkan semua fungsi, yang akan menghemat waktu Anda.

Bekerja sama dengan tim penjualan dan dukungan untuk memberikan pengalaman yang mulus kepada pelanggan.

GetResponse

GetResponse adalah platform pemasaran yang sangat efisien yang memungkinkan Anda mengotomatiskan berbagai prosedur pemasaran. Faktanya, ini adalah salah satu alat pemasaran paling komprehensif yang dapat Anda temukan di pasar untuk menjalankan kampanye pemasaran yang sukses.

Beberapa fitur utama GetResponse adalah:

Manfaatkan alat seperti pembuat email, tanggapi email secara otomatis, kelola metrik email, kirim email secara massal, tangani berbagai email transaksional, dan kelola kampanye pemasaran email.

Buat situs web menggunakan pembuat dan fitur situs web, termasuk alat pembuat yang menggunakan algoritme AI, templat yang tersedia sebelumnya, editor seret dan lepas yang mudah digunakan, dan manajemen domain keseluruhan untuk memasarkan perusahaan Anda sendiri secara online.

Mengotomatiskan alur kerja menjadi lebih mudah dengan menggunakan metrik pemasaran yang berbeda, proses otomatis, dan saran produk untuk bisnis Anda.

Manfaatkan berbagi layar, tombol CTA, berbagai webinar, papan tulis, dan survei saat menyelenggarakan webinar untuk menarik audiens target Anda.

Kesimpulan

Intinya adalah bahwa gerakan no-code telah menembus setiap industri dengan satu atau lain cara. Alat desain aplikasi no-code yang dibahas dalam artikel ini adalah beberapa nama terkemuka di industri ini. Anda dapat menemukan lebih banyak pilihan di industri ini.

Oleh karena itu, dengan meningkatnya permintaan untuk teknologi no-code, jumlah pembuat aplikasi drag-and-drop dan alat no-code juga akan terus meningkat. Dengan mengandalkan alat no-code yang efisien dan sempurna seperti AppMaster, Anda dapat dengan mudah membuat aplikasi seluler dan aplikasi web dengan backend yang efisien dan memenuhi persyaratan sistem Anda.