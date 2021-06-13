Kodsuz geliştirme, kullanıcıların herhangi bir kod satırı yazmadan programlar oluşturmasına olanak tanıyan bir tekniktir. Sürükle ve bırak görsel oluşturucusuna dayalı bir görsel programlama şeklidir.

Kısa tarih

Son zamanlarda moda olan kodsuz fenomen, aslında gelişimine 90'lı yıllarda başladı. İlk yenilikçi kodsuz araçlar, hala Adobe tarafından üretilen Dreamweaver ve bir zamanlar Microsoft Office uygulamalarının parçası olan Frontpage idi. Her iki platform da Html editörleri olarak oluşturuldu, onlarla çalışmak programlama bilgisi gerektirse de, bazı adımlar otomatikleştirildi.

Kodsuz Platformlarla Sorun Çözme

Bugün, kodsuz platformların olanakları önemli ölçüde arttı. Artan taleple birlikte programlar, web siteleri ve sistemler oluşturmak için çok çeşitli platformlar var. Bu büyüme, kodsuz geliştirmenin çözdüğü birçok yaygın sorundan kaynaklanmaktadır.

İlk olarak, kodsuz platformlar, piyasadaki programcı sıkıntısı ve sınırlı beceri arzı sorununu çözer. Kodsuz geliştirme, farklı alanlardan insanların bir iş kurma fikriyle programlar oluşturmasına veya programcıları dahil etmeden mevcut süreçleri iyileştirmesine olanak tanır.

İkincisi, kodsuz hızlıdır. Görsel öğeleri sürükle ve bırak yöntemiyle geliştirmek, tam kod yazmaktan çok daha az zaman alır.

Üçüncüsü, eğer kodsuz platformlar rutin süreçlerin yürütülmesinde onların yerini alırsa, programcılar karmaşık ve gerçekten ilginç projelerle çalışmak için çok daha fazla zamana sahip olacaklar.

En Yakın Gelecek

Kodsuz platformlar hala evrensel bir araç değildir ve geliştiricilerin yerini tamamen alamaz. Ancak gelecekte, günlük kullanım için norm haline gelecek daha fazla özelliğe sahip çok daha fazla sayıda platform olacak.

Appmaster.io zaten neyi başardı?

Appmaster.io, yeni kodsuz platformlardan biridir. Yaratılışının temel fikri çok işlevliydi, böylece platformda geliştirilen uygulamalar yeteneklerle sınırlı değildi. Bu nedenle Appmaster.io, kullanıcıların ön uç ve arka uç ile çalışmasına, iş süreçleri oluşturmasına, uygulamayı diğer hizmetlerle entegre etmesine ve bir görsel tasarımcı kullanarak uygulamanın görünümünü değiştirmesine olanak tanır. Platformun kendisi, nihai uygulama için kaynak kodunu üretecek ve bu da onu geleneksel olarak oluşturulan uygulamalardan bağımsız ve ayırt edilemez hale getirecek.

No-code'un tüm yeteneklerini keşfedin ve uygulamanızı Appmaster.io'da oluşturun.