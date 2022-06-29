"Bilgisayar başına kullanılabilen programcı sayısı o kadar hızlı azalıyor ki, gelecekte çoğu bilgisayarın en azından kısmen programcılar olmadan çalıştırılması gerekecek." Bunlar, James Martin'in Bugün Programcı Olmadan Uygulama Geliştirme kitabından sözleridir ve biz tam da o gelecekteyiz.

Herkes düşük kodlu ve kodsuz terimlerine atıfta bulunur. Bir Gartner araştırmasına göre, 2024 yılına kadar teknoloji çözümlerinin ve ürünlerinin yüzde 80'i BT dışı profesyoneller tarafından oluşturulacak. Optimizasyon ve otomasyonun tanıtılması, geliştirme süreçlerini basitleştirir. Kodsuz hizmetlerde, herhangi bir kullanıcı kod yazmadan proje oluşturabilir. Kodsuz olanı, faydalarını ve potansiyelini anlamaya çalışalım ve gelecek vaat eden kodsuz bir projeye ayrıntılı bir göz atalım.

Kodsuz hakkında daha fazla bilgi edinin

Kodsuz bir platform, çoğu zaman üzerine herhangi bir kod yazmadan yazılım oluşturabileceğiniz bir sürükle ve bırak oluşturucu biçimindeki sezgisel bir araçtır. Kodsuz platformların ortaya çıkmasının ön koşulu, fikirleri uygulamanın imkansızlığıydı. Bir fikir var ama gerçekleştirme imkanı yok, kaynak yok ve onu yapabilecek yeterli insan yok. Nitelikli bir uzman bulmak zor. Deneyimsiz programcılar tüm projeyi alt üst edebilirler: kod incelemeleri yapmazlar ve programlamanın kalitesini ve stilini kontrol etmezler. Hepsi, burada ve şimdi düzeltilmesi her zaman mümkün olmayan hatalara yol açar.

Büyük bütçeler ve bir geliştirici ekibi, UX tasarımcıları, analistler, ekip liderleri ve sistem mimarları tüm şirketler için mevcut değildir. Evet, herkesin bir sorumluluk alanı olması harika. Ancak talebiniz için 20 kişilik bir ekibe ihtiyacınız olmayabilir. Adayların deneyimsizliğinden sonraki en yaygın sorun ise projeleri karmaşık hale getirme yetenekleridir. Geliştiriciler, net son tarihler belirlemeyi zor buluyor. Üzerinde anlaşmaya varılan bir aylık çalışma üçe dönüşüyor, kusurlar ortaya çıkıyor ve sonunda "işe yaramayacak; yeniden yapmalıyız" ifadesini duyuyorsunuz.

Kodsuz araçlar bu sıkıntıları kapatır, hızlı çözümler sunar ve her PC kullanıcısının böyle bir platformdan faydalanmasını sağlar.

Kullanıcılar öncelikle aşağıdakiler tarafından kazanılır:

Maliyet tasarrufu - çoğu araç için aylık abonelik, programlama ekibi maaşından birkaç kat daha ucuzdur;

Zaman kazandıran ve hızlı sonuçlar - ürünün ilk versiyonu birkaç hafta içinde hazır olacak;

Daha az rutin - araçlar, tek tip görevlerin yerine getirilmesini üstlenir ve yükü kaldırır, geliştiriciler;

Hataların en aza indirilmesi - platform kendi kendine kod üretir; tüm süreçler otomatiktir, bu da hata sayısını azaltır.

Açık avantajlar, bu tür araçlara olan talebi artırarak piyasada yeni çözümlerin ortaya çıkmasına neden olur. Uygulama alanı da büyüyor - web siteleri ve uygulamalar (Adalo ve Glide), entegrasyonlar (Zapier ve Integromat) ve veritabanı yönetimi (Airtable) ve çevrimiçi mağazalar (Ecwid) ve oyunlar ve çok daha fazlasını oluşturmak için hizmetler mevcuttur.

Kimler kodsuz kullanır ve nasıl?

No-code'un onlarca kullanımı vardır. Araçlar, yeni ürünlerin ve MVP'lerin hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi için kullanılır. Web veya mobil uygulamaları başlatmak, satış hipotezlerini, performansı ve izleyici yanıtını minimum maliyetle hızlı bir şekilde test etmek için kod kullanılmaz. Kuruluşlar genellikle şirket çalışanları için dahili çalışma araçları, kendi CRM'lerini, kontrol listelerini ve yönetici panellerini oluşturur. BT girişimleri, ürün testini düşük bir maliyetle başlatmak için kodsuz araçları aktif olarak uygulayan ilk şirketler arasındadır.

