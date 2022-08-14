SaaS veya Yazılım olarak Hizmet'in kısaltması, kelimenin tam anlamıyla Hizmet olarak Yazılım anlamına gelir. Kulağa biraz garip gelebilir, ancak SaaS kavramı bize göründüğünden daha yakın. İnternet erişimi yaygın ve teknoloji giderek daha hızlı gelişiyor, bu nedenle bulut hizmetlerini giderek daha fazla kullanıyoruz. SaaS tam olarak budur - bir servis sağlayıcı tarafından İnternet üzerinden yüklenen yazılımlar sunar.

SaaS'ın kısa bir tarihi

Bu çözümlerin kökenleri, daha eski, daha az verimli yazılım paylaşımı SaaS uygulamalarına, yani SASP'ye (SaaS Uygulamaları Hizmet Sağlayıcısı) yanıt olarak ilk SaaS çözümlerinin ortaya çıkmaya başladığı 90'ların sonlarına kadar uzanmaktadır. Önceki SaaS çözümleri çok daha fazla kısıtlama gerektiriyordu (zorunlu yerel yazılım kurulumu dahil).

SaaS sistemi nedir?

Geleneksel yazılım satışlarında kullanıcılar lisans satın alır ve yazılımı bilgisayarlarına yükler. SaaS bunu değiştiriyor. Kullanıcılar, satın almasalar da ellerinde güçlü bir araç var. Abonelik ücreti karşılığında, hizmet sağlayıcıdan yalnızca bir kullanıcı adı ve şifre alırlar, bu sayede kullanıcılar ilgili siteye girdikten sonra yazılımın tüm işlevlerini tam olarak kullanabilirler.

Şirketin maliyetleri doğrudan bir çözüm olarak önemli ölçüde azaltılmıştır. SaaS, özellikle küçük ve orta ölçekli kuruluşlar arasında bu kadar büyük bir kullanıcı tabanını potansiyel maliyet düşüşlerinden başka nedenlerle kazanabilir. İşletme sahipleri, daha iyi özgürlük ve hareketlilik gibi benzer nedenlerle çevrimiçi SaaS uygulamalarını tercih ediyor. SaaS hizmet sistemlerinin coğrafi veya zaman kısıtlaması yoktur ve her yerde kullanılabilir. Fiziksel olarak işyerinde bulunmaya gerek kalmadan dosyalar, e-posta ve birçok ofis SaaS uygulaması gibi uzaktan erişilebildiğinde ofis çalışmasını sanallaştırdı.

Bu, sık seyahat eden kullanıcılara ve ayrıca dağıtık organizasyon yapısına sahip veya uzaktan çalışmayı kullanan işletmelere paha biçilemez avantajlar sunar. Kullanıcı deneyimi yazılımın sahibi değildir, bu nedenle yazılımı bilgisayarlarına yüklemeleri gerekmez ve yazılımın bakımını yapmazlar. Tüm güncellemeler, yönetim ve destek her zaman hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Bu, şüphesiz, yazılım satın alımına dayanan ve çoğu durumda sona eren önceki SaaS uygulamalarına göre büyük bir gelişmedir. SaaS uygulamaları, geleneksel SaaS yaklaşımını alt üst eder ve kendiniz için satın almanız gerekmeyen güçlü bir araç sağlar. Yeni bir kullanıcı, aylık abonelik ücreti karşılığında hizmet sağlayıcıdan platforma erişim elde eder ve oturum açma bilgilerini ve şifresini girdikten sonra programın tüm işlevlerini kullanabilir.

SaaS Geliştirme Yönergeleri

DiS istatistiklerine göre, Avrupa pazarındaki 100'den fazla yazılım satıcısı SaaS uygulamaları sunmaktadır. Neredeyse birçok servis sağlayıcı, kullanıcılarına bu işbirliği Saas uygulamalarını sunmaktadır. Sunucu altyapısı olmadan ve bir istemcinin bilgisayarına bir program yüklemeye gerek kalmadan programların uzaktan değişimi ancak İnternet ağlarının daha geniş bir şekilde gelişmesiyle mümkün oldu. Avrupa'da, Merkezi İstatistik Ofisi'ne (GUS) göre, işletmelerin %93'ünden fazlasının halihazırda İnternet'e sürekli erişimi var ve %53'ünün geniş bant erişimi var. Teknolojideki ilerlemeler, lisansını satın almak yerine ödünç verme veya kiralama yazılımlarını şirketlerden yeni SaaS uygulama sistemleri edinmenin en ilginç alternatiflerinden biri haline getirdi. Sonuç olarak, Microsoft ve SAP gibi uluslararası şirketlerden net CRM ve wCompany gibi yerel şirketlere kadar 200'den fazla SaaS'a hazır yazılım mevcuttur.

SaaS uygulamaları en çok çevrimiçi açık artırmalar, mobil ticaret, e-bankacılık, çevrimiçi alışveriş ve iş desteği gibi iş alanlarında kullanılır. Şirketlere en sık sağlanan yazılımlar, İnternet muhasebesi, CRM (müşteriler ve karşı taraflarla ilişkileri yönetmek için), CMS, İK, ofis araçları ve kullanıcı deneyimini ve bordroyu iyileştirmek için yazılımlar ve ayrıca grafik editörleridir (Figma, Photoshop), Bunlar tasarımcıların birlikte çalışması için vazgeçilmez araçlardır. İkinci geliştirme yönü, talep üzerine sağlanan hizmettir (dem ve benzeri yazılımlar), esas olarak ticari olmayan kullanıcılara yöneliktir. VOD gibi İnternet üzerinden film veya müzik albümü kiralama konusunda uzmanlaşmış şirketler bu alanda liderdir.

Çevrimiçi SaaS uygulamaları standarttan daha fazlasıdır

SaaS, genellikle modern yaşam tarzından zevk almayı zorlaştıran pahalı yazılımlara alerjisi olan kullanıcılar için mükemmel bir çözümdür. Ayrıca dünyanın her yerinden şirket belgelerine hızlı erişim anlamına gelir. Profesyonel görevlerinizi mümkün olan en geniş ölçüde yerine getirmek için sadece internet erişimine ihtiyacınız var. Bu tür çözümler, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanının "ötesini" düşünen ve büyük ölçekte genişlemeyi planlayan bütünleyici stratejiler için giderek daha önemli hale geliyor. SaaS uygulamalarının kullanım kolaylığı ve güvenliği, lehine ek argümanlardır. Hizmet sistemine girilen tüm veriler şifrelenir ve istenmeyen erişim ve tahribatı önlemek için belirli sunucularda tutulur.

Ayrıca bu şekilde tutulan kayıtların uzun ömürlü olmasını garanti eder. Bununla birlikte, bu teknik kullanıcılar için hala oldukça yenidir, bu nedenle hizmet arzı mevcut talebi önemli ölçüde aşmaktadır. Toplumun yeni teknolojik SaaS çözümlerine alışması için zamana ihtiyacı vardır, özellikle de kullanımları nakit akışları veya BT riskleri ile ilişkiliyse. ABD'de ilk çevrimiçi mağazalar ve açık artırmalar başlatıldığında, çoğu Amerikalı çevrimiçi işlemlere güvenmiyordu. Online alışverişin tamamen doğal hale gelmesi birkaç yıl aldı. E-bankacılık ve e-posta ile aynıydı. Bugün, İnternet hizmeti olmadan birçok soruna SaaS çözümleri neredeyse imkansız hale geldi. Bu bağlamda piyasada birçok insanın hayatını değiştirebilecek SaaS uygulamaları ortaya çıkıyor ancak kullanıcı deneyimini tam anlamıyla elde etmek zaman alıyor.

İnternet üzerinden çeşitli sistemlerin ve SaaS uygulamalarının sağlanması artık yaygın. Böyle bir eylemin artan popülaritesi, hem kolaylık hem de ekonomik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca ağa bağlanabileceğiniz her yerden verilere erişerek şirketin gelişimi için sınırsız fırsatlar sunar. Bu nedenle SaaS hizmet sistemi ile iletişime geçmenizde ve işletmenizde kullanmayı düşünmenizde fayda var.

SaaS örnekleri nelerdir?

Seçiminizden pişmanlık duymamak için önceden yazılımın sahip olması gereken özelliklerin bir listesini yapmak faydalı olacaktır. Kullanım kolaylığına ek olarak, sunulan tüm işlevlere, entegrasyon seçeneklerine, şablon özelleştirmesine ve diğer benzer ancak eşit derecede önemli hususlara dikkat etmek çok önemlidir. Aşağıdaki adımlar, sistemlerin incelemelerini okumayı ve özel ihtiyaçlarınıza en uygun olanı belirlemeyi içerir.

SaaS'ı seçerken en popüler araçlara daha fazla dikkat etmek önemlidir. Şunlardan oluşurlar:

Küçük işletmeler, acenteler ve bağımsız yükleniciler, iş yüklerini daha etkin bir şekilde yönetmek ve şirketlerini genişletmek için Bonsai'yi kullanabilir. Bonsai, iş ve finansın tüm yönleri için basit bir çözümdür. SaaS uygulamaları, kullanıcılara, yeni müşterilerin dahil edilmesi, sözleşme imzalama, randevu planlaması ve fatura ödemesinin ardından teşekkür notu dahil olmak üzere müşteri etkileşim döngüsünün her adımını otomatikleştirmede yardımcı olur.

SaaS uygulamalarını bulutta başlatan ilk işletmelerden biri Salesforce idi. Bugün kullanılan birçok markadan biri olmasına rağmen, marka dayandı ve işletmeler ve tüketicilerle bağlantı kurmak için ana kanal olmaya devam ediyor. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uzmanlıkları güçlü bir takımdır ve SaaS'a geçiş önemli olmuştur.

Dropbox, bulut depolama için en yaygın kullanılan hizmetlerden biridir. Çekiciliği kısmen hem bireysel kullanıcılara hem de işletmelere hizmet etmesinden kaynaklanmaktadır. Temel farkı iş planı işbirliği araçlarında bulduk. Dropbox ile dosyaları yükleyebilir, yerel klasörlerle senkronize edebilir, filigranlayabilir ve daha fazlasını bulutta tutmanın yanı sıra yapabilirsiniz.

SaaS'ı ne zaman kullanmalısınız?

Yazılımı bir hizmet olarak ne zaman kullanabileceğinizi ve bulutun ne kadar yaygın kullanıldığını göstermek için. Bir organizasyondaki günlük işlerden bahsedelim - Saas bunun için mükemmel bir eştir. Özellikle birden fazla kişinin belirli SaaS uygulamalarına erişmesi gerektiğinde. Bu genellikle İK çalışanları ile olur. KARO HRMS veya P&I Loga HR ve bordro gibi hizmet tabanlı bulut tabanlı İK çözümleri olarak yazılımlar popülerlik kazanıyor. Hâlâ soğuk terler içinde misin ve tüm programı "dışarıda" tutma fikrinden mi titriyorsun? Bu tür bir hizmet muhtemelen zaten kullandığınız bir şeydir.

E-postanızı çevrimiçi olarak erişmek için kullanmak yeterlidir. Servis sağlayıcının sunucularında iletişim ve yazılımları saklarlar. Giriş yapmak ve bu sitelere erişmek için genellikle bir web tarayıcısı kullanırız. SaaS hizmeti bu şekilde çalışır. Kullanıcılar, lisans için değil, yalnızca programın kullanımı için ödeme yapar. Kullanıcılar, donanımlarına SaaS uygulamalarını yüklemeye ihtiyaç duymak yerine, karşılığında bunlara tam erişim elde eder. Verileri depolamak için bir sanal sürücü kullandığımızda, SaaS çözümlerini de kullanabiliriz (ör. Google Drive, OneDrive).

SaaS'ın faydaları nelerdir?

SaaS çözümlerini benimsemenin en büyük yararı, genellikle yazılımın kullanılabileceği sınırlı sayıda bilgisayara bağlı olan bir lisans satın almanıza gerek olmamasıdır. Bulut SaaS çözümleri sayesinde, aracı konum veya ekipmandan bağımsız olarak (İnternet erişimi gibi temel koşulları sağlaması şartıyla) kullanabilirsiniz. SaaS uygulamaları artık hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda çalışacak şekilde daha fazla değiştiriliyor.

Ayrıca programı SaaS tarzında kullanarak zamandan ve paradan tasarruf edilir. Geleneksel yazılım uygulamasının, yazılımın düzgün çalışması için gereken donanım maliyeti gibi ekstra maliyetleri olabilir. Tedarikçi gerekli altyapıyı sağlayacağından, bulutta yazılım kullanırken dağıtım sırasında beklenmedik ücretlere maruz kalacağımız endişesi yoktur. Hizmet bulut tabanlı yazılımı kullanmak, programın en son sürümüne erişim sağlama avantajına sahiptir. Hizmet sağlayıcı web sitesiyle ilgili tüm yükümlülüklerden sorumlu olduğundan, programın düzgün çalışması ve güvenlik için çok önemli olan önemli güncellemeleri kaçırmayacağımızdan emin olabiliriz.

SaaS uygulamaları sistemi üzerinden dağıtılan hizmet ve yazılımların işletmenizde kullanılması bazı avantajlar sağlar. Her şeyden önce, yazılımın kurulum gerektirmeden anında kullanılmasını sağlayarak bağımsızlığı sağlar ve işletme sahiplerinin hareketliliğini artırır. Ek olarak, SaaS hizmet sistemi, makine alımı ve şirketin altyapısının genişletilmesi ile ilgili masrafları, özellikle de sunucu alımı ve bu cihazlar için yer tahsisi ile ilgili harcamaları azaltmanıza olanak tanır. Nispeten daha ucuz abonelik oranları, belirli yazılımların nispeten daha yüksek edinme maliyetlerini telafi eder. Ayrıca, daha önce satın alınan bir ürünün bakımı ve güncellenmesi de maliyet gerektirir. Bir SaaS sisteminde yazılım olması durumunda, bu hizmeti abonelik ücretine dahil eder. SaaS gibi teknolojinin hala önemli dezavantajları var. Ana dezavantaj, distribütöre şirketin tüm önemli verilerinin bakımını emanet etme konusundaki en yaygın şüphelerle ilgili olan İnternet'e tam bağımlılıktır.

Muhasebe yazılımı, kullanıcıların ilişki yönetimi için CRM SaaS programları ve İK çalışmasına yardımcı olan sistemler, bir SaaS sistemi aracılığıyla en sık sunulan hizmetlerden bazılarıdır. SaaS sistemi aracılığıyla sunulan hizmet sektörü dinamik bir şekilde gelişiyor ve bu eğilimin gelecekte de devam etmesini bekliyoruz. Avrupa'da, SaaS sistemi şu anda potansiyel hizmet sağlayıcılarla pazar nişleri arama sürecindedir. Ancak şirketler, sistemi kullanmaya başlamış olan distribütörler tarafından sağlanan yazılımı kullanmaya giderek daha istekli hale geliyor. Konunun daha derin bir analizi, aynı tür faaliyetlerde bulunan şirketler tarafından hazırlanan teklifleri gözlemlemenize bile olanak tanır. Avrupalılar teknolojik yeniliklere yavaş alışıyorlar, bu yüzden sistemin tam olarak gelişmesi zaman alıyor. Girişiminizin büyük bir bütçesi yoksa SaaS iyi bir seçimdir. Tekliflerinin başarılı bir bütçeyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilmek isteyen kullanıcılar da sıklıkla onu seçerler. "Hizmet olarak yazılım" olarak bilinen bu SaaS modeli, hem küçük hem de çok büyük kuruluşlar için etkilidir. Ancak, şirketinize fayda sağlayacağından emin olmak için nihai bir seçim yapmadan önce tüm bu çözümlerin avantajlarını ve dezavantajlarını tartmak önemlidir.

SaaS evrimi: nasıl değişti?

İnternet verimliliğinin artması ve tüketicinin bu tür çözümlerin güvenliği ve güvenilirliği konusundaki endişelerinin azalması, SaaS sistemi aracılığıyla sağlanan hizmetin gelişimini mümkün kılmıştır. SaaS uygulama standartlarının gelişimi ve web tarayıcılarının genişleyen işlevselliği sayesinde, kullanıcılar artık uzak bir sunucuda bulunan bir hizmet sistemiyle etkileşim kurabilir ve bir kullanıcı deneyimi elde edebilir. Web sitesi geliştirmede kullanılan standartların çoğalmasına yönelik etkileşimli SaaS uygulama çözümleri geliştirmiştir. Sonuç olarak, her tarayıcı, ayrı programların çakışma olmadan çalışabileceği bir ayara dönüşmüştür. Bu amaçla kullanılan çözümlerin standartlaştırılması sonucunda tüm programlar web tarayıcıları üzerinden kullanıldığında doğru çalışmakta, donanım platformundan ve işletim hizmet sisteminden bağımsız olarak tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir hale getirilmektedir. Saas, genel olarak BT alanında ve özel olarak yeni kurulan şirketler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. SaaS hizmet sistemi sayesinde kodsuz teknoloji kullanan şirketler oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor. Böyle bir şirket AppMaster'dır. Bu şirketin çalışanları sonuçlara odaklanır ve ayrıca aşağıdaki gibi uygulamaları geliştirmek için SaaS yöntemlerini kullanır:

internet uygulamaları

mobil uygulamalar

yanı sıra çok popüler bir arka uç.

Bu şirket sayesinde SaaS uygulamalarının kodsuz çalışabileceği bir yer var ve bu da iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmeyi kolaylaştırıyor. Programlamanın geleceğimiz olduğunu inkar etmiyoruz, ancak neden uzun zamandır beklenen kullanıcı deneyimini elde etmeye yardımcı olmuyoruz?