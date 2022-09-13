2022'de en iyi ücretsiz elektronik tablo yazılımını arıyorsanız doğru yere geldiniz. Bu blog yazısı, en popüler seçeneklerden bazılarını tartışacak ve hangisinin sizin için doğru olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır. Bu programların kullanımı ücretsizdir ancak farklı özellikler ve işlevler sunar. Öyleyse başlayalım!

Elektronik tablo yazılımı nedir?

Elektronik tablo yazılım programları, bir kağıt çalışma sayfasını simüle eden bilgisayar uygulamalarıdır. Kullanıcıların sayısal verileri satırlar ve sütunlar ızgara biçiminde girmesine ve değiştirmesine izin verir. Elektronik tablo programları ayrıca toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemlerin hesaplanmasını otomatikleştiren yerleşik formüller sağlar. Her büyüklükteki işletme, envanteri, çalışma saatlerini ve diğer önemli bilgileri izlemek için bu tür yazılımları kullanır.

Elektronik tablo yazılımı kullanmanın faydaları nelerdir?

Elektronik tablo uygulamalarını kullanmanın birçok faydası vardır. En belirgin yararı, aynı görevleri manuel olarak yapmaya kıyasla çok zaman ve emek tasarrufu sağlayabilmesidir. Elektronik tablo yazılımı, hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirebildiği için hatalardan kaçınmanıza da yardımcı olabilir.

Elektronik tablo yazılımının daha spesifik faydaları şunlardır:

Bir elektronik tablo uygulaması, mali durumunuzu takip etmenin harika bir yoludur

Gelir ve giderlerinizi takip etmek, bütçeler oluşturmak ve zaman içindeki mali ilerlemenizi izlemek için elektronik tablo uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu, hem bireyler hem de işletmeler için değerli bir araç olabilir. Elektronik tablo yazılımı, paradan tasarruf etmenin ve daha iyi finansal kararlar almanın yollarını bulmanıza da yardımcı olabilir.

Etkinlikleri veya projeleri planlamanıza ve düzenlemenize yardımcı olabilir

Bir etkinlik veya proje planlıyorsanız, elektronik tablo uygulamaları gerekli tüm bilgileri düzenlemek için değerli bir araç olabilir. Programları oluşturmak, görevleri ve son tarihleri izlemek ve kaynakları tahsis etmek için kullanabilirsiniz.

Araştırma projeleri için veri depolamak için kullanabilirsiniz.

Araştırma yapıyorsanız, elektronik tablo uygulamaları anket oluşturmanın, sonuçları izlemenin ve bulgularınızı analiz etmenin değerli bir yolu olabilir.

İşletmelerin bütçeleme ve tahmin için kullanmaları için harika bir araçtır

İşletmeler, bütçe oluşturmak ve zaman içindeki mali ilerlemelerini izlemek için elektronik tablo uygulamalarını kullanabilir. Bu bilgiler, kaynakların nereye tahsis edileceği ve işin nasıl büyütüleceği konusunda bilinçli kararlar vermek için kullanılabilir.

Elektronik tablo yazılımıyla grafikler ve çizelgeler de oluşturabilirsiniz.

Verileri görselleştirmeye yardımcı olabilecek grafikler ve çizelgeler oluşturmak için elektronik tablo yazılımını kullanabilirsiniz. Bu, sunumlar veya raporlar için değerli bir araç olabilir.

Elektronik tablo yazılımı, çevrimiçi işbirliği için kullanılabilir

Birçok elektronik tablo uygulamasında, çevrimiçi işbirliğine olanak tanıyan yerleşik özellikler bulunur. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan ekip üyeleriyle bir proje üzerinde çalışıyorsanız bu yardımcı olabilir.

Elektronik tablo yazılımı kullanmanın dezavantajları nelerdir?

Elektronik tablo uygulamalarının bazı dezavantajları şunlardır:

Elektronik tablo yazılımının kullanımı zor olabilir

Bilgisayarları kullanmakta rahat değilseniz, elektronik tablo yazılımını anlamak ve kullanmak zor olabilir. Bu, hatalara ve hayal kırıklığına yol açabilir. Bilgisayarlara aşina olsanız bile, elektronik tablo uygulamalarının tüm özelliklerini kullanmak yine de zor olabilir. Dikkatli olmazsanız, işinizi olumsuz etkileyebilecek hatalar yapabilirsiniz.

Bazen, belirli özellikler için destek eksikliği vardır.

Karmaşık elektronik tablolar oluşturmak için bir elektronik tablo uygulaması kullanmak istiyorsanız, belirli özellikler için destek eksikliği bulabilirsiniz. Bu, istediğiniz sonuçları almanızı zorlaştırabilir. Ayrıca, bazı özellikler tüm elektronik tablo programlarıyla uyumlu olmayabilir. Bu, ihtiyaçlarınız için doğru programı bulmayı zorlaştırabilir.

Bazı elektronik tablo yazılımları pahalı olabilir

En popüler elektronik tablo uygulamalarını kullanmak istiyorsanız, bunların pahalı olduğunu görebilirsiniz. Özellikle yazılımı birden fazla proje için kullanıyorsanız, lisans ücretleri zamanla artabilir. Ek olarak, bazı elektronik tablo uygulamaları, tüm özelliklerini kullanmak için bir abonelik gerektirir. Bu maliyetli olabilir ve yazılıma yalnızca kısa bir süre için ihtiyacınız varsa buna değmeyebilir.

Bazı elektronik tablo yazılımları, diğer iş yazılımlarına kıyasla sınırlı işlevselliğe sahiptir.

Bir elektronik tablo uygulaması güçlü bir araç olsa da sınırlamaları vardır. Örneğin müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) veya kurumsal kaynak planlaması (ERP) için etkin bir şekilde kullanılamaz. Ayrıca, bazı elektronik tablo uygulamaları yalnızca belirli veri türleriyle çalışır. Bu, yazılımı özel ihtiyaçlarınız için kullanmayı zorlaştırabilir.

Bu dezavantajlara rağmen, elektronik tablo uygulamaları, büyük miktarda veriyi yönetmesi gereken işletmeler ve bireyler için popüler bir seçim olmaya devam ediyor. Bir elektronik tablo uygulaması kullanmanın faydaları, birçok kullanıcı için dezavantajlardan daha ağır basmaktadır. Doğru kullanmak, zamandan ve paradan tasarruf etmenize ve daha iyi finansal kararlar almanıza yardımcı olabilir.

İşletmeniz için elektronik tablo yazılımı kullanmayı düşünüyorsanız, 2022'deki en iyi ücretsiz elektronik tablo yazılımlarının listesi burada.

En iyi ücretsiz elektronik tablo yazılım programları nelerdir?

Google E-Tablolar

Google E-Tablolar, kullanıcıların diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken çevrimiçi olarak e-tablolar oluşturmasına ve biçimlendirmesine olanak tanıyan bir e-tablo uygulamasıdır. Google Dokümanlar (bir kelime işlemci uygulaması), Google Slaytlar (bir sunum uygulaması) ve Google Formlar'ı (bir anket aracı) da içeren Google Dokümanlar üretkenlik araçları paketinin bir parçasıdır. Piyasada birçok e-tablo uygulaması olmasına rağmen, Google E-Tablolar, onu her büyüklükteki işletme için iyi bir seçim haline getiren çeşitli özelliklere sahiptir.

Google E-Tablolar Özellikleri

İşte Google E-Tablolar'ın birçok avantajından birkaçı

Gerçek zamanlı işbirliği : Birden çok kullanıcı aynı sayfayı aynı anda düzenleyebilir ve tüm değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. Bu, ekip üyelerinin, dosyaları e-postayla gönderme veya değişiklikleri kaybetme konusunda endişelenmeden projeler üzerinde birlikte çalışmasını kolaylaştırır.

: Birden çok kullanıcı aynı sayfayı aynı anda düzenleyebilir ve tüm değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. Bu, ekip üyelerinin, dosyaları e-postayla gönderme veya değişiklikleri kaybetme konusunda endişelenmeden projeler üzerinde birlikte çalışmasını kolaylaştırır. Sürüm geçmişi : Google E-Tablolar, bir dokümanda yapılan her değişikliğin kaydını tutar, böylece kullanıcılar her zaman geri dönüp gerekirse önceki bir sürümü görüntüleyebilir. Bu, özellikle birden fazla kişi aynı anda bir sayfa üzerinde çalışırken ve kimin hangi değişiklikleri yaptığını görmek istediğinizde kullanışlıdır.

: Google E-Tablolar, bir dokümanda yapılan her değişikliğin kaydını tutar, böylece kullanıcılar her zaman geri dönüp gerekirse önceki bir sürümü görüntüleyebilir. Bu, özellikle birden fazla kişi aynı anda bir sayfa üzerinde çalışırken ve kimin hangi değişiklikleri yaptığını görmek istediğinizde kullanışlıdır. Eklentiler : Google E- Tablolar, işlevselliğini artıran ve kullanıcıların sayfalarıyla daha fazlasını yapmasına olanak tanıyan, büyüyen bir eklenti kitaplığına sahiptir. Eklentiler yalnızca birkaç tıklamayla yüklenebilir ve genellikle ücretsiz veya düşük maliyetlidir.

Microsoft Excel

Microsoft Excel, ilk olarak 1987'de piyasaya sürülen bir elektronik tablo yazılımıdır. Microsoft Office ürün paketinin bir parçasıdır ve Windows, macOS, Android ve iOS için kullanılabilir. Excel, verileri depolamak ve işlemek ve çizelgeler ve grafikler oluşturmak için kullanılır. Birçok özelliği onu işletmeler ve bireysel kullanıcılar için güçlü bir araç haline getirir.

Excel Özellikleri

En popüler özelliklerinden bazıları şunlardır:

Formüller : Formüller, verileriniz üzerinde hesaplamalar yapmanızı sağlar. Bunları, sütunları veya veri satırlarını toplamak, ortalamaları hesaplamak veya bir hücre aralığındaki minimum veya maksimum değerleri bulmak için kullanabilirsiniz.

: Formüller, verileriniz üzerinde hesaplamalar yapmanızı sağlar. Bunları, sütunları veya veri satırlarını toplamak, ortalamaları hesaplamak veya bir hücre aralığındaki minimum veya maksimum değerleri bulmak için kullanabilirsiniz. Pivot tablolar : Pivot tablolar, büyük miktarda veriyi özetlemenize ve analiz etmenize yardımcı olur. Verilerinizdeki kalıpları veya eğilimleri bulmak için özellikle yararlıdırlar.

: Pivot tablolar, büyük miktarda veriyi özetlemenize ve analiz etmenize yardımcı olur. Verilerinizdeki kalıpları veya eğilimleri bulmak için özellikle yararlıdırlar. Makrolar : Makrolar, tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek için oynatılabilen kaydedilmiş talimat gruplarıdır.

: Makrolar, tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek için oynatılabilen kaydedilmiş talimat gruplarıdır. Koşullu biçimlendirme : Koşullu biçimlendirme, hücreleri, hücrenin değerinin belirli bir sayıdan büyük veya küçük olması gibi belirli koşullara göre biçimlendirmenize olanak tanır.

: Koşullu biçimlendirme, hücreleri, hücrenin değerinin belirli bir sayıdan büyük veya küçük olması gibi belirli koşullara göre biçimlendirmenize olanak tanır. Çizelgeler ve grafikler : Excel, verilerinize dayalı olarak çeşitli çizelgeler ve grafikler oluşturabilir. Bu, verilerinizi görselleştirmenin ve aksi halde hemen aşikar olmayabilecek kalıpları veya eğilimleri görmenin harika bir yoludur.

