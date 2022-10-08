عندما يقول الناس أن كل مؤسسة هي شركة برمجيات ، فإنهم لا يمزحون. يمكن الحكم على أهمية تطوير تطبيقات المؤسسة من خلال حقيقة أنه من المتوقع أن يكون لكل شركة ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، تطبيقًا في هذا العصر الرقمي.

من أجل تحقيق أهداف العمل وضمان أقصى قدر من رضا العملاء ، يجب على الشركات التركيز على تطوير تطبيقات المؤسسة. يتطلب نهج التطوير التقليدي الكثير من الموارد والوقