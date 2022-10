Ketika orang mengatakan bahwa setiap organisasi adalah perusahaan perangkat lunak, mereka tidak bercanda. Pentingnya pengembangan aplikasi perusahaan dapat dinilai dari kenyataan bahwa setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, diharapkan memiliki aplikasi di era digital ini.

Untuk mencapai tujuan bisnis dan memastikan kepuasan pelanggan yang maksimal, bisnis harus fokus pada pengembangan aplikasi perusahaan. Pendekatan pengembangan tradisional membutuhkan banyak sumber daya dan waktu untuk mengembangkan aplikasi perusahaan.

Namun demikian, alat tanpa kode tersedia untuk memfasilitasi individu maupun bisnis dalam memenuhi kebutuhan mereka melalui pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah tanpa pengkodean apa pun . Banyak organisasi masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya dan potensi alat tanpa kode. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas secara menyeluruh bagaimana Anda dapat membangun perangkat lunak perusahaan dengan bantuan beberapa platform tanpa kode terbaik.

Memahami platform kode rendah dan tanpa kode

Semua platform kode rendah dan tanpa kode memungkinkan pengembang menghemat waktu dengan merampingkan proses pengembangan. Pengembang profesional, serta individu yang tidak memiliki pengetahuan teknis tentang pengembangan, dapat menggunakan perangkat lunak tanpa kode.

Ada beberapa perbedaan signifikan antara platform kode rendah dan tanpa kode yang harus Anda ketahui untuk memilih pendekatan pengembangan terbaik.

Platform kode rendah memerlukan pengkodean terbatas, tetapi masih jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada pengembangan tradisional.

Platform tanpa kode dimaksudkan untuk memungkinkan siapa saja mengembangkan aplikasi perusahaan tanpa keahlian atau pengalaman pengkodean. Mereka datang dengan fitur drag-and-drop yang kuat untuk merakit aplikasi dengan mudah.

Karena keamanan siber adalah bagian utama dari semua bisnis dan sistem TI, baik platform berkode rendah maupun tanpa kode memberikan perhatian khusus untuk membangun aplikasi yang aman dan terjamin. Tujuan akhir dari platform kode tersebut adalah untuk memastikan pengembangan aplikasi yang cepat , bersama dengan efisiensi dan keamanan maksimum.

Mengapa kode rendah dan tanpa kode adalah masa depan aplikasi perusahaan?

Karena pendekatan pengembangan tradisional telah mendominasi sektor pengembangan aplikasi untuk waktu yang lama, banyak orang tidak menyadari potensi besar alat kode rendah dan tanpa kode.

Platform kode ini memainkan peran integral dalam meningkatkan otonomi dan produktivitas tim bisnis non-pengembangan dalam bisnis kecil serta perusahaan multinasional. Pemilik usaha kecil sekarang dapat membangun aplikasi sendiri tanpa bergantung pada pengembang aplikasi yang mahal.

Demikian pula, Anda dapat mengubah bisnis Anda menjadi perusahaan berskala besar dengan bantuan aplikasi perusahaan yang dikembangkan melalui platform kode rendah atau tanpa kode. Kenaikan besar-besaran alat kode rendah dan tanpa kode juga dapat dinilai dari fakta bahwa perkiraan nilai global rata-rata pasar kode rendah/tanpa kode adalah sekitar USD 84,8 miliar pada tahun 2027.

Pentingnya 'Pengembang Warga

Platform kode rendah dan tanpa kode juga telah mempopulerkan konsep pengembang warga. Pengembang warga adalah individu yang dapat membuat aplikasi untuk konsumsi sendiri atau orang lain. Dengan kata yang lebih sederhana, pengembang warga bukanlah jabatan atau peran tertentu dalam sebuah perusahaan. Sebaliknya, itu berarti memiliki kemampuan dan alat untuk membuat berbagai jenis aplikasi, termasuk aplikasi perusahaan. Seiring waktu, platform tanpa kode menjadi lebih efisien dan ramah pengguna dengan fitur drag-and-drop yang berbeda.

Ini berarti individu tanpa pengetahuan teknis dapat menggunakan pembuat aplikasi visual tersebut dan menjadi pengembang warga. Peningkatan jumlah pengembang warga pada akhirnya akan meringankan beban besar pada tim TI dan bisnis.

Pada saat yang sama, pengembang profesional juga dapat menggunakan platform kode rendah dan tanpa kode untuk merampingkan metode pengembangan mereka dan memperluas fungsi yang ada untuk membuat aplikasi perusahaan yang canggih.

Apa itu aplikasi perusahaan?

Sekarang setelah Anda terbiasa dengan dasar-dasar alat kode rendah dan tanpa kode, mari kita bahas apa sebenarnya aplikasi perusahaan itu. Organisasi berskala besar menggunakan aplikasi perusahaan atau aplikasi perangkat lunak perusahaan untuk mengotomatiskan alur kerja seperti pemasaran, rantai pasokan, dan intelijen bisnis. Aplikasi perusahaan yang dibangun dengan baik biasanya menangani semua jenis proses bisnis.

Tujuan dari aplikasi tersebut adalah untuk memodernisasi organisasi dan membuat pengguna bisnis senang dan puas melalui proses bisnis yang andal yang dilakukan oleh aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan biasanya digabungkan dengan sistem lain untuk membuat keseluruhan sistem perusahaan yang canggih.

Karakteristik aplikasi perusahaan

Ketika datang untuk membangun aplikasi perusahaan, tidak ada aturan keras dan cepat. Umumnya, aplikasi yang dimaksudkan untuk melayani ratusan atau ribuan pengguna bisnis dari perusahaan berskala besar dianggap sebagai aplikasi perusahaan.

Aplikasi semacam itu biasanya menangani otomatisasi alur kerja untuk merampingkan proses bisnis yang kompleks dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, aplikasi perusahaan memiliki database cloud terintegrasi untuk menangani berbagai departemen perusahaan besar. Karena organisasi berskala besar adalah tentang pertumbuhan dan inovasi yang konstan, aplikasi perusahaan memiliki infrastruktur global yang dapat diskalakan untuk memenuhi persyaratan yang berubah.

Dua jenis utama aplikasi

Setiap kali perusahaan membeli perangkat lunak atau mengembangkan aplikasi perusahaan, keputusan utama yang harus diambil adalah apakah mereka harus menggunakan aplikasi yang sudah ada atau membuat aplikasi khusus. Mari kita bedakan antara dua jenis aplikasi utama ini.

Aplikasi siap pakai

Seperti namanya, aplikasi siap pakai sudah dibuat dengan fungsionalitas yang telah ditentukan sebelumnya. Aplikasi semacam itu dimaksudkan untuk melayani basis pengguna yang besar. Sistem lama juga merupakan jenis perangkat lunak siap pakai.

Fungsionalitas aplikasi ini juga dapat sangat bervariasi karena perangkat lunak asli mungkin memiliki banyak fungsi, tetapi organisasi dapat menggunakan fitur terbatas. Manfaat signifikan menggunakan aplikasi siap pakai adalah hemat biaya dan mudah diterapkan.

Namun, kelemahan penerapan solusi siap pakai dalam suatu organisasi bisa sangat drastis. Sistem ini biasanya datang dengan batasan besar terkait dengan pembaruan dan modifikasi kondisi bisnis. Ini dapat sangat mengganggu alur kerja pengguna bisnis dan sangat berdampak pada produktivitas organisasi.

Aplikasi khusus

Aplikasi khusus adalah alternatif yang populer dan andal untuk aplikasi yang sudah ada dan sistem lama. Banyak organisasi memilih untuk membuat aplikasi khusus untuk memastikan efisiensi dan produktivitas maksimum dengan memenuhi fitur khusus perusahaan. Selain itu, sekarang dimungkinkan untuk membuat bahkan aplikasi kustom yang paling canggih dan mencapai keamanan dan efisiensi tingkat perusahaan dengan bantuan alat pengembangan aplikasi kode rendah.

Adopsi pengguna bisnis juga cenderung lebih mudah dan lebih cepat dengan aplikasi perusahaan khusus. Umumnya, aplikasi perusahaan kustom dibangun sesuai dengan sistem bisnis dan alur kerja organisasi yang ada. Platform drag-and-drop memudahkan untuk memodifikasi antarmuka dan sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis.

Bagaimana platform low-code/no-code mengganggu pengembangan aplikasi perusahaan?

Platform berkode rendah dan tanpa kode tentu saja mengganggu prosedur pengembangan aplikasi perusahaan dalam berbagai cara. Platform kode ini telah muncul sebagai alternatif yang kuat dan andal untuk pendekatan pengembangan aplikasi tradisional yang mahal dan memakan waktu.

Menurut sebuah studi oleh Gartner , pada tahun 2024, sekitar 65% dari aktivitas pengembangan akan dicakup oleh platform pengembangan aplikasi berkode rendah. Demikian pula, perusahaan besar diharapkan menggunakan setidaknya empat alat kode rendah dan tanpa kode pada tahun 2025 untuk mengembangkan aplikasi perusahaan dan memenuhi persyaratan TI mereka.

Alasan utama mengapa platform berkode rendah dan tanpa kode mengganggu industri pengembangan tradisional adalah karena platform tersebut berfokus pada demokratisasi pengembangan perangkat lunak dengan mengizinkan pengembang warga untuk membangun aplikasi tanpa mempelajari cara menulis kode. Oleh karena itu, siapa pun yang tertarik untuk menjadi pengembang aplikasi dapat melakukannya dengan bantuan platform kode rendah dan tanpa kode.

Contoh aplikasi perusahaan SaaS

Ada daftar panjang aplikasi perusahaan SaaS yang beroperasi di seluruh dunia. Studi menunjukkan bahwa pada akhir 2022, industri SaaS akan tumbuh menjadi $ 151 miliar yang sangat besar. Produk SaaS adalah bagian utama dari aplikasi perusahaan dan akan terus mendominasi pasar untuk waktu yang lama.

Berikut adalah beberapa contoh aplikasi perusahaan SaaS paling populer yang mungkin Anda temui:

Zoom – aplikasi konferensi video yang sangat meningkat popularitasnya selama pandemi global.

– aplikasi konferensi video yang sangat meningkat popularitasnya selama pandemi global. Zendesk – perangkat lunak layanan pelanggan yang digunakan oleh banyak organisasi di seluruh dunia.

– perangkat lunak layanan pelanggan yang digunakan oleh banyak organisasi di seluruh dunia. HubSpot – platform pemasaran email.

– platform pemasaran email. Zoho, Salesforce, dan Oracle CRM – sistem manajemen hubungan pelanggan.

CRM – sistem manajemen hubungan pelanggan. Microsoft Dynamics AX – perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan.

Platform tanpa kode melengkapi perusahaan untuk memenuhi permintaan

Berurusan dengan prosedur pengembangan TI yang berbeda, seperti pengembangan aplikasi, pengembangan aplikasi web, dan penerapan bisa sangat melelahkan, bahkan untuk perusahaan berskala besar. Mempekerjakan tim besar pengembang, perancang, dan penguji bisa jadi sulit dan mahal.

Namun demikian, menggunakan platform low-code/no-code tidak melibatkan prosedur pengembangan yang panjang dan mahal. Akibatnya, Anda dapat mengandalkan platform kode ini tanpa membebani departemen TI Anda. Hal baiknya adalah Anda dapat mencapai keamanan dan efisiensi tingkat perusahaan yang optimal dengan platform tanpa kode juga.

Pada akhirnya, alat tanpa kode mempercepat prosedur pengembangan dan memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pengguna bisnis dengan cepat dan efisien. Kemampuan pengembang warga untuk menggunakan fitur drag-and-drop untuk membangun aplikasi sangat berguna dalam membuka kinerja dan kecepatan yang lebih besar. Mengotomatiskan alur kerja melalui alat pengeditan visual yang mudah digunakan dari platform tanpa kode adalah peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka dan merampingkan proses bisnis.

Jenis aplikasi apa yang dapat dibangun tanpa kode?

Dalam hal pengembangan aplikasi tanpa kode, tidak ada batasan signifikan yang harus Anda hadapi di dalamnya. Anda dapat mengharapkan untuk menggabungkan semua fitur yang Anda inginkan melalui platform tanpa kode, seperti pendekatan pengembangan tradisional.

Banyak orang berasumsi bahwa aplikasi perusahaan terbatas pada sistem manajemen dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Namun, sistem seperti itu hanyalah sebagian kecil dari banyak aplikasi perusahaan yang dapat Anda buat dengan platform tanpa kode.

Pengguna bisnis biasanya mengandalkan banyak aplikasi berbeda untuk memenuhi tujuan bisnis, seperti pemasaran, periklanan, dukungan pelanggan, perencanaan media sosial , konten pelacakan, serta analisis dan perencanaan keuangan.

Apa pun persyaratannya, Anda dapat mengharapkan platform tanpa kode yang efisien untuk memenuhi kebutuhan Anda karena fitur drag-and-drop yang luas. Memilih alat yang ampuh untuk membuat aplikasi penting untuk mendapatkan hasil terbaik.

Peran tanpa kode dalam pengembangan aplikasi perusahaan

Memiliki sistem manajemen perusahaan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Jika perusahaan terus berinvestasi dalam pendekatan pengembangan tradisional, mereka harus terus menghabiskan banyak waktu dan uang untuk itu.

Namun demikian, menggunakan metode pengembangan tanpa kode adalah cara cerdas untuk membangun aplikasi tanpa keterampilan pengkodean apa pun. Perangkat lunak tanpa kode juga berkembang dengan kecepatan tinggi, membuatnya lebih mudah untuk membangun aplikasi seluler dan aplikasi web .

Individu yang menggunakan alat tanpa kode untuk membuat aplikasi dan mengunggahnya ke toko aplikasi seluler seperti Google Play dan Apple App Store berkontribusi pada meningkatnya popularitas platform tanpa kode.

Karena menggunakan alat tanpa kode mengurangi waktu pengembangan aplikasi, ini juga secara signifikan mengurangi waktu untuk memasarkan aplikasi perusahaan. Hal ini memungkinkan pemilik bisnis dan manajer untuk fokus pada kegiatan bisnis inti lainnya.

Perusahaan juga dapat mengandalkan teknologi tanpa kode untuk mengatasi tantangan yang terlibat dalam pengembangan dan memenuhi kebutuhan unik pengguna melalui solusi khusus dalam bentuk aplikasi seluler dan web.

Alat tanpa kode terbaik untuk pengembangan perangkat lunak perusahaan

Sekarang setelah Anda sepenuhnya memahami pengembangan kode rendah/tanpa kode dan perannya dalam pengembangan aplikasi perusahaan, mari kita bahas beberapa platform tanpa kode terbaik.

AppMaster

AppMaster sejauh ini merupakan alat pengembangan aplikasi tanpa kode yang paling kuat yang tersedia di pasar karena berhubungan dengan front-end dan back-end. Anda dapat menggunakan AppMaster untuk membuat aplikasi seluler dan web dengan back-end yang kuat yang dihasilkan di Golang oleh algoritme AI . Akibatnya, AppMaster mampu membangun banyak koleksi aplikasi khusus untuk banyak ceruk yang berbeda.

Selain itu, pengembangan aplikasi cepat dengan AppMaster memungkinkan tim bisnis dan perusahaan merampingkan prosedur pengembangan mereka. Dengan menggunakan fitur-fitur canggih dari AppMaster, Anda dapat membuat aplikasi seluler paling canggih sekalipun tanpa menulis satu baris kode pun.

Keramahan pengguna, efisiensi, keamanan tingkat tinggi, dan fitur yang dapat diskalakan dari AppMaster adalah beberapa dari banyak karakteristik yang menjadikannya alat terbaik yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan pendekatan pengembangan tanpa kode.

AppMaster menawarkan paket harga berikut:

Memulai Startup+ Bisnis Perusahaan

Lembar Aplikasi

AppSheet adalah platform pengembangan tanpa kode yang populer dari Google Workspace. Ini memungkinkan Anda membuat aplikasi tanpa harus menulis kode. Fitur-fiturnya yang berguna memungkinkan Anda membuat aplikasi asli dengan perangkat lunak ini dengan cepat. Pekerjaan dapat diotomatisasi dan dibuat lebih sederhana menggunakan AppSheet.

Aplikasi seluler dapat dikembangkan dan dikelola oleh siapa saja di Google Workspace Anda. Oleh karena itu, ini adalah alat pengembangan tanpa kode yang andal untuk digunakan saat Anda membuat aplikasi perusahaan dengan tim bisnis Anda atau menginginkan fitur kolaborasi tim.

Antarmuka AppSheet yang ramah pengguna membuatnya dapat diakses oleh semua orang yang tertarik dengan pengembangan aplikasi perusahaan dengan orientasi dan pelatihan pengguna minimum. Selain itu, Anda dapat membuat aplikasi Android serta aplikasi iOS dengan AppSheet dan mengunggahnya ke toko aplikasi. Paket tingkat pemula berharga $5 per bulan untuk setiap pengguna. Paket dasar adalah $10 per bulan per orang.

Appy Pie

Appy Pie adalah perangkat lunak perusahaan tanpa kode yang digunakan untuk membuat aplikasi untuk bisnis dan individu. Ini adalah pembuat aplikasi drag-and-drop yang tersedia saat ini di pasar. Pengembang aplikasi yang terkenal ramah pengguna ini dapat membantu Anda membuat aplikasi hanya dalam beberapa menit. Anda dapat membuat aplikasi Android, iPhone, dan PWA.

Skuid

Skuid adalah alat yang populer dan efisien untuk pengembangan kode rendah dan tanpa kode. Ini sangat berbeda dari platform kode lainnya karena memungkinkan Anda untuk terhubung ke sumber data yang berbeda dan membuat aplikasi pilihan Anda tanpa melalui orientasi pengguna yang ekstensif. Akibatnya, Anda dapat mengandalkan beberapa sumber data dan tim bisnis untuk membuat aplikasi khusus untuk perangkat seluler yang berbeda dan memenuhi kebutuhan Anda.

Skuid memungkinkan pembuatan aplikasi yang sangat mudah tanpa keahlian teknologi apa pun. Berbeda dengan platform lain, satu aspek yang harus disorot adalah yang menyediakan mentor pribadi yang akan membantu kami sebelum, selama, dan setelah proses publikasi untuk menyelesaikan pertanyaan kami.

Visual Lansa

Manfaatkan platform kode rendah Visual LANSA untuk merampingkan proses pembuatan barang luar biasa dan mengoperasikan mesin bisnis Anda dengan lebih cepat dan efisien. Ini menggunakan IDE yang sama untuk memadukan pengkodean konvensional dengan kode rendah, membuatnya lebih mudah untuk membuat aplikasi desktop dan online dengan sumber daya bersama.

Ini memungkinkan aplikasi untuk dikembangkan, disebarkan, dan dioperasikan lebih cepat. Silo antara TI dan pengembangan dapat dihilangkan. Buat keseluruhan proyek dalam IDE dan migrasikan aplikasi tertulis bahasa lainnya dengan cepat menggunakan fitur jembatan LANSA.

Anda dapat berinteraksi dengan layanan menggunakan Visual LANSA tanpa menghabiskan waktu untuk solusi. Anda tidak perlu mencari pengembang front-end dan back-end yang terpisah jika Anda membiarkan pengembang memulai dari awal saat membangun aplikasi web.

Dengan mendorong produktivitas, kontrol, dan inovasi di seluruh perusahaan, ia memiliki pengaruh yang menguntungkan pada hampir setiap aspek bisnis. Selain itu, repositori untuk Visual LANSA memiliki elemen yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi. Untuk menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas pengembang, ini memungkinkan Anda untuk menggunakan dan melanjutkan modul dan komponen.

Gelembung

Menggunakan Bubble untuk membuat aplikasi tanpa harus menulis kode adalah metode cepat untuk membuat aplikasi. Selain itu, pelajaran YouTube resmi dari Bubble memastikan bahwa menggunakan platform pembuatan aplikasi tanpa kode ini memiliki kurva belajar yang lancar.

Anda memiliki kontrol yang sangat baik atas keseluruhan tata letak dan desain aplikasi karena antarmuka drag-and-drop-nya. Selain itu, pengguna dapat mengonfigurasi spesifikasi aplikasi secara visual untuk menentukan apa yang terjadi pada setiap layar saat mereka melewatinya.

Koleksi ekstensif komponen grafis Bubble membuat semuanya tetap segar. Ini memiliki sistem autentik Oauth 2.0 modern. Selain itu, Anda juga dapat membuat plugin JavaScript secara gratis untuk menyesuaikan fungsionalitas lebih lanjut. Aplikasi yang dibuat oleh Bubble responsif terhadap seluler. Ada lebih dari 80 bahasa berbeda yang tersedia untuk menerjemahkan aplikasi Anda.

meja makan

Gabungkan kekuatan Airtable dengan kreativitas Anda untuk membuat aplikasi yang luar biasa. Anda dapat memulai karena menggabungkan kemudahan menggunakan spreadsheet dengan kekuatan database yang luar biasa. Ini memberi Anda kemampuan untuk menciptakan solusi dengan lebih banyak kemampuan dan kompleksitas.

Anda juga mendapatkan berbagai macam template. Template ini dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda, seperti perencanaan, katalogisasi, pelacakan, dan pemasaran. Menggunakan peringatan yang dipersonalisasi dan mengotomatiskan tugas berulang, Anda dapat mempercepat kerja sama.

Integrasikan aplikasi Anda dengan berbagai layanan dan platform seperti Twitter, Facebook, dan Gmail untuk meningkatkan produktivitas Anda. Anda cukup bekerja dengan siapa saja dari lokasi berbeda dengan Airtable untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek. Aplikasi asli dapat digunakan untuk mengedit, mengomentari, dan menyinkronkan perubahan di semua platform.

Kesimpulan

Alat berkode rendah dan tanpa kode mengubah pasar pengembangan aplikasi dalam berbagai cara. Pembuat aplikasi drag-and-drop yang kuat seperti AppMaster membuka jalan untuk perubahan ini sebagai pengembang profesional, dan pengembang warga telah mulai menyadari pentingnya platform tanpa kode dalam mempercepat pengembangan.

Pada akhirnya, tren pengembangan saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan kode rendah dan tanpa kode akan menjadi pendekatan pengembangan paling umum dalam industri pengembangan aplikasi seluler. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaik bagi individu maupun perusahaan untuk mulai menggunakan platform pengembangan aplikasi perusahaan untuk membuat dan memelihara aplikasi perusahaan.