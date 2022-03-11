Chatbot, kullanıcılarla etkileşimi daha kolay ve verimli hale getiren, iş için mükemmel bir araçtır. Günümüzde, sohbet robotları oluşturmak zahmetsizdir. Kodsuz sohbet robotu oluşturucuları ve çerçeveleri, tek bir kod satırı yazmadan konuşma botları oluşturmaya olanak tanır.

Sohbet robotları oluşturmak için tam olarak ne gereklidir? Önemli bilgiler içeren hızlı bir kılavuz hazırladık: bot oluşturma araçları, bot oluşturucular ve çerçeveler arasındaki fark, sohbet robotlarının faydaları ve neden bir tane oluşturulacağı.

Chatbot nedir?

Chatbot, gerçek hayattaki diyalogları simüle eden ve kullanıcıların gerçek bir insan gibi cihazlarla etkileşim kurmasını sağlayan bir programdır. Chatbotlar, müşterilerle sürekli etkileşimin gerekli olduğu B2C ve B2B segmentlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Muhtemelen farklı web sitelerinde ve platformlarda sohbet robotları görmüşsünüzdür. Genellikle, bir ürün veya hizmet ararken, yardım sunan bir açılır pencere açılır. Sorunuzu oraya yazıp anında cevap alabilirsiniz. Evet, bir sohbet robotuydu.

Chatbot oluşturmanın faydaları

Bir sohbet robotu oluşturmayı düşünüyorsanız ancak şüpheleriniz varsa, canlı sohbet robotlarının faydalarına ve iş üzerindeki olumlu etkilerine göz atın.

Maliyet etkinliği. Bir sohbet robotunun geliştirilmesi bazı kaynakların harcanmasını gerektirse de, iş süreçlerine uygulanması size para ve zaman kazandıracaktır. Chatbotlar, ortalama bir destek ekibinin yaptığı iş miktarını gerçekleştirebilir. İşe alma ve kaynak tahsisi ile ilgilenen on müşteri asistanı yerine, bir sohbet robotu oluşturabilir ve daha da fazla kullanıcı talebini daha hızlı ve daha kolay işleyebilirsiniz.

Müşteri katılımı. Sohbet robotlarının en önemli faydalarından biri, kullanıcılarla etkileşimi geliştirme yetenekleridir. Chatbotlar, performansı düşürmeden aynı anda farklı istemcilerden gelen yüzlerce sorguyu işleyebilir. Müşterileri memnun ederler ve elde tutmayı artırırlar.

İş süreçleri otomasyonu. Birçok görevden sorumlu olan sohbet robotları, süreçleri önemli ölçüde optimize eder ve otomatikleştirir. Her isteği manuel olarak işlemek yerine, botlarla biraz zaman kazanabilir ve daha önemli görevlere harcayabilirsiniz. Botlar, kullanıcılardan gerekli verileri toplayabilir ve müşteri deneyimini iyileştirebilir.

Kişiselleştirilmiş iletişim. Chatbotlar, her kullanıcının bir hizmet almasını sağlar. Müşteriler, bot asistanıyla kişiselleştirilmiş yanıtlar ve bire bir etkileşim alacak. SSS bölümünde bulunan bir istek olsa bile, kullanıcı bunu daha rahat bir şekilde alabilir ve memnuniyetini artırabilir.

Kurşun üretimi. Müşteri adayları oluşturmak için iletişim sırasında bot tarafından toplanan müşteriler hakkındaki bilgileri kullanabilirsiniz. Örneğin, daha kişiselleştirilmiş satış hunileri oluşturabilir ve daha fazla potansiyel müşteri çekebilirsiniz.

Chatbot türleri

Chatbotlar, işlevlerine göre iki ana gruba ayrılabilir:

Kural tabanlı sohbet robotları; AI sohbet robotları.

Kural tabanlı sohbet robotları

Bu tür sohbet robotları daha basittir. İf/else mantığını kullanır ve sorguları önceden tanımlanmış senaryolara göre yanıtlar. Bir müşteriyle etkileşimi, anahtar kelimelere dayanır. Bot, önceki deneyimlerden öğrenemez. Tüm iyileştirmeler manuel olarak yapılır.

Artıları:

Oluşturması kolay;

SSS'yi yanıtlamak gibi basit görevleri tamamlamaya yetecek kadar;

Düşük geliştirme maliyeti.

Eksileri:

Kendi kendine öğrenme yok;

Yalnızca önceden tanımlanmış bir dizi soruyu yanıtlama yeteneği;

Manuel iyileştirme gerektirir.

AI sohbet robotları

AI botları, kendi kendine öğrenme olanakları nedeniyle yaygın olarak kullanılan daha karmaşık yazılımlardır. Bu tür sohbet robotları, konuşma tanıma, doğal dil işleme ve metin analizi için sinir ağlarını kullanır. Olağandışı isteklere bile cevap verebilirler.

Artıları:

Kendi kendine öğrenme yeteneği;

Daha karmaşık standart dışı istekleri işleyebilir;

Daha gerçekçi iletişim sağlayın.

Eksileri:

Geliştirme maliyeti daha yüksektir;

Chatbot oluşturmak daha karmaşık ve daha fazla zaman alıcıdır.

Görünüşe göre AI sohbet robotları savaşı kazanıyor. Ancak, her şey botun amacına bağlıdır. Kural tabanlı sohbet robotları, küçük şirketlerin bazı süreçleri otomatikleştirmesi için fazlasıyla yeterli. Ayrıca, bir AI botu oluşturmak ve ona öğrenilecek veriler sağlamak için uygun bir veritabanına ihtiyacınız olacak.

5 kolay adımda bir sohbet robotu nasıl oluşturulur?

Chatbot geliştirmeyi daha basit hale getirmek için beş adıma bölün.

Chatbotunuzun amacını tanımlayın ve nereye koyacağınızı seçin

Ana soruyu yanıtlayın, "Chatbot'unuz ne yapacak?" Botunuzun soruları yanıtlamasını, potansiyel müşteriler oluşturmasını veya yöneticileri desteklemek için doğrudan sorgular oluşturmasını mı istiyorsunuz? Daha sonra bot özelliklerine karar vermenize yardımcı olacağı için spesifik olmaya çalışın.

İkinci olarak, sohbet robotunu nereye yerleştireceğinizi belirleyin. Birincil iletişim kanalınızı belirleyin ve kullanıcılarla en çok nerede etkileşim kuracağınızı tanımlayın. Botu sitenize, habercilere, sosyal profillere koyabilirsiniz.

Chatbot sohbetini tasarlayın ve karşılama mesajını düşünün

Chatbotunuzdaki ilk mesajı tanımlayın. İletişimi başlatmak için bir tetikleyici olarak kullanın, örneğin selamlama ile başlayın ve bir kullanıcıya biraz yardım sunun.

Ardından, botta bir konuşma akışı oluşturmak çok önemlidir. Daha organize bir şekilde chatbot oluşturmaya yardımcı olacaktır. Soru türlerini de düşünebilirsiniz, çoktan seçmeli sorular kullanıp kullanmayacağınızı, soru butonunu tıklayarak kullanıcıların sorguyu seçmesini veya talebi yazmalarını sağlayabilirsiniz.

Chatbot oluşturmak için platformu seçin

Bu adımda, teknoloji yığınını tanımlamanız gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, sohbet robotları oluşturmak için birkaç araç kullanabilirsiniz.

Bunlardan biri, kodsuz sohbet robotları oluşturmaya izin veren, kullanıma hazır sohbet robotu oluşturucularıdır. Bu bot oluşturucular ve sohbet robotu platformları, yapıcılara benzer. Kolayca kullanabilir ve kısa sürede bir bot oluşturabilirsiniz. Popüler inşaatçıları kontrol edin: ChatBot , Chatfuel .

Başka bir seçenek de bir çerçeve kullanmaktır. Seçiminiz bir çerçeve kullanarak bir sohbet robotu oluşturmaksa, bu işi geliştirme ekibine devretmek daha iyidir. Çerçeveler kütüphane görevi görür. Geliştiriciler bunları kullanır ve chatbot yazılımını kodlar. Popüler çerçeveler: Microsoft Bot Framework , IBM Watson .

Seçiminiz, her zaman olduğu gibi, amaca bağlıdır. Daha karmaşık özelliklere sahip özel bir çözüm olacak bir sohbet robotu oluşturmak istiyorsanız bir çerçeve ile gidin. Chatbot geliştirme hızı ve basitliği önemliyse, chatbot platformları en iyi seçimdir.

Botunuzu eğitin

Bu adım yalnızca bir AI sohbet robotu için gereklidir. Kullanıcıların amaçlarını daha iyi anlamak için sohbet robotunu hazırlayın. Bu nasıl yapılır? Alınan e-postalardan veya destek sorgularından veri kümelerinizi kullanabilir ve botunuza müşterilerin isteklerini gönderebilecekleri çeşitli yolları anlamasını öğretebilirsiniz.

Chatbot'u test edin

Diğer tüm yazılımlar gibi, chatbot'u test etmelisiniz. Botun nasıl davranacağını ve gerekirse nasıl gelişeceğini görmek için farklı konuşma senaryoları deneyin.

Chatbot geliştirme için kodsuz çözümler

Chatbot oluşturmak için AppMaster.io gibi kodsuz bir çözüm kullanmanızı öneririz. Kodsuz araçlar, her iki seçeneğin de en iyisini bir araya getirdi: sohbet robotu platformlarından gelen basitlik; karmaşık ve özel çözüm formu çerçeveleri oluşturma yeteneği.

Chatbot oluşturma için kodsuz araçların faydaları

Kodlamaya gerek yok. Kuşkusuz, en büyük avantajı, chatbot oluştururken kod yazmanıza gerek olmamasıdır. Her şey sürükle ve bırak düzenleyicisi kullanılarak oluşturulur. Örneğin, AppMaster.io'da bir iş süreci düzenleyicisi bloklarla çalışmanıza izin verir. Özel çözümler. Chatbot oluşturucuların aksine, kodsuz araçlar, orijinal konuşma dizileriyle özelleştirilmiş ve karmaşık botlar oluşturma fırsatı sunar. Üçüncü taraf hizmet entegrasyonları. Kodsuz platformlar ve özellikle AppMaster.io, botun daha iyi performansını ve daha çeşitli işlevsellik sağlamak için sohbet robotlarını Google E-Tablolar veya veritabanı gibi diğer uygulamalar ve hizmetlerle bağlamanıza olanak tanır. Maliyet etkinliği. Kodsuz, bir çerçeve kullanmaktan ve bir geliştirici kiralamaktan daha ucuz bir seçenektir. Kaynaklardan, paradan ve zamandan tasarruf edebilir ve yine de mükemmel işleyen sohbet robotuna sahip olabilirsiniz.

Özetle

Chatbotlar, ticari operasyonlara harika bir katkı olacak. İş süreçlerini optimize etmek, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak, işi hızlandırmak ve çok daha fazla talebi aynı anda işlemek için kullanabilirsiniz.

Chatbot geliştirmeye gelince - bot oluşturmayı basit hale getirmek ve yine de özelleştirilmiş bir çözüm elde etmek için kodsuz bir araç kullanmanızı öneririz.