Şirketler daha çok ekipler için dahili araçlar oluşturur. Çarpıcı bir örnek, Microsoft'un büyük pazara zaten girmiş olan Power Apps oluşturucusudur. Pazarlamacılar, küçük projeleri uygulamak ve verilerden analitik ve geri bildirim toplamak için kodsuz kullanır. Tasarımcılar, örneğin düzeni Figma ve Sketch'ten aktarabileceğiniz Webflow'u kullanarak hızla geliştiricilere dönüşür. Ve elbette geliştiriciler. Sonuçta, bu tür platformlar oluşturmak, onları tamamen değiştirmeyi amaçlamıyor. Ana hedef, tüm süreçleri basitleştirmek ve insan faktöründen kaynaklanan hataları azaltmaktır. Aksine, hiçbir kod yeni beceriler geliştirmek ve kazanmak için başka bir endüstri olarak kabul edilemez. Bu tür platformlar bir fikri ürüne dönüştürmek, ortaklara, ekibe ve potansiyel kullanıcıya sunmak ve test etmek için yeterlidir.

Tüm platformlar evrensel değildir ve çeşitli sorunları kapatmak için farklı çözümler aramanız gerekecektir. Ama her yerde olduğu gibi bunun da bir istisnası var. Ve burada, AppMaster.io geliştirme projesini tanıtmak istiyoruz.

AppMaster.io nedir ve diğer araçlardan farkı nedir?

AppMaster.io platformu, karmaşık ürünler oluşturmayı ve onları benzerlerinden ayırmayı amaçlayan kapsamlı bir kodsuz araçtır. AppMaster.io, bir sürükle ve bırak arayüzü üzerine kuruludur ancak bir iş süreci düzenleyicisi aracılığıyla özelleştirmeye izin verir. Platform, hazır şablonlara dayalı değildir ve kullanıcıları sağlanan işlevlerle sınırlamaz. Görsel bloklar aracılığıyla herhangi bir fikir kolayca oluşturulabilir.

AppMaster.io, herhangi bir projeyi oluşturan üç ana bölümle çalışır:

Arka uç (veya sunucu tarafı uygulamaları)

internet uygulamaları

Mobil uygulamalar

Platform nasıl yardımcı olabilir ve nasıl farklıdır?

AppMaster.io'nun ana özelliği: Platform, geliştirici yerine kaynak kodunu saniyede 22.000 satırda üreterek, kullanıcının uygulamayı kaynak kodu ve belgelerle birlikte almasına olanak tanır. Bir programcının yapabileceği pek bir şey değil. Diğer bir artı, uygulama arayüzünü görme ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak takip etme yeteneğidir. Hatta uygulamanın görsel kısmıyla başlayabilir ve daha sonra öğelerin mantığını ve bağlantılarını düşünebilirsiniz. AppMaster.io, modüller aracılığıyla çeşitli servislerle entegre olmanızı sağlar. Platform, kimlik doğrulamadan görüntülemeye ve kriptografiye kadar 40'tan fazla modüle sahiptir ve bu liste giderek büyümektedir.

AppMaster.io tarafından yazılan uygulamalar iyi performans gösterir. Tek bir arka uç üzerine inşa edilirler. Örneğin, tek bir arka ucun geliştirildiği bir ürün teslim uygulaması oluşturursunuz. Biri müşteri, diğeri satıcı için olmak üzere iki uygulama, tek bir arka uçla çalışacaktır. Her zaman platforma bağlı olmayacaksınız. Platformla bağlantıyı kesmeye karar verdiğinizde, kaynak kodunu alabilir ve proje üzerinde kendiniz çalışmaya devam edebilirsiniz.

AppMaster.io, hataları on kat azaltır. Herhangi bir küçük değişiklikle - yeni bir işlev veya öğe ekleme veya bağlantıların değiştirilmesi - uygulama kodu tamamen oluşturulacak ve güncellenecektir. Bu, platformu, kodun belirli bir bölümünde değişiklik yapan, bir şeyi kırma riskini alan ve zaman içinde çok fazla teknik borca yol açan bir geliştiricinin yaklaşımından farklı kılar.

AppMaster.io ile çalışmak kolay mı?

İş süreci altı ana adım üzerine inşa edilmiştir:

Görsel araçları kullanarak bir veri yapısı oluşturma.

Yaygın iş vakaları için modüllerin dahil edilmesi.

İş süreci düzenleyicisini kullanarak iş mantığı ekleme.

Web uygulamasında otomatik olarak oluşturulan bir yönetici paneli kurma.

Mobil uygulama tasarımı.

Yayıncılık.

Her adım için kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir çalışma alanı sağlanır. Veri modeli tasarımcısında veritabanları tasarlanır ve aralarındaki bağlantılar yapılandırılır. Ayrıca iş süreçleri için ayrı bir editör bulunmaktadır. Burada, uygulamanızın mantığını tek bir kod satırı değil, yalnızca görsel bloklar kullanarak oluşturursunuz.

Uç noktalar bölümünde, kullanıcı, REST API'sini kullanarak uygulamanın istemci ve sunucu tarafları arasındaki etkileşimi özelleştirebilir. Uygulama Tasarımcısında uygulamalar (mobil ve web) oluşturulur - arayüzleri tasarlanır. AppMaster.io iş kullanıcıları için tasarlanmış olsa da, muadillerine göre çalışmak daha karmaşıktır. Söylediğimiz gibi platform, kapsamlı iş mantığı ile daha karmaşık çözümler için tasarlanmıştır. Teknik bir altyapı ile bir program hiyerarşisi oluşturmak daha kolay olacaktır.

Elbette, deneme yanılma yoluyla, belgeleri inceleyerek veya desteği kullanarak aracı anlayabilirsiniz. Hizmet, gelecekteki projenize yardımcı olmak için AppMaster ekip uzmanlarından biriyle işbirliği hizmeti sunar.

Ne yaratabilirsiniz?

AppMaster.io, karmaşık çözümler oluşturmaya odaklanır: sunucu tarafı parçası olan uygulamalar, çok işlevli arayüz, kapsamlı iş mantığı, donanıma erişim, diğer uygulamalarla entegrasyon, bulut ve kurumsal sunucularda barındırılma yeteneği ve diğer özel özellikler. Platform, oluşturulan arka uçtan gerçek zamanlı olarak ekranlar ve mantık alan yerel mobil uygulamalar geliştirir. Bu, önceden yayınlanmış bir uygulamanın tasarımını ve çalışmasını ek sürüm olmadan değiştirmenize olanak tanır. Arka ucu yeniden yayınlamak yeterlidir ve son kullanıcı güncellenen uygulamayı hemen alır.

Bu kodsuz araç ile müşteri destek programları, satış ve izleme yazılımları ve dahili veri tabanları gibi dahili ihtiyaçlar için yazılımlar oluşturmak mümkündür. Otomatik veri toplama ve sıralama için popüler görev izleyicileri, CRM sistemleri, ERP uygulamaları ve programlar oluşturun. AppMaster.io, müşteri odaklı çözümler oluşturmak için de uygundur ancak ek hizmetlerin kullanılmasını gerektirebilir.

Kurumsal müşteriler için uygulamalar oluşturduğunuzu varsayalım. Bu durumda, AppMaster.io en iyi seçiminizdir: Go'da (Golang) oluşturulan arka uç , Windows, Linux ve macOS altında derleme yeteneği ile sunucu uygulamalarının mükemmel performansı, yerleşik Kubernetes ve Docker Swarm gibi kümeler için destek sağlık monitörü, Zap kaydedici ve PostgreSQL DBMS ile çalışın. Örneğin, küçük bir açılış sayfası veya ağır bir yük üzerinde karmaşık mantık ve hesaplama içermeyen bir program oluşturma göreviniz varsa, basitleştirilmiş ve dar odaklı analoglara dönmek daha iyidir.

No-code'un geleceği nedir?

No-code şu anda aktif bir geliştirme aşamasındadır, yani henüz tam potansiyeline ulaşmamıştır. Bu nedenle kullanıcılar, yalnızca klasik anlamda geliştirmenin telafi edebileceği sınırlamalara hazır olmalıdır. Hiçbir kod her ihtiyaca uygun değildir. Çalışmadan önce görevinizi anlamak ve aracın olanaklarını incelemek çok önemlidir. Müşteri haritaları üzerinde çalışmak, hipotezleri test etmek ve işi otomatikleştirmek için kodsuz kullanın. Ve kurumsal pazara kodsuz getirmek için, yazarlarına göre AppMaster.io'nun ne olduğu, derlenebilir kodlu ve kurumsal düzeyde DBMS'lere sahip platformlara bakın. Akış, geliştiriciler için bir tehdit mi yoksa daha iyi ürünler yaratmak için cephaneliklerinde ek bir araç mı? Yaklaşımınıza bağlı. Ama unutmayın, kodsuz platformların da birileri tarafından yapılması gerekiyor.