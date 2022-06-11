Büyüyen zamanlar, kategori ne olursa olsun her türlü uygulamaya ihtiyaç duymuştur. Birçok dini, fitness, eğitim, alışveriş ve diğer uygulamalar için e-Ticaret uygulama geliştirme platformlarını görebiliriz. Durumu hayal edin ve bunun için bir uygulama oluşturucu var.

Birçok uygulama genellikle yeni müşteriler için de potansiyel müşteriler oluşturabilir. Yeni bir iş kurmanız veya ek bir Uber hizmeti düşünmeye başlamanız önemli değil. Bu makaleyi herhangi bir uygulama için bir rehber olarak yazdık. İlk kez bir uygulama oluşturuyorsanız, herhangi bir programlama dili bilmiyorsunuz. Ya da belki telefonunuzda bir uygulama oluşturuyorsunuz ama bunu yapamıyorsunuz. O halde bu uygulama geliştirme platformu en iyi seçeneğinizdir.

2022'de Nasıl Uygulama Yapılacağına İlişkin Kolay Adımlar:



AppMaster kurulum uygulaması cihazının en iyi yanı, hiçbir kod hareketini desteklememesidir. Bu nedenle, ilk uygulamanızı geliştirmek için kapsamlı programlama becerilerine ihtiyacınız yoktur. Müşteriniz için mükemmel bir kullanıcı arayüzü tasarladıkları için bu adımlar izlenmelidir. Belirsiz durumlardan kaçınabilmeniz için tüm faaliyetleri sıralı ve uyumlu tutmak için aşağıdaki kontrol listesini izleyin.

1. Adım: Bir Uygulama Fikri Oluşturun



Yükleme uygulama cihazının düzeninin tam olarak ne olması gerektiğini bilmeyen kişilerin bu adımı izlemesi gerekir. Vizyonunuzun kesin olması gerekir. Neden bir uygulama oluşturuyorsunuz? Her şey sayılır! Çevrimiçi platformda yaklaşık 4 milyon uygulamanın zaten mevcut olduğu gerçeği. Gölgelenme riskini almak istemezsiniz.

Bu kadar doymuş bir pazarda bir uygulama oluşturarak gözünüzü korkutabileceğinizi anlıyoruz. Ama daha kolay hale getirilebilir! Yerleşik bir firma için geliştiriyorsanız, mükemmel bir uygulama oluşturucu konsepti bir veya iki acil sorunu yanıtlamalıdır. İşletmeye özel uygulama kullanıcıları, e-ticaret şirketiniz için bir web sitesi veya mobil uygulama tercih edebilir veya müşteri randevularını almak ve düzenlemek için bir uygulama seçebilirsiniz.

2. Adım: Uygulama Hedeflerinizi ve Özelliklerinizi Tanımlayın



Şimdi bir uygulama oluşturma hedefini belirleme zamanı. İşletmeniz için özel bir uygulama oluşturmaya tam olarak neden ihtiyaç duyulduğuna dair bir neden bulursanız, bu yardımcı olacaktır. Bu prosedürü takip etmek, uygulamanızda sunmak istediğiniz özellikler için bir plan geliştirmenizi sağlar. Ayrıca, uygulama aracılığıyla hangi sorunları çözmeyi planladığınızı da belirleyebilir. Uygulama kullanıcıları ve hedefleri, durumdan stratejinize kadar her şeyi dikkate alır. Uygulama yükleme cihazınızın amacını belirlemenize yardımcı olması için aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Neden bir uygulamaya ihtiyacınız var? (Hangi sorunu çözebilir?)

Hedef kitlenize nasıl karar verdiniz?

Uygulama oluşturucu, bu kitleye sorunlarını çözmede nasıl yardımcı olabilir?

Uygulama kullanıcılarının bu sorunları çözmesi için hangi özellikler gereklidir?

Bir Uyarı Notu:

"Olsa iyi olur" bilgisini içeren bölümün, müşteri deneyimine yönelik özelliklerle nasıl dolu olduğuna odaklanmaya çalışın. Bunun nedeni, bir uygulama geliştirmenin amaçlanan amacının, hedef kitlenizi işletmeyle etkileşime sokmak olmasıdır. Ayrıca, her iki taraf için de ticari işlem yapmak istiyorsunuz. Bu nedenle, müşterinizin web sitenizi ziyaret etmekten çekinmemesini sağlamak istersiniz. Neden, kim, ne ve nasıl sorularına cevap vermeyi bitirdikten sonra, hedeflerinizi ve hedeflerinizi tanımlamaya başlayabilirsiniz.

Adım 3: Pazar Araştırması Yoluyla Fikrinizi Doğrulayın



Artık bir plan geliştirdiğinize göre, onu gerçekleştirmeye odaklanabilirsiniz. İlk olarak, satmayı düşündüğünüz ürün/hizmetin hitap edecek bir pazarı olduğundan emin olmak istersiniz. Bu önemlidir, çünkü ürünü pazarda inceleyebilir ve bunları referansınız olarak belirleyebilirseniz, lansmanınızın ilk aşamasında daha iyi ve önemli ölçüde performans gösterebileceksiniz. İlk aşama çok fazla araştırma gerektirir ve kendi uygulama mağazanız başlamak için en iyi yerdir.

Sizinkine benzer bir sorunu çözmek için bir uygulama seçerseniz, ürününüzün kendine ait bir pazarı olduğu anlamına gelir. Özellikle niş bir pazarı hedefleyen bir uygulama oluşturduğunuzda, her zaman aktif olarak not aldığınızdan emin olun. Hedef kitleleri ve özellikleri, belirli potansiyel müşteriye yöneliktir. Bu niş uygulamalardan nelere dikkat etmeniz gerekiyor, onları uygun kılan nedir? Nerede eksikler? Ve ilerlemelerini ne kadar iyi geçebilirsin?

Rakipleriniz için uygun pazar araştırması, en azından aşağıdaki soruları ele almalıdır:

Doğrudan ve dolaylı rakiplerim kimler?

Müşterilerin istediği hangi özellikleri kaçırıyorlar?

Rakiplerim tarafından sağlanan mevcut çözümü nasıl iyileştirebilirim?

Hangi iş modellerini kullanıyorlar ve ne kadar etkililer?

Bir Uyarı Notu:

Uygulama mağazasını seçerken pazar araştırmanızın sınırlı olmaması gerektiğini unutmayın. Hedef müşterilerinizin ruh halini gerçekten elde etmek için, uygulama oluştururken onlarla doğrudan konuşmanız da önemlidir. Bunu, demografiklerini hedefleyen ve bir hediye kartı veya değerli bir ödül karşılığında bir ankete katılmalarını isteyen reklamlar aracılığıyla yapın.

Adım 4: Geliştirme Yönteminizi Seçin



Artık bir uygulama başlatmaya ve oluşturmaya hazırsınız. Kodsuz bir uygulamaya gitmek isteseniz bile, işinize derinlemesine dalmadan önce bir seçenek seçmek daha iyidir.

Ne kullanılacağına karar verirken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:

Web, iOS veya Android için mi geliştiriyorsunuz?

Tamamen yerel mi yoksa karma bir uygulama oluşturucu mu istiyorsunuz?

Mali durumunuz nedir?

Hedefinize ulaşmak için hangi kodsuz platformları kullanabilirsiniz?

Güvenilir bir seçenek olması için AppMaster'ı denemenizi öneririz. Birçok kişi tarafından sevilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz ve birlikte çalışabileceğiniz çok çeşitli özelliklere sahiptir.

AppMaster gibi araçları kullanarak Bubble web sitelerini uygulamalarınıza bile dönüştürebilirsiniz!

Adım 5: Bir Tel Çerçeve ve Uygulama Modeli Oluşturun



Uygulamanızın kullanıcı arayüzü üzerinde çalışmaya başlamadan önce karar vermeniz gereken son bir şey, düzen oluşturmadır. Burası hayal gücünüzün uygun bir biçim aldığı yerdir. Aklınızda olan her şey uygulamada olması içindir. Bu, tüm uygulamanızın yoğun bir parçasıdır. Planladığınız hiçbir şeyi mahvetmek istemediğiniz için bu aşamada üretilen her şey uzun vadede sürecek. Odaklanmanız gereken ilk şey, kaba bir yaratım olması amaçlanan beyaz ve siyah düzeni ifade eden tel kafestir. Buradaki fikir, bir maket için gerekli özellikleri uyumlu ve planlı tutmaktır.

Herhangi bir maketin amacı, onu gerçekçi ama statik hale getirmektir. Fazladan çaba harcamak istemezsiniz, ancak uygulamanızın kullanıcıya nasıl görüneceğini görmek istersiniz. Uygulamayı işlevsel hale getirmek için çaba harcamadan gerçekçi görünmesi için resimleri, simgeleri, logoları ve mümkün olan her şeyi kullanabilirsiniz.

Bir Uyarı Notu:

Geliştirmeniz gereken önemli bir faktör, perspektife koymak istediğiniz bir maket tasarımıdır. Bir uygulama oluşturursanız, maket gibi görünecektir. Bu nedenle renkleri, yazı tipi stillerini ve simge türlerini doğru şekilde seçin. Müşterinizin bakış açısından gözlerinize hoş göründüğünden emin olmak istersiniz. İnsanların uygulamayla etkileşime girebilmeleri için genellikle bir prototipe gitmesi yaygındır. Hangi düğmelerin ve özelliklerin doğru şekilde çalışabileceğini anlamalarını sağlar. Bu nedenle, herhangi bir performans eksikliğini çözebilme eğilimindedirler.

6. Adım: Uygulamayı Oluşturun



Şimdi uygulamanızın tasarımını ve planlanmasını tamamlayın. Sonunda onu hayata geçirebilirsin. İlk adım, uygulamadaki ekranlarınız olacak sayfaları tasarlamaktır. Ekran tasarımını oluşturduktan sonra, uygulamanızın navigasyonunu tahsis edecek süreci tasarlamanız gerekir. Bunun için, doğal ve anlaşılır tutmanızı ve ana içeriğinizden gözleri alan gösterişli içerikler kullanmaktan kaçınmanızı öneririz. Bu, bir uygulama oluşturduğunuzda güçlü bir adımdır. Uygulamanızın düzenini tamamladıktan sonra, bunun içeriğini belirlemeniz gerekir. Marka bağlantılarından, içerikten, makalelerden, reklamlardan ve sahne arkasından her şey önemlidir.

Bir Uyarı Notu:

Bir kez gelişmeye başladığınızda, daha fazlasına ihtiyaç duymaya kapılmak kolaydır. Uygulama kullanıcı deneyimini iyileştirebilecek diğer özellikleri fark etmeye başlarsınız. Ancak, bunlar üzerinde hareket etmek istemezsiniz. Bir uygulama oluşturduğunuzda, bunu kolay ve basit hale getirmeye çalışın. Amacın, uygulama kullanıcınızla mümkün olan en kısa sürede etkileşim kurmak olduğunu unutmayın. Stratejiye devam edin. Hayal ettiğiniz diğer özellikler, istek listenize eklenebilir ve daha sonra oluşturulabilir. Gereksiz özellikler ekleyerek geliştirmenizi zorlaştırmayın.

7. Adım: Test Etme ve Kalite Kontrol



Uygulama tasarımınızla işiniz bittiğinde, bunun piyasada kusursuz olduğunu görmeniz gerekir. Ve tüm boşlukların kapatıldığını anlamalısınız. Uygulamayı tasarlamadan önce belirlediğiniz tercihe göre kullanıcı arayüzünü kontrol etmeniz gerekir. Elbette, birisi bir uygulama oluştururken herhangi bir dezavantajla yüzleşmek ister. Bu nedenle insanlar, ürünlerini nihai ürün olarak görmeden önce birçok kez test etme eğilimindedir. Sadece bu değil, oluşturulduktan sonra bile programcılar onu düzenli olarak test etmeyi tercih ediyor.

8. Adım: Son Hazırlık ve Yayınlama



Uygulama tasarımınızın sona ermesinden heyecan duyduğunuzu hepimiz biliyoruz. Ancak yine de bitmiyor. İlk adım tam önünüzde! Uyumluluğu yerine getireceğinizden emin olmanız için yayınlamadan önce yönergeleri incelemenizi öneririz. Uygulamanızın bilgilerini de doldurun. Programın adı, açıklaması, başlığı, altyazıları, metni, uygulama ekran görüntüleri, video tanıtımları, logo/simge vb. öğeleri buraya yerleştirirsiniz. Ayrıca, uygulama kullanıcınızı sıralamak için kullanılacak anahtar kelimeleri de bu bölüme koyarsınız. Son olarak, uygulamanın son kopyasını uygun dosya formatında göndermelisiniz. Bir uygulama oluşturduğunuzda bir ret almanın beklendiğini anlamanız gerekir; panik yapmamalısın. Bir ret aldığınızda ayrıntılı olarak bakın ve boşluklarınızı iyileştirmeye çalışın ve aynı hataları tekrar yapmaktan kaçının.

Nihai Karar:



Kendi başınıza bir uygulama oluşturmanın ne kadar büyük bir sorumluluk gerektirdiğinin farkındayız. Kodsuz bir platformla yapılsa bile karmaşıklaşıyor. Özel bir prosedürü takip edebilmek için her zaman bir kontrol listesi tutun. Hiçbir şeyi gözetimsiz bırakmak istemezsiniz. Sonuçta, bir uygulama hedef kitlenizle iletişim aracınızdır. AppMaster, ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde karşılayan kodsuz bir platformdur ve istediğiniz sonuçlara kısa sürede ulaşacaksınız. Ayrıca, uygulamayı zaman zaman yeniden yapılandırmanıza da olanak tanır.

Sıkça Sorulan Sorular:

Kendi uygulamamı nasıl yapabilirim?



Bir uygulama konsepti oluşturun.

Rekabetçi pazar analizi yapın.

Uygulamanızın özelliklerini özetleyin.

Uygulama tasarımı maketleri oluşturun.

Uygulamanız için bir grafik tasarım oluşturun.

Bir uygulama pazarlama stratejisi oluşturun.

Bu seçeneklerden birini kullanarak uygulamayı oluşturun.

Uygulamanızı App Store'a girin.

Bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?

Mobil uygulamanın fiyatını belirleyen faktörler çeşitlidir. Ayrıca, uygulamanızın ne kadar karmaşık olduğunu ifade eder. Saatte yaklaşık 40$, basit bir uygulama için ortalama set maliyetidir. Bu da yaklaşık 40.000 ila 60.000 $ 'a kadar çıkıyor. Karmaşık bir uygulama için, yaklaşık 300.000 doları bırakmanız gerekir.

Öte yandan, AppMaster sizi beladan kurtardı. Sadece programlamayı öğrenmeden bir uygulama oluşturun.

Ücretsiz bir uygulama oluşturabilir miyim?

Piyasada AppMaster ve daha pek çok ücretsiz uygulama geliştiricisi var. Her iki mobil platform için de uygulamalar tasarlamak için AppMaster gibi tanınmış bir uygulama geliştirme platformunun tüm olanaklarından yararlanırsınız.

Kendi başıma bir uygulama oluşturabilir miyim?

Kodsuz uygulama geliştirme platformu olan AppMaster, birçok kişinin bunlara güvenmesini sağladı. AppMaster, herhangi bir geçmişe sahip kişilerin kendi başlarına bir uygulama kullanmasını ve oluşturmasını mümkün kılmıştır. Sanat için bir göz dışında programlama bilgisine ihtiyacınız yok!

Ücretsiz bir uygulama nasıl gelir elde edebilir?

Pazarlama, uygulama içi satışlar, sponsorluk ve bağlı kuruluş pazarlaması, ücretsiz uygulamalardan para kazanmak için kullanılır.

Uygulama geliştiricileri nasıl para kazanıyor?

Reklamlar, mobil uygulama geliştiricilerinin ücretsiz uygulamalardan para çekmesinin en kolay ve en güçlü yoludur. Tek yapmaları gereken, ürünlerine reklam yerleştirmek ve bir üçüncü taraf reklam ağından gelir toplamak.