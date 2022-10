Quando as pessoas dizem que toda organização é uma empresa de software, elas não estão brincando. A importância do desenvolvimento de aplicativos corporativos pode ser julgada pelo fato de que todas as empresas, grandes ou pequenas, devem ter um aplicativo nesta era digital.

Para atingir as metas de negócios e garantir a máxima satisfação do cliente, as empresas precisam se concentrar no desenvolvimento de aplicativos corporativos. A abordagem de desenvolvimento tradicional requer muitos recursos e tempo para desenvolver um aplicativo corporativo.

No entanto, ferramentas sem código estão disponíveis para facilitar indivíduos e empresas no cumprimento de seus requisitos por meio do desenvolvimento rápido e fácil de aplicativos sem qualquer codificação . Muitas organizações ainda não percebem totalmente a importância e o potencial das ferramentas sem código. Portanto, este artigo tem como objetivo discutir detalhadamente como você pode criar software corporativo com a ajuda de algumas das melhores plataformas sem código.

Entendendo as plataformas low-code e no-code

Todas as plataformas low-code e no-code permitem que os desenvolvedores economizem tempo simplificando o processo de desenvolvimento. Desenvolvedores profissionais, bem como indivíduos com zero conhecimento técnico de desenvolvimento, podem usar um software sem código.

Existem algumas diferenças significativas entre plataformas low-code e no-code que você deve conhecer para selecionar a melhor abordagem de desenvolvimento.

Plataformas de baixo código exigem codificação limitada, mas ainda é muito mais fácil e rápido do que o desenvolvimento tradicional.

As plataformas sem código destinam-se a permitir que qualquer pessoa desenvolva um aplicativo corporativo sem nenhuma habilidade ou experiência de codificação. Eles vêm com poderosos recursos de arrastar e soltar para montar facilmente os aplicativos.

Como a segurança cibernética é uma parte importante de todos os negócios e sistemas de TI, as plataformas low-code e no-code prestam atenção especial à criação de aplicativos seguros e protegidos. O objetivo final dessas plataformas de código é garantir o desenvolvimento rápido de aplicativos , juntamente com a máxima eficiência e segurança.

Por que low-code e no-code são o futuro dos aplicativos corporativos?

Como as abordagens tradicionais de desenvolvimento dominaram o setor de desenvolvimento de aplicativos por muito tempo, muitas pessoas não percebem o enorme potencial das ferramentas low-code e no-code.

Essas plataformas de código desempenham um papel fundamental no aumento da autonomia e produtividade de equipes de negócios que não são de desenvolvimento em pequenas empresas, bem como em empresas multinacionais. Os proprietários de pequenas empresas agora podem se dar ao luxo de criar um aplicativo por conta própria, sem depender de desenvolvedores de aplicativos caros.

Da mesma forma, você pode transformar sua empresa em uma empresa de grande porte com a ajuda de um aplicativo empresarial desenvolvido por meio da plataforma low-code ou no-code. O aumento maciço das ferramentas low-code e no-code também pode ser julgado pelo fato de que o valor global médio previsto do mercado low-code/no-code é de cerca de US$ 84,8 bilhões até 2027.

Importância de 'Citizen Developers

Plataformas low-code e no-code também popularizaram o conceito de desenvolvedores cidadãos. Um desenvolvedor cidadão é um indivíduo que pode criar aplicativos para consumo próprio ou de outros. Em palavras mais simples, um desenvolvedor cidadão não é um cargo ou função específica em uma empresa. Em vez disso, significa ter a capacidade e as ferramentas para criar diferentes tipos de aplicativos, incluindo aplicativos corporativos. Com o tempo, as plataformas sem código estão se tornando ainda mais eficientes e fáceis de usar com diferentes recursos de arrastar e soltar.

Isso significa que indivíduos sem nenhum conhecimento técnico podem usar esses construtores de aplicativos visuais e se tornar desenvolvedores cidadãos. Um número crescente de desenvolvedores cidadãos acabará por aliviar a enorme carga sobre as equipes de TI e de negócios.

Ao mesmo tempo, os desenvolvedores profissionais também podem usar plataformas low-code e no-code para otimizar seus métodos de desenvolvimento e expandir as funções existentes para criar um aplicativo corporativo sofisticado.

O que são aplicativos corporativos?

Agora que você está familiarizado com os fundamentos das ferramentas low-code e no-code, vamos discutir o que são exatamente os aplicativos corporativos. Organizações de grande escala usam aplicativos empresariais ou aplicativos de software empresarial para automatizar fluxos de trabalho, como marketing, cadeia de suprimentos e inteligência de negócios. Um aplicativo empresarial bem construído normalmente lida com todos os tipos de processos de negócios.

O objetivo desses aplicativos é modernizar a organização e manter os usuários de negócios felizes e satisfeitos por meio de processos de negócios confiáveis realizados pelo aplicativo corporativo. Os aplicativos corporativos normalmente se combinam com outro sistema para criar um sistema corporativo sofisticado completo.

Características de um aplicativo corporativo

Quando se trata de criar um aplicativo corporativo, não há regras rígidas e rápidas. Geralmente, um aplicativo destinado a atender centenas ou milhares de usuários corporativos de uma empresa de grande porte é considerado um aplicativo corporativo.

Esses aplicativos geralmente lidam com automação de fluxo de trabalho para simplificar processos de negócios complexos e aumentar a produtividade. Além disso, os aplicativos corporativos têm bancos de dados em nuvem integrados para lidar com os diferentes departamentos de grandes empresas. Uma vez que as organizações de grande escala têm tudo a ver com crescimento e inovação constantes, os aplicativos corporativos têm a infraestrutura global escalável para atender aos requisitos em constante mudança.

Dois tipos principais de aplicativos

Sempre que uma empresa está comprando software ou desenvolvendo um aplicativo corporativo, uma decisão importante a ser tomada é se eles devem optar por um aplicativo pronto para uso ou criar aplicativos personalizados. Vamos distinguir entre esses dois tipos principais de aplicativos.

Aplicativos de prateleira

Como o nome sugere, os aplicativos prontos para uso já são construídos com funcionalidades predeterminadas. Esses aplicativos destinam-se a atender a uma grande base de usuários. Os sistemas legados também são um tipo de software de prateleira.

As funcionalidades desses aplicativos também podem variar muito porque o software original pode ter muitas funções, mas uma organização pode usar os recursos limitados. Um benefício significativo de usar aplicativos prontos para uso é que eles são econômicos e fáceis de implementar.

No entanto, as desvantagens de implementar uma solução pronta para uso em uma organização podem ser drásticas. Esses sistemas geralmente vêm com grandes limitações relacionadas a atualizações e modificação das condições de negócios. Ele pode interromper severamente o fluxo de trabalho dos usuários de negócios e impactar severamente a produtividade da organização.

Aplicativos personalizados

Os aplicativos personalizados são uma alternativa popular e confiável para aplicativos de prateleira e sistemas legados. Muitas organizações optam por criar aplicativos personalizados para garantir a máxima eficiência e produtividade, atendendo aos recursos especializados de uma empresa. Além disso, agora é possível criar até os aplicativos personalizados mais sofisticados e obter segurança e eficiência de nível empresarial com a ajuda de ferramentas de desenvolvimento de aplicativos de baixo código.

A adoção dos usuários corporativos também tende a ser mais fácil e rápida com aplicativos corporativos personalizados. Geralmente, os aplicativos corporativos personalizados são criados de acordo com os sistemas de negócios existentes e o fluxo de trabalho de uma organização. As plataformas de arrastar e soltar facilitam a modificação da interface e atendem aos requisitos específicos de um negócio.

Como as plataformas low-code/no-code estão atrapalhando o desenvolvimento de aplicativos corporativos?

As plataformas low-code e no-code certamente estão atrapalhando os procedimentos de desenvolvimento de aplicativos corporativos de muitas maneiras diferentes. Essas plataformas de código surgiram como alternativas poderosas e confiáveis às abordagens tradicionais de desenvolvimento de aplicativos que são caras e demoradas.

De acordo com um estudo do Gartner , até 2024, cerca de 65% das atividades de desenvolvimento serão cobertas por plataformas de desenvolvimento de aplicativos low-code. Da mesma forma, espera-se que as grandes empresas usem pelo menos quatro ferramentas low-code e no-code até 2025 para desenvolver aplicativos corporativos e atender aos seus requisitos de TI.

Uma das principais razões pelas quais as plataformas low-code e no-code estão atrapalhando o setor de desenvolvimento tradicional é que elas se concentram em democratizar o desenvolvimento de software, permitindo que desenvolvedores cidadãos criem aplicativos sem aprender a escrever código. Portanto, qualquer pessoa interessada em se tornar um desenvolvedor de aplicativos pode fazê-lo com a ajuda de plataformas low-code e no-code.

Exemplos de aplicativos corporativos SaaS

Há uma longa lista de aplicativos corporativos SaaS que estão operando em todo o mundo. Estudos mostram que até o final de 2022, o setor de SaaS crescerá para US$ 151 bilhões. Os produtos SaaS são uma parte importante dos aplicativos corporativos e continuarão a dominar o mercado por muito tempo.

A seguir estão alguns dos exemplos mais populares de aplicativos corporativos SaaS que você provavelmente encontrará:

Zoom – um aplicativo de videoconferência que aumentou muito em popularidade durante a pandemia global.

– um aplicativo de videoconferência que aumentou muito em popularidade durante a pandemia global. Zendesk – um software de atendimento ao cliente usado por muitas organizações em todo o mundo.

– um software de atendimento ao cliente usado por muitas organizações em todo o mundo. HubSpot – plataformas de e-mail marketing.

– plataformas de e-mail marketing. Zoho, Salesforce e Oracle CRM – sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

CRM – sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Microsoft Dynamics AX – software de planejamento de recursos empresariais.

As plataformas sem código equipam as empresas para atender à demanda

Lidar com diferentes procedimentos de desenvolvimento de TI, como desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de aplicativos da Web e implantação, pode ser complicado, mesmo para empresas de grande porte. Contratar uma grande equipe de desenvolvedores, designers e testadores pode ser difícil e caro.

No entanto, o uso de plataformas low-code/no-code não envolve procedimentos de desenvolvimento demorados e caros. Como resultado, você pode confiar nessas plataformas de código sem sobrecarregar seu departamento de TI. O bom é que você também pode obter segurança e eficiência de nível empresarial ideais com plataformas sem código.

Em última análise, as ferramentas sem código aceleram os procedimentos de desenvolvimento e permitem que as empresas atendam à demanda dos usuários de negócios com rapidez e eficiência. A capacidade dos desenvolvedores cidadãos de usar recursos de arrastar e soltar para criar aplicativos é muito útil para obter maior desempenho e velocidade. Automatizar o fluxo de trabalho por meio de ferramentas de edição visual fáceis de usar de plataformas sem código é uma ótima oportunidade para as empresas expandirem seu alcance e otimizarem os processos de negócios.

Que tipos de aplicativos podem ser construídos sem código?

Quando se trata de desenvolvimento de aplicativos sem código, não há limitações significativas que você tenha que enfrentar. Você pode esperar incorporar todos os recursos que deseja por meio de plataformas sem código, assim como as abordagens de desenvolvimento tradicionais.

Muitas pessoas supõem que os aplicativos corporativos estão limitados a sistemas de gerenciamento e sistemas de planejamento de recursos empresariais. No entanto, esses sistemas são apenas uma pequena parte dos vários aplicativos corporativos que você pode criar com uma plataforma sem código.

Os usuários corporativos geralmente contam com muitos aplicativos diferentes para cumprir as metas de negócios, como marketing, publicidade, suporte ao cliente, planejamento de mídia social , rastreamento de conteúdo e análise e planejamento financeiro.

Seja qual for o requisito, você pode esperar que uma plataforma eficiente sem código atenda às suas necessidades devido aos seus amplos recursos de arrastar e soltar. Escolher uma ferramenta poderosa para criar aplicativos é importante para obter os melhores resultados.

Função sem código no desenvolvimento de aplicativos corporativos

Ter um sistema de gestão empresarial eficaz é fundamental para o sucesso de uma empresa. Se as empresas continuarem investindo em abordagens tradicionais de desenvolvimento, terão que continuar gastando muito tempo e dinheiro com isso.

