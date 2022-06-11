Birçok işletme, satışları artırmak ve işi geliştirmek için hayati bir araç olduğu için günlük operasyonlarında CRM yazılımı uygular. Neyse ki, tonlarca seçenek mevcut. Herhangi bir fiyat için herhangi bir güçte bir CRM uygulaması seçin. Tek dezavantajı çeşitlilikleridir. Özel ihtiyaçlarınız için kullanıma hazır yazılımı uygulamak zor olacaktır. Birçok işletmenin özel CRM yazılımı oluşturmasının nedeni budur. Çoğu, bunu kısa sürede gerçekleştirmenin mükemmel yolunu buldu - kodsuz araçları kullanın. Zoho Creator veya AppMaster.io araçları, tek bir kod satırı yazmadan güçlü iş yazılımları oluşturmaya odaklanır. Burada, yalnızca AppMaster.io platformunu kullanarak kısa sürede özel CRM oluşturmaya ilişkin bazı ipuçlarını paylaşıyoruz.

Hızlı bir CRM incelemesi

Geliştirme detaylarına geçmeden önce kısaca CRM'den bahsedelim. Müşteri ilişkileri yönetimi veya CRM, şirket ile müşterileri arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri yönetmek için kullanılan bir teknoloji veya yazılımdır. Uygulamanın amacı basittir: ilişkileri geliştirmeye, satışları artırmaya ve işi büyütmeye yardımcı olur. İyi geliştirilmiş CRM ile müşterilerle bağlantıda kalabilir ve satış noktasına kadar olan yolculuklarında onlara yardımcı olabilir ve destek olabilirsiniz. CRM yazılımı, kişileri yönetmeye, potansiyel müşterileri çekmeye, güçlü müşteri ilişkileri kurmaya ve satışları artırmaya yardımcı olan etkili ve değerli bir yönetim aracıdır.

Neden özel bir CRM oluşturmalısınız?

CRM, güçlü müşteri ilişkileri kurmayı ve sürdürmeyi amaçlayan herhangi bir işletme için olmazsa olmazdır. Peki ya kullanıma hazır bir yazılımı entegre etmek istemiyorsanız veya satın almaya gücünüz yetmiyorsa? Belki veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istersiniz? Ancak geliştirme için zaman ve kaynak harcamak istemiyor musunuz? Daha önce de söylediğimiz gibi, önceden hazırlanmış uygulamalar her zaman şirketinize uygun değildir. Kullanmayacağınız ancak parasını ödeyeceğiniz birçok gereksiz özellik içerebilirler.

Bu nedenle özel bir CRM uygulaması oluşturmak daha pratiktir ve yalnızca ekibinizin ihtiyaç duyduğu özellikleri içerir. Özel bir çözümün en büyük avantajı, her şeyin nasıl çalıştığını kontrol etme ve yönetim uygulamasından en fazla değeri elde etme yeteneğidir. İstediğiniz esnekliği elde edecek ve işletmeniz büyüdükçe uygulamayı geliştireceksiniz. Şirket içi operasyonlarda bir değişiklik olduğunda yazılım değişikliğine gerek kalmayacaktır.

Özel bir CRM kullanmanın faydaları

Özel bir CRM kullanmak, işletmeler için çok faydalıdır.

1. Veriler üzerinde tam kontrol. Bu detayları formlarda belirttiğiniz için verilerin nasıl alındığını ve ne tür veriler elde ettiğinizi tam olarak bilirsiniz. Müşteriyle ilgili iletişim bilgileri veya diğer kişisel bilgiler olabilir.

2. Şirketin ihtiyaçlarına uygun. Özel CRM oluşturmak, yalnızca çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu özellikleri dahil etmek anlamına gelir. Uygulama yaratıcısı olarak, müşterinin işlem hattını hazırlayabilir ve buna bağlı olarak CRM'nizde ihtiyaç duyacağınız özellikler listesi ve veri ayrıntılarını geliştirebilirsiniz.

