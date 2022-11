Não há dúvida de que a abordagem de desenvolvimento no-code e os construtores de aplicações de arrastar e largar surgiram como alteradores de jogos na indústria de desenvolvimento de software. Há uma grande colecção de ferramentas de design no-code disponíveis na Internet que tornam o desenvolvimento sem código fácil, suave e mais rápido para todo o tipo de pessoas, mesmo aquelas sem conhecimentos técnicos especializados.

Neste artigo, aprenderá tudo sobre os fundamentos do desenvolvimento no-code e algumas das melhores ferramentas de design sem código que pode utilizar para criar aplicações fiáveis, seguras e eficientes. O bom é que as ferramentas no-code não se limitam a qualquer indústria ou sector em particular. Em vez disso, podem ser utilizadas para satisfazer os requisitos de várias indústrias.

Vamos começar com algumas noções básicas.

O que é no-code?

Esta pergunta sobre o que é exactamente no-code não tem uma única resposta específica, pois inclui uma variedade de factores. Geralmente, o termo "no-code" representa um método de desenvolvimento de software que se afasta da forma tradicional de escrever código e se dirige à utilização de tecnologias mais automatizadas, tais como a geração de código baseado em IA, para criar aplicações personalizadas sem ter quaisquer capacidades de codificação.

Este procedimento pode incluir a utilização de aplicações interactivas, bibliotecas de código, drag-and-drop construtores de aplicações, e ferramentas geradoras de código AI que facilitam a criação de programas complicados sem escrever uma única linha de código. Isto significa que não é necessário passar pelo processo tradicional de obtenção de um diploma de ciências da computação para desenvolver aplicações.

Tradicionalmente, o código é escrito utilizando um IDE por um programador ou programador (ambiente de desenvolvimento integrado). Tornar-se proficiente na escrita de código leva anos, o que é um talento desafiante. Além disso, existem frequentemente muitas linguagens de programação e frameworks a dominar.

Utilizando ferramentas no-code, não é necessário escrever código para criar uma aplicação web, website, base de dados, etc. Nenhuma ferramenta de codificação lhe permite clicar ou arrastar e largar em vez de codificar. O utilizador interage tipicamente com um GUI (interface gráfica de utilizador). Programação visual, que não é um termo novo, é um nome comum para esta abordagem à criação de software através de uma interface gráfica de utilizador.

Nenhuma codificação é uma grande técnica para desenvolver e testar novas ideias sem se preocupar com os aspectos técnicos da aprendizagem de linguagens de codificação e estruturas de desenvolvimento. Pode experimentar rapidamente as suas ideias e ver como funcionam no mundo real, utilizando uma plataforma no-code que lhe permite conceber e implementar aplicações. Isto oferece-lhe então a capacidade de refinar e testar as suas ideias antes de completar a implementação de aplicações.

Impacto do movimento sem código

No-code ferramentas de desenvolvimento estão a perturbar a indústria de desenvolvimento de software de muitas formas diferentes. Por conseguinte, o movimento no-code é considerado uma revolução que irá criar muitos designers de aplicações e empresários porque mais pessoas, tanto pessoas técnicas como não técnicas, podem desenvolver aplicações de acordo com as suas diferentes ideias. A abordagem de desenvolvimento no-code cria muitas oportunidades, especialmente com o crescimento constante da indústria de desenvolvimento de TI.

"Sem código" não significa realmente "sem código".

Uma concepção errada comum sobre as ferramentas sem código e a abordagem de desenvolvimento sem código é que, uma vez que é 'sem código', a aplicação móvel ou web que desenvolve com ela terá no-code. No entanto, não é verdade. No-code movimento tem tudo a ver com a introdução de ferramentas e tecnologias de desenvolvimento sem código que não requerem capacidades de codificação. Ainda assim, haverá definitivamente algum tipo de código gerado pela ferramenta de desenvolvimento sem código da sua escolha para criar aplicações personalizadas ou aplicações nativas.

