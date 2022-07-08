2022'de, PWA'nın her iki dünyanın da en iyisini sunabilmesi bekleniyor: yerel mobil uygulamalar gibi daha hızlı ve daha esnek bir kullanıcı arayüzü ile web'de gezinmenin erişilebilirliği ve rahatlığı, onu çok kabul edilebilir kılıyor. Ancak, o zamana kadar projeniz hız veya yüksek performans gerektiriyorsa yerel mobil uygulama geliştirmeye bağlı kalmaya değer olabilir.

Aşamalı Web Uygulamaları Vs. Yerel Uygulamalar: Bilmeniz Gereken Her Şey

Uygulama PWA'ları, onları yerel mobil uygulamalardan çok daha iyi hale getiren çeşitli avantajlar sunar. Web kullanılarak yapıldıkları için PWA, işletim sisteminden bağımsız olarak herhangi bir akıllı telefon tarayıcısından erişebilir ve bir akıllı telefona benzer bir deneyim sunar. Kullanıcılar ayrıca bir uygulama mağazasına erişmeden ana ekrana bir kısayol ekleyerek telefonlarının ana ekranına hızlı ve kolay bir şekilde bir PWA yükleyebilirler.

PWA'lar, ağır hizmet tipi kullanıcı arayüzlerinin gereksiz olduğu video akışı uygulamaları gibi bazı alanlarda yerel mobil uygulama veya uygulamaların yerini almaya başladı bile. Bununla birlikte, gelecekte iyileştirme için hala çok yer olduğunu anlamak önemlidir.

PWA, Yerel Uygulamaların Yerini Alacak mı?

PWA'lar yerel bir mobil uygulamadan daha iyi olsalar da, mutlaka daha kullanışlı veya kullanıcı dostu değildirler. İş uygulamanız, yerel bir mobil uygulama oluştururken büyük esneklik elde edebilir, çünkü arayüzü istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. İş gereksinimleriniz için yerel bir mobil uygulama yerine bir PWA geliştirmeye karar verirseniz, bu esneklik seçeneğine sahip olmayacaksınız.

Yerel bir mobil uygulamanın aksine, Apps PWA'ları, HTML ve CSS gibi teknolojiler geliştiren internet sitesine bağlı kalmalıdır, yani bunları renkler ve yazı tipleri gibi basit değişikliklerin ötesinde özelleştirmenin bir yolu yoktur. Donanım hızlandırma seçeneği olmayacak, ancak animasyonlar yerel mobil uygulamalar kadar sorunsuz görünecek.

Bu dezavantajlar bazı şirketler için çok fazla gibi görünse de, çoğu işletme yoğun özelleştirmeye ihtiyaç duymayacağından diğerleri için çok fazla sorun olmamalıdır. Örneğin, birçok müşterisi ve müşterisi olan bir işletmenin, uygulamasının görüntülediği her mesajın içeriğini görüntülemesi gerekmez. Bununla birlikte, kullanıcıları içeriğe sürekli olarak erişmenin rahatlığını yine de takdir edeceklerdir.

Yerel Uygulama ile Web Uygulaması Arasındaki Fark Nedir?

PWA'lar bazı anlamlı yönlerden yerel web uygulamalarından farklıdır. Örneğin, yerel uygulamalar gibi bir ana ekrana yüklenebilirler, ancak yerel uygulamalar gibi çevrimdışı olarak da çalışabilirler. Bir diğer büyük fark, Aşamalı internet sitesi Uygulamalarının bir kullanıcının hangi içeriğe baktığını belirlemek için istemci tarafı yönlendirmeyi kullanması, yerel web uygulamasının ise aynı belirlemeyi yapmak için sunucu tarafı yönlendirmesine dayanmasıdır.

Bir PWA, bir kullanıcı internet sitesini ilk ziyaret ettiğinde istemci tarafı yönlendirmeyi kullanır, ancak ana ekrana yüklendikten sonra sunucu tarafı yönlendirmeye geçer. İstemci tarafı yönlendirme, yerel uygulamalardan farklı olarak Aşamalı İnternet sitesi Uygulamasının istemciden sunucuya komut ve veri göndermesine izin verirken, sunucu tarafı yönlendirme Aşamalı internet sitesi Uygulamasının herhangi bir veri göndermesini engeller.

Bir Progressive internet sitesi Uygulamasında görüntüleyebileceğiniz içerik, çevrimiçi olarak ne kadar bilginin mevcut olduğuna bağlıdır. Örneğin, oyuncak ayı satmak için bir e-ticaret internet sitesi kullandığınızı varsayalım. Bu durumda, oyuncak ayı ürünlerinin sunucu olmadan görüntülenmesi zor olacağından, işletmeniz Aşamalı İnternet sitesi Uygulaması oluşturmaktan kaçınmak isteyebilir. Öte yandan, çevrimiçi ürün satan bir giyim veya kuyumcu için bir uygulama oluşturuyorsanız, Progresif İnternet sitesi Uygulaması oluşturmanız muhtemelen sorun değildir.

Yerli Uygulamaya Gidilmeli mi?

Bir akıllı telefondaki belirli bir donanıma erişmeniz gerekiyorsa, muhtemelen en iyisi PWA'lar oluşturmaktan kaçınmak, ancak yerel mobil uygulamalara gitmektir. İşletmeniz bir tarayıcı aracılığıyla erişilemeyen hassas bilgilere erişmeyi planlıyorsa da durum böyle olacaktır.

Bunun için, hızlı bir şekilde yerel bir uygulama veya mobil uygulama oluşturmanıza yardımcı olabilecek, iyi bilinen kodsuz bir platform olan AppMaster'ı kullanabilirsiniz. Şirket, bir sürükle ve bırak aracı, yerel uygulamayı ve tasarımını kontrol etmenizi sağlayan bir kit ve çevrimdışı işlevler oluşturmak için bir çevrimdışı düzenleyici de dahil olmak üzere, gereksinimlerinize uygun yerel mobil uygulamaları kolayca geliştirmek için çeşitli araçlar sunar.

AppMaster Kullanmanın Faydaları:

Kullanıcılar bunu kolaylıkla özelleştirilebilir yerel mobil uygulamalar oluşturmak için kullanabilir.

Kotlin/Jetpack'i destekler, tüm cep telefonlarından erişilebilen Swift UI ile çalışabilir.

Uygulama kısa sürede oluşturulabilir ve Google Play mağazasında hızlı bir şekilde başlatılabilir.

Her türlü işletim sistemini, yani Android ve iOS'u destekler.

Web uygulamalarını geliştirmek ve özelleştirmek için kapsamlı bir widget koleksiyonu mevcuttur.

Bu platformdaki yerel mobil uygulamalar, akıllı telefondaki her türlü sensöre ve donanıma erişebilir.

Arka planda çalışabilen internet sitesi uygulamaları geliştirebilirsiniz.

Çevrimdışı uygulama deneyimi için yeni bir başarı düzeyi.

Şirketler, müşteri katılımını artırmak için yerel mobil uygulamaları veya burada oluşturulmuş uygulamaları kullanabilir.

Web Uygulaması ile Aşamalı Web Uygulaması Arasındaki Fark Nedir?

Web uygulaması, Internet Explorer, Chrome, Firefox ve Safari gibi standart bir ağ tarayıcısı kullanılarak oluşturulmuş bir uygulamadır. Bir web uygulaması ile aşamalı bir uygulama arasındaki fark, ikincisinin tarayıcıya özgü işlevsellik yerine HTML5, CSS3 ve JavaScript kullanılarak oluşturulmuş olmasıdır.

Gmail, Facebook Messenger ve Apple'ın Mail uygulaması, kolayca tanıyabileceğiniz iyi bilinen web uygulamaları örnekleridir. JavaScript ve HTML5 kullanılarak oluşturulmuştur. Aynı URL'ye, ancak farklı dosya uzantılarına sahipler. Bir web uygulaması uzantısı .html'dir, PWA'lar ise bir tarayıcı uygulamasıdır. Bunları oluşturma süreci, kaynak kodlarında yatan tamamen farklıdır.

Aşamalı Web Uygulaması teknolojisi, tüm işletim sistemlerinde çalışan bir uygulama oluşturmanın daha hafif bir yolunu sunduğundan popüler hale geldi. Aşamalı Web uygulamaları, kullanıcılara kalıcı veri depolama ve yükleme süresi önbelleği sağlayarak tarayıcılarının yer imleri ve sekmelerinin yanı sıra bir internet sitesi atlıkarınca oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Uygulama PWA'ları ayrıca mobil ana ekranlara eklenebilir ve uygulama benzeri bir kullanıcı deneyimi sunar.

PWA, React Native'den Daha mı İyi?

Yerel uygulamalar oluşturmak istiyorsanız, React Native , Facebook React çerçevesini izleyen bir ekosistemde iOS ve Android uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı bir çerçevedir. React Native, tek yönlü bir iletişim platformudur, yani sunucunun istemciyle geri iletişim kurmasının bir yolu yoktur. Bu özellik, geliştiricilerin platformlar arası uygulamalar oluşturmasını mümkün kılacaktır.

Öte yandan, Progressive internet sitesi Uygulamaları, JavaScript'i hem mobil hem de masaüstünde kullanan ağ teknolojileridir. PWA, kullanıcıların tarayıcılarının yer imlerinden ağ sayfalarına erişmelerine ve bir sunucuya ihtiyaç duymadan içeriği anında yüklemelerine olanak tanır. Bu, herhangi bir mobil veya işletim sistemini kullanarak internet siteleri oluşturabileceğiniz ve bunlara erişebileceğiniz anlamına gelir.

PWA'nın Yerel Bir Uygulamaya Göre Avantajı Nedir?

PWA'lar, kullanıcıların bir uygulamanın başlatılmasına gerek kalmadan bir internet sitesine sorunsuz bir şekilde erişmesini mümkün kılar. Böylece, kullanıcının Progresif Web Uygulaması sitelerine ana ekranlardan erişmesine ve herhangi bir sorun yaşamadan çevrimdışı çalışmasına izin verecektir.

PWA'lar ayrıca geliştiricilerin, yerel uygulama geliştiricileri de dahil olmak üzere çeşitli geliştiriciler tarafından geliştirilen bir şeye sahip olmak yerine sitelerinin temel bölümlerini oluşturmaya odaklanmasına olanak tanır.

Uygulama PWA'ları, yerel uygulamalarla karşılaştırıldığında geliştiriciler için de daha az talepkardır. Ayrıca, Aşamalı İnternet sitesi Uygulaması mobil uygulamaları, bir cep telefonunun sabit diskinde daha az yer kaplar ve açıldığında veya yenilendiğinde internet bağlantısı gerektirmez.

Çözüm

PWA'lar web teknolojileri kullanılarak oluşturulduğundan, geliştiricilerin mobil uygulamaların çeşitli sürümlerini oluşturmasına daha az ihtiyaç vardır. Ek olarak, Aşamalı Web Uygulaması, kullanıcılara yerel uygulamalara benzer bir deneyim sunar ve böylece onu işletmeler ve yeni başlayanlar için güçlü bir araç haline getirir.

Apps PWA'ları, mobil uygulamalar ve internet siteleri oluşturmak için harcanan zamanı ve parayı azaltmak isteyen geliştiriciler için verimli bir çözümdür. Ancak Aşamalı İnternet Uygulamaları, belirli bir donanıma akıllı telefon erişimi gerektiren donanım açısından yoğun bir uygulama için en uygun çözüm değildir.