LibreOffice Calc

LibreOffice, biri mükemmel LibreOffice Calc elektronik tablo uygulaması olan çeşitli uygulamalarla birlikte gelen güçlü, ücretsiz ve açık kaynaklı bir ofis paketidir. Piyasada pek çok elektronik tablo uygulaması olmasına rağmen, LibreOffice Calc çok çeşitli özellikleri, kullanım kolaylığı ve esnekliği sayesinde diğerlerinden sıyrılıyor.

LibreOffice Kireç Özellikleri

İşte LibreOffice Calc'in etrafındaki en iyi elektronik tablo yazılımı olmasının nedenlerinden bazıları:

LibreOffice Calc, çok çeşitli dosya biçimleriyle uyumludur : LibreOffice Calc'ın en güzel yanlarından biri, Microsoft Excel'in .xlsx biçimi de dahil olmak üzere çok çeşitli biçimlerde dosyaları açıp kaydedebilmesidir. Bu, LibreOffice Calc dosyalarınızı, herhangi bir uyumluluk sorunu yaşamadan, farklı elektronik tablo yazılımı kullanan iş arkadaşlarınızla veya arkadaşlarınızla kolayca paylaşabileceğiniz anlamına gelir.

: LibreOffice Calc'ın en güzel yanlarından biri, Microsoft Excel'in .xlsx biçimi de dahil olmak üzere çok çeşitli biçimlerde dosyaları açıp kaydedebilmesidir. Bu, LibreOffice Calc dosyalarınızı, herhangi bir uyumluluk sorunu yaşamadan, farklı elektronik tablo yazılımı kullanan iş arkadaşlarınızla veya arkadaşlarınızla kolayca paylaşabileceğiniz anlamına gelir. LibreOffice Calc, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir : Kafa karıştırıcı ve gezinmesi zor olabilen diğer elektronik tablo programlarının aksine, LibreOffice Calc, mümkün olduğunca sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Daha önce hiç hesap tablosu kullanmamış olsanız bile, LibreOffice Calc'ı sorunsuz bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenebileceksiniz.

: Kafa karıştırıcı ve gezinmesi zor olabilen diğer elektronik tablo programlarının aksine, LibreOffice Calc, mümkün olduğunca sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Daha önce hiç hesap tablosu kullanmamış olsanız bile, LibreOffice Calc'ı sorunsuz bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenebileceksiniz. LibreOffice Calc son derece özelleştirilebilir : Programın görünümünü ve verdiği hissi tercihlerinize uyacak şekilde değiştirebilir ve programı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için özellikler ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Örneğin, LibreOffice Calc ile birlikte gelen gelişmiş özelliklerin tümüne ihtiyacınız yoksa, bunları devre dışı bırakabilir ve çalışma alanınızı dağıtma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Öte yandan, bu gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, bunları yalnızca birkaç tıklamayla etkinleştirebilirsiniz. Bu özelleştirme düzeyi, LibreOffice Calc'ı diğer elektronik tablo programlarından ayıran şeylerden biridir.

Apache OpenOffice Calc

Elektronik tablo yazılımı dünyasında, birkaç net öncü vardır. Ancak, bir elektronik tablo yazılımı genellikle gözden kaçar: Apache OpenOffice Calc.

Apache OpenOffice Calc Özellikleri

İşte Apache OpenOffice Calc'ın bazı özellikleri.

Kullanıcı dostudur : Hesap tablosu yazılımında yeni olsanız bile, Calc'ı nasıl kullanacağınızı kolayca anlayabilirsiniz. Tüm özellikler net bir şekilde etiketlenmiştir ve bulunması kolaydır, böylece her şeyin nerede olduğunu anlamaya çalışarak zaman kaybetmeden hemen işinize başlayabilirsiniz.