Por exemplo, se utilizar AppMaster, fornecerá várias ferramentas de edição visual poderosas através das quais poderá construir uma aplicação. Não terá de escrever qualquer código, mas AppMaster irá criar 22.000 linhas de código por segundo na língua Go. Isto mostra que pode confiar numa ferramenta de desenvolvimento sem código como AppMaster para criar uma aplicação sem conhecer qualquer linguagem de codificação, mesmo que o código na língua Go seja gerado no backend.

O que posso fazer com uma ferramenta sem código?

Hoje em dia, uma ferramenta no-code permite-lhe fazer praticamente tudo, devido às características modernas fiáveis das plataformas no-code. Pode tomar bastantes acções sem se aperceber que não estão de acordo com um código. Existem várias opções, desde a construção de aplicações web até ao desenvolvimento de aplicações móveis únicas.

Com soluções de automatização sem código, pode automatizar processos de trabalho ou domésticos, gerir os seus dados, e até ser pago através das aplicações. Pode mesmo criar uma aplicação para a sua utilização pessoal sem a carregar para as lojas de aplicações.

A maioria das ferramentas sem código têm uma interface drag-and-drop fácil de utilizar para o ajudar a construir aplicações web e móveis. Lembra-se da última vez que concebeu um inquérito online? Também foi no-code. No-code utiliza uma variedade de ferramentas e não se concentra num único sector da economia ou linha de emprego.

Tipos de não-código

No-code As ferramentas vêm em tão grandes variedades quanto muitos tipos diferentes de aplicações podem ser desenvolvidos com elas. Uma vez que a maioria destas ferramentas vêm com várias funções, é difícil categorizar qualquer ferramenta como um tipo, a menos que os criadores do software declarem especificamente que o é. Torna-se mais fácil compreender os diferentes tipos de ferramentas no-code, categorizando-as de acordo com as aplicações básicas que se destinam a desenvolver.

Construção de websites

Alguns construtores de websites úteis, tais como Bubble e Webflow, permitem-lhe construir websites de pleno direito sem escrever você mesmo uma única linha de código. Construir websites através de no-code construtores de websites é uma forma inteligente de construir rapidamente um website, uma vez que a maioria das empresas, negócios, e até mesmo indivíduos requerem hoje em dia um website para diferentes fins, tais como um website de comércio electrónico para lojas em linha.

Construção de aplicações

AppMaster e Adalo são duas das principais plataformas que pode utilizar para no-code app building. Todos os construtores de aplicações sem código visam ajudá-lo a criar aplicações nativas e/ou híbridas sem passar pelo extenso e dispendioso processo de aprendizagem de como codificar e procedimentos tradicionais de desenvolvimento de aplicações.

O tipo de funcionalidades disponíveis nas ferramentas de aplicação sem código é também útil para os desenvolvedores profissionais criarem aplicações empresariais de forma rápida e eficiente. No-code Os construtores de aplicações estão a tornar-se mais fáceis de utilizar com o tempo, de modo que se pode construir aplicações ainda mais sofisticadas e aplicações web progressivas para as introduzir facilmente ao público em geral.

Bases de dados

No-code plataformas para criar, organizar, e gerir bases de dados tornaram-se bastante comuns e populares. O significado de tais plataformas não pode ser subestimado. Elas são úteis na gestão de bases de dados de diferentes tipos de programas, websites, aplicações móveis, e aplicações web. AppMaster As plataformas, Notion e Airtable são das mais populares ferramentas no-code para a gestão de bases de dados.

Voz

As aplicações de voz têm-se tornado cada vez maiores e mais populares nos últimos anos. As pessoas estão cada vez mais à procura de integrações de voz em todo o lado. Tecnologias como Alexa ou Siri têm desempenhado um papel fundamental na sua população em rápido crescimento. Características de voz como a procura simplificam tudo, e aprender o que se pode e não se pode realizar apenas com um comando de voz é sempre divertido. As ferramentas sem código permitem-lhe adicionar tais características às suas aplicações móveis.

As pessoas que compreendem o significado das funções de voz querem implementar técnicas mais eficazes que nos permitam utilizar a nossa voz sem código e criar soluções de voz sem código. Entre as soluções que podem ajudá-lo a adaptar os seus consumidores à conveniência da tecnologia da voz encontram-se Voiceflow e Otter.ai.

Automatização

Muitas empresas enfrentariam a hipótese de uma falha completa sem uma ferramenta de automatização do fluxo de trabalho. Todos querem que tudo seja perfeito, rápido e a tempo nesta era, mas a satisfação dessa procura ultrapassa a capacidade dos seres humanos para muitas empresas, especialmente as pequenas empresas.

Torna claro que uma ferramenta de automatização do fluxo de trabalho sem código é uma grande necessidade na era actual. No-code automatizar significa automatizar os processos da empresa para produzir resultados rápidos e eficazes. Portanto, plataformas de automatização sem código como AppMaster, Automate.io, Juphy, e Zapier estão aqui para ficar para ajudar muitas empresas a produzir produtos no-code fiáveis.

Analíticos

Tal como a automação, a análise é outra parte importante de diferentes empresas e sectores. A análise envolve medir o sucesso de um negócio ou de uma campanha de marketing com a ajuda de tecnologia moderna, tais como ferramentas de IA, para tomar decisões empresariais inteligentes.

A análise é, evidentemente, mais do que apenas computação e relatórios, como demonstram as soluções analíticas sem código como Obviously.ai e Mixpanel. As funções gráficas e drag-and-drop tornam o trabalho muito mais simples, rápido, e ainda mais agradável.

Serviço ao cliente

O bom serviço ao cliente é uma característica partilhada por todas as empresas SaaS de sucesso. Dito isto, é crucial que melhore o seu serviço ao cliente ao mais alto nível. E quando a perfeição é o seu objectivo, a não utilização de código é a opção mais rápida e prática. Pode utilizar plataformas como Zendesk e Intercom para este fim.

Marketing

Qualquer empresa deve incluir a comercialização nas suas operações. Como resultado, várias soluções no-code são dedicadas a diferentes métodos de marketing, incluindo o marketing conversacional, o marketing nos meios de comunicação social, e o marketing por correio electrónico. O principal objectivo das ferramentas de marketing sem código é ajudá-lo a navegar na indústria do marketing rápido e a realizar campanhas bem sucedidas para que possa alcançar mais pessoas e obter mais lucros. MailChimp e HubSpot Marketing Hub são alguns exemplos de tais ferramentas. Agora que está familiarizado com os principais tipos de plataformas sem código, pode compreender melhor as características e benefícios das aplicações no-code que estão disponíveis para atender às diferentes indústrias discutidas acima.

Construtores de websites sem código

Webflow

Pode desenvolver e publicar sítios Web reactivos utilizando Webflow, uma plataforma para a criação de sítios Web. É capaz de converter códigos HTML5, CSS3, e JavaScript numa tela completamente visual, permitindo-lhe criar o seu sítio web sem ter de tocar na codificação.

É também possível utilizar a ferramenta semântica Webflow de várias maneiras. Por exemplo, se desejar que os programadores adicionem códigos personalizados, poderá transmiti-los a eles ou publicá-los na web. Pode personalizar o seu sítio web a algum nível com a maioria dos construtores de sítios web, mas com Webflow, sente-se tão simples e sob o seu controlo como escrever um código personalizado. É também muito personalizável. Pode começar do zero e criar um website completamente reactivo exactamente como o deseja, ou se quiser ir mais depressa, pode utilizar um modelo.

