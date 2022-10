Quand les gens disent que chaque organisation est une entreprise de logiciels, ils ne plaisantent pas. L'importance du développement d'applications d'entreprise peut être jugée par le fait que chaque entreprise, qu'elle soit grande ou petite, est censée avoir une application à l'ère numérique.

Afin d'atteindre leurs objectifs commerciaux et d'assurer une satisfaction client maximale, les entreprises doivent se concentrer sur le développement d'applications d'entreprise. L'approche de développement traditionnelle nécessite beaucoup de ressources et de temps pour développer une application d'entreprise.

Néanmoins, des outils sans code sont disponibles pour aider les particuliers ainsi que les entreprises à répondre à leurs besoins grâce au développement d'applications rapides et faciles sans aucun codage . De nombreuses organisations ne réalisent toujours pas pleinement l'importance et le potentiel des outils sans code. Par conséquent, cet article vise à discuter en profondeur de la manière dont vous pouvez créer des logiciels d'entreprise à l'aide de certaines des meilleures plates-formes sans code.

Comprendre les plates-formes low-code et no-code

Toutes les plates-formes low-code et no-code permettent aux développeurs de gagner du temps en rationalisant le processus de développement. Les développeurs professionnels, ainsi que les personnes n'ayant aucune connaissance technique du développement, peuvent utiliser un logiciel sans code.

Il existe des différences importantes entre les plates-formes low-code et no-code que vous devez connaître pour sélectionner la meilleure approche de développement.

Les plates-formes low-code nécessitent un codage limité, mais cela reste beaucoup plus facile et plus rapide que le développement traditionnel.

Les plates-formes sans code sont conçues pour permettre à quiconque de développer une application d'entreprise sans aucune compétence ou expérience en matière de codage. Ils sont dotés de puissantes fonctionnalités de glisser-déposer pour assembler facilement les applications.

Étant donné que la cybersécurité est un élément majeur de toutes les entreprises et de tous les systèmes informatiques, les plates-formes low-code et no-code accordent une attention particulière à la création d'applications sûres et sécurisées. L'objectif ultime de ces plates-formes de code est d'assurer un développement rapide des applications , ainsi qu'une efficacité et une sécurité maximales.

Pourquoi le low-code et le no-code sont l'avenir des applications d'entreprise ?

Étant donné que les approches de développement traditionnelles ont longtemps dominé le secteur du développement d'applications, beaucoup de gens ne réalisent pas le potentiel énorme des outils low-code et no-code.

Ces plates-formes de code jouent un rôle essentiel dans le renforcement de l'autonomie et de la productivité des équipes commerciales non liées au développement au sein des petites entreprises ainsi que des entreprises multinationales. Les propriétaires de petites entreprises peuvent désormais se permettre de créer eux-mêmes une application sans compter sur des développeurs d'applications coûteux.

De même, vous pouvez transformer votre entreprise en une entreprise à grande échelle à l'aide d'une application d'entreprise développée via la plate-forme low-code ou no-code. L' essor massif des outils low-code et no-code peut également être jugé par le fait que la valeur mondiale moyenne prévue du marché low-code/no-code est d'environ 84,8 milliards de dollars d'ici 2027.

Importance des « développeurs citoyens »

Les plateformes low-code et no-code ont également popularisé le concept de développeurs citoyens. Un développeur citoyen est une personne qui peut créer des applications à consommer par elle-même ou par d'autres. En termes plus simples, un développeur citoyen n'est pas un poste ou un rôle spécifique dans une entreprise. Au lieu de cela, cela signifie avoir la capacité et les outils nécessaires pour créer différents types d'applications, y compris des applications d'entreprise. Avec le temps, les plateformes sans code deviennent encore plus efficaces et conviviales avec différentes fonctionnalités de glisser-déposer.

Cela signifie que des personnes sans aucune connaissance technique peuvent utiliser ces créateurs d'applications visuelles et devenir des développeurs citoyens. Un nombre croissant de développeurs citoyens finira par alléger le fardeau massif des équipes informatiques et commerciales.

Dans le même temps, les développeurs professionnels peuvent également utiliser des plates-formes low-code et no-code pour rationaliser leurs méthodes de développement et développer les fonctions existantes pour créer une application d'entreprise sophistiquée.