: Hesap tablosu yazılımında yeni olsanız bile, Calc'ı nasıl kullanacağınızı kolayca anlayabilirsiniz. Tüm özellikler net bir şekilde etiketlenmiştir ve bulunması kolaydır, böylece her şeyin nerede olduğunu anlamaya çalışarak zaman kaybetmeden hemen işinize başlayabilirsiniz. Gelişmiş Özelleştirme Seçenekleri : Apache OpenOffice'in kullanımı kolay olsa da, bu onun özelleştirme seçeneklerinden yoksun olduğu anlamına gelmez. Aksine, Calc, yazılımı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza izin veren çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Örneğin, varsayılan sayı biçimini değiştirebilir, özel hücre stilleri oluşturabilir ve hatta makrolarınızı ekleyebilirsiniz.

: Apache OpenOffice'in kullanımı kolay olsa da, bu onun özelleştirme seçeneklerinden yoksun olduğu anlamına gelmez. Aksine, Calc, yazılımı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza izin veren çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Örneğin, varsayılan sayı biçimini değiştirebilir, özel hücre stilleri oluşturabilir ve hatta makrolarınızı ekleyebilirsiniz. Diğer Yazılımlarla Uyumluluk : Calc, diğer birçok yazılım programıyla uyumludur, bu da onu kişisel ve iş kullanımı için mükemmel bir seçim haline getirir. Örneğin, kolay paylaşım için Calc elektronik tablolarınızı kolayca PDF veya HTML formatına aktarabilirsiniz. Microsoft Excel veya Lotus 1-2-3 gibi diğer elektronik tablo programlarında oluşturulan dosyaları da açabilir ve düzenleyebilirsiniz.

: Calc, diğer birçok yazılım programıyla uyumludur, bu da onu kişisel ve iş kullanımı için mükemmel bir seçim haline getirir. Örneğin, kolay paylaşım için Calc elektronik tablolarınızı kolayca PDF veya HTML formatına aktarabilirsiniz. Microsoft Excel veya Lotus 1-2-3 gibi diğer elektronik tablo programlarında oluşturulan dosyaları da açabilir ve düzenleyebilirsiniz. Geniş İşlev Yelpazesi : Calc, karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmeyi kolaylaştıran çok çeşitli yerleşik işlevlerle birlikte gelir. Örneğin, bir sayı sütununu hızla eklemek için SUM işlevini veya bir hücre aralığının ortalamasını hesaplamak için ORTALAMA işlevini kullanabilirsiniz. Finansal hesaplamalar, istatistiksel analiz ve daha fazlası için özel olarak tasarlanmış işlevler de vardır.

: Calc, karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmeyi kolaylaştıran çok çeşitli yerleşik işlevlerle birlikte gelir. Örneğin, bir sayı sütununu hızla eklemek için SUM işlevini veya bir hücre aralığının ortalamasını hesaplamak için ORTALAMA işlevini kullanabilirsiniz. Finansal hesaplamalar, istatistiksel analiz ve daha fazlası için özel olarak tasarlanmış işlevler de vardır. Ücretsiz ve Açık Kaynak : Belki de Calc ile ilgili en iyi şeylerden biri ücretsiz ve açık kaynak olmasıdır. Bu, herkesin herhangi bir lisans ücreti ödemeden kullanabileceği anlamına gelir. Bu aynı zamanda Calc'ın arkasındaki kodun herkesin uygun gördüğü şekilde incelemesi, değiştirmesi ve dağıtması için mevcut olduğu anlamına gelir.

sayısal

Güçlü, ancak ücretsiz bir elektronik tablo programı arıyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken başka bir seçenek de Gnumeric'tir. Gnumeric, bütçelemeden veri analizine kadar her şey için kullanılabilen çok yönlü bir yazılımdır.

Gnumerik Özellikler

İşte özelliklerinin bir listesi:

Çoklu Dosya Formatları Desteği : Gnumeric, Microsoft Excel (.xls), virgülle ayrılmış değerler (.csv) ve OpenDocument Elektronik Tablosu (.ods) dahil olmak üzere çeşitli formatlardaki dosyaları okuyabilir ve yazabilir. Bu, kullandıkları elektronik tablo yazılımının türünden bağımsız olarak dosyaları başkalarıyla paylaşmayı kolaylaştırır.

: Gnumeric, Microsoft Excel (.xls), virgülle ayrılmış değerler (.csv) ve OpenDocument Elektronik Tablosu (.ods) dahil olmak üzere çeşitli formatlardaki dosyaları okuyabilir ve yazabilir. Bu, kullandıkları elektronik tablo yazılımının türünden bağımsız olarak dosyaları başkalarıyla paylaşmayı kolaylaştırır. Güçlü Veri Analiz Araçları : Gnumeric, verilerinizi analiz etmeyi kolaylaştıran birçok yerleşik özelliğe sahiptir. Örneğin, verilerinizi birden çok ölçüte göre sıralamak için "SIRALA" işlevini, pivot tablolar oluşturmak için "ÖZET" işlevini ve verilerinizi belirli ölçütlere göre filtrelemek için "FİLTRE" işlevini kullanabilirsiniz.

: Gnumeric, verilerinizi analiz etmeyi kolaylaştıran birçok yerleşik özelliğe sahiptir. Örneğin, verilerinizi birden çok ölçüte göre sıralamak için "SIRALA" işlevini, pivot tablolar oluşturmak için "ÖZET" işlevini ve verilerinizi belirli ölçütlere göre filtrelemek için "FİLTRE" işlevini kullanabilirsiniz. Özelleştirilebilir Arayüz : Gnumeric, arayüzü ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenizi sağlar. Araç çubuğunun düzenini değiştirebilir, düğmeler ekleyebilir veya kaldırabilir ve hatta özel makrolar ekleyebilirsiniz. Bu, yazılımı özel iş akışınıza göre uyarlamayı kolaylaştırır.

: Gnumeric, arayüzü ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenizi sağlar. Araç çubuğunun düzenini değiştirebilir, düğmeler ekleyebilir veya kaldırabilir ve hatta özel makrolar ekleyebilirsiniz. Bu, yazılımı özel iş akışınıza göre uyarlamayı kolaylaştırır. Komut Dosyası Desteği : Gnumeric, Python ve Perl dahil olmak üzere çeşitli komut dosyası dillerini destekler. Bu, görevleri otomatikleştirmenize ve yazılımın işlevselliğini genişletmenize olanak tanır.

: Gnumeric, Python ve Perl dahil olmak üzere çeşitli komut dosyası dillerini destekler. Bu, görevleri otomatikleştirmenize ve yazılımın işlevselliğini genişletmenize olanak tanır. Özgür ve Açık Kaynak : Gnumeric, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) altında yayınlanmıştır, yani indirmesi ve kullanması ücretsizdir. Ayrıca, projeye katkıda bulunmak isteyen herkes için kaynak kodu mevcuttur.

WPS Ofis Elektronik Tabloları

Microsoft Excel'e bir alternatif arıyorsanız, WPS Office Elektronik Tabloları tam ihtiyacınız olan şey olabilir. Bu elektronik tablo yazılımı, 60'tan fazla türde grafik ve veri kaynağı desteğinin yanı sıra elektronik tablolarınızda başkalarıyla çalışmayı kolaylaştıran ortak çalışma özellikleri de dahil olmak üzere Excel'e benzer birçok özellik sunar.

WPS Office Elektronik Tabloları Özellikleri

WPS Office Elektronik Tablolarının bazı temel özelliklerine daha yakından bakalım:

Veri Kaynakları ve Grafikler : WPS Office Elektronik Tablolarının öne çıkan özelliklerinden biri, MySQL, SQL Server ve Oracle gibi popüler veritabanları dahil olmak üzere çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanabilmesidir. Bu, daha kolay çalışabilmeniz için verileri e-tablolarınıza aktarmayı kolaylaştırır.

: WPS Office Elektronik Tablolarının öne çıkan özelliklerinden biri, MySQL, SQL Server ve Oracle gibi popüler veritabanları dahil olmak üzere çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanabilmesidir. Bu, daha kolay çalışabilmeniz için verileri e-tablolarınıza aktarmayı kolaylaştırır. İşbirliğine Dayalı Özellikler : WPS Office E-Tabloları ile ilgili bir başka harika şey de, e-tablolarınızda başkalarıyla çalışmayı kolaylaştıran birkaç ortak çalışma özelliği içermesidir. Örneğin, elektronik tablolarınızı e-posta yoluyla veya yazılımın yerleşik sohbet işlevi aracılığıyla gerçek zamanlı olarak başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Ayrıca, başkalarına e-tablonuzu düzenleme erişimi verebilir veya erişimlerini yalnızca görüntüleyebilmeleri için kısıtlayabilirsiniz.

elma numaraları

Apple Numbers, iWork üretkenlik paketinin parçası olan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Microsoft Excel kadar iyi bilinmese de, özellikler ve işlevsellik konusunda kullanıcılara sunacağı çok şey var.

Elma Numaraları Özellikleri

Apple Numbers ile yapabileceğiniz bazı şeylere bir göz atalım.

Apple Numbers'ın kullanımı kolaydır : Daha önce hiç hesap tablosu kullanmamış olsanız bile, Apple Numbers ile kısa sürede profesyonel görünümlü hesap tabloları oluşturabileceksiniz. Arayüz sezgiseldir ve gezinmesi kolaydır, bu nedenle kısa sürede hazır ve çalışır durumda olacaksınız.

: Daha önce hiç hesap tablosu kullanmamış olsanız bile, Apple Numbers ile kısa sürede profesyonel görünümlü hesap tabloları oluşturabileceksiniz. Arayüz sezgiseldir ve gezinmesi kolaydır, bu nedenle kısa sürede hazır ve çalışır durumda olacaksınız. Apple Numbers özelliklerle doludur : Apple Numbers ile güzel tablolar ve grafikler oluşturmaktan gelişmiş finansal hesaplamalara kadar her şeyi yapabilirsiniz. Daha da fazla güce ihtiyacınız varsa, sıkıcı görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz yüzlerce yerleşik formül vardır.

: Apple Numbers ile güzel tablolar ve grafikler oluşturmaktan gelişmiş finansal hesaplamalara kadar her şeyi yapabilirsiniz. Daha da fazla güce ihtiyacınız varsa, sıkıcı görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz yüzlerce yerleşik formül vardır. Apple Numbers işbirliğini destekler : iCloud ile hesap tablolarınızı diğer kullanıcılarla kolayca paylaşabilir ve bunlar üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilirsiniz. Herkesin düşünce sürecinizi görebilmesi için belirli hücrelere yorumlar ve notlar da ekleyebilirsiniz.

: iCloud ile hesap tablolarınızı diğer kullanıcılarla kolayca paylaşabilir ve bunlar üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilirsiniz. Herkesin düşünce sürecinizi görebilmesi için belirli hücrelere yorumlar ve notlar da ekleyebilirsiniz. Apple Numbers, Microsoft Excel ile uyumludur : Hesap tablolarınızı Mac'i olmayan kullanıcılarla paylaşmanız gerekiyorsa sorun değil! Apple Numbers, hesap tablolarınızı Excel biçiminde dışa aktarabilir, böylece herkes herhangi bir sorun yaşamadan açabilir.

: Hesap tablolarınızı Mac'i olmayan kullanıcılarla paylaşmanız gerekiyorsa sorun değil! Apple Numbers, hesap tablolarınızı Excel biçiminde dışa aktarabilir, böylece herkes herhangi bir sorun yaşamadan açabilir. Apple Numbers tüm aygıtlarınızda kullanılabilir : iCloud ile hesap tablolarınız tüm aygıtlarınız arasında otomatik olarak eşzamanlanır, böylece nerede olursanız olun kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. E-tablolarınıza çevrimdışı erişmeniz gerekiyorsa, bir iOS uygulaması tam da bunu yapmanızı sağlar.

İş için Hangi Ücretsiz Elektronik Tablo Yazılımını Seçmelisiniz?

