Когда люди говорят, что каждая организация — это компания-разработчик программного обеспечения, они не шутят. О важности разработки корпоративных приложений можно судить по тому факту, что каждая компания, большая или маленькая, должна иметь приложение в эту цифровую эпоху.

Для достижения бизнес-целей и обеспечения максимальной удовлетворенности клиентов компании должны сосредоточиться на разработке корпоративных приложений. Традиционный подход к разработке требует много ресурсов и времени для разработки корпоративного приложения.

Тем не менее, доступны инструменты без кода , которые помогают отдельным лицам и компаниям выполнять свои требования за счет быстрой и простой разработки приложений без какого-либо программирования . Многие организации до сих пор не в полной мере осознают важность и потенциал инструментов без кода. Поэтому цель этой статьи — подробно обсудить, как вы можете создавать корпоративное программное обеспечение с помощью некоторых из лучших платформ без кода.

Понимание платформ с низким кодом и без кода

Все платформы с низким кодом и без кода позволяют разработчикам экономить время за счет оптимизации процесса разработки. Профессиональные разработчики, а также люди с нулевыми техническими знаниями в области разработки могут использовать программное обеспечение без кода.

Между платформами с низким кодом и без кода есть некоторые существенные различия, о которых вам следует знать, чтобы выбрать лучший подход к разработке.

Платформы с низким кодом требуют ограниченного кода, но все же это намного проще и быстрее, чем традиционная разработка.

Платформы без кода предназначены для того, чтобы любой мог разработать корпоративное приложение без каких-либо навыков или опыта программирования. Они поставляются с мощными функциями перетаскивания для простой сборки приложений.

Поскольку кибербезопасность является важной частью всех предприятий и ИТ-систем, как платформы с низким кодом, так и платформы без кода уделяют особое внимание созданию безопасных и защищенных приложений. Конечной целью таких кодовых платформ является обеспечение быстрой разработки приложений наряду с максимальной эффективностью и безопасностью.

Почему low-code и no-code — будущее корпоративных приложений?

Поскольку традиционные подходы к разработке долгое время доминировали в секторе разработки приложений, многие люди не осознают огромный потенциал инструментов с малым кодом и без кода.

Эти кодовые платформы играют неотъемлемую роль в повышении автономности и производительности бизнес-групп, не связанных с разработкой, в рамках малого бизнеса, а также многонациональных корпораций. Владельцы малого бизнеса теперь могут позволить себе создавать приложения самостоятельно, не полагаясь на дорогостоящих разработчиков приложений.

Точно так же вы можете превратить свой бизнес в крупное предприятие с помощью корпоративного приложения, разработанного на платформе с низким кодом или без кода. О массовом росте инструментов low-code и no-code также можно судить по тому факту, что средняя прогнозируемая глобальная стоимость рынка low-code/no-code к 2027 году составит около 84,8 млрд долларов США.

Важность «гражданских разработчиков»

Платформы с низким кодом и без кода также популяризировали концепцию гражданских разработчиков. Гражданский разработчик — это человек, который может создавать приложения для себя или других. Проще говоря, гражданский разработчик — это не конкретная должность или роль в компании. Вместо этого это означает наличие возможностей и инструментов для создания различных типов приложений, в том числе корпоративных. Со временем платформы без кода становятся еще более эффективными и удобными для пользователя благодаря различным функциям перетаскивания.

Это означает, что люди без каких-либо технических знаний могут использовать такие визуальные конструкторы приложений и стать гражданскими разработчиками. Растущее число гражданских разработчиков в конечном итоге облегчит огромную нагрузку на ИТ и бизнес-команды.

В то же время профессиональные разработчики также могут использовать платформы с минимальным кодом и без кода, чтобы упростить свои методы разработки и расширить существующие функции для создания сложного корпоративного приложения.

Что такое корпоративные приложения?

Теперь, когда вы знакомы с основами инструментов low-code и no-code, давайте обсудим, что такое корпоративные приложения. Крупные организации используют корпоративные приложения или корпоративные программные приложения для автоматизации рабочих процессов , таких как маркетинг, цепочка поставок и бизнес-аналитика. Хорошо построенное корпоративное приложение обычно имеет дело со всеми видами бизнес-процессов.

Цель таких приложений — модернизировать организацию и обеспечить удовлетворенность бизнес-пользователей с помощью надежных бизнес-процессов, выполняемых корпоративным приложением. Корпоративные приложения обычно объединяются с другой системой для создания сложной корпоративной системы.

Характеристики корпоративного приложения

Когда дело доходит до создания корпоративного приложения, жестких правил не существует. Как правило, корпоративным приложением считается приложение, предназначенное для обслуживания сотен или тысяч бизнес-пользователей крупной компании.

Такие приложения обычно связаны с автоматизацией рабочих процессов для оптимизации сложных бизнес-процессов и повышения производительности. Кроме того, корпоративные приложения имеют интегрированные облачные базы данных для работы с различными отделами крупных компаний. Поскольку крупные организации стремятся к постоянному росту и инновациям, корпоративные приложения имеют масштабируемую глобальную инфраструктуру для удовлетворения меняющихся требований.

Два основных типа приложений

Всякий раз, когда компания покупает программное обеспечение или разрабатывает корпоративное приложение, главное решение заключается в том, следует ли ей выбрать готовое приложение или создавать собственные приложения. Давайте различать эти два основных типа приложений.

Готовые приложения

Как следует из названия, готовые приложения уже созданы с заранее определенными функциями. Такие приложения предназначены для обслуживания большого количества пользователей. Устаревшие системы также являются типом готового программного обеспечения.

Функциональность этих приложений также может сильно различаться, потому что исходное программное обеспечение может иметь много функций, но организация может использовать ограниченные функции. Существенным преимуществом использования готовых приложений является их экономичность и простота реализации.

Однако недостатки внедрения готового решения в организации могут быть значительными. Эти системы обычно имеют большие ограничения, связанные с обновлениями и изменением бизнес-условий. Это может серьезно нарушить рабочий процесс бизнес-пользователей и серьезно повлиять на производительность организации.

Пользовательские приложения

Пользовательские приложения — это популярная и надежная альтернатива готовым приложениям и устаревшим системам. Многие организации предпочитают создавать собственные приложения, чтобы обеспечить максимальную эффективность и производительность за счет выполнения специализированных функций компании. Более того, теперь можно создавать даже самые сложные пользовательские приложения и достигать безопасности и эффективности корпоративного уровня с помощью инструментов разработки приложений с минимальным кодом.

Принятие бизнес-пользователями также обычно происходит проще и быстрее с помощью настраиваемых корпоративных приложений. Как правило, настраиваемые корпоративные приложения создаются в соответствии с существующими бизнес-системами и рабочим процессом организации. Платформы с поддержкой перетаскивания упрощают изменение интерфейса в соответствии с конкретными требованиями бизнеса.

Как платформы low-code/no-code меняют разработку корпоративных приложений?

Платформы с низким кодом и без кода, безусловно, во многих отношениях нарушают процедуры разработки корпоративных приложений. Эти кодовые платформы стали мощными и надежными альтернативами традиционным подходам к разработке приложений, которые являются дорогостоящими и трудоемкими.

Согласно исследованию Gartner , к 2024 году около 65% деятельности по разработке будет осуществляться платформами разработки приложений с низким кодом. Аналогичным образом ожидается, что к 2025 году крупные предприятия будут использовать как минимум четыре инструмента с минимальным кодом и без кода для разработки корпоративных приложений и выполнения своих ИТ-требований.

Основная причина, по которой платформы с низким кодом и без кода разрушают традиционную индустрию разработки, заключается в том, что они сосредоточены на демократизации разработки программного обеспечения, позволяя гражданским разработчикам создавать приложения без обучения написанию кода. Следовательно, любой, кто заинтересован в том, чтобы стать разработчиком приложений, может сделать это с помощью платформ с низким кодом и без кода.

Примеры корпоративных приложений SaaS

Существует длинный список корпоративных приложений SaaS , работающих по всему миру. Исследования показывают, что к концу 2022 года индустрия SaaS вырастет до 151 миллиарда долларов. Продукты SaaS составляют основную часть корпоративных приложений и еще долгое время будут доминировать на рынке.

Ниже приведены некоторые из наиболее популярных примеров корпоративных приложений SaaS, с которыми вы, вероятно, столкнетесь:

Zoom — приложение для видеоконференций , популярность которого сильно возросла во время глобальной пандемии.

— приложение для видеоконференций , популярность которого сильно возросла во время глобальной пандемии. Zendesk — программное обеспечение для обслуживания клиентов, используемое многими организациями по всему миру.

— программное обеспечение для обслуживания клиентов, используемое многими организациями по всему миру. HubSpot — платформы для электронного маркетинга.

— платформы для электронного маркетинга. Zoho, Salesforce и Oracle CRM — системы управления взаимоотношениями с клиентами.

CRM — системы управления взаимоотношениями с клиентами. Microsoft Dynamics AX — программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия.

Платформы без кода позволяют предприятиям удовлетворять спрос

Работа с различными процедурами ИТ-разработки, такими как разработка приложений, разработка веб-приложений и их развертывание, может оказаться непосильной задачей даже для крупных компаний. Нанять большую команду разработчиков, дизайнеров и тестировщиков может быть сложно и дорого.

Тем не менее, использование платформ low-code/no-code не требует длительных и дорогостоящих процедур разработки. В результате вы можете положиться на эти кодовые платформы, не перегружая свой ИТ-отдел. Хорошо то, что вы можете достичь оптимальной безопасности и эффективности корпоративного уровня и с платформами без кода.

В конечном счете, инструменты без кода ускоряют процедуры разработки и позволяют предприятиям быстро и эффективно удовлетворять потребности бизнес-пользователей. Возможность гражданских разработчиков использовать функции перетаскивания для создания приложений очень полезна для повышения производительности и скорости. Автоматизация рабочего процесса с помощью удобных инструментов визуального редактирования платформ без кода — это отличная возможность для предприятий расширить сферу своей деятельности и оптимизировать бизнес-процессы.

Какие приложения можно создавать без кода?

Когда дело доходит до разработки приложений без кода, вы не должны сталкиваться с существенными ограничениями. Вы можете рассчитывать на то, что сможете включить все функции, которые вам нужны, на платформах без кода, как и в традиционных подходах к разработке.

Многие считают, что корпоративные приложения ограничены системами управления и системами планирования ресурсов предприятия. Однако такие системы — лишь малая часть многочисленных корпоративных приложений, которые вы можете создать с помощью платформы без кода.

Бизнес-пользователи обычно полагаются на множество различных приложений для достижения бизнес-целей, таких как маркетинг, реклама, поддержка клиентов, планирование в социальных сетях , отслеживание контента, а также финансовый анализ и планирование.

Какими бы ни были требования, вы можете ожидать, что эффективная платформа без кода удовлетворит ваши потребности благодаря широким функциям перетаскивания. Выбор мощного инструмента для создания приложений важен для получения наилучших результатов.

Роль без кода в разработке корпоративных приложений

Наличие эффективной системы управления предприятием имеет решающее значение для успеха предприятия. Если компании продолжат инвестировать в традиционные подходы к разработке, им придется продолжать тратить на это много времени и денег.

Тем не менее, использование методов разработки без кода — это разумный способ создавать приложения без каких-либо навыков кодирования. Программное обеспечение без кода также развивается с большой скоростью, упрощая создание мобильных приложений и веб-приложений .

Люди, использующие инструменты без кода для создания приложений и загружающие их в магазины мобильных приложений, такие как Google Play и Apple App Store, способствуют росту популярности платформ без кода.

Поскольку использование инструментов без кода сокращает время разработки приложений, оно также значительно сокращает время вывода корпоративного приложения на рынок. Это позволяет владельцам бизнеса и менеджерам сосредоточиться на других основных видах деятельности.

Предприятия также могут полагаться на технологию без кода для преодоления проблем, связанных с разработкой, и удовлетворения уникальных потребностей пользователей с помощью индивидуальных решений в виде мобильных и веб-приложений.

Лучшие инструменты без кода для разработки корпоративного программного обеспечения

Теперь, когда вы полностью знакомы с разработкой с низким кодом/без кода и ролью, которую она играет в разработке корпоративных приложений, давайте обсудим некоторые из лучших платформ без кода.

Мастер приложений

AppMaster на сегодняшний день является самым мощным инструментом разработки приложений без кода, доступным на рынке, поскольку он работает как с интерфейсом, так и с сервером. Вы можете использовать AppMaster для создания мобильных и веб-приложений с мощной серверной частью, созданной в Golang с помощью алгоритмов ИИ . В результате AppMaster может создавать большую коллекцию пользовательских приложений для самых разных ниш.

Более того, быстрая разработка приложений с помощью AppMaster позволяет бизнес-группам и предприятиям оптимизировать свои процедуры разработки. Используя мощные функции AppMaster, вы можете создавать даже самые сложные мобильные приложения, не написав ни единой строки кода.

Удобство для пользователя, эффективность, высокий уровень безопасности и масштабируемые функции AppMaster — вот некоторые из многих характеристик, которые делают его лучшим инструментом для создания приложений с подходом к разработке без написания кода.

AppMaster предлагает следующие тарифные планы :

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Таблица приложений

AppSheet — популярная платформа разработки без кода от Google Workspace. Это позволяет создавать приложения без написания кода. Его полезные функции позволяют быстро создавать оригинальные приложения с помощью этого программного обеспечения. Работу можно автоматизировать и упростить с помощью AppSheet.

Мобильные приложения может разрабатывать и поддерживать любой пользователь в вашем Google Workspace. Таким образом, это надежный инструмент разработки без кода, который можно использовать, когда вы создаете корпоративное приложение со своей бизнес-группой или хотите использовать функции совместной работы в команде.

Удобный интерфейс AppSheet делает его доступным для всех людей, заинтересованных в разработке корпоративных приложений, с минимальной адаптацией и обучением пользователей. Кроме того, вы можете создавать приложения для Android и iOS с помощью AppSheet и загружать их в магазины приложений. План начального уровня стоит 5 долларов в месяц для каждого пользователя. Базовый план составляет 10 долларов в месяц на человека.

Аппи пирог

Appy Pie — это корпоративное программное обеспечение без кода, используемое для создания приложений для компаний и частных лиц. В настоящее время на рынке доступны конструкторы приложений с функцией перетаскивания. Этот разработчик приложений, известный своей простотой в использовании, может помочь вам в создании приложений всего за несколько минут. Вы можете создавать приложения для Android, iPhone и PWA.

скуид

Skuid — популярный и эффективный инструмент для разработки как с минимальным кодом, так и без него. Он сильно отличается от других кодовых платформ, поскольку позволяет подключаться к различным источникам данных и создавать приложения по вашему выбору без какой-либо обширной адаптации пользователей. В результате вы можете полагаться на несколько источников данных и бизнес-групп для создания пользовательских приложений для различных мобильных устройств и выполнения ваших требований.

Skuid позволяет очень легко создавать приложения без каких-либо технических знаний. В отличие от других платформ, следует выделить один аспект, который предоставляет нам личного наставника, который поможет нам решить любой из наших вопросов до, во время и после процесса публикации.

Визуальная Ланса

Используйте платформу Visual LANSA с низким кодом, чтобы оптимизировать процесс создания исключительных товаров и более быстро и эффективно управлять своим бизнес-двигателем. Он использует ту же IDE, чтобы сочетать обычное кодирование с низким кодом, что упрощает создание настольных и онлайн-приложений с общими ресурсами.

Это позволяет быстрее разрабатывать, развертывать и эксплуатировать приложения. Разрозненность между ИТ и разработкой может быть удалена. Создайте весь проект в среде IDE и быстро перенесите приложения, написанные на других языках, с помощью функций моста LANSA.

Вы можете взаимодействовать со службами с помощью Visual LANSA, не тратя время на обходные пути. Вам не нужно искать отдельных разработчиков внешнего и внутреннего интерфейса, если вы позволите любому разработчику начать с нуля при создании веб-приложения.

Способствуя общекорпоративной производительности, контролю и инновациям, он оказывает благоприятное влияние практически на все аспекты бизнеса. Кроме того, в репозитории Visual LANSA есть элементы, необходимые для разработки приложений. Чтобы сэкономить время и повысить производительность разработчиков, он позволяет использовать и возобновлять работу модулей и компонентов.

Пузырь

Использование Bubble для создания приложений без написания кода — это быстрый способ создания приложения. Более того, официальные уроки YouTube от Bubble гарантируют, что использование этой платформы для создания приложений без кода имеет плавную кривую обучения.

У вас есть отличный контроль над общей компоновкой и дизайном приложения благодаря интерфейсу перетаскивания. Кроме того, пользователь может визуально настроить спецификации приложения, чтобы определить, что происходит на каждом экране при перемещении по нему.

Обширная коллекция графических компонентов Bubble делает вещи свежими. Он имеет современную систему аутентификации Oauth 2.0. Кроме того, вы также можете бесплатно создавать плагины JavaScript для дальнейшей настройки функциональности. Приложения, созданные Bubble, адаптированы для мобильных устройств. Доступно более 80 различных языков, на которые вы можете перевести свое приложение.

Воздушный стол

Объедините мощь Airtable с вашим творческим потенциалом, чтобы создавать замечательные приложения. Вы можете приступить к работе, так как он сочетает в себе простоту использования электронных таблиц с мощью потрясающей базы данных. Это дает вам возможность создавать решения с большей функциональностью и сложностью.

Вы также получаете огромное разнообразие шаблонов. Эти шаблоны можно использовать для различных целей, таких как планирование, каталогизация, отслеживание и маркетинг. Используя персонализированные оповещения и автоматизируя повторяющиеся действия, вы можете ускорить сотрудничество.

Интегрируйте свои приложения с различными службами и платформами, такими как Twitter, Facebook и Gmail, чтобы повысить свою производительность. Вы можете просто работать с кем угодно из разных мест с помощью Airtable для совместной работы над проектом. Собственные приложения можно использовать для редактирования, комментирования и синхронизации изменений на всех платформах.

Вывод

Инструменты low-code и no-code меняют рынок разработки приложений по-разному. Мощные конструкторы приложений с функцией перетаскивания, такие как AppMaster, прокладывают путь для этих изменений как профессиональные разработчики, а гражданские разработчики начали осознавать важность платформ без кода для ускорения разработки.

В конечном счете, текущие тенденции развития ясно указывают на то, что подходы к разработке с низким кодом и без кода будут наиболее распространенными подходами к разработке в индустрии разработки мобильных приложений. Таким образом, это лучшее время для частных лиц, а также предприятий, чтобы начать использовать платформы разработки корпоративных приложений для создания и обслуживания корпоративных приложений.