Que sont les applications d'entreprise ?

Maintenant que vous connaissez les bases des outils low-code et no-code, discutons de ce que sont exactement les applications d'entreprise. Les grandes organisations utilisent des applications d'entreprise ou des applications logicielles d'entreprise pour automatiser les flux de travail tels que le marketing, la chaîne d'approvisionnement et l'informatique décisionnelle. Une application d'entreprise bien conçue traite généralement toutes sortes de processus métier.

Le but de ces applications est de moderniser l'organisation et de garder les utilisateurs professionnels heureux et satisfaits grâce à des processus commerciaux fiables exécutés par l'application d'entreprise. Les applications d'entreprise se combinent généralement avec un autre système pour créer un système d'entreprise sophistiqué complet.

Caractéristiques d'une application d'entreprise

Lorsqu'il s'agit de créer une application d'entreprise, il n'y a pas de règles strictes. En règle générale, une application destinée à servir des centaines ou des milliers d'utilisateurs professionnels d'une grande entreprise est considérée comme une application d'entreprise.

Ces applications traitent généralement de l'automatisation des flux de travail pour rationaliser les processus métier complexes et améliorer la productivité. De plus, les applications d'entreprise ont intégré des bases de données cloud pour traiter avec les différents départements des grandes entreprises. Étant donné que les grandes entreprises sont axées sur la croissance et l'innovation constantes, les applications d'entreprise disposent d'une infrastructure mondiale évolutive pour répondre aux exigences changeantes.

Deux grands types d'applications

Chaque fois qu'une entreprise achète un logiciel ou développe une application d'entreprise, une décision importante à prendre est de savoir si elle doit opter pour une application standard ou créer des applications personnalisées. Distinguons ces deux grands types d'applications.

Applications prêtes à l'emploi

Comme leur nom l'indique, les applications prêtes à l'emploi sont déjà conçues avec des fonctionnalités prédéterminées. Ces applications sont destinées à servir une large base d'utilisateurs. Les systèmes hérités sont également un type de logiciel prêt à l'emploi.

Les fonctionnalités de ces applications peuvent également varier considérablement car le logiciel d'origine peut avoir de nombreuses fonctions, mais une organisation peut utiliser les fonctionnalités limitées. Un avantage important de l'utilisation d'applications prêtes à l'emploi est qu'elles sont rentables et faciles à mettre en œuvre.

Cependant, les inconvénients de la mise en œuvre d'une solution prête à l'emploi dans une organisation peuvent être drastiques. Ces systèmes sont généralement livrés avec de grandes limitations liées aux mises à jour et à la modification des conditions commerciales. Cela peut gravement perturber le flux de travail des utilisateurs professionnels et avoir un impact important sur la productivité de l'organisation.

Demandes personnalisées

Les applications personnalisées sont une alternative populaire et fiable aux applications standard et aux systèmes hérités. De nombreuses organisations choisissent de créer des applications personnalisées pour assurer une efficacité et une productivité maximales en remplissant les fonctions spécialisées d'une entreprise. De plus, il est désormais possible de créer même les applications personnalisées les plus sophistiquées et d'atteindre une sécurité et une efficacité de niveau entreprise à l'aide d'outils de développement d'applications low-code.

L'adoption par les utilisateurs professionnels a également tendance à être plus facile et plus rapide avec les applications d'entreprise personnalisées. En règle générale, les applications d'entreprise personnalisées sont conçues en fonction des systèmes d'entreprise et du flux de travail existants d'une organisation. Les plates-formes de glisser-déposer facilitent la modification de l'interface et s'adaptent aux besoins spécifiques d'une entreprise.

Les plates-formes low-code et no-code perturbent certainement les procédures de développement d'applications d'entreprise de différentes manières. Ces plates-formes de code sont apparues comme des alternatives puissantes et fiables aux approches de développement d'applications traditionnelles qui sont coûteuses et chronophages.

Selon une étude de Gartner , d'ici 2024, environ 65% des activités de développement seront couvertes par des plateformes de développement d'applications low-code. De même, les grandes entreprises devraient utiliser au moins quatre outils low-code et no-code d'ici 2025 pour développer des applications d'entreprise et répondre à leurs besoins informatiques.