İş için elektronik tablo yazılımı seçerken birkaç şeyi göz önünde bulundurmak isteyeceksiniz. İlk olarak, hangi özelliklere ihtiyacınız var? Karmaşık formüllere ve veri görselleştirmelerine mi ihtiyacınız var? Yoksa temel bir sayfa yeterli olacak mı? İkincisi, kullanımı ne kadar kolay? Basit bir grafiğin nasıl oluşturulacağını bulmak için saatler harcamak istemezsiniz. Son olarak, kullandığınız diğer yazılımlarla uyumlu mu? Seçtiğiniz elektronik tablo yazılımının Excel gibi diğer programlarda oluşturulan dosyaları açıp düzenleyebildiğinden emin olmak isteyeceksiniz.

2022'de En İyi Ücretsiz Elektronik Tablo Yazılımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

En iyi ücretsiz elektronik tablo yazılımı nedir?

Birçok ücretsiz elektronik tablo yazılımı seçeneği mevcuttur ve sizin için en iyisi özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Çevrimiçi LibreOffice Calc veya Apache OpenOffice Calc. basit veri girişi ve hesaplamalar için temel bir elektronik tabloya ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız olan tek şey bu olabilir. Pivot tablolar veya makrolar gibi daha gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, Microsoft Excel'i düşünmek isteyebilirsiniz.

Microsoft Excel gibi ücretsiz bir program var mı?

Microsoft Excel'e benzer özellikler sunan birçok program olmasına rağmen, aynı özelliklerin tamamını sunan tam olarak ücretsiz bir program yoktur. Ancak, Gnumeric ve OpenOffice Calc gibi birçok ücretsiz alternatif yaklaşıyor.

Ücretsiz elektronik tablo yazılımı var mı?

Apache OpenOffice Calc, Google Sheets, LibreOffice Calc ve Gnumeric gibi çeşitli ücretsiz elektronik tablo yazılımı seçenekleri mevcuttur. Bu programlar çok çeşitli özellikler sunar ve en popüler dosya formatlarıyla uyumludur.

Elektronik tablo yapmak için kullanılacak en iyi program nedir?

Elektronik tablo oluşturmak için kullanılabilecek birçok program vardır. En popüler olanlardan bazıları Microsoft Excel, Google E-Tablolar ve Apple Numbers'dır. Her programın kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır, bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek önemlidir.

Birçok özelliğe sahip karmaşık elektronik tablolar oluşturmanız gerekiyorsa, Microsoft Excel iyi bir seçenektir. Verileri işlemek için kullanabileceğiniz birçok formül ve işleve sahiptir. Ancak, arayüzüne aşina değilseniz Excel'in kullanımı zor olabilir.

Bir e-tablo üzerinde diğer kişilerle ortak çalışmanız gerekiyorsa, Google E-Tablolar iyi bir seçimdir. Belgeleri paylaşmak ve düzenlemek kolaydır ve bunlara her yerden erişebilirsiniz. Ancak, Google E-Tablolar, Excel kadar çok özelliğe sahip değildir.

Apple Numbers, 2022'de iyi bir ücretsiz hesap tablosu yazılımı seçeneğidir. Excel'in birçok özelliğine sahiptir ancak kullanımı daha kolaydır ve Mac App Store'da ücretsiz olarak mevcuttur. Numbers, Excel dosyalarını açıp düzenleyebilir, bu nedenle PC ve Mac kullanıcılarıyla çalışmanız gerekiyorsa bu iyi bir seçimdir.

Son düşünceler

2022'de en iyi ücretsiz elektronik tablo yazılımını seçmek zor olabilir - pek çok harika (ve ücretsiz!) seçenek mevcuttur. Ancak ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak ve seçeneklerinizi değerlendirerek ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulabileceksiniz. Bu nedenle, karar vermeden önce hangi özelliklere ihtiyacınız olduğunu ve programın ne kadar kolay kullanılacağını düşünmek için biraz zaman ayırın.