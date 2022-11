Kiedy ludzie mówią, że każda organizacja jest firmą programistyczną, nie żartują. Znaczenie rozwoju aplikacji dla przedsiębiorstw można ocenić na podstawie faktu, że od każdej firmy, niezależnie od tego, czy jest duża, czy mała, oczekuje się posiadania aplikacji w tej erze cyfrowej.

Aby osiągnąć cele biznesowe i zapewnić maksymalną satysfakcję klientów, firmy muszą skupić się na rozwoju aplikacji dla przedsiębiorstw. Tradycyjne podejście do rozwoju wymaga wielu zasobów i czasu, aby opracować aplikację korporacyjną.

Niemniej jednak, dostępne są narzędzia no-code, które ułatwiają zarówno osobom prywatnym, jak i firmom spełnienie ich wymagań poprzez szybkie i łatwe tworzenie aplikacji bez konieczności kodowania. Wiele organizacji wciąż nie zdaje sobie w pełni sprawy z wagi i potencjału narzędzi no-code. Dlatego ten artykuł ma na celu dokładne omówienie, jak można budować oprogramowanie dla przedsiębiorstw z pomocą niektórych z najlepszych platform no-code.

Zrozumienie platform low-code i no-code

Wszystkie platformy low-code i no -code pozwalają programistom zaoszczędzić czas poprzez usprawnienie procesu rozwoju. Profesjonalni programiści, a także osoby z zerową wiedzą techniczną na temat rozwoju, mogą oprogramowanie no-code.

Istnieją pewne istotne różnice między platformami low-code i no-code, o których należy wiedzieć, aby wybrać najlepsze podejście do rozwoju.

Platformy low-code wymagają ograniczonego kodowania, ale nadal jest to znacznie łatwiejsze i szybsze niż tradycyjny rozwój.

Platformy no-code mają na celu umożliwienie każdemu opracowania aplikacji dla przedsiębiorstw bez żadnych umiejętności i doświadczenia w kodowaniu. Są one wyposażone w potężne funkcje " przeciągnij i upuść ", które pozwalają na łatwe składanie aplikacji.

Ponieważ cyberbezpieczeństwo jest ważną częścią wszystkich przedsiębiorstw i systemów informatycznych, zarówno platformy low-code, jak i no-code zwracają szczególną uwagę na budowanie bezpiecznych aplikacji. Ostatecznym celem takich platform kodowych jest zapewnienie szybkiego rozwoju aplikacji wraz z maksymalną wydajnością i bezpieczeństwem.

Dlaczego low-code i no-code są przyszłością aplikacji dla przedsiębiorstw?

Ponieważ tradycyjne podejście do tworzenia aplikacji dominowało w sektorze rozwoju aplikacji przez długi czas, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z ogromnego potencjału narzędzi typu low-code i no-code.

Te platformy kodowe odgrywają integralną rolę w zwiększaniu autonomii i produktywności zespołów biznesowych nie zajmujących się rozwojem w małych firmach, jak również w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Właściciele małych firm mogą teraz pozwolić sobie na samodzielne budowanie aplikacji bez polegania na drogich deweloperach aplikacji.

Podobnie, można przekształcić swoją firmę w duże przedsiębiorstwo z pomocą aplikacji korporacyjnej opracowanej za pośrednictwem platformy low-code lub no-code. Masowy wzrost narzędzi low-code i no -code można również ocenić na podstawie faktu, że średnia prognozowana globalna wartość rynku low-code/no-code wynosi około 84,8 mld USD do 2027 roku.

Znaczenie "Citizen Developers

Platformy low-code i no-code spopularyzowały również koncepcję deweloperów obywatelskich. Programista obywatelski to osoba, która może tworzyć aplikacje do użytku przez siebie lub innych. Mówiąc prościej, citizen developer nie oznacza konkretnego stanowiska czy roli w firmie. Zamiast tego oznacza posiadanie zdolności i narzędzi do tworzenia różnych typów aplikacji, w tym aplikacji dla przedsiębiorstw. Z czasem platformy no-code stają się jeszcze bardziej wydajne i przyjazne dla użytkownika dzięki różnym funkcjom drag-and-drop.

Oznacza to, że osoby bez żadnej wiedzy technicznej mogą korzystać z takich wizualnych kreatorów aplikacji i stać się twórcami obywatelskimi. Rosnąca liczba deweloperów obywatelskich ostatecznie odciąży zespoły IT i biznesowe.

Jednocześnie profesjonalni programiści mogą korzystać z platform low-code i no-code, aby usprawnić swoje metody rozwoju i rozszerzyć istniejące funkcje w celu stworzenia zaawansowanej aplikacji dla przedsiębiorstw.

Czym są aplikacje dla przedsiębiorstw?

Teraz, gdy znasz już podstawy narzędzi low-code i no-code, omówmy, czym dokładnie są aplikacje dla przedsiębiorstw. Duże organizacje używają aplikacji korporacyjnych lub oprogramowania dla przedsiębiorstw do automatyzacji procesów takich jak marketing, łańcuch dostaw i wywiad gospodarczy. Dobrze zbudowana aplikacja korporacyjna zazwyczaj zajmuje się wszelkiego rodzaju procesami biznesowymi.

Celem takich aplikacji jest modernizacja organizacji i utrzymanie użytkowników biznesowych szczęśliwych i zadowolonych poprzez niezawodne procesy biznesowe wykonywane przez aplikację korporacyjną. Aplikacje korporacyjne zazwyczaj łączą się z innym systemem tworząc cały zaawansowany system przedsiębiorstwa.

Cechy charakterystyczne aplikacji korporacyjnej

Jeśli chodzi o budowę aplikacji korporacyjnej, nie ma sztywnych reguł. Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja, która ma służyć setkom lub tysiącom użytkowników biznesowych w firmie o dużej skali, jest uważana za aplikację korporacyjną.

Takie aplikacje zazwyczaj zajmują się automatyzacją przepływu pracy, aby usprawnić złożone procesy biznesowe i zwiększyć produktywność. Ponadto, aplikacje korporacyjne mają zintegrowane bazy danych w chmurze, aby poradzić sobie z różnymi działami dużych firm. Ponieważ duże organizacje stawiają na ciągły wzrost i innowacje, aplikacje korporacyjne posiadają skalowalną, globalną infrastrukturę, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom.

Dwa główne typy aplikacji

Zawsze, gdy firma kupuje oprogramowanie lub tworzy aplikację dla przedsiębiorstw, najważniejszą decyzją jest to, czy powinna zdecydować się na aplikację gotową, czy też stworzyć ją na zamówienie. Rozróżnijmy te dwa główne typy aplikacji.

Aplikacje z półki

Jak sama nazwa wskazuje, aplikacje off-the-shelf są już zbudowane z wcześniej ustalonych funkcjonalności. Takie aplikacje są przeznaczone do obsługi dużej bazy użytkowników. Systemy legacy są również rodzajem oprogramowania off-the-shelf.

Funkcjonalności tych aplikacji mogą również znacznie się różnić, ponieważ oryginalne oprogramowanie może mieć wiele funkcji, ale organizacja może korzystać z ograniczonych funkcji. Istotną zaletą korzystania z aplikacji off-the-shelf jest to, że są one opłacalne i łatwe do wdrożenia.

Jednak wady wdrożenia rozwiązania off-the-shelf w organizacji mogą być drastyczne. Systemy te zazwyczaj posiadają duże ograniczenia związane z aktualizacjami i modyfikacją warunków biznesowych. Może to poważnie zakłócić przepływ pracy użytkowników biznesowych i poważnie wpłynąć na wydajność organizacji.

Aplikacje niestandardowe

Aplikacje niestandardowe są popularną i niezawodną alternatywą dla aplikacji off-the-shelf i systemów legacy. Wiele organizacji decyduje się na tworzenie niestandardowych aplikacji, aby zapewnić maksymalną efektywność i produktywność poprzez spełnienie specjalistycznych cech firmy. Co więcej, obecnie możliwe jest stworzenie nawet najbardziej wyrafinowanych aplikacji niestandardowych i osiągnięcie bezpieczeństwa i wydajności klasy korporacyjnej za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji o niskim kodzie.

Adaptacja przez użytkowników biznesowych jest również łatwiejsza i szybsza w przypadku niestandardowych aplikacji dla przedsiębiorstw. Ogólnie rzecz biorąc, niestandardowe aplikacje korporacyjne są budowane zgodnie z istniejącymi systemami biznesowymi i przepływem pracy w organizacji. Platformy typu "przeciągnij i upuść " ułatwiają modyfikację interfejsu i dopasowanie go do specyficznych wymagań firmy.

Jak platformy typu low-code/no-code wpływają na rozwój aplikacji dla przedsiębiorstw?

Platformy low-code i no-code z pewnością zakłócają procedury tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw na wiele różnych sposobów. Te platformy kodowe pojawiły się jako potężne i niezawodne alternatywy dla tradycyjnych podejść do tworzenia aplikacji, które są drogie i czasochłonne.

Według badania przeprowadzonego przez Gartnera, do 2024 roku około 65% działań rozwojowych zostanie objętych platformami do tworzenia aplikacji o niskim kodzie. Podobnie, oczekuje się, że duże przedsiębiorstwa będą korzystać z co najmniej czterech narzędzi low-code i no-code do 2025 roku, aby rozwijać aplikacje korporacyjne i spełniać swoje wymagania IT.

Głównym powodem, dla którego platformy low-code i no-code zakłócają tradycyjną branżę deweloperską, jest to, że koncentrują się na demokratyzacji rozwoju oprogramowania, umożliwiając obywatelom-programistom tworzenie aplikacji bez konieczności uczenia się pisania kodu. Stąd każdy, kto jest zainteresowany zostaniem twórcą aplikacji, może to zrobić z pomocą platform low-code i no-code.

Przykłady aplikacji SaaS dla przedsiębiorstw

Istnieje długa lista aplikacji SaaS dla przedsiębiorstw, które działają na całym świecie. Badania pokazują, że do końca 2022 roku branża SaaS urośnie do ogromnej kwoty 151 miliardów dolarów. Produkty SaaS stanowią główną część aplikacji dla przedsiębiorstw i jeszcze długo będą dominować na rynku.

Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych przykładów aplikacji SaaS dla przedsiębiorstw, z którymi prawdopodobnie się zetkniesz:

Zoom - aplikacja do prowadzenia wideokonferencji, której popularność znacznie wzrosła w czasie globalnej pandemii.

- aplikacja do prowadzenia wideokonferencji, której popularność znacznie wzrosła w czasie globalnej pandemii. Zendesk - oprogramowanie do obsługi klienta używane przez wiele organizacji na całym świecie.

- oprogramowanie do obsługi klienta używane przez wiele organizacji na całym świecie. HubSpot - platformy do e-mail marketingu.

- platformy do e-mail marketingu. Zoho, Salesforce i Oracle CRM - systemy zarządzania relacjami z klientami.

CRM - systemy zarządzania relacjami z klientami. Microsoft Dynamics AX - oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Platformy no-code umożliwiają przedsiębiorstwom zaspokojenie zapotrzebowania

Zajmowanie się różnymi procedurami rozwoju IT, takimi jak tworzenie aplikacji, tworzenie aplikacji internetowych i wdrażanie, może być przytłaczające, nawet dla firm działających na dużą skalę. Zatrudnienie dużego zespołu programistów, projektantów i testerów może być trudne i kosztowne.

Niemniej jednak, korzystanie z platform low-code/no-code nie wymaga przechodzenia przez długie i kosztowne procedury rozwoju. W rezultacie możesz polegać na tych platformach kodowych bez nadmiernego obciążania działu IT. Dobrą rzeczą jest to, że można osiągnąć optymalne bezpieczeństwo i wydajność klasy korporacyjnej również z platformami no-code.

Ostatecznie, narzędzia no-code przyspieszają procedury rozwoju i pozwalają przedsiębiorstwom szybko i sprawnie spełnić wymagania użytkowników biznesowych. Zdolność deweloperów do korzystania z funkcji "przeciągnij i upuść" przy tworzeniu aplikacji jest bardzo przydatna w odblokowaniu większej wydajności i szybkości. Automatyzacja przepływu pracy za pomocą przyjaznych dla użytkownika narzędzi do edycji wizualnej platform no-code to dla przedsiębiorstw wielka szansa na zwiększenie zasięgu i usprawnienie procesów biznesowych.

Jakie rodzaje aplikacji mogą być budowane za pomocą no-code?

Jeśli chodzi o rozwój aplikacji no-code, nie ma żadnych istotnych ograniczeń, z którymi musisz się zmierzyć. Możesz spodziewać się włączenia wszystkich funkcji, które chcesz poprzez platformy no-code, tak jak w przypadku tradycyjnych podejść do rozwoju.

Wiele osób zakłada, że aplikacje dla przedsiębiorstw są ograniczone do systemów zarządzania i systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa. Jednak takie systemy są tylko niewielką częścią licznych aplikacji korporacyjnych, które można stworzyć za pomocą platformy no-code.

Użytkownicy biznesowi zazwyczaj korzystają z wielu różnych aplikacji do realizacji celów biznesowych, takich jak marketing, reklama, obsługa klienta, planowanie mediów społecznościowych, śledzenie treści oraz analiza i planowanie finansowe.

Niezależnie od tego, jakie są wymagania, możesz oczekiwać, że wydajna platforma no-code spełni Twoje potrzeby dzięki szerokiej gamie funkcji drag-and-drop. Wybór potężnego narzędzia do tworzenia aplikacji jest ważny, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Rola no-code w rozwoju aplikacji dla przedsiębiorstw

Posiadanie efektywnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem jest kluczowe dla sukcesu firmy. Jeśli firmy nadal będą inwestować w tradycyjne podejścia do rozwoju, będą musiały poświęcić na to dużo czasu i pieniędzy.

Niemniej jednak, korzystanie z metod rozwoju bez kodu jest inteligentnym sposobem na budowanie aplikacji bez umiejętności kodowania. Oprogramowanie no-code rozwija się również w dużym tempie, ułatwiając budowanie aplikacji mobilnych i aplikacji internetowych.

Osoby używające narzędzi no-code do tworzenia aplikacji i umieszczania ich w sklepach z aplikacjami mobilnymi, takich jak Google Play i Apple App Store, przyczyniają się do rosnącej popularności platform no-code.

Ponieważ korzystanie z narzędzi no-code skraca czas tworzenia aplikacji, znacznie skraca również czas wprowadzania na rynek aplikacji dla przedsiębiorstw. Pozwala to właścicielom firm i menedżerom skupić się na innych kluczowych działaniach biznesowych.

Przedsiębiorstwa mogą również polegać na technologii no-code, aby pokonać wyzwania związane z rozwojem i zaspokoić unikalne potrzeby użytkowników poprzez niestandardowe rozwiązania w postaci aplikacji mobilnych i internetowych.

Najlepsze narzędzia no-code do tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw

Teraz, gdy jesteś w pełni zaznajomiony z rozwojem low-code/no-code i rolą, jaką odgrywa w rozwoju aplikacji dla przedsiębiorstw, omówmy niektóre z najlepszych platform no-code.

AppMaster

AppMaster to zdecydowanie najpotężniejsze narzędzie do tworzenia aplikacji bez kodu dostępne na rynku, ponieważ zajmuje się zarówno front-endem, jak i back-endem. Możesz użyć AppMaster do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych z potężnym back-endem generowanym w Golang przez algorytmy AI. W rezultacie AppMaster jest w stanie zbudować dużą kolekcję niestandardowych aplikacji dla wielu różnych nisz.

Co więcej, szybkie tworzenie aplikacji za pomocą AppMaster pozwala zespołom biznesowym i przedsiębiorstwom usprawnić ich procedury rozwoju. Korzystając z potężnych funkcji AppMaster, możesz zbudować nawet najbardziej zaawansowane aplikacje mobilne bez pisania nawet jednej linii kodu.

Przyjazność dla użytkownika, wydajność, wysoki poziom bezpieczeństwa i skalowalne funkcje AppMaster to jedne z wielu cech, które sprawiają, że jest to najlepsze narzędzie do wykorzystania do tworzenia aplikacji z podejściem do rozwoju bez kodu.

AppMaster oferuje następujące plany cenowe:

Startup Startup+ Business Enterprise

AppSheet

AppSheet to popularna platforma programistyczna no-code z Google Workspace. Pozwala ona na tworzenie aplikacji bez konieczności pisania kodu. Jego przydatne funkcje pozwalają szybko tworzyć oryginalne aplikacje za pomocą tego oprogramowania. Praca może być zautomatyzowana i uproszczona dzięki AppSheet.

Aplikacje mobilne mogą być tworzone i utrzymywane przez każdego w Twoim Google Workspace. Dlatego jest to niezawodne narzędzie do rozwoju bez kodu, z którego możesz skorzystać, gdy budujesz aplikację korporacyjną z zespołem biznesowym lub chcesz mieć funkcje współpracy zespołowej.

Przyjazny dla użytkownika interfejs AppSheet sprawia, że jest on dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji dla przedsiębiorstw przy minimalnym wprowadzeniu użytkownika i szkoleniu. Ponadto w AppSheet możesz tworzyć aplikacje na Androida oraz iOS i umieszczać je w sklepach z aplikacjami. Plan podstawowy kosztuje 5 dolarów miesięcznie dla każdego użytkownika. Plan podstawowy to 10 dolarów miesięcznie za osobę.

Appy Pie

Appy Pie to oprogramowanie dla przedsiębiorstw bez kodu, służące do tworzenia aplikacji dla firm i osób prywatnych. Jest to drag-and-drop app builders dostępne obecnie na rynku. Ten deweloper aplikacji, który jest dobrze znany z tego, że jest przyjazny dla użytkownika, może pomóc Ci w tworzeniu aplikacji w ciągu zaledwie kilku minut. Możesz tworzyć aplikacje na Androida, iPhone'a i PWA.

Skuid

Skuid to popularne i wydajne narzędzie do rozwoju zarówno low-code, jak i no-code. Jest całkiem inny od innych platform kodowych, ponieważ pozwala na łączenie się z różnymi źródłami danych i tworzenie aplikacji według własnego wyboru bez przechodzenia przez obszerny onboarding użytkownika. W rezultacie możesz polegać na wielu źródłach danych i zespołach biznesowych, aby tworzyć niestandardowe aplikacje dla różnych urządzeń mobilnych i spełniać swoje wymagania.

Skuid umożliwia niezwykle łatwe tworzenie aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy technologicznej. W przeciwieństwie do innych platform, jeden aspekt, który powinien być podkreślony, to ten, który zapewnia nam osobistego mentora, który pomoże nam przed, w trakcie i po procesie publikacji, aby rozstrzygnąć wszelkie nasze pytania.

Visual Lansa

Wykorzystaj platformę Visual LANSA low-code, aby usprawnić proces tworzenia wyjątkowych towarów i obsługi silnika biznesowego szybciej i sprawniej. Wykorzystuje to samo IDE, aby połączyć konwencjonalne kodowanie z niskim kodem, ułatwiając tworzenie aplikacji desktopowych i internetowych ze współdzielonymi zasobami.

Dzięki niemu aplikacje można szybciej opracowywać, wdrażać i obsługiwać. Silosy między działem IT a działem rozwoju mogą zostać usunięte. Tworzenie całego projektu w ramach IDE i szybka migracja aplikacji napisanych w innych językach dzięki funkcjom mostkowym LANSA.

Możesz interfejsować z usługami używając Visual LANSA bez tracenia czasu na obejścia. Nie musisz szukać oddzielnych deweloperów front-end i back-end, jeśli pozwolisz dowolnemu deweloperowi zacząć od zera podczas budowania aplikacji internetowej.

Wspierając ogólnokorporacyjną produktywność, kontrolę i innowacyjność, ma korzystny wpływ na praktycznie każdy aspekt działalności. Dodatkowo, repozytorium dla Visual LANSA posiada elementy potrzebne do tworzenia aplikacji. Aby zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność deweloperów, umożliwia wykorzystanie i wznowienie modułów i komponentów.

Bubble

Korzystanie z Bubble do tworzenia aplikacji bez konieczności pisania kodu to szybka metoda tworzenia aplikacji. Co więcej, oficjalne lekcje YouTube z Bubble sprawiają, że korzystanie z tej platformy do tworzenia aplikacji bez kodu ma gładką krzywą uczenia się.

Masz doskonałą kontrolę nad ogólnym układem i projektem aplikacji ze względu na jej interfejs "przeciągnij i upuść". Dodatkowo użytkownik może wizualnie skonfigurować specyfikacje aplikacji, aby określić, co pojawia się na każdym ekranie podczas podróży.

Obszerna kolekcja komponentów graficznych Bubble utrzymuje rzeczy świeże. Posiada nowoczesny system uwierzytelniania Oauth 2.0. Co więcej, możesz również bezpłatnie tworzyć wtyczki JavaScript, aby jeszcze bardziej dostosować funkcjonalność. Aplikacje tworzone przez Bubble są responsywne na urządzenia mobilne. Dostępnych jest ponad 80 różnych języków, w których możesz przetłumaczyć swoją aplikację.

Airtable

Połącz moc Airtable ze swoją kreatywnością, aby stworzyć niezwykłe aplikacje. Możesz zacząć działać, ponieważ łączy łatwość korzystania z arkuszy kalkulacyjnych z siłą niesamowitej bazy danych. Daje Ci to możliwość tworzenia rozwiązań o większych możliwościach i złożoności.

Otrzymujesz również ogromną różnorodność szablonów. Szablony te mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak planowanie, katalogowanie, śledzenie i marketing. Używając spersonalizowanych alertów i automatyzując powtarzalne czynności, możesz przyspieszyć współpracę.

Zintegruj swoje aplikacje z różnymi usługami i platformami, takimi jak Twitter, Facebook i Gmail, aby zwiększyć swoją produktywność. Możesz po prostu pracować z kimkolwiek z różnych lokalizacji za pomocą Airtable, aby współpracować nad projektem. Aplikacje natywne mogą być używane do edycji, komentowania i synchronizacji zmian na wszystkich platformach.

Podsumowanie

Narzędzia low-code i no-code zmieniają rynek rozwoju aplikacji na wiele różnych sposobów. Potężne konstruktory aplikacji typu "przeciągnij i upuść", takie jak AppMaster, torują drogę tym zmianom, ponieważ profesjonalni deweloperzy i deweloperzy obywatelscy zaczęli zdawać sobie sprawę ze znaczenia platform no-code w przyspieszeniu rozwoju.

Ostatecznie, obecne trendy rozwojowe wyraźnie wskazują, że podejście do rozwoju low-code i no-code będzie najbardziej powszechnym podejściem do rozwoju w branży rozwoju aplikacji mobilnych. Dlatego jest to najlepszy czas dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, aby rozpocząć korzystanie z platform do tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw w celu tworzenia i utrzymywania aplikacji dla przedsiębiorstw.