3. Pahalı yazılım lisanslarına para harcamanıza gerek yok. Satış yapabilir ve ucuz olmayan lisans ve yazılım uygulama giderlerinizi karşılayacağından endişe etmeyin. Ayrıca, özel bir uygulama oluşturmak, potansiyel müşterileri ödeme yapan müşterilere dönüştürmeye ve parmaklarınızın ucundaki etkili satış araçlarıyla satışları artırmaya yardımcı olacaktır.

4. Hızlı ve kolay başlangıç. Zaman, ana varlıklarınızdan biridir. Kodlama olmadan özel bir CRM uygulaması oluşturmak, haftalarca süren geliştirmeden tasarruf etmenizi sağlar. Yazılımın uygulama süreci çok daha kolay olacak ve sistemle hemen çalışmaya başlamayı kolaylaştıracaktır.

Kodlama olmadan özel bir CRM nasıl oluşturulur

Özel CRM oluşturma sürecini karmaşıklaştırmayın. Özel CRM oluşturmak için çeşitli kodsuz yazılım seçeneklerini kullanarak zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Özel CRM uygulaması oluşturmak için birçok seçenek mevcuttur. Birçok işletme sahibi, özel bir CRM oluşturmanın basit bir yolunu buldu. Zoho Creator gibi araçları kullanırlar. Zoho Creator, tüm detayların ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebildiği, önceden hazırlanmış iş uygulamalarını içeren mükemmel bir araçtır. Düşük kodlu platform, iş yönünü seçerek onu özel bir CRM oluşturmak için ideal bir seçenek haline getirdi. Ayrıca Zoho, şirketlere özel iş çözümleri oluşturma konusunda birçok değerli araç ve bilgi sağlar.

Biz başka bir yol seçtik ve size çabayı en aza indirmeyi ve kodsuz AppMaster.io aracıyla CRM oluşturmayı teklif etmek istiyoruz. AppMaster.io, CRM oluşturmayı daha verimli hale getiren çeşitli avantajlara sahiptir. En güçlü iki platformun işlevleri Veri Modeli Tasarımcısı ve İş Süreçleri Düzenleyicisidir. Sağlam bir veritabanına ve kurumsal süreçlere uyarlanmış esnek bir iş mantığına ihtiyacınız olduğundan, bunlar iyi tasarlanmış bir CRM'nin kritik yönleridir. Özel CRM uygulaması oluşturmayı planlıyorsanız, izlemeniz gereken birkaç basit adıma bakalım.

Veritabanı oluşturma

Veri, CRM yazılımının en önemli parçasıdır. Formlar aracılığıyla gönderilen bilgiler iyi organize edilmeli ve müşteri ile iletişim kurmanıza yardımcı olmalıdır. Yani geliştirmenin ilki bir veritabanı oluşturmaktır. Pratik olarak etkileşimde bulunan iki tür kullanıcı olacaktır: müşteriler ve ekibinizin üyeleri. Bu yüzden her ikisi için de formlar geliştirdiğinizden emin olun. Formlar, gerekli tüm alanları içermelidir: isimden başlayıp satış detaylarıyla biten. Liderlerin kim olduğunu anlamalı ve davranışlarını ve niyetlerini analiz etmelisiniz.

Formlar aracılığıyla gönderilen tüm bilgiler veri tabanında saklanır. Bu bilgi, satışları ve olası satışları yönetmek için kullanacağınız çok önemli bir varlıktır. İletişim bilgilerini, müşteri verilerini ve satın alma davranışını içerir. Örneğin, AppMaster.io'da bir veri modeli tasarımcısı, yalnızca görsel blokları kullanarak bir veritabanı oluşturmaya izin verir. Bunları tuvale sürükleyin, istediğiniz kadar veri modeli oluşturun ve aralarındaki alanları ve ilişkileri ayarlayın.

özellikleri tanımlayın

Özel bir CRM oluştururken, müşterilerin sağladığı verileri etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan tüm özellikleri içermelisiniz. En kritik adımlardan biri CRM özelliklerini tanımladığınız adımdır. Göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden bazıları şunlardır:

1. İletişim bilgileri. İletişim bilgileri hayati önem taşır. CRM, potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanıza ve potansiyel müşterileri ödeme yapan müşterilere dönüştürmenize yardımcı olduğu sürece, onlarla nasıl iletişim kuracağınızı bilmeniz gerekir.

2. Satın alma geçmişi. Bu veriler, müşterilerinizin geçmişte hangi ürünleri veya hizmetleri satın aldığını ve ne kadar harcadıklarını izlemenize yardımcı olabilir. Böylece, herhangi bir müşteri, satın alımlarıyla ilgili her şeyi bulabileceğiniz bir profile sahip olacaktır. Ayrıca veriler, müşterinin markanızı nasıl bulduğuna ve ürünü satın alma kararının hangi noktada verildiğine ilişkin ayrıntıları içermelidir.

3. Entegrasyonlar. CRM yazılımı, işlemleri izlemek için kişileri veya ödeme ağ geçitlerini ayrıştırmak için genellikle sosyal ağlara bağlanır. CRM'deki üçüncü taraf entegrasyonları, görevleri otomatikleştirmeye ve verileri daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olabilir.

4. Etkileşim geçmişi. Müşteri etkileşimini takip ederek satış fırsatlarını daha verimli bir şekilde belirleyebilir ve daha iyi hizmet sağlayabilirsiniz. Burada her iki taraftaki deneyimi değerlendirmek için müşteri-çalışan etkileşimi hakkında bilgi edinmelisiniz.

5. Satış hunileri. Satış hunileri potansiyel müşterileri çeker ve satışlarınızı artırır. Tüm tanıtım aktivitelerini ve kampanyaları CRM üzerinden takip ve takip etmekte fayda var. Tüm verileri CRM'nize iletmek için kampanyalar için formlar oluşturun. Böylece sağlanan ayrıntıları kategorilere ayırabilir ve gelecekteki kampanyaları daha iyi oluşturabilirsiniz.

6. Raporlar ve analitik gösterge panosu. CRM analitik bir araçtır. Kontrol paneli, uygulamaya eklemeniz gereken şeydir. Tam ve ayrıntılı raporu almak için önce ona karşılık gelen formlar oluşturun. Örneğin, satış hattı aracılığıyla hareketlerini güncellemek için müşteri adaylarının durumlarına ihtiyacınız olacak. Yalnızca geliştirdiğiniz müşteri yolculuğuna göre durumları ekleyin. Müşteri adaylarının dönüşümünü uygun şekilde değerlendirmek için etiketler ve diğer ayrıntıları eklemekten çekinmeyin.

AppMaster.io'nun listelenen tüm özellikleri kolayca oluşturmanıza izin verdiğini belirtmekte fayda var. API işlevselliği ile dilediğiniz entegrasyonu özgürce ekleyebilirsiniz; Güçlü iş süreçleri düzenleyicisiyle, herhangi bir karmaşıklık, sıra ve esneklikte operasyonel süreçler oluşturabilirsiniz.

Bir kullanıcı hiyerarşisi oluşturun

Ekibin işini kolaylaştırın ve kullanıcı rolüne bağlı olarak belirli verilere erişim sağlayın. Sistemdeki kullanıcıların hiyerarşisi, işletmeyi hatalardan ve veri sızıntılarından koruyabilir. Dahası, tüm süreçler, bireysel bir işverenin belirli bir görevden sorumlu olacağı ve bir müşteriyle etkileşimi işgal edemeyecek olduğu net bir yapıya sahip olacaktır.

Çözüm

Özetleyelim: