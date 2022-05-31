İyi yapılandırılmış bir Bulut Veritabanı nasıl oluşturulur: Adım Adım Kılavuz

Dünyadaki her şey dijitalleşiyor ve iş akışı bir bulut veritabanı aracılığıyla çevrimiçi oluyor. Müşterinin müşteri iletişim bilgisi veya adı gibi bilgilerini verimli bir şekilde ele almak ve yönetmek ve işi sıralı ve düzenli tutmak istiyorsanız, iyi yapılandırılmış bir bulut veritabanı oluşturmak yardımcı olacaktır. Bir veritabanı tasarlamak için, bir veritabanı oluşturmanın gerekliliğini ve amacını anlamanız gerekir. Çevrimiçi bir veritabanı oluşturmadan önce gerekli bilgilerin toplanması zorunludur. Veriler, görüşmeler ve iş formlarının analizi yoluyla toplanabilir. Ad, adres, ürün adı vb. gibi saklamak istediğiniz veri türlerini listeleyin. Bu, daha sonra nesneleri ve kişileri adlarına ve adreslerine göre kolayca tanımlamanıza yardımcı olacaktır.

Veritabanının Yapısı

Bulut veritabanınızın görsel temsilini yapılandırmak için ilişkisel veritabanlarının yapılanmasını anlamak gerekir. Veritabanı yapılandırılırken ilgili veriler düzenlenir ve tek bir tabloda gruplandırılır. Tablo, basit bir elektronik tablo gibi satırlardan ve sütunlardan oluşur. Bilgi listesi daha sonra ürünler, satışlar, ad ve siparişler gibi varlığına göre sıralanan tablolara eklenir.

Veritabanı tablolarının satırları, bir ürün veya müşteri gibi bir şey veya biri hakkında bilgileri tutan kayıtlar olarak bilinir. Sütunlar ise müşteri ilgili kişisi gibi tek bir türdeki bilgileri içeren nitelikler olarak bilinir. Verileri tutarlı tutmak için belirli bilgi parçasına veya sütuna uygun veri türü verilir. Tablolar doğrudan veritabanının diyagramına eklenmez. Veriler, başlığı açıklayan kutular şeklinde görünür.

Veri Normalleştirme nedir?

Veri normalleştirme, veritabanını organize etmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayan süreçtir. Verileri normalleştirmek, verilerin çöpe atılmasını azaltmanıza ve tabloya yalnızca ilgili bilgilerin eklenmesini sağlamanıza yardımcı olacaktır. Veri normalleştirme, verileri eklerken, kaldırırken veya güncellerken veri fazlalığını azaltır. Normalleştirilmiş bir veritabanı, uygulamanın işlenmesi zor kayıtlar oluşturmadan basit ve karmaşık iş akışlarını kolayca çalıştırmasını sağlar. Veritabanları yalnızca verilerin normalleştirilmesine fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uygulama oluşturuculardır. Normalleştirilmiş bir veritabanı oluşturabileceğiniz üç veri normalleştirme adımı vardır.

Veritabanı tablosuna birincil anahtar ekleme

Bir veritabanı veya veri normalizasyonu oluştururken sahip olunması gereken benzersiz bir birincil anahtar gerekir. Her veritabanı, her satırı farklı şekilde temsil eden bir anahtar içerir. Bu, veritabanında ilişkiler kurmaya yardımcı olacaktır. Bu ilişkiler bire bir, birden çoğa veya çoktan çoğa ilişkileri içerebilir. Birincil anahtar, benzersiz karakterlerin bir düzenlemesi veya herhangi bir numara kimliği olabilir.

Veritabanını basit ve küçük tablolara bölme

Veritabanını küçük tablolara bölmek en iyi uygulama olarak kabul edilir. Veri normalizasyonu için birincil anahtarıyla birlikte işlevsel olarak bağımlı bilgileri tablolarına eklemek tercih edilir. Gerekli bilgileri içerecek farklı tablolar oluşturmak, normalize veri girişindeki veri fazlalığını azaltır.

Farklı tablolar arasındaki ilişkileri yapılandırma

Müşteri bilgileri ve siparişleri için iki ayrı tablo oluşturduğunuzda, bire çok ilişkiler oluşturmanın önünü açacaktır. Müşteri tablosu, müşterilerle ilgili müşteri teması veya yaş gibi bilgileri içeren bir üst tablo olarak kullanılabilir. Siparişler tablosu, alt tablo olarak kullanılabilir. Bu, tek bir müşterinin birden fazla sipariş almasına izin verecektir. Normalize edilen tablodaki ilişkiler bire bir, bire çoğa ve çoktan çoğa ilişkiler olarak tanımlanır.

bire bir ilişki

A varlığının bir örneği ve B varlığının bir örneği olduğunda ilişki bire bir söylenir. Bire bir ilişki, iki tablonun bilgilerini normalleştirilmiş tek bir tabloda birleştirmenizi gerektirir. Siparişler tablosunda herhangi bir isteğe bağlı veri varsa, açıklama içeren normalleştirilmiş ve bu birçok kayıt için boştur. İsteğe bağlı verileri, veritabanının performansını da artıran alanı kaldırarak tablolarına taşıyabilirsiniz.

Bire çok ilişki

Normalleştirilmiş tablolardan birindeki kayıt, diğer normalleştirilmiş tablonun birden çok varlığına bağlandığında, bir-çok ilişkisi oluşturulur. Bir müşterinin birden fazla ürün sipariş etmesi gibi, birden çoğa ilişki oluşacaktır. Bu ilişkiyi oluşturmak için birincil anahtarı, ilişkinin bir tarafından diğer tabloya öznitelik olarak ekleyin. Birincil anahtarı başka bir tabloda sunmak, yabancı anahtar olarak bilinir.

Çoktan çoğa ilişki

Bir tablonun birden çok varlığı, başka bir tablonun birden çok varlığı ile ilişkilendirildiğinde, çoktan çoğa ilişki kurulur. Örneğin, bir öğrenci birden fazla sınıfa katılabileceği ve bir sınıfın birden fazla öğrencisi olduğu için öğrenci ve sınıf durumlarında olabilir. Bunun yerine veritabanında bu ilişkiyi doğrudan uygulamak mümkün değildir, onu farklı bire çok ilişkilere bölmeniz gerekir.

Verileri normalleştirme kuralları

Normalleştirilmiş bir veritabanına sahip olmak için, verilerinizin mükemmel sunumunu ve organizasyonunu sağlayan normalleştirme için belirli kurallar vardır.

Birincil normal form. İlk normal form 1NF olarak temsil edilir. Tablonun her hücresinin bir değerler listesi yerine yalnızca bir değer içermesi gerektiğini belirtir. Ayrıca, tekrarlanan veya ilişkili nitelikler olmamalıdır.

İkinci normal form. İkinci normal form 2NF olarak temsil edilir. Tamamen anahtara bağlı olan niteliklere odaklanır. Nitelikler, herhangi bir dolaylı nitelik aracılığıyla değil, doğrudan anahtarla ilişkilendirilmelidir.

Üçüncü normal form. Üçüncü normal biçim (yani, 3NF), anahtar olmayan her sütunun başka bir sütundan bağımsız olması gerekliliğini ekler. Anahtar olmayan bir sütunun değeri değiştirilirse, diğer sütunun değeri aynı kalmalıdır; aksi takdirde üçüncü normal form kuralı karşılanmayacaktır.

SSS

Bulut veritabanı nasıl oluşturulur?

Bulut veritabanı oluşturma, verileri normalleştirme prosedürüdür. Bu işlem sayesinde veriler, normalleştirme verileri dediğimiz planlı bir şekilde düzenlenir. Yalnızca verileri normalleştirerek değil, aynı zamanda bir uygulama oluşturucu olarak da fayda sağlar. Her şeyden önce, veri normalleştirme gereksinimi, veritabanına eklemek istediğiniz bilgileri sıralamaktır. Sıralanan veriler, müşteri tabloları veya sipariş tabloları olarak tanımlanan tablolara eklenen tüm temel verileri içerir. Belirli varlıklar için belirli anahtarlarla tablolar oluşturmak, tablolarda bulunan içeriği tanımlamaya ve anlamaya yardımcı olur. Tabloların geliştirilmesiyle, bire bir, bire çoğa veya çoktan çoğa ilişkiler olabilecek bir bulut veritabanında ilişkiler kurabilirsiniz.

Bir veritabanındaki verileri nasıl yapılandırırsınız?

Veriler, satırlar ve sütunlardan oluşan tablo biçiminde veritabanına yapılandırılır. Tablo satırlarına, müşteriler veya siparişler hakkında bilgi içeren kayıtlar denir. Aynı zamanda, tablonun sütunlarına, sipariş tabloları gibi müşteriler veya siparişler hakkında bilgi içeren nitelikler denir. SQL çevrimiçi veritabanları veya Excel dosyaları örnek olarak kabul edilebilir.

Google'ın ilişkisel bir veritabanı var mı?

Google, Cloud SQL, Cloud Spanner ve Bare Metal Solution'ı içeren üç ilişkisel veritabanı seçeneğine sahiptir. Cloud SQL, Google'da bakım maliyetlerini azaltan ve otomatik yedeklemeler ile depolama kapasitesi yönetimi sağlayan yönetilen veritabanları sağlar. Bulut anahtarı, ilişkisel olmayan bir ölçekle ilişkisel veritabanlarına yardımcı olmak için özel olarak oluşturulmuştur. Buna karşılık, yalın donanım çözümü, Google bulutunda belirli iş yüklerini çalıştırmak için donanım sağlar.

Google bir veritabanı sunuyor mu?

Google, türünün tek örneği veritabanı sistemleri sağlayan bir platforma sahiptir. Google bulutunun sahip olduğu çevrimiçi veritabanı Cloud SQL, Cloud Spanner ve Bare Metal Solution'dır.