L'une des principales raisons pour lesquelles les plates-formes à faible code et sans code perturbent l'industrie du développement traditionnel est qu'elles se concentrent sur la démocratisation du développement de logiciels en permettant aux développeurs citoyens de créer des applications sans apprendre à écrire du code. Par conséquent, toute personne intéressée à devenir développeur d'applications peut le faire à l'aide de plates-formes low-code et no-code.

Exemples d'applications d'entreprise SaaS

Il existe une longue liste d'applications d'entreprise SaaS qui fonctionnent dans le monde entier. Des études montrent que d'ici la fin de 2022, l'industrie SaaS atteindra 151 milliards de dollars. Les produits SaaS constituent une partie importante des applications d'entreprise et continueront à dominer le marché pendant longtemps.

Voici quelques-uns des exemples les plus populaires d'applications d'entreprise SaaS que vous êtes susceptible de rencontrer :

Zoom - une application de visioconférence qui a considérablement gagné en popularité pendant la pandémie mondiale.

- une application de visioconférence qui a considérablement gagné en popularité pendant la pandémie mondiale. Zendesk – un logiciel de service client utilisé par de nombreuses organisations dans le monde.

– un logiciel de service client utilisé par de nombreuses organisations dans le monde. HubSpot – plateformes de marketing par e-mail.

– plateformes de marketing par e-mail. Zoho, Salesforce et Oracle CRM – systèmes de gestion de la relation client.

CRM – systèmes de gestion de la relation client. Microsoft Dynamics AX – logiciel de planification des ressources d'entreprise.

Les plateformes sans code équipent les entreprises pour répondre à la demande

La gestion de différentes procédures de développement informatique, telles que le développement d'applications, le développement d'applications Web et le déploiement, peut être écrasante, même pour les grandes entreprises. Embaucher une grande équipe de développeurs, de concepteurs et de testeurs peut être difficile et coûteux.

Néanmoins, utiliser des plateformes low-code/no-code n'implique pas de passer par des procédures de développement longues et coûteuses. Par conséquent, vous pouvez compter sur ces plates-formes de code sans surcharger votre service informatique. La bonne chose est que vous pouvez également obtenir une sécurité et une efficacité optimales de niveau entreprise avec des plates-formes sans code.

En fin de compte, les outils sans code accélèrent les procédures de développement et permettent aux entreprises de répondre rapidement et efficacement à la demande des utilisateurs professionnels. La capacité des développeurs citoyens à utiliser les fonctionnalités de glisser-déposer pour créer des applications est très utile pour débloquer des performances et une vitesse accrues. L'automatisation du flux de travail grâce à des outils d'édition visuelle conviviaux de plates-formes sans code est une excellente occasion pour les entreprises d'étendre leur portée et de rationaliser les processus commerciaux.

Quels types d'applications pourraient être créées sans code ?

En ce qui concerne le développement d'applications sans code, il n'y a pas de limitations importantes auxquelles vous devez faire face. Vous pouvez vous attendre à intégrer toutes les fonctionnalités souhaitées via des plates-formes sans code, tout comme les approches de développement traditionnelles.

De nombreuses personnes supposent que les applications d'entreprise se limitent aux systèmes de gestion et aux systèmes de planification des ressources d'entreprise. Cependant, ces systèmes ne représentent qu'une petite partie des nombreuses applications d'entreprise que vous pouvez créer avec une plate-forme sans code.

Les utilisateurs professionnels s'appuient généralement sur de nombreuses applications différentes pour atteindre leurs objectifs commerciaux, tels que le marketing, la publicité, le support client, la planification des médias sociaux , le suivi du contenu, ainsi que l'analyse et la planification financières.

Quelle que soit l'exigence, vous pouvez vous attendre à ce qu'une plate-forme efficace sans code réponde à vos besoins grâce à ses nombreuses fonctionnalités de glisser-déposer. Choisir un outil puissant pour créer des applications est important pour obtenir les meilleurs résultats.

Rôle sans code dans le développement d'applications d'entreprise

Avoir un système de gestion d'entreprise efficace est essentiel pour le succès d'une entreprise. Si les entreprises continuent d'investir dans les approches de développement traditionnelles, elles devront continuer à y consacrer beaucoup de temps et d'argent.

Néanmoins, l'utilisation de méthodes de développement sans code est un moyen intelligent de créer des applications sans aucune compétence en matière de codage. Les logiciels sans code évoluent également à grande vitesse, ce qui facilite la création d'applications mobiles et d'applications Web .

Les personnes utilisant des outils sans code pour créer des applications et les téléchargeant sur des magasins d'applications mobiles comme Google Play et Apple App Store contribuent à la popularité croissante des plates-formes sans code.

Étant donné que l'utilisation d'outils sans code réduit le temps de développement de l'application, elle réduit également considérablement le temps de commercialisation d'une application d'entreprise. Il permet aux propriétaires et aux gestionnaires d'entreprise de se concentrer sur d'autres activités commerciales essentielles.

Les entreprises peuvent également s'appuyer sur la technologie sans code pour surmonter les défis liés au développement et satisfaire les besoins uniques des utilisateurs grâce à des solutions personnalisées sous la forme d'applications mobiles et Web.

Les meilleurs outils sans code pour le développement de logiciels d'entreprise

Maintenant que vous êtes parfaitement familiarisé avec le développement low-code/no-code et le rôle qu'il joue dans le développement d'applications d'entreprise, discutons de certaines des meilleures plates-formes sans code.

AppMaster

AppMaster est de loin l'outil de développement d'applications sans code le plus puissant disponible sur le marché, car il traite à la fois du front-end et du back-end. Vous pouvez utiliser AppMaster pour créer des applications mobiles et Web avec un back-end puissant généré dans Golang par des algorithmes d' IA . En conséquence, AppMaster est capable de créer une vaste collection d'applications personnalisées pour de nombreuses niches différentes.

De plus, le développement rapide d'applications avec AppMaster permet aux équipes commerciales et aux entreprises de rationaliser leurs procédures de développement. En utilisant les puissantes fonctionnalités d'AppMaster, vous pouvez créer même les applications mobiles les plus sophistiquées sans même écrire une seule ligne de code.

La convivialité, l'efficacité, la sécurité de haut niveau et les fonctionnalités évolutives d'AppMaster sont quelques-unes des nombreuses caractéristiques qui en font le meilleur outil à utiliser pour créer des applications avec une approche de développement sans code.

AppMaster propose les plans tarifaires suivants :

Commencez Démarrage+ Entreprise Entreprise

Feuille d'application

AppSheet est une plate-forme de développement sans code populaire de Google Workspace. Il vous permet de créer des applications sans avoir à écrire de code. Ses fonctionnalités utiles vous permettent de créer rapidement des applications originales avec ce logiciel. Le travail peut être automatisé et simplifié à l'aide d'AppSheet.

Les applications mobiles peuvent être développées et gérées par n'importe qui dans votre espace de travail Google. Par conséquent, il s'agit d'un outil de développement sans code fiable à utiliser lorsque vous créez une application d'entreprise avec votre équipe commerciale ou que vous souhaitez des fonctionnalités de collaboration d'équipe.

L'interface conviviale d'AppSheet le rend accessible à toutes les personnes intéressées par le développement d'applications d'entreprise avec un minimum d'intégration et de formation des utilisateurs. De plus, vous pouvez créer des applications Android ainsi que des applications iOS avec AppSheet et les télécharger sur les magasins d'applications. Le plan d'entrée de gamme coûte 5 $ par mois pour chaque utilisateur. Le forfait de base est de 10 $ par mois et par personne.

Tarte Appy

Appy Pie est un logiciel d'entreprise sans code utilisé pour créer des applications pour les entreprises et les particuliers. Il s'agit de constructeurs d'applications par glisser-déposer actuellement disponibles sur le marché. Ce développeur d'applications, bien connu pour sa convivialité, peut vous aider à créer des applications en quelques minutes seulement. Vous pouvez créer des applications Android, iPhone et PWA.

Skuid

Skuid est un outil populaire et efficace pour le développement low-code et no-code. Il est assez différent des autres plates-formes de code car il vous permet de vous connecter à différentes sources de données et de créer des applications de votre choix sans passer par une intégration étendue des utilisateurs. Par conséquent, vous pouvez compter sur plusieurs sources de données et équipes commerciales pour créer des applications personnalisées pour différents appareils mobiles et répondre à vos besoins.

