Als mensen zeggen dat elke organisatie een softwarebedrijf is, maken ze geen grapje. Het belang van enterprise app ontwikkeling kan worden beoordeeld door het feit dat elk bedrijf, groot of klein, geacht wordt een applicatie te hebben in dit digitale tijdperk.

Om zakelijke doelen te bereiken en maximale klanttevredenheid te garanderen, moeten bedrijven zich richten op het ontwikkelen van enterprise applicaties. De traditionele ontwikkelingsaanpak vergt veel middelen en tijd om een enterprise app te ontwikkelen.

Toch zijn er no-code tools beschikbaar om zowel particulieren als bedrijven te faciliteren in het vervullen van hun behoeften door middel van snelle en eenvoudige app-ontwikkeling zonder codering. Veel organisaties beseffen het belang en het potentieel van no-code tools nog steeds niet volledig. Daarom is dit artikel bedoeld om grondig te bespreken hoe u bedrijfssoftware kunt bouwen met behulp van enkele van de beste no-code platforms.

Inzicht in low-code en no-code platforms

Met alle low-code en no-code platforms kunnen ontwikkelaars tijd besparen door het ontwikkelingsproces te stroomlijnen. Professionele ontwikkelaars, maar ook individuen met nul technische kennis van ontwikkeling, kunnen een no-code software.

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen low-code en no-code platforms die u moet kennen om de beste ontwikkelingsaanpak te kiezen.

Low-code platforms vereisen beperkte codering, maar het is nog steeds veel gemakkelijker en sneller dan traditionele ontwikkeling.

No-code platforms zijn bedoeld om iedereen in staat te stellen een enterprise app te ontwikkelen zonder coderingsvaardigheden of ervaring. Ze worden geleverd met krachtige drag-and-drop functies om de applicaties gemakkelijk in elkaar te zetten.

Aangezien cyberveiligheid een belangrijk onderdeel is van alle bedrijven en IT-systemen, besteden zowel low-code als no-code platforms speciale aandacht aan het bouwen van veilige en beveiligde applicaties. Het uiteindelijke doel van dergelijke codeplatforms is te zorgen voor een snelle applicatieontwikkeling, samen met maximale efficiëntie en veiligheid.

Waarom zijn low-code en no-code de toekomst van bedrijfsapplicaties?

Omdat traditionele ontwikkelingsmethoden de sector van applicatieontwikkeling lange tijd hebben gedomineerd, realiseren veel mensen zich niet het enorme potentieel van low-code en no-code tools.

Deze codeplatforms spelen een integrale rol in het stimuleren van de autonomie en productiviteit van niet-ontwikkelende bedrijfsteams binnen zowel kleine bedrijven als multinationale ondernemingen. Kleine ondernemers kunnen het zich nu veroorloven om zelf een app te bouwen zonder afhankelijk te zijn van dure app-ontwikkelaars.

Evenzo kunt u uw bedrijf omvormen tot een grootschalige onderneming met behulp van een enterprise app die is ontwikkeld via het low-code of no-code platform. De enorme opkomst van de low-code en no-code tools kan ook worden beoordeeld aan de hand van het feit dat de gemiddelde voorspelde wereldwijde waarde van de low-code/no-code markt ongeveer 84,8 miljard dollar bedraagt tegen 2027.

Belang van "Citizen Developers

Low-code- en no-code-platforms hebben ook het concept van burgerontwikkelaars populair gemaakt. Een citizen developer is een individu dat apps kan maken voor consumptie door hemzelf of anderen. Eenvoudiger gezegd: een citizen developer is geen specifieke functie of rol in een bedrijf. In plaats daarvan betekent het dat men de mogelijkheden en instrumenten heeft om verschillende soorten toepassingen te maken, waaronder bedrijfsapps. Mettertijd worden no-code-platforms nog efficiënter en gebruiksvriendelijker met verschillende drag-and-drop-functies.

Dit betekent dat personen zonder enige technische kennis dergelijke visuele applicatiebouwers kunnen gebruiken en burgerontwikkelaars kunnen worden. Een toenemend aantal burgerontwikkelaars zal uiteindelijk de enorme last voor de IT- en bedrijfsteams verlichten.

Tegelijkertijd kunnen professionele ontwikkelaars low-code en no-code platforms gebruiken om hun ontwikkelingsmethoden te stroomlijnen en de bestaande functies uit te breiden om een geavanceerde enterprise app te maken.

Wat zijn bedrijfsapplicaties?

Nu u bekend bent met de basisprincipes van low-code en no-code tools laten we bespreken wat enterprise applicaties precies zijn. Grootschalige organisaties gebruiken enterprise applicaties of enterprise software apps om workflows zoals marketing, supply chain en business intelligence te automatiseren. Een goed gebouwde enterprise app houdt zich doorgaans bezig met allerlei bedrijfsprocessen.

Het doel van dergelijke apps is de organisatie te moderniseren en de zakelijke gebruikers gelukkig en tevreden te houden door middel van betrouwbare bedrijfsprocessen die door de enterprise app worden uitgevoerd. Enterprise apps worden meestal gecombineerd met een ander systeem om een volledig geavanceerd bedrijfssysteem te creëren.

Kenmerken van een enterprise app

Bij het bouwen van een enterprise app zijn er geen harde regels. Over het algemeen wordt een app die bedoeld is om honderden of duizenden zakelijke gebruikers van een groot bedrijf te bedienen, beschouwd als een enterprise app.

Dergelijke apps houden zich doorgaans bezig met workflowautomatisering om complexe bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen. Bovendien hebben enterprise apps geïntegreerde cloud-databases om de verschillende afdelingen van grote bedrijven te bedienen. Aangezien het bij grootschalige organisaties draait om constante groei en innovatie, beschikken enterprise apps over de schaalbare wereldwijde infrastructuur om aan de veranderende eisen te voldoen.

Twee belangrijke soorten apps

Wanneer een bedrijf software koopt of een bedrijfsapp ontwikkelt, is een belangrijke beslissing of het voor een kant-en-klare app of voor een op maat gemaakte app moet gaan. Laten we een onderscheid maken tussen deze twee hoofdtypen applicaties.

Off-the-shelf toepassingen

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn off-the-shelf apps al gebouwd met vooraf bepaalde functionaliteiten. Dergelijke apps zijn bedoeld om een grote groep gebruikers te bedienen. Legacy systemen zijn ook een soort off-the-shelf software.

De functionaliteiten van deze apps kunnen ook sterk verschillen omdat de oorspronkelijke software misschien veel functies heeft, maar een organisatie gebruik kan maken van de beperkte functies. Een belangrijk voordeel van het gebruik van off-the-shelf apps is dat ze kosteneffectief en eenvoudig te implementeren zijn.

De nadelen van het implementeren van een off-the-shelf oplossing in een organisatie kunnen echter drastisch zijn. Deze systemen komen meestal met grote beperkingen met betrekking tot updates en het wijzigen van de bedrijfsomstandigheden. Het kan de workflow van zakelijke gebruikers ernstig verstoren en de productiviteit van de organisatie ernstig beïnvloeden.

Aangepaste toepassingen

Custom apps zijn een populair en betrouwbaar alternatief voor off-the-shelf applicaties en legacy systemen. Veel organisaties kiezen ervoor om apps op maat te maken om maximale efficiëntie en productiviteit te garanderen door de gespecialiseerde functies van een bedrijf te vervullen. Bovendien is het nu mogelijk om zelfs de meest geavanceerde maatwerkapplicaties te maken en enterprise-grade beveiliging en efficiëntie te bereiken met behulp van low-code applicatieontwikkelingstools.

De adoptie door zakelijke gebruikers verloopt ook gemakkelijker en sneller met bedrijfsapplicaties op maat. Over het algemeen worden bedrijfsapplicaties op maat gebouwd volgens de bestaande bedrijfssystemen en workflow van een organisatie. Drag-and-drop platforms maken het gemakkelijker om de interface te wijzigen en aan te passen aan de specifieke eisen van een bedrijf.

Hoe verstoren low-code/no-code platforms de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties?

Low-code en no-code platforms verstoren de procedures voor de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties zeker op verschillende manieren. Deze codeplatforms hebben zich ontpopt als krachtige en betrouwbare alternatieven voor traditionele app-ontwikkelingsmethoden die duur en tijdrovend zijn.

Volgens een studie van Gartner zal tegen 2024 ongeveer 65% van de ontwikkelingsactiviteiten worden gedekt door low-code app-ontwikkelingsplatforms. Evenzo wordt verwacht dat grote ondernemingen tegen 2025 ten minste vier low-code en no-code tools zullen gebruiken om bedrijfsapps te ontwikkelen en aan hun IT-eisen te voldoen.

Een belangrijke reden waarom low-code en no-code platforms de traditionele ontwikkelingsindustrie ontwrichten, is dat ze zich richten op het democratiseren van softwareontwikkeling door burgerontwikkelaars in staat te stellen apps te bouwen zonder te leren hoe ze code moeten schrijven. Iedereen die een app-ontwikkelaar wil worden, kan dat dus doen met behulp van low-code- en no-code-platforms.

Voorbeelden van SaaS-bedrijfstoepassingen

Er is een lange lijst van SaaS-bedrijfsapplicaties die wereldwijd actief zijn. Studies tonen aan dat tegen het einde van 2022 de SaaS-industrie zal groeien tot een enorme $ 151 miljard. SaaS-producten zijn een belangrijk onderdeel van bedrijfsapplicaties en zullen de markt nog lang blijven domineren.

Hieronder volgen enkele van de populairste voorbeelden van SaaS-bedrijfsapps die je waarschijnlijk tegenkomt:

Zoom - een app voor videoconferenties die sterk in populariteit toenam tijdens de wereldwijde pandemie.

- een app voor videoconferenties die sterk in populariteit toenam tijdens de wereldwijde pandemie. Zendesk - een klantenservicesoftware die door veel organisaties wereldwijd wordt gebruikt.

- een klantenservicesoftware die door veel organisaties wereldwijd wordt gebruikt. HubSpot - platforms voor e-mailmarketing.

- platforms voor e-mailmarketing. Zoho, Salesforce en Oracle CRM - systemen voor klantrelatiebeheer.

CRM - systemen voor klantrelatiebeheer. Microsoft Dynamics AX - software voor enterprise resource planning.

No-code platforms rusten ondernemingen uit om aan de vraag te voldoen

Omgaan met verschillende IT-ontwikkelingsprocedures, zoals app-ontwikkeling, webapp-ontwikkeling en implementatie kan overweldigend zijn, zelfs voor grootschalige bedrijven. Het inhuren van een groot team van ontwikkelaars, ontwerpers en testers kan moeilijk en duur zijn.

Met low-code/no-code platforms hoeft u echter geen langdurige en dure ontwikkelingsprocedures te doorlopen. Daardoor kunt u op deze codeplatforms vertrouwen zonder uw IT-afdeling te overbelasten. Het mooie is dat u met no-code platforms ook optimale enterprise-grade beveiliging en efficiëntie kunt bereiken.

Uiteindelijk versnellen no-code tools de ontwikkelingsprocedures en stellen ze ondernemingen in staat om snel en efficiënt aan de vraag van zakelijke gebruikers te voldoen. Het vermogen van burgerontwikkelaars om met drag-and-drop functies apps te bouwen is zeer nuttig bij het ontsluiten van grotere prestaties en snelheid. Het automatiseren van de workflow via gebruiksvriendelijke visuele bewerkingstools van no-code platforms is een grote kans voor ondernemingen om hun bereik te vergroten en bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Welke soorten toepassingen kunnen worden gebouwd met no-code?

Als het gaat om no-code app-ontwikkeling, zijn er geen belangrijke beperkingen waarmee u te maken krijgt. U kunt verwachten dat u alle functies die u wilt opnemen via no-code platforms, net als de traditionele ontwikkelingsbenaderingen.

Veel mensen gaan ervan uit dat enterprise apps beperkt zijn tot beheersystemen en enterprise resource planning systemen. Dergelijke systemen zijn echter maar een klein deel van de vele enterprise apps die u met een no-code platform kunt maken.

Zakelijke gebruikers vertrouwen doorgaans op veel verschillende apps om bedrijfsdoelen te bereiken, zoals marketing, reclame, klantenondersteuning, planning van sociale media, het volgen van content en financiële analyse en planning.

Wat de vereisten ook mogen zijn, u kunt verwachten dat een efficiënt no-code platform aan uw behoeften voldoet dankzij de uitgebreide drag-and-drop functies. Het kiezen van een krachtige tool om apps te maken is belangrijk om de beste resultaten te krijgen.

Rol no-code in de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties

Het hebben van een effectief enterprise management systeem is cruciaal voor het succes van een onderneming. Als bedrijven blijven investeren in traditionele ontwikkelingsbenaderingen, zullen ze er veel tijd en geld aan moeten blijven besteden.

Toch is het gebruik van no-code ontwikkelingsmethoden een slimme manier om apps te bouwen zonder coderingsvaardigheden. No-code software ontwikkelt zich ook met grote snelheid, waardoor het gemakkelijker wordt om mobiele apps en webapplicaties te bouwen.

Particulieren die no-code tools gebruiken om apps te bouwen en ze te uploaden naar mobiele app stores zoals Google Play en Apple App Store dragen bij aan de stijgende populariteit van no-code platforms.

Aangezien het gebruik van no-code tools de tijd van app-ontwikkeling verkort, vermindert het ook aanzienlijk de tijd om een bedrijfsapp op de markt te brengen. Hierdoor kunnen bedrijfseigenaren en managers zich richten op andere kernactiviteiten.

Ondernemingen kunnen ook vertrouwen op no-code technologie om de uitdagingen bij de ontwikkeling te overwinnen en te voldoen aan de unieke behoeften van de gebruikers door middel van aangepaste oplossingen in de vorm van mobiele en webapplicaties.

Nu u volledig bekend bent met low-code/no-code ontwikkeling en de rol die het speelt bij enterprise app ontwikkeling, laten we enkele van de beste no-code platforms bespreken.

AppMaster

AppMaster is veruit de krachtigste no-code app ontwikkelingstool op de markt omdat het zich bezighoudt met zowel front-end als back-end. U kunt AppMaster gebruiken om mobiele en webapps te maken met een krachtige back-end die door AI-algoritmen in Golang wordt gegenereerd. Daardoor kan AppMaster een grote verzameling aangepaste apps bouwen voor veel verschillende niches.

Bovendien stelt snelle applicatieontwikkeling met AppMaster zakelijke teams en ondernemingen in staat hun ontwikkelingsprocedures te stroomlijnen. Met de krachtige functies van AppMaster kunt u zelfs de meest geavanceerde mobiele apps bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven.

Gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie, beveiliging op hoog niveau en schaalbare functies van AppMaster zijn enkele van de vele kenmerken die het de beste tool maken om apps te maken met een no-code ontwikkelingsaanpak.

AppMaster biedt de volgende prijsplannen:

Startup Startup+ Zakelijk Enterprise

AppSheet

AppSheet is een populair no-code ontwikkelingsplatform van Google Workspace. Hiermee kunt u apps maken zonder code te hoeven schrijven. Dankzij de handige functies kunt u met deze software snel originele apps maken. Het werk kan worden geautomatiseerd en vereenvoudigd met AppSheet.

Mobiele applicaties kunnen door iedereen in uw Google Workspace worden ontwikkeld en onderhouden. Daarom is het een betrouwbare no-code ontwikkeltool om te gebruiken als je een enterprise app bouwt met je bedrijfsteam of samenwerkingsfuncties wilt.

De gebruiksvriendelijke interface van AppSheet maakt het toegankelijk voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in enterprise applicatie ontwikkeling met een minimum aan gebruikers onboarding en training. Bovendien kun je met AppSheet zowel Android apps als iOS apps maken en ze uploaden naar app stores. Het instapplan kost $5 per maand per gebruiker. Het basisplan kost $10 per maand per persoon.

Appy Pie

Appy Pie is een no-code bedrijfssoftware voor het maken van apps voor bedrijven en particulieren. Het is drag-and-drop app bouwers die momenteel beschikbaar zijn in de markt. Deze app-ontwikkelaar, die bekend staat om zijn gebruiksvriendelijkheid, kan u helpen bij het maken van applicaties in slechts enkele minuten. U kunt Android, iPhone en PWA apps maken.

Skuid

Skuid is een populaire en efficiënte tool voor zowel low-code als no-code ontwikkeling. Het verschilt nogal van de andere code-platforms omdat het u toelaat om verbinding te maken met verschillende gegevensbronnen en apps naar keuze te creëren zonder door een uitgebreide onboarding van gebruikers te gaan. Hierdoor kunt u vertrouwen op meerdere gegevensbronnen en bedrijfsteams om aangepaste apps te maken voor verschillende mobiele apparaten en aan uw eisen te voldoen.

Skuid maakt het mogelijk om zeer eenvoudig applicaties te maken zonder enige technologische expertise. In tegenstelling tot andere platforms, is een aspect dat moet worden benadrukt het feit dat het ons voorziet van een persoonlijke mentor die ons bijstaat voor, tijdens en na het publicatieproces om al onze vragen te regelen.

Visuele Lansa

Maak gebruik van het Visual Lansa low-code platform om het proces van het creëren van uitzonderlijke goederen en het bedienen van uw bedrijfsmotor sneller en efficiënter te stroomlijnen. Het gebruikt dezelfde IDE om conventionele codering te mengen met low-code, waardoor het gemakkelijker wordt om desktop en online apps te maken met gedeelde bronnen.

Het maakt het mogelijk om applicaties sneller te ontwikkelen, te implementeren en te bedienen. Silo's tussen IT en ontwikkeling kunnen worden verwijderd. Maak het hele project binnen de IDE en migreer snel andere in de taal geschreven applicaties door gebruik te maken van LANSA's bridge functies.

U kunt met Visual LANSA interfacen met services zonder tijd te besteden aan workarounds. U hoeft geen aparte front-end en back-end ontwikkelaars te zoeken als u elke ontwikkelaar vanaf nul laat beginnen met het bouwen van een webapplicatie.

Door het bevorderen van bedrijfsbrede productiviteit, controle en innovatie heeft het een gunstige invloed op vrijwel elk aspect van het bedrijf. Bovendien heeft de repository voor Visual LANSA de elementen die nodig zijn voor app-ontwikkeling. Om tijd te besparen en de productiviteit van de ontwikkelaar te verhogen, kunt u de modules en componenten gebruiken en hervatten.

Bubble

Bubble gebruiken om apps te maken zonder code te hoeven schrijven is een snelle methode om een app te maken. Bovendien zorgen de officiële YouTube-lessen van Bubble ervoor dat het gebruik van dit no-code app creatie platform een soepele leercurve heeft.

Je hebt uitstekende controle over de algehele lay-out en het ontwerp van de app vanwege de drag-and-drop interface. Bovendien kan een gebruiker de app specificaties visueel configureren om te bepalen wat er op elk scherm gebeurt als ze er doorheen reizen.

Bubble's uitgebreide collectie grafische componenten houdt de zaken fris. Het heeft het moderne Oauth 2.0 authentiek systeem. Bovendien kunt u gratis JavaScript-plugins maken om de functionaliteit verder aan te passen. Toepassingen gemaakt door Bubble zijn mobiel-responsief. Er zijn meer dan 80 verschillende talen beschikbaar waarin u uw app kunt vertalen.

Airtable

Combineer de kracht van Airtable met je creativiteit om opmerkelijke apps te maken. Je kunt aan de slag omdat het het gemak van het gebruik van spreadsheets combineert met de kracht van een geweldige database. Het geeft je de mogelijkheid om oplossingen te maken met meer mogelijkheden en complexiteit.

U krijgt ook een enorme verscheidenheid aan sjablonen. Deze sjablonen kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals planning, catalogisering, tracking en marketing. Door gepersonaliseerde waarschuwingen te gebruiken en repetitieve taken te automatiseren, kunt u de samenwerking versnellen.

Integreer uw toepassingen met verschillende diensten en platforms zoals Twitter, Facebook en Gmail om uw productiviteit te verhogen. Met Airtable kunt u eenvoudig met iedereen van verschillende locaties samenwerken aan een project. Met de native apps kunt u bewerken, commentaar geven en wijzigingen synchroniseren op alle platforms.

Conclusie

Low-code en no-code tools veranderen de markt voor applicatieontwikkeling op verschillende manieren. Krachtige drag-and-drop app builders zoals AppMaster plaveien de weg voor deze veranderingen als professionele ontwikkelaars, en burger-ontwikkelaars zijn begonnen met het realiseren van het belang van no-code platforms in het versnellen van de ontwikkeling.

Uiteindelijk geven de huidige ontwikkelingstrends duidelijk aan dat de low-code en no-code ontwikkelingsbenaderingen de meest voorkomende ontwikkelingsbenadering in de mobiele app-ontwikkelingsindustrie zullen worden. Daarom is dit het beste moment voor zowel particulieren als bedrijven om enterprise app ontwikkelingsplatforms te gaan gebruiken voor het maken en onderhouden van enterprise apps.