Fixação de preços

Os planos individuais, os planos para o local de trabalho e os planos para o local de trabalho têm todos pontos e níveis de preços distintos em Webflow. Os planos para sítios, um dos tipos de planos mais populares, incluem três níveis para além do plano gratuito:

O pacote básico custa 12 dólares por mês.

por mês. O pacote de CMS custa $16 por mês.

por mês. O pacote de negócios custa $36 por mês.

por mês. O pacote empresarial tem custos variáveis, dependendo dos requisitos específicos do utilizador.

Bubble

Um Bubble é um construtor de aplicações no-code que produz bens que funcionam eficientemente em navegadores móveis e web. Qualquer funcionalidade que deseje desenvolver é possível, incluindo feeds de notícias, interacção em tempo real e conversas de comunicação. Além disso, pode incluir material dinâmico, melhorando a interface de utilizador da sua aplicação e tornando-a mais envolvente. Um Bubble é também capaz de lidar com a implantação e a segurança.

Com Bubble.io, pode rapidamente conceber e implementar uma aplicação inteira enquanto dimensiona o seu negócio de forma eficaz. É prático e simples de utilizar ao mesmo tempo, e dispõe de um forte conjunto de ferramentas internas. Outra grande coisa sobre o Bubble é que oferece uma vasta gama de plugins e integrações que pode utilizar para expandir as funções com serviços de terceiros. Se a funcionalidade do Bubble não for suficiente para si, pode integrá-lo com uma ferramenta mais potente no-code AppMaster.

Fixação de preços

O Bubble tem os seguintes pacotes:

Uma versão gratuita com funções limitadas.

Pacote pessoal que custa 25 dólares por mês.

por mês. O pacote profissional custa $115 por mês.

por mês. O pacote de produção custa $475 por mês.

Construtores de aplicações sem código

AppMaster

AppMaster é uma das mais poderosas plataformas sem código criadas para ajudar organizações, bem como pessoas não técnicas, no desenvolvimento de aplicações web e nativas móveis com bases de dados poderosas. Com a ajuda desta ferramenta, pode desenvolver o produto mínimo viável da sua aplicação e até transformá-la numa aplicação empresarial de pleno direito que pode lidar com muitas características sofisticadas de forma rápida e eficiente.

As principais características de AppMaster são:

Com total liberdade, criar bases de dados fiáveis com uma ferramenta de edição visual simples num formato compatível com PostgreSQL.

Utilizar uma interface de arrastar e largar de fácil utilização e numerosas funções para gerir uma lógica empresarial complicada.

Criar e controlar o acesso API, configurar middleware para configuração de endpoint, e produzir documentação API automaticamente.

Criar rapidamente dashboards online utilizando páginas criadas automaticamente e componentes pré-fabricados.

Criar aplicações móveis (iOS nativo e Android) e publicar estas aplicações no Google Play e na App Store.

Exportar os binários e o código fonte em qualquer altura, implantando a sua aplicação em partes através da nuvem moderna do AppMaster ou outros sistemas populares baseados na nuvem como AWS e Google Cloud.

e Google Cloud. Active a aplicação que desenha e utilize módulos para a ligar às suas ferramentas preferidas, tais como Slack , Stripe , e muitas outras.

Fixação de preços

O AppMaster tem os seguintes pacotes:

Uma versão experimental com funções limitadas.

com funções limitadas. O Startup o pacote custa $165 por mês.

o pacote custa $165 por mês. O Startup+ o pacote custa $259 por mês.

o pacote custa $259 por mês. O Business o pacote custa $855 por mês.

o pacote custa $855 por mês. Enterprise O pacote tem custos variáveis, dependendo dos requisitos específicos do utilizador.

Adalo

Adalo é um construtor de aplicações móveis rápido e fácil que lhe permite adicionar interacções e criar automaticamente uma aplicação com o layout e características da sua escolha. A aplicação é muito fácil de integrar com a sua API se a tiver preparada com antecedência. Mais significativamente, Adalo torna simples a criação rápida de versões de aplicações iOS e Android para que os seus consumidores não tenham de esperar pelas suas versões.

