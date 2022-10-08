当人们说每个组织都是一家软件公司时，他们并不是在开玩笑。 企业应用程序开发的重要性可以从每个公司，无论大小，都有望在这个数字时代拥有应用程序这一事实来判断。

为了实现业务目标并确保最大程度地满足客户需求，企业必须专注于开发企业应用程序。传统的开发方法需要大量的资源和时间来开发企业应用程序。

尽管如此，无代码工具可帮助个人和企业通过快速轻松的应用程序开发来满足他们的要求，而无需任何编码。许多组织仍然没有完全意识到无代码工具的重要性和潜力。因此，本文旨在彻底讨论如何在一些最好的无代码平台的帮助下构建企业软件。

了解低代码和无代码平台

所有低代码和无代码平台都允许开发人员通过简化开发过程来节省时间。专业开发人员以及开发技术知识为零的个人可以使用无代码软件。

低代码平台和无代码平台之间存在一些显着差异，您应该了解这些差异以选择最佳开发方法。

由于网络安全是所有业务和 IT 系统的重要组成部分，因此低代码和无代码平台都特别关注构建安全可靠的应用程序。此类代码平台的最终目标是确保快速的应用程序开发，以及最大的效率和安全性。

为什么低代码和无代码是企业应用程序的未来？

由于传统的开发方式长期以来一直主导着应用程序开发领域，很多人没有意识到低代码和无代码工具的巨大潜力。

这些代码平台在提高小型企业和跨国企业中非开发业务团队的自主性和生产力方面发挥着不可或缺的作用。小企业主现在可以负担得起自己构建应用程序，而无需依赖昂贵的应用程序开发人员。

同样，您可以借助通过低代码或无代码平台开发的企业应用程序将您的企业转变为大型企业。 低代码和无代码工具的大规模崛起也可以通过以下事实来判断：到 2027 年，低代码/无代码市场的全球平均预测价值约为 848 亿美元。

“公民开发者”的重要性

低代码和无代码平台也普及了公民开发者的概念。公民开发者是可以创建供自己或他人使用的应用程序的个人。简而言之，公民开发人员不是公司中的特定职位或角色。相反，它意味着拥有创建不同类型应用程序（包括企业应用程序）的能力和工具。随着时间的推移，无代码平台通过不同的拖放功能变得更加高效和用户友好。

这意味着没有任何技术知识的个人可以使用此类可视化应用程序构建器并成为公民开发人员。越来越多的公民开发人员最终将减轻 IT 和业务团队的巨大负担。

同时，专业开发人员也可以使用低代码和无代码平台来简化他们的开发方式，并在现有功能的基础上进行扩展，以创建一个复杂的企业应用程序。

什么是企业应用程序？

现在您已经熟悉了低代码和无代码工具的基础知识，让我们来讨论一下企业应用程序到底是什么。大型组织使用企业应用程序或企业软件应用程序来自动化营销、供应链和商业智能等工作流程。构建良好的企业应用程序通常处理各种业务流程。

此类应用程序的目的是通过企业应用程序执行的可靠业务流程使组织现代化并让业务用户满意和满意。企业应用程序通常与另一个系统结合以创建一个完整的复杂企业系统。

企业应用程序的特征

在构建企业应用程序时，没有硬性规定。通常，旨在为大型公司的数百或数千业务用户提供服务的应用程序被认为是企业应用程序。

此类应用程序通常处理工作流自动化，以简化复杂的业务流程并提高生产力。此外，企业应用程序已经集成了云数据库来处理大公司的不同部门。由于大型组织都是关于不断增长和创新的，因此企业应用程序具有可扩展的全球基础架构来满足不断变化的需求。

两种主要类型的应用程序

每当公司购买软件或开发企业应用程序时，需要做出的主要决定是他们应该购买现成的应用程序还是创建自定义应用程序。让我们区分这两种主要类型的应用程序。

现成的应用程序

顾名思义，现成的应用程序已经构建了预定的功能。此类应用程序旨在为大量用户提供服务。遗留系统也是一种现成的软件。

这些应用程序的功能也可能有很大差异，因为原始软件可能具有很多功能，但组织可以利用有限的功能。使用现成应用程序的一个显着好处是它们具有成本效益且易于实施。

但是，在组织中实施现成解决方案的缺点可能非常严重。这些系统通常具有与更新和修改业务条件相关的很大限制。它会严重扰乱业务用户的工作流程并严重影响组织的生产力。

自定义应用程序

自定义应用程序是现成应用程序和遗留系统的流行且可靠的替代方案。许多组织选择创建自定义应用程序，以通过实现公司的专业功能来确保最大的效率和生产力。此外，现在甚至可以在低代码应用程序开发工具的帮助下创建最复杂的自定义应用程序并实现企业级的安全性和效率。

通过自定义企业应用程序，企业用户的采用也趋于更容易和更快。通常，自定义企业应用程序是根据组织现有的业务系统和工作流程构建的。 拖放平台可以更轻松地修改界面并满足业务的特定要求。

低代码/无代码平台如何扰乱企业应用程序开发？

低代码和无代码平台肯定会以许多不同的方式扰乱企业应用程序开发过程。这些代码平台已成为昂贵且耗时的传统应用程序开发方法的强大且可靠的替代方案。

根据Gartner 的一项研究，到 2024 年，大约 65% 的开发活动将被低代码应用程序开发平台覆盖。同样，预计到 2025 年，大型企业将使用至少四种低代码和无代码工具来开发企业应用程序并满足其 IT 需求。

低代码和无代码平台颠覆传统开发行业的一个主要原因是，它们专注于通过允许公民开发人员在不学习如何编写代码的情况下构建应用程序来实现软件开发的民主化。因此，任何有兴趣成为应用程序开发人员的人都可以在低代码和无代码平台的帮助下实现这一目标。

SaaS 企业应用示例

在全球范围内运行的SaaS企业应用程序有很长的列表。研究表明，到 2022 年底，SaaS 行业将增长到 1510 亿美元。 SaaS产品是企业应用的重要组成部分，将在很长一段时间内继续主导市场。

以下是您可能会遇到的一些最流行的 SaaS 企业应用程序示例：

Zoom – 一款视频会议应用程序，在全球大流行期间大受欢迎。

– 一款视频会议应用程序，在全球大流行期间大受欢迎。 Zendesk – 全球许多组织使用的客户服务软件。

– 全球许多组织使用的客户服务软件。 HubSpot – 电子邮件营销平台。

– 电子邮件营销平台。 Zoho、Salesforce 和 Oracle CRM – 客户关系管理系统。

CRM – 客户关系管理系统。 Microsoft Dynamics AX – 企业资源规划软件。

无代码平台让企业满足需求

处理不同的 IT 开发过程（例如应用程序开发、Web 应用程序开发和部署）可能会让人不知所措，即使对于大型公司也是如此。雇用一个由开发人员、设计师和测试人员组成的大型团队可能既困难又昂贵。

尽管如此，使用低代码/无代码平台并不涉及经历冗长而昂贵的开发过程。因此，您可以依赖这些代码平台，而不会让您的 IT 部门负担过重。好消息是，您也可以使用无代码平台实现最佳的企业级安全性和效率。

最终，无代码工具加快了开发过程，让企业能够快速高效地满足业务用户的需求。公民开发人员使用拖放功能构建应用程序的能力对于解锁更高的性能和速度非常有用。通过用户友好的无代码平台可视化编辑工具自动化工作流程，是企业扩大业务范围和简化业务流程的绝佳机会。

什么类型的应用程序可以用无代码构建？

在无代码应用程序开发方面，您不必面对重大限制。您可以期望通过无代码平台整合您想要的所有功能，就像传统的开发方法一样。

许多人认为企业应用程序仅限于管理系统和企业资源规划系统。但是，此类系统只是您可以使用无代码平台创建的众多企业应用程序的一小部分。

业务用户通常依赖许多不同的应用程序来实现业务目标，例如营销、广告、客户支持、 社交媒体规划、跟踪内容以及财务分析和规划。

无论要求是什么，您都可以期待一个高效的无代码平台来满足您的需求，因为它具有广泛的拖放功能。选择一个强大的工具来创建应用程序对于获得最佳结果很重要。

企业应用程序开发中的无代码角色

拥有一个有效的企业管理体系对于企业的成功至关重要。如果公司继续投资于传统的开发方法，他们将不得不继续花费大量时间和金钱。

尽管如此，使用无代码开发方法是一种无需任何编码技能即可构建应用程序的聪明方法。无代码软件也在以极快的速度发展，使得构建移动应用程序和 Web 应用程序变得更加容易。

使用无代码工具构建应用程序并将其上传到 Google Play 和 Apple App Store 等移动应用程序商店的个人正在为无代码平台的日益普及做出贡献。

由于使用无代码工具减少了应用程序开发的时间，它还显着减少了企业应用程序的上市时间。它允许企业所有者和管理者专注于其他核心业务活动。

企业还可以依靠无代码技术来克服开发中的挑战，并通过移动和 Web 应用程序形式的定制解决方案满足用户的独特需求。

企业软件开发的最佳无代码工具

既然您已经完全熟悉了低代码/无代码开发及其在企业应用程序开发中所扮演的角色，那么让我们来讨论一些最好的无代码平台。

应用大师

AppMaster 是迄今为止市场上最强大的无代码应用程序开发工具，因为它同时处理前端和后端。您可以使用 AppMaster 创建具有强大后端的移动和 Web 应用程序，该后端由AI算法在 Golang 中生成。因此，AppMaster 能够为许多不同的领域构建大量定制应用程序。

此外，使用 AppMaster 进行快速应用程序开发可以让业务团队和企业简化他们的开发程序。通过使用 AppMaster 的强大功能，您甚至可以构建最复杂的移动应用程序，而无需编写任何代码。

AppMaster 的用户友好性、效率、高级安全性和可扩展功能是使其成为使用无代码开发方法创建应用程序的最佳工具的众多特征中的一部分。

AppMaster 提供以下定价计划：

启动 启动+ 商业 企业

应用程序表

AppSheet 是来自 Google Workspace 的流行无代码开发平台。它允许您创建应用程序而无需编写代码。其有用的功能使您可以使用此软件快速制作原创应用程序。使用 AppSheet 可以自动化并简化工作。

您的 Google Workspace 中的任何人都可以开发和维护移动应用程序。因此，当您与业务团队一起构建企业应用程序或需要团队协作功能时，它是一种可靠的无代码开发工具。

AppSheet 的用户友好界面使所有对企业应用程序开发感兴趣的人都可以访问，只需最少的用户入职和培训。此外，您可以使用 AppSheet 创建 Android 应用程序以及 iOS 应用程序并将它们上传到应用商店。入门级计划每位用户每月收费 5 美元。基本计划是每人每月 10 美元。

应用派

Appy Pie 是一种无代码企业软件，用于为企业和个人创建应用程序。它是目前市场上可用的拖放式应用程序构建器。这个以用户友好着称的应用程序开发人员可以帮助您在几分钟内创建应用程序。您可以创建 Android、iPhone 和 PWA 应用程序。

斯基德

Skuid 是一种流行且高效的低代码和无代码开发工具。它与其他代码平台完全不同，因为它允许您连接到不同的数据源并创建您选择的应用程序，而无需经过任何广泛的用户引导。因此，您可以依靠多个数据源和业务团队来为不同的移动设备创建自定义应用程序并满足您的需求。

Skuid 无需任何技术专长即可轻松创建应用程序。与其他平台相比，应该强调的一个方面是为我们提供个人导师，他将在发布过程之前、期间和之后协助我们解决我们的任何问题。

视觉兰萨

利用 Visual LANSA 低代码平台来简化创建卓越商品的流程，并更快、更高效地运营您的业务引擎。它使用相同的 IDE 将传统编码与低代码相结合，从而更轻松地创建具有共享资源的桌面和在线应用程序。

它使应用程序可以更快地开发、部署和运行。 IT 和开发之间的孤岛可能会被消除。在 IDE 中创建整个项目，并使用 LANSA 的桥接功能快速迁移其他语言编写的应用程序。

您可以使用 Visual LANSA 与服务交互，而无需花时间在变通方法上。如果您让任何开发人员在构建 Web 应用程序时从头开始，您就不需要寻找单独的前端和后端开发人员。

通过促进公司范围内的生产力、控制和创新，它几乎对业务的各个方面都产生了有利的影响。此外，Visual LANSA 的存储库具有应用程序开发所需的元素。为了节省时间并提高开发人员的工作效率，它使您能够利用和恢复模块和组件。

气泡

使用 Bubble 无需编写代码即可创建应用程序是一种快速创建应用程序的方法。此外，来自 Bubble 的官方YouTube 课程确保使用这个无代码应用程序创建平台具有平滑的学习曲线。

由于其拖放界面，您可以很好地控制应用程序的整体布局和设计。此外，用户可以直观地配置应用程序规范，以确定当他们通过每个屏幕时会发生什么。

Bubble 广泛的图形组件集合使事物保持新鲜。它具有现代 Oauth 2.0 认证系统。此外，您还可以免费创建JavaScript插件以进一步自定义功能。 Bubble 创建的应用程序是移动响应的。有超过 80 种不同的语言可供您翻译您的应用程序。

空气桌

将 Airtable 的强大功能与您的创造力相结合，打造非凡的应用程序。您可以开始使用，因为它结合了电子表格的易用性和惊人的数据库的优势。它使您能够创建具有更多功能和复杂性的解决方案。

您还可以获得各种各样的模板。这些模板可用于不同目的，例如规划、编目、跟踪和营销。使用个性化警报和自动化重复的家务，您可以加快合作。

将您的应用程序与不同的服务和平台（如 Twitter、Facebook 和 Gmail）集成，以提高您的工作效率。您可以使用 Airtable 与来自不同地点的任何人简单地合作，共同完成一个项目。本机应用程序可用于在所有平台上编辑、评论和同步更改。

结论

低代码和无代码工具正在以许多不同的方式改变应用程序开发市场。像 AppMaster 这样强大的拖放式应用程序构建器正在为这些变化铺平道路，作为专业开发人员，公民开发人员已经开始意识到无代码平台在加速开发方面的重要性。

最终，当前的发展趋势清楚地表明，低代码和无代码开发方法将是移动应用程序开发行业中最常见的开发方法。因此，这是个人和企业开始使用企业应用程序开发平台创建和维护企业应用程序的最佳时机。