No entanto, usar métodos de desenvolvimento sem código é uma maneira inteligente de criar aplicativos sem nenhuma habilidade de codificação. O software sem código também está evoluindo em grande velocidade, facilitando a criação de aplicativos móveis e aplicativos da Web .

Indivíduos que usam ferramentas sem código para criar aplicativos e carregá-los em lojas de aplicativos móveis como Google Play e Apple App Store estão contribuindo para a crescente popularidade das plataformas sem código.

Como o uso de ferramentas sem código reduz o tempo de desenvolvimento do aplicativo, também reduz significativamente o tempo de comercialização de um aplicativo corporativo. Ele permite que proprietários e gerentes de negócios se concentrem em outras atividades principais do negócio.

As empresas também podem contar com a tecnologia no-code para superar os desafios envolvidos no desenvolvimento e satisfazer as necessidades exclusivas dos usuários por meio de soluções personalizadas na forma de aplicativos móveis e web.

As melhores ferramentas sem código para desenvolvimento de software empresarial

Agora que você está totalmente familiarizado com o desenvolvimento low-code/no-code e o papel que ele desempenha no desenvolvimento de aplicativos corporativos, vamos discutir algumas das melhores plataformas sem código.

AppMaster

AppMaster é de longe a ferramenta de desenvolvimento de aplicativos sem código mais poderosa disponível no mercado porque lida com front-end e back-end. Você pode usar o AppMaster para criar aplicativos móveis e da web com um poderoso back-end gerado em Golang por algoritmos de IA . Como resultado, o AppMaster é capaz de criar uma grande coleção de aplicativos personalizados para muitos nichos diferentes.

Além disso, o desenvolvimento rápido de aplicativos com o AppMaster permite que equipes de negócios e empresas agilizem seus procedimentos de desenvolvimento. Ao usar os recursos poderosos do AppMaster, você pode criar até os aplicativos móveis mais sofisticados sem escrever uma única linha de código.

Facilidade de uso, eficiência, segurança de alto nível e recursos escaláveis do AppMaster são algumas das muitas características que o tornam a melhor ferramenta para criar aplicativos com uma abordagem de desenvolvimento sem código.

AppMaster oferece os seguintes planos de preços :

Comece Inicialização+ O negócio Empreendimento

AppSheet

AppSheet é uma plataforma popular de desenvolvimento sem código do Google Workspace. Ele permite que você crie aplicativos sem ter que escrever código. Seus recursos úteis permitem que você crie aplicativos originais com este software rapidamente. O trabalho pode ser automatizado e simplificado usando o AppSheet.

Os aplicativos móveis podem ser desenvolvidos e mantidos por qualquer pessoa em seu Google Workspace. Portanto, é uma ferramenta confiável de desenvolvimento sem código para usar quando você está criando um aplicativo corporativo com sua equipe de negócios ou deseja recursos de colaboração em equipe.

A interface amigável do AppSheet o torna acessível a todas as pessoas interessadas no desenvolvimento de aplicativos empresariais com o mínimo de integração e treinamento do usuário. Além disso, você pode criar aplicativos Android e iOS com o AppSheet e carregá-los nas lojas de aplicativos. O plano básico custa US$ 5 por mês para cada usuário. O plano básico é de US $ 10 por mês por pessoa.

Appy Pie

Appy Pie é um software empresarial sem código usado para criar aplicativos para empresas e indivíduos. São construtores de aplicativos de arrastar e soltar disponíveis atualmente no mercado. Este desenvolvedor de aplicativos, conhecido por ser fácil de usar, pode ajudá-lo a criar aplicativos em apenas alguns minutos. Você pode criar aplicativos para Android, iPhone e PWA.

Skuid

O Skuid é uma ferramenta popular e eficiente para desenvolvimento de código baixo e sem código. É bem diferente das outras plataformas de código porque permite que você se conecte a diferentes fontes de dados e crie aplicativos de sua escolha sem passar por uma extensa integração de usuários. Como resultado, você pode contar com várias fontes de dados e equipes de negócios para criar aplicativos personalizados para diferentes dispositivos móveis e atender aos seus requisitos.

O Skuid permite a criação de aplicativos extremamente fácil sem nenhum conhecimento tecnológico. Ao contrário de outras plataformas, um aspecto que deve ser destacado é aquele que nos fornece um mentor pessoal que nos auxiliará antes, durante e após o processo de publicação para esclarecer qualquer uma de nossas dúvidas.

Visual Lansa

Utilize a plataforma low-code Visual LANSA para agilizar o processo de criação de produtos excepcionais e operar seu mecanismo de negócios com mais rapidez e eficiência. Ele usa o mesmo IDE para combinar codificação convencional com baixo código, facilitando a criação de aplicativos desktop e online com recursos compartilhados.

Ele possibilita que aplicativos sejam desenvolvidos, implantados e operados mais rapidamente. Silos entre TI e desenvolvimento podem ser removidos. Crie todo o projeto dentro do IDE e migre rapidamente outros aplicativos escritos em linguagem usando os recursos de ponte da LANSA.

Você pode interagir com serviços usando o Visual LANSA sem perder tempo com soluções alternativas. Você não precisa procurar desenvolvedores front-end e back-end separados se permitir que qualquer desenvolvedor comece do zero enquanto cria um aplicativo da Web.

Ao promover a produtividade, o controle e a inovação em toda a empresa, tem uma influência favorável em praticamente todos os aspectos do negócio. Além disso, o repositório para Visual LANSA possui os elementos necessários para o desenvolvimento de aplicativos. Para economizar tempo e aumentar a produtividade do desenvolvedor, ele permite que você utilize e retome os módulos e componentes.

Bolha

Usar o Bubble para criar aplicativos sem precisar escrever código é um método rápido de criar um aplicativo. Além disso, as lições oficiais do YouTube da Bubble garantem que o uso dessa plataforma de criação de aplicativos sem código tenha uma curva de aprendizado suave.

Você tem um excelente controle sobre o layout geral e o design do aplicativo por causa de sua interface de arrastar e soltar. Além disso, um usuário pode configurar visualmente as especificações do aplicativo para determinar o que ocorre em cada tela à medida que passa por ela.

A extensa coleção de componentes gráficos do Bubble mantém as coisas frescas. Possui o moderno sistema autêntico Oauth 2.0. Além disso, você também pode criar plugins JavaScript gratuitamente para personalizar ainda mais a funcionalidade. Os aplicativos criados pela Bubble são responsivos a dispositivos móveis. Existem mais de 80 idiomas diferentes disponíveis nos quais você pode traduzir seu aplicativo.

Mesa de ar

Combine o poder do Airtable com sua criatividade para criar aplicativos incríveis. Você pode começar, pois combina a facilidade de usar planilhas com a força de um banco de dados incrível. Dá-lhe a capacidade de criar soluções com mais capacidade e complexidade.

Você também obtém uma enorme variedade de modelos. Esses modelos podem ser usados para diferentes propósitos, como planejamento, catalogação, rastreamento e marketing. Usando alertas personalizados e automatizando tarefas repetitivas, você pode acelerar a cooperação.

Integre seus aplicativos com diferentes serviços e plataformas como Twitter, Facebook e Gmail para aumentar sua produtividade. Você pode simplesmente trabalhar com qualquer pessoa de diferentes locais com o Airtable para colaborar em um projeto. Os aplicativos nativos podem ser usados para editar, comentar e sincronizar alterações em todas as plataformas.

Conclusão

As ferramentas low-code e no-code estão mudando o mercado de desenvolvimento de aplicativos de muitas maneiras diferentes. Os poderosos construtores de aplicativos de arrastar e soltar, como o AppMaster, estão abrindo caminho para essas mudanças como desenvolvedores profissionais, e os desenvolvedores cidadãos começaram a perceber a importância das plataformas sem código para acelerar o desenvolvimento.

Em última análise, as tendências atuais de desenvolvimento indicam claramente que as abordagens de desenvolvimento low-code e no-code serão a abordagem de desenvolvimento mais comum no setor de desenvolvimento de aplicativos móveis. Portanto, este é o melhor momento para indivíduos e empresas começarem a usar plataformas de desenvolvimento de aplicativos empresariais para criar e manter aplicativos empresariais.