Pode criar páginas de aterragem, aplicações móveis, e sítios web reactivos utilizando Adalo. Um editor WYSIWYG, suporte multilingue, ferramentas SEO integradas, um sistema de gestão de conteúdos, integração em redes sociais, e outras características estão incluídas.

O principal objectivo do programa é permitir que as pessoas criem aplicações móveis intuitivas e fáceis de utilizar sem terem de aprender a codificar. O desenvolvimento de aplicações para plataformas como iOS, Android, Windows, e outras, é tornado simples para os programadores pelo software. Liberta os programadores de se preocuparem com a codificação ou configuração do servidor e permite-lhes construir aplicações numa questão de minutos. Um programador pode rapidamente conceber uma aplicação móvel com a ajuda de alguns passos fáceis.

Os programadores realizam todo o processo, e o resultado final é fornecido como uma aplicação que está pronta para ser descarregada e instalada num smartphone ou tablet. É uma plataforma que corre na nuvem e é concebida com a simplicidade em mente.

O seu website ou aplicação pode ser construído utilizando a sua interface simples e de fácil utilização numa questão de minutos. O programa é fácil de usar e oferece uma estrutura de preços simples que lhe permite escolher quantos projectos deseja trabalhar. Todos os principais sistemas de gestão de conteúdos (CMS) e drag-and-drop ferramentas de construção de páginas estão completamente integrados com a plataforma. Da mesma forma, como no caso do Bubble, se necessário, pode integrar Adalo e AppMaster.

Bases de dados sem código

Notion

Notion provavelmente já atraiu a sua atenção devido ao seu bom desempenho nos últimos anos. Com esta aplicação, pode facilmente organizar as suas ideias e projectos, guardar informação, e criar um espaço de trabalho flexível que se ajuste ao seu caso de utilização.

Para muitos programadores sem código, a versatilidade da Notion torna-a uma solução tudo-em-um para o tratamento de dados. É um construtor de websites porque torna simples desenvolver e partilhar modelos, utilizar múltiplos componentes para armazenar diferentes tipos de dados, e até permitir-lhe publicar o seu material na Internet.

Também pode ser utilizado como painel de controlo para a gestão dos seus dados e integrado nos seus projectos, como AppMaster. A sua equipa e toda a empresa podem colaborar, definir tarefas, monitorizar processos, e fazer muito mais com a Notion. Este tipo de funcionalidade é ainda mais importante para uma pequena empresa. O principal objectivo da Notion é proporcionar às equipas e departamentos a liberdade e cooperação de que necessitam, tanto dentro como fora do escritório, e têm um êxito admirável nesse esforço.

Fixação de preços

O pacote pessoal actua como uma versão gratuita.

O pacote Personal Pro custa $4 por mês.

por mês. O pacote de equipa custa $4 por mês e é cobrado anualmente.

por mês e é cobrado anualmente. O pacote para empresas tem preços personalizados.

Airtable

Construir bases de dados que se adaptem adequadamente aos requisitos e estrutura da sua empresa é fácil com Airtable, uma solução no-code. Embora a interface e utilização do Airtable sejam frequentemente comparáveis a folhas de cálculo, tudo é organizado num único local sem necessidade de vários documentos com Airtable. Há uma série de características em Airtable que melhoram a acessibilidade do utilizador. O glossário Airtable pode ser utilizado para conhecer as suas principais características.

Devido às suas características de produtividade, Airtable- uma folha de cálculo - uma base de dados híbrida - é por vezes referida como uma ferramenta de gestão. Airtable O glossário Airtable, que é óptimo para novatos, combina as características de uma base de dados com a interface de utilizador de uma folha de cálculo.

Pode comunicar com os seus colegas de trabalho em linha utilizando Airtable, o que facilita a comunicação. Do ponto de vista de uma base de dados, Airtable é fácil de utilizar e tem várias ligações com outros sistemas. Globalmente, Airtable é uma excelente plataforma para a criação de ferramentas internas centradas em bases de dados. Beneficia também do amplamente utilizado mercado de modelos do Universo, o que é bastante benéfico.

Airtable tem uma versão gratuita para lidar com até 1.200 registos. Duas semanas de história e dois gigabytes de espaço de anexos são as únicas restrições ao nível gratuito. Deve pagar 20 dólares por utilizador por mês pelo escalão mais, que é o próximo escalão. Tem acesso a 5.000 registos, 5GB de espaço de penhora, juntamente com seis meses de história.

Sem código de voz

Voiceflow

Já era tempo de a tecnologia da fala se tornar uma ferramenta no-code, com o Google Assistant e o Alexa da Amazon a ultrapassarem o Siri como os assistentes de voz mais populares. Graças à funcionalidade do Voiceflow que permite carregar com um clique, pode fazer um protótipo na Internet ou testá-lo num dispositivo de voz. Voiceflow pode ser utilizado com o Google Assistant ou o Alexa.

Além disso, existe uma área na ferramenta designada apenas para trabalho em equipa enquanto se trabalha em conjunto. O Voiceflow tem uma grande IU, que é provavelmente o que o distingue. A funcionalidade de arrastar e largar do programa sem código permite-lhe preparar as suas aplicações de voz de forma rápida e divertida graficamente. Voiceflow tem um pacote gratuito, Pacote Plus que custa $59 por mês, e um pacote Pro que custa $249 por mês.

Otter.ai

A tecnologia de voz e fala está a evoluir rapidamente e a fornecer cada vez mais funcionalidades aos utilizadores com tempo. Com a maior sofisticação de tais ferramentas, está a tornar-se mais fácil para todos os tipos de pessoas utilizar numerosas plataformas. Otter.ai proporciona uma experiência cativante ao utilizar muitas características de ponta como transcrição ao vivo, resumos automáticos de notas de reunião, escolhas simples de gravação, e uma tonelada de conectores. Otter começou a colaborar com Zoom e Google Meet para transcrição ao vivo. Para não mencionar, Otter.ai é utilizado por Dropbox, IBM, e Verizon Connect.

Fixação de preços

Apresentamos a seguir os quatro pacotes principais de Otter.ai:

O pacote de base está disponível gratuitamente.

O pacote Pro custa $8,33 por mês.

por mês. O pacote de negócios custa $20 por mês.

por mês. O pacote empresarial tem procedimentos de preços personalizados.

Sem código na automatização

Za cais

Zapier é uma solução simples sem código que lhe permite ligar numerosas aplicações e conceber fluxos de trabalho únicos para automatizar vários processos na sua organização. Embora possa pagar por mais funcionalidades, a sua utilização é gratuita. Muitos empresários, criadores, e startups podem agora combinar as suas plataformas com outras aplicações online bem conhecidas, o que anteriormente não era viável. Pode ser um desafio integrar programas usando código, mas felizmente Zapier torna-o simples e exequível com apenas alguns cliques.

Muitos utilizadores referem-se a Zapier como uma "faca suíça" que resolve tantos problemas de uma forma simples mas eficiente. Poupa-se tempo, dinheiro, e uma grande dor de cabeça. A configuração rápida é uma das características mais valorizadas. Poupa tempo e dinheiro, uma vez que a ferramenta é simples e simples de dominar.

Actualmente, Zapier tem mais de 2000 ligações, incluindo aquelas com sítios Web como Hubspot, MailChimp, e Google Sheets. Há restrições ao plano gratuito que está disponível. Limita-se a correr 5 Zaps ao mesmo tempo e a receber 100 trabalhos por mês com o nível gratuito. Isto é óptimo para uso casual e testes de plataforma, mas rapidamente se deparará com restrições para integrações populares. Starter, o próximo escalão, oferece 20 Zaps e 750 tarefas por mês por $19,99.

Make (Integromat)

Outro serviço de automatização de actividades e processos para aplicações e sistemas é Make, anteriormente conhecido como Integromat. Crie um cenário que transporta e converte os seus dados automaticamente integrando as suas aplicações e serviços favoritos com apenas alguns cliques. Crie um cenário que monitorize novos dados numa única aplicação ou serviço, estabeleça os módulos subsequentes para o resultado desejado, e Make encarregar-se-á do resto. Tal como Zapier, Make oferece uma grande variedade de plugins para tornar a integração tão simples quanto possível.

Funciona principalmente como uma ferramenta de automatização de processos no-code e fornece um editor visual para tornar as coisas mais simples. Em particular, arrasta e larga as aplicações que utiliza para a ferramenta do editor antes de sincronizar as suas aplicações preferidas. Entre as aplicações, o Integromat sincroniza os processos. Existem mais de 3000 modelos prontos para as primeiras necessidades de automatização como ponto de partida.

Fixação de preços

O plano gratuito de Make é muito benéfico no cumprimento dos requisitos básicos. Tem também alguns pacotes pagos:

Pacote principal que custa $9 por mês.

por mês. Pacote Pro que custa $16 por mês.

por mês. Pacote de equipas que custa $29 por mês.

por mês. O pacote empresarial tem preços variáveis, dependendo do número de aplicações e utilizadores.

Sem código em analítica

Google Analytics

Google Analytics tem muitas capacidades de vanguarda e pode fornecer-lhe dados que só a Google pode. Por conseguinte, é uma das melhores aplicações analíticas no-code disponíveis no mercado. No entanto, à medida que o Google Analytics 360 desbloqueia funcionalidades progressivamente mais sofisticadas, características excitantes como relatórios, análise e visualização de dados não são apenas apreciadas por pequenas empresas, mas também expandidas a empresas maiores. Uma enorme vantagem de utilizar o Google Analytics é que se liga facilmente a todas as outras aplicações Google.

Mixpanel

Uma plataforma de análise de produtos chamada Mixpanel ajuda as equipas a determinar as causas da agitação, a fazer escolhas rápidas e a criar melhores soluções. Esta plataforma, que tem experiência de trabalho com mais de 26.000 organizações (incluindo Twitter e Uber), irá transformar os seus relatórios em CTAs que são muito mais eficazes.

A flexibilidade dos relatórios Mixpanel's é uma vantagem chave. Numerosas pessoas afirmam que o sistema é simples de utilizar, mas isto não tem sentido se não houver nada com que trabalhar de imediato. Portanto, o que o Mixpanel faz é combinar características que são configuráveis e fáceis de utilizar.

Não há código no serviço ao cliente

Intercom

É possível construir interacções mais fortes com os clientes utilizando o Intercom, que se factura a si próprio como uma plataforma de relacionamento de conversação. As três coisas que fornecem principalmente são conversação ao vivo, chatbots, e um help desk.

Task Bot : Este chatbot não se envolverá até que um colega de trabalho feche a discussão ou se nenhum colega for designado para a conversa. Por exemplo, o Task Bot responde automaticamente "Chatimize normalmente responde em poucos minutos" quando se faz uma pergunta.

: Este chatbot não se envolverá até que um colega de trabalho feche a discussão ou se nenhum colega for designado para a conversa. Por exemplo, o Task Bot responde automaticamente "Chatimize normalmente responde em poucos minutos" quando se faz uma pergunta. Custom Bot - Este chatbot é inteiramente único, com processos e componentes pré-determinados.

- Este chatbot é inteiramente único, com processos e componentes pré-determinados. Resolução Bot - Este chatbot responde automaticamente às perguntas dos seus clientes (com base em palavras-chave).

A integração mais crucial de qualquer plataforma de chatbot, Intercom, inclui uma funcionalidade integrada de chat ao vivo. Além disso, também oferece uma App Store separada com mais de 100 integrações de software directo. A App Store é fantástica, uma vez que qualquer programador pode adicionar-lhe. Por exemplo, a integração de telegramas não é oferecida pela própria Intercom. No entanto, pode fazer esta ligação você mesmo se utilizar uma App da sua loja de aplicações. Se isso não for suficiente, pode fazer interface com praticamente qualquer software do planeta utilizando AppMaster, Zapier ou Make (anteriormente Integromat).

Zendesk

O facto de Zendesk ser capaz de combinar tantas das características mais solicitadas disponíveis é sem dúvida o que a distingue de outros softwares de apoio ao cliente. Pode funcionar eficazmente com outras plataformas líderes como o Grubhub e Mailchimp.

Zendesk é uma plataforma multi-funcional que inclui uma base de conhecimentos, chat ao vivo, e opções de emissão de bilhetes através de funções sem código. Adicionalmente, Zendesk oferece uma solução de vendas que pode ser combinada com a solução de serviço para assegurar que o seu trabalho e o trabalho de outras equipas seja totalmente coordenado. As possibilidades de integração sem fim aumentam ainda mais os benefícios de Zendesk.

Fixação de preços

Zendesk tem uma variedade de planos de preços para apoiar diferentes utilizadores, como por exemplo:

Pacote da Suite Team que custa 49 dólares por mês.

por mês. Pacote de crescimento da suite que custa $79 por mês.

por mês. Pacote de Suite Profissional que custa $99 por mês.

por mês. Pacote Suite Enterprise que custa $150 por mês.

por mês. Pacotes personalizados adicionais são também oferecidos para requisitos empresariais únicos.

Sem código no marketing

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub é uma das melhores plataformas de marketing sem código actualmente disponíveis na categoria de marketing. Pode mesmo utilizá-la com os seus websites, blogs e páginas de destino existentes para criar material de marketing de sucesso.

Algumas das principais características de HubSpot Marketing são:

Criar botões e imagens CTA para converter clientes, criar popups e incorporar formulários para captar pistas.

Criar emails espantosos e conduzir campanhas de email automatizadas ou desencadeadas com facilidade.

Os fluxos de trabalho e a automatização podem ser feitos combinando todas as funções, o que lhe poupará horas de tempo.

Trabalhar em conjunto com as equipas de vendas e de apoio para proporcionar aos clientes experiências sem descontinuidades.

GetResponse

GetResponse é uma plataforma de marketing altamente eficiente que lhe permite automatizar uma vasta gama de procedimentos de marketing. De facto, é uma das ferramentas de marketing mais abrangentes que pode encontrar no mercado para realizar campanhas de marketing bem sucedidas.

Algumas das principais características de GetResponse são:

Utilizar ferramentas como criadores de emails, responder a emails automaticamente, gerir métricas de email, enviar emails em massa, lidar com uma variedade de emails transaccionais, e gerir campanhas de marketing por email.

Criar um website utilizando um construtor de websites e características, incluindo uma ferramenta de criação que utiliza algoritmos de IA, modelos pré-disponíveis, um editor de drag-and-drop de fácil utilização, e gestão global de domínios para comercializar a sua própria empresa online.

A automatização do fluxo de trabalho torna-se mais fácil utilizando diferentes métricas de marketing, processos automatizados, e sugestões de produtos para o seu negócio.

Utilize a partilha de ecrã, um botão CTA, vários webinars, um quadro branco, e inquéritos enquanto organiza webinars para atrair o seu público-alvo.

Conclusão

O resultado final é que o movimento no-code penetrou em todas e cada uma das indústrias de uma forma ou de outra. As ferramentas de design do aplicativo no-code discutidas neste artigo são alguns dos principais nomes da indústria. É possível encontrar ainda mais opções na indústria.

Portanto, com a crescente procura da tecnologia no-code, o número de construtores de aplicações drag-and-drop e de ferramentas no-code também continuará a aumentar. Confiando numa ferramenta no-code eficiente e perfeita como AppMaster, pode facilmente criar aplicações móveis e aplicações web com backends eficientes e cumprir os requisitos do seu sistema.