Skuid permet une création d'application extrêmement facile sans aucune expertise technologique. Contrairement à d'autres plateformes, un aspect qui doit être souligné est celui qui nous fournit un mentor personnel qui nous aidera avant, pendant et après le processus de publication pour régler toutes nos questions.

Lança visuel

Utilisez la plate-forme low-code Visual LANSA pour rationaliser le processus de création de biens exceptionnels et faire fonctionner votre moteur commercial plus rapidement et plus efficacement. Il utilise le même IDE pour mélanger le codage conventionnel avec du code réduit, ce qui facilite la création d'applications de bureau et en ligne avec des ressources partagées.

Il permet aux applications d'être développées, déployées et exploitées plus rapidement. Les silos entre l'informatique et le développement peuvent être supprimés. Créez l'ensemble du projet dans l'IDE et migrez rapidement d'autres applications écrites en langage à l'aide des fonctionnalités de pont de LANSA.

Vous pouvez vous interfacer avec les services à l'aide de Visual LANSA sans perdre de temps sur les solutions de contournement. Vous n'avez pas besoin de rechercher des développeurs front-end et back-end distincts si vous laissez n'importe quel développeur partir de zéro lors de la création d'une application Web.

En favorisant la productivité, le contrôle et l'innovation à l'échelle de l'entreprise, il a une influence favorable sur pratiquement tous les aspects de l'entreprise. De plus, le référentiel pour Visual LANSA contient les éléments nécessaires au développement d'applications. Pour gagner du temps et augmenter la productivité des développeurs, il vous permet d'utiliser et de reprendre les modules et les composants.

Bulle

Utiliser Bubble pour créer des applications sans avoir à écrire de code est une méthode rapide pour créer une application. De plus, les leçons YouTube officielles de Bubble garantissent que l'utilisation de cette plate-forme de création d'applications sans code a une courbe d'apprentissage fluide.

Vous avez un excellent contrôle sur la mise en page et la conception globales de l'application grâce à son interface glisser-déposer. De plus, un utilisateur peut configurer visuellement les spécifications de l'application pour déterminer ce qui se passe sur chaque écran lorsqu'il le parcourt.

La vaste collection de composants graphiques de Bubble garde les choses fraîches. Il dispose du système d'authentification moderne Oauth 2.0. De plus, vous pouvez également créer gratuitement des plugins JavaScript pour personnaliser davantage les fonctionnalités. Les applications créées par Bubble sont adaptées aux mobiles. Il existe plus de 80 langues différentes dans lesquelles vous pouvez traduire votre application.

Table à air

Combinez la puissance d'Airtable avec votre créativité pour créer des applications remarquables. Vous pouvez commencer car il combine la facilité d'utilisation des feuilles de calcul avec la force d'une base de données incroyable. Il vous donne la possibilité de créer des solutions avec plus de capacité et de complexité.

Vous obtenez également une grande variété de modèles. Ces modèles peuvent être utilisés à différentes fins, telles que la planification, le catalogage, le suivi et le marketing. En utilisant des alertes personnalisées et en automatisant les tâches répétitives, vous pouvez accélérer la coopération.

Intégrez vos applications à différents services et plateformes tels que Twitter, Facebook et Gmail pour augmenter votre productivité. Vous pouvez simplement travailler avec n'importe qui de différents endroits avec Airtable pour collaborer sur un projet. Les applications natives peuvent être utilisées pour modifier, commenter et synchroniser les modifications sur toutes les plateformes.

Conclusion

Les outils low-code et no-code modifient le marché du développement d'applications de différentes manières. De puissants créateurs d'applications par glisser-déposer comme AppMaster ouvrent la voie à ces changements en tant que développeurs professionnels, et les développeurs citoyens ont commencé à réaliser l'importance des plates-formes sans code pour accélérer le développement.

En fin de compte, les tendances de développement actuelles indiquent clairement que les approches de développement low-code et no-code seront l'approche de développement la plus courante dans l'industrie du développement d'applications mobiles. Par conséquent, c'est le meilleur moment pour les particuliers et les entreprises de commencer à utiliser des plates-formes de développement d'applications d'entreprise pour créer et gérer des applications d'entreprise.