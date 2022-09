Yazılım mühendisleri ve tasarımcılar, ürün yöneticileri, pazarlamacılar ve diğerleri gibi diğer teknoloji rolleri için çevrimiçi kurslar ve eğitim içeriği içeren farklı kaynakları kullanarak, çevrimiçi becerilerle öğrenirken araştırmaya zaman kazandırabilir ve uygulanabilir beceriler geliştirebilirsiniz. Bunu göz önünde bulundurarak uzmanların bilgi ve becerilerini sürekli olarak genişletmeleri gerekmektedir. Bilginizi ve yeteneklerinizi güncel tutmak, karar verme sürecinizi, yeni fikirlere açıklığınızı artırabilir ve gelecekteki işverenlerin ilgisini çekebilir.

Video paylaşım sitesi YouTube, yaşam boyu öğrenenler için en kullanışlı araçlardan biri olarak ortaya çıktı ve tarihsel dil öğrenimini çağdaş tanıtımlarla ustaca birleştiren kanalların yükselişini destekliyor. Her beceri seviyesinden meraklı programcılar, YouTube'un konuyla ilgili sayısız kanallarından birinde faydalı içerik bulabilir. JavaScript ve CSS gibi temel web geliştirme konularından teknolojik teori ve bilgisayar bilimi dersleri gibi daha karmaşık konulara kadar, hepsini kapsayacak web geliştirme düşünce liderleri sıkıntısı yoktur.

Programlamayı öğrenmek için en iyi YouTube kanalları nelerdir?

YouTube'da programlamayla ilgili en iyi içeriği bulmanıza yardımcı olmak için, çevrimiçi eğitimde önemli bir rol oynayabilecek bazı potansiyel kanallar aşağıda listelenmiştir.

Kodlama Treni

Kodlama Treni, programcı Daniel Schiffman tarafından barındırılan popüler ve ilginç bir kanaldır. Kanalın yaratıcı kodlama dersleri oyun geliştirme , makine öğrenimi, simülasyon, JavaScript, çerçeveler vb. gibi çok çeşitli konuları kapsar. Schiffman'ın algoritmik çizimleri, üretken şiirleri ve Discord bot eğitimleri çok disiplinli anlayışını gösterir ve aynı zamanda Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Felsefe Sanatları Bölümü, Matematik Lisans Diploması ile birlikte gitmek için. YouTube eğitimleri, web sitesi The Coding Train'de bulunan daha zorlu alıştırmalarla takip edilebilir.

Ağ Ninjası

Net Ninja'nın YouTube kanalı, web geliştirme ve programlamayı öğrenmek için en iyi çevrimiçi kaynaklardan biridir. 2015 yılında Manchester Üniversitesi mezunu Shaun Pelling tarafından kurulmuştur ve bu yazı itibariyle 50.000'den fazla kayıtlı kullanıcıya sahiptir. Başlangıç seviyesinden orta seviyeye kadar değişen karmaşıklık seviyelerine sahip binin üzerinde programlama öğreticisi var.

Bunlar arasında herhangi bir kursa katılabilirsiniz:

Modern JavaScript : En temel konulardan daha karmaşık temalara kadar Modern JavaScript ile nasıl kod yazılacağını keşfedin.

: En temel konulardan daha karmaşık temalara kadar Modern JavaScript ile nasıl kod yazılacağını keşfedin. Node.js : Node.js sayesinde JavaScript kodunu bir tarayıcının ötesinde çalıştırabiliyoruz. js, bir JavaScript ortamı.

: Node.js sayesinde JavaScript kodunu bir tarayıcının ötesinde çalıştırabiliyoruz. js, bir JavaScript ortamı. React : React, hızlı, dinamik ve etkileşimli web sayfaları oluşturmayı kolaylaştırır.

: React, hızlı, dinamik ve etkileşimli web sayfaları oluşturmayı kolaylaştırır. Vue.js : Web çerçeveleri ve tek sayfalı uygulamalar, vueJS ile oluşturulmuş ana uygulamalardır.

: Web çerçeveleri ve tek sayfalı uygulamalar, vueJS ile oluşturulmuş ana uygulamalardır. Firebase : Kullanıcılar, Firebase'in sistematik tasarımı ve platformlar arası SDK'larının yardımıyla Android , iOS, web ve Unity için uygulamalar oluşturabilir ve yayınlayabilir.

: Kullanıcılar, Firebase'in sistematik tasarımı ve platformlar arası SDK'larının yardımıyla Android , iOS, web ve Unity için uygulamalar oluşturabilir ve yayınlayabilir. MongoDB : NoSQL veritabanı MongoDB, ışıltılı bir şekilde hızlı ve kullanımı inanılmaz derecede basittir.

: NoSQL veritabanı MongoDB, ışıltılı bir şekilde hızlı ve kullanımı inanılmaz derecede basittir. HTML : Ön uç uygulama geliştirmenin temel bileşenleri, web sitesi içeriğini düzenlemek ve estetik görünümünü yönetmek için de kullanılan HTML'yi içerir.

: Ön uç uygulama geliştirmenin temel bileşenleri, web sitesi içeriğini düzenlemek ve estetik görünümünü yönetmek için de kullanılan HTML'yi içerir. CSS : Renkler, tasarım ve yazı biçimlerinin tümü, web sitelerinin nasıl sunulduğunu açıklamak için kullanılan kod olan CSS'de açıklanmıştır.

: Renkler, tasarım ve yazı biçimlerinin tümü, web sitelerinin nasıl sunulduğunu açıklamak için kullanılan kod olan CSS'de açıklanmıştır. PHP : PHP gibi komut dosyası dilleri, dinamik, veriye dayalı web sayfaları oluşturmak için sıklıkla kullanılır.

: PHP gibi komut dosyası dilleri, dinamik, veriye dayalı web sayfaları oluşturmak için sıklıkla kullanılır. MySQL : PHP MySQL web uygulamalarının oluşturulması, MySQL veritabanı tarafından sağlanan veri alımının otomasyonundan büyük ölçüde yararlanır.

: PHP MySQL web uygulamalarının oluşturulması, MySQL veritabanı tarafından sağlanan veri alımının otomasyonundan büyük ölçüde yararlanır. Laravel : Dinamik ve veriye dayalı web siteleri oluşturmak için PHP paketi Laravel'i kullanın.

: Dinamik ve veriye dayalı web siteleri oluşturmak için PHP paketi Laravel'i kullanın. React Native : React üzerinde olası sonuçlar sağlayan bir akıllı telefon uygulaması olan React Native ile sıfırdan çarpıcı mobil uygulamalar oluşturabilirsiniz.

: React üzerinde olası sonuçlar sağlayan bir akıllı telefon uygulaması olan React Native ile sıfırdan çarpıcı mobil uygulamalar oluşturabilirsiniz. Flutter : Google, yerel mobil uygulamalar oluşturmak için kullanılan Flutter mobil UI çerçevesini oluşturdu.

Tipik olarak, farklı zorluk derecelerinde daha kısa filmler, belirli bir konuda kurslar olarak sunulur. Kurs, öğrencilerin kapsanan fikirleri anlamalarına yardımcı olmak için projeleri ve gerçek dünya senaryolarını kullanmak için çaba gösterir.

Code Academy'yi Öğrenin

Learn Code Academy, web geliştirme alanında hem acemi hem de deneyimli profesyoneller için mükemmel bir kaynaktır, bu nedenle 415.000'den fazla kullanıcının dikkatini çekmiştir. Kod öğren, temel bilgilerden (HTML, CSS, JavaScript) ve en gelişmiş konulara (sunucu yönetimi, dağıtım stratejileri) kadar kodlamayı öğrenmek için her şeyi kapsayan bir kaynaktır. İlgilendiğiniz herhangi bir şeye hızla odaklanmanın ve daha derine inmeye başlamanın bir yolu, Learn Code tarafından sağlanan profesyonelce seçilmiş çalma listelerinden birini kullanmaktır.

Learn Academy'nin hem geniş teorik fikirleri hem de belirli pratik kaygıları keşfetme esnekliği, ana niteliklerinden biridir. Kavramsal bilginin kullanıma sunulmasıyla ilgileniyorsanız, onların "Redux Nasıl Çalışır Eğitimine" göz atın.

Travers Ortamı

Traversy Media'daki videolar, web geliştiricileri olarak biraz uzmanlığa sahip kişiler için daha faydalıdır, ancak yeni başlayanlar bile bir şeyler öğrenebilir. Yeni bir şeyler öğrenmek veya bir süredir kullanmadığınız bir araçla yeniden tanışmak isteyen bir geliştiriciyseniz, mükemmel YouTube kanalına geldiniz. Video dersleri, Traversy Media kavramları dikkatli bir şekilde açıklamak ve ayrıntıları detaylandırmak için zaman ayırdığı için normalden biraz daha uzun. Popüler diller ve çerçeveler Vue, JavaScript, HTML, CSS, Angular ve daha fazlasını içerir.

Traversy Media, mevcut piyasa durumu ve bağlantılı konuların geleceği hakkında çok sayıda makale yayınladı.

Ücretsiz Kod Kampı

Tamamen gönüllülerden oluşan bir organizasyon olan Free Code Camp, insanlara bilgisayar programlamayı öğrenme fırsatı sunmayı amaçlıyor. YouTube, bir web sitesi ve tartışma forumları aracılığıyla dersler veriyorlar ve şu anda büyük BT şirketlerinin istihdam ettiği 40.000'den fazla kişiyi eğittiklerini iddia ediyorlar. Videoları, çeşitli programlama dillerine kapsamlı tanıtımlar sağlar ve mevcut giriş ve gelişmiş seçimler sunar. Filmleri birkaç dakikadan üç saate kadar değişiyor ve HTML, JavaScript, PHP, CSS, ML, veri bilimi ve Python gibi çeşitli konuları içeriyor. 5 milyondan fazla öğrenci, videolarını YouTube'da görüntüledi ve binlerce oynatma listesine sahip.

Kevin Powell

Kevin Powell, CSS kodlama deneyiminizi nasıl geliştireceğiniz ve ne yapmamanız gerektiği konusunda tavsiyeler içeren iki haftada bir yeni bir video yayınlıyor. Filmleri başlangıç rehberlerinden derinlemesine kurslara ve uzman röportajlarına kadar uzanıyor. Öğreticileri yalnızca temelleri kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda tasarımları klonlama ve garip CSS davranışlarını inceleme gibi daha gelişmiş konulara da odaklanıyor.

Yeni Boston

2 milyondan fazla abonesi olan The New Boston, şüphesiz YouTube'daki en popüler web geliştirme kanallarından biridir. New Boston, web siteleri oluşturmayı öğrenmek isteyenler için çeşitli bilgilere sahiptir. Bu, The New Boston'ı uzman olmayanlar için daha az eğlenceli hale getirdiğinden değil. Python 3.4 ve ağ yönetimi gibi konularda daha karmaşık dersler bulmak basit olmalıdır.

New Boston sadece web tasarımcılarının ve kodlayıcıların ipleri öğrenebileceği bir yer değil; etrafa bakarsan keşfedecek daha çok şey var. "Fiziğe Giriş" video dersinden bilimsel deneylerin gösterimlerine ve kendi bilgisayarınızı oluşturmak için "Nasıl yapılır" yönergelerine kadar. Hem ilk Java programlama talimatı hem de "Bunu Evde Denemeyin: Potasyum Klorür ve Sakızlı Ayı" incelemeniz için mevcuttur.

CS Dojosu

Tek başına "CS Dojo" adı, bu kanalın neyle ilgili olduğu hakkında size iyi bir fikir vermelidir: YouTube ortamını kullanarak bilgisayar bilimi öğretmek ve öğrenmek. Bu kanal, YK Sugi adlı bir adam tarafından barındırılıyor ve yönetiliyor.

YK Sugi, orada bulunduğu süre boyunca Google'da programcıydı. Bu nedenle, hevesli Google yazılım mühendisleri için kılavuzlar sunması şaşırtıcı değildir. Bir milyonun üzerinde abonesi olduğu göz önüne alındığında, sizi kanalın yüksek kaliteli videolar üretme taahhüdüne ikna etmem gerektiğine inanmıyorum.

Algoritmalar, veri yapıları ve yaratıcı problem çözme, burada ele alınan CS temellerinden sadece birkaçıdır. Python programlama dili kullanılarak birkaç film yapılmıştır. Video koleksiyonunda veri bilimi , makine öğrenimi, Django ve diğer web geliştirme çerçeveleri üzerine dersler yer alıyor.

Clement Mihailescu

Bir yazılım mühendisi olarak Clement, hem Google hem de Facebook için çalıştı. Kanalı oldukça genç; Sadece yaklaşık üç aydır takip ediyorum. Yine de, sağlayacağı bazı yararlı bilgiler var.

Bu kanalın odak noktası yanlış değil: Her şey Google veya Facebook gibi bir teknoloji devinde iş bulmakla ilgili. Bununla birlikte, Clement, genel olarak algoritmik kavramlar ve bilgisayar bilimi konusunda güçlü bir kavrayışa sahiptir.

Bu kanalın güzel yanı, hemen hemen her videonun başında kartlarla bazı sihirler yapması. Kart numarasından sonra, videonun gerçek özü gerçekten parlamaya başlar. Bu kanala abone olmak, Google gibi büyük bir teknoloji firmasında yazılım geliştirici pozisyonuna gelme şansınızı büyük ölçüde artırabilir.

William Candillon

William Candillon'un kanalındaki videoların çoğu React Native üzerine derslerdir, ancak çok çeşitli diğer programlama konularında filmler de vardır. En popüler öğreticileri, Spotify ve Instagram gibi uygulamalardan React to ape işlevlerinin nasıl kullanılacağını açıklar. 'Clash of Code' adlı bir şovda diğer tanınmış YouTuber'larla kodlama yarışmalarına katılıyor.

Yaratıcı Tim

Creative Tim YouTube kanalında, React'i diğer teknolojilerle birlikte kullanma hakkında birçok derinlemesine ders ve tamamen yazılı web ve mobil şablonlarımızı kullanma konusunda eğitimler bulunmaktadır.

Programlamawithmosh

Programmingwithmosh, web geliştiricileri için önemli bir YouTube kanalıdır. Mosh Hamedani'nin kanalı çoğunlukla Python, JavaScript ve C# dillerine odaklanıyor. Yazılım Mühendisliği alanında lisans ve Ağ Sistemleri alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve kendi web sitesinin yanı sıra Pluralsight ve Udemy gibi e-öğrenme platformlarına aktif olarak katkıda bulunmaktadır.

Newboston

İlk videosunun 9 Şubat 2008'de YouTube'da yayınlanmasıyla Boston, uzun süredir web geliştiricileri için en tutarlı üretken kanallardan biri oldu. Python, React, Angular ve Django gibi çeşitli programlama dilleri ve çerçevelerinin yanı sıra Photoshop ve Adobe Illustrator gibi belirli grafik düzenleyiciler ve diğer alakasız konular bu videolarda tartışılmaktadır.

AppMasterio

Kodsuz geliştirme yönü hakkında bir kanal . Kanaldaki videolar, kodsuz platform AppMaster ile çalışmaya adanmıştır. Code Generation, AppMaster'ın perde arkasındadır ve bu da onu kurumsal düzeyde programcılar için türünün tek örneği olmayan kodsuz bir platform haline getirir. Geliştiricilerin tamamen entegre arka uç , çevrimiçi ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan başka bir platform yoktur .

Platform aslında arka uç uygulamalarının kaynak kodunu oluşturur. Go programlama dilinde yazılan uygulamalar, platform kullanılarak otomatik olarak derlenebilir ve dağıtılabilir. AppMaster, PostgreSQL ile uyumlu herhangi bir veritabanı üzerinde bir arka uç oluşturur ve kontrol panelleri ve müşteri portalları için Vue.js'yi kullanır.

Başka bir deyişle, müşteriler ve yazılım şirketleri için yazılım geliştirme endüstrisindeki önemli bir soruna yanıt bulmak için çok çalışıyorlar: gerçek insanların yardımı olmadan yazılım nasıl geliştirilir. Sektöre aşina olanlar, kalifiye geliştiricilerin kritik eksikliğinin ve buna bağlı olarak geliştirici maaşındaki hızlı artışın farkındadır.