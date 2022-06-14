Hızlı Uygulama Geliştirme (Rad) Modeli, uzun, uzun süreli geliştirme ve test döngüleri boyunca hızlı prototip oluşturmayı ve anında geri bildirimi destekleyen bir geliştirme modelidir. Hızlı uygulama geliştirme modellerinin yardımıyla, programcılar her seferinde en baştan başlamak zorunda kalmadan kısa sürede yazılımda birkaç yineleme ve değişiklik yapabilir. Bu, nihai sonucun daha kalite odaklı olmasını ve son kullanıcıların ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamaya katkıda bulunur.

Şelale modeli, eskiden yazılım geliştirme için en yaygın teknikti. Yazılım geliştirmeye yönelik tipik şelale yaklaşımı, titiz planlamayı kuvvetle vurgular. Yine de, geliştirme süreci boyunca çeşitli aşamalarda müşterilerden gelen girdilerin dahil edilmesi için nispeten sınırlı bir esneklik sağlar. Bu genellikle müşterinin fikir üretmesiyle sonuçlanır ve bu da geliştirme aşamasının baştan yeniden yapılmasına neden olur. Hızlı uygulama geliştirme modeli, şelale yaklaşımının doğasında bulunan tüm kusurları düzeltir.

Hızlı uygulama geliştirme modeli

Başlangıçta, Barry Boehm, James Martin ve diğerleri, yazılım geliştirmek için geleneksel mühendislik uygulamalarının gerekli olmadığını kabul ettiler. Bileşenlerin önceden belirlenmiş bir düzenlemesini talep eden tek bir kaynak değildi. Kullanıcının gereksinimlerine en uygun şekilde şekillendirilebilir.

Başlangıçta, hızlı uygulama geliştirme modeli, belirli bir proje veya yazılım geliştirme üzerinde çalışmak için bir veya daha fazla geliştirme modelinin kullanıldığı spiral modele göre organize edildi. Diğer modellerden farklıdır.

Hızlı uygulama geliştirme (Rad), zaman içinde gelişti. Büyümesinin temel ilkelerine bağlı kalırken, yapısını dönemin ön koşullarını yerine getirecek şekilde uyarladı. Rad terimi, hızlı uygulama geliştirme modeli anlamına gelir ve hızlı bir şekilde prototip üretebilen bir modeldir. Bunu takiben, girdi analiz edildiğinde ve tüketicinin gereksinimlerini daha iyi karşılayacak şekilde değiştirmek için kullanıldığında, tüketici prototipler üzerinde girdilerini sunar.

Hızlı uygulama geliştirmede önemli adımlar

Hızlı Uygulama Geliştirme veya Rad modeli dört ayrı bölüme ayrılabilir. Aşağıda bu aşamaların ana hatları verilmiştir:

Gerekli Gereksinimlerin Belirtilmesi

Yönetici de dahil olmak üzere proje ekibinin üyeleri, BT personelinin üyeleri ve kullanıcılar, proje ihtiyacını, projenin kapsamını, gelişebilecek potansiyel zorlukları içeren hedefleri tanımlamak için bir araya gelirler. , ayrıca projenin hedefleri ve ihtiyaçları. Projenin uyarlanabilirliğini sürdürmek için geliştirme süreci, gereksinimlerin sınırlarının geniş kalmasını sağlar.

Kullanıcı Girişi

Geliştirme sürecinin ikinci aşamasında, hem geliştiricileri hem de son kullanıcıları içeren bir ekip tarafından sağlanan spesifikasyonlara uygun olarak prototipler oluşturulur. Tüketicinin geliştiriciye geri bildirim sunmak için yazılımı kullanacağı bu aşamanın sürekli olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Diğer modeller genellikle yalnızca geliştirme döngüsünün başlangıcında ve sonunda kullanıcı girdisi alır.

İnşaat



Yapım aşaması ve kullanıcı girdisi, uygulama geliştirmenin veya rad modelinin nihai ürününü oluşturmak için birlikte çalışır. İnşa aşamasında, kullanıcı giriş aşamasında kullanıcı tarafından sağlanan geri bildirimler dikkate alınır. Kodlama ve test etme, bunu başarmak için alınan tipik yaklaşımlardır. Hem inşa aşaması hem de kullanıcı girdi aşaması, kullanıcı sonuçlardan memnun olana kadar devam edecektir.

Sonlandırma

Hem kullanıcı girişi aşaması hem de bina dönemi sona erdikten hemen sonra, kullanıcının bitmiş üründen tamamen memnun olduğu varsayılarak, bir sonraki aşama onu sonuçlandırmaktır. Ürün, gerçekleştirilen test, eğitim gibi faaliyetlerden son rötuşlarını alır. Ürün tüketiciye teslim edildikten sonra ne kadar dayanacağını ve ne kadar stabil kalacağını görmek için testlere tabi tutulur.

Rad (Hızlı Uygulama Geliştirme) Modelleri Ne Zaman Kullanılır?



Ürünün oluşturulması için birkaç gün gibi bir süre içinde daha az zaman kaldığında, Hızlı Uygulama Geliştirme (Rad) modeli kullanılır.



Teslimatlar ve gereksinimler hakkında zaten bir karar verildiğinde kullanılır.



Hızlı Uygulama Geliştirme (Rad) Modelleri, son kullanıcıya veya müşteriye ürünün yaşam döngüsünün tüm aşamalarına katılma seçeneği verildiğinde kullanılabilir; bu, "müşteri veya kullanıcı katılımı" olarak bilinir.



Bütçenin yeterince büyük olması durumunda kullanılabilir; tasarımcıları işe almak mümkün olacak. Daha büyük bir bütçe gerektiren otomatik araçlarla kod geliştirmek için daha büyük bir bütçeye sahip olmak gerekir.



RAD'nin En İyi Kullanıldığı Projeler

Hızlı Uygulama Geliştirme (Rad) Modeli, kullanıcı arabirimi ihtiyaçları tarafından yönlendirilen yazılım tasarlamak için özellikle yararlıdır, ancak bu, kullanılabilecek tek uygulama değildir. Grafik kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanılan araçlara sıklıkla hızlı uygulama geliştirme (rad) araçları denir.

RAD Ne Kadar Farklıdır?

Hızlı uygulama geliştirme modelini kullanarak yazılım geliştirme süreci, diğer yazılım geliştirme modellerinin kullandığı yaklaşımlardan önemli ölçüde farklıdır. Bir RAD çerçeve projesinde geliştirme için harcanan süre, diğer modelleri kullanan projelere harcanan süreden önemli ölçüde daha azdır.

Hızlı Uygulama Geliştirme (Rad) Modelinin Avantajları

Aşağıda, uygulama geliştirme metodolojisinin temel avantajlarının bir listesi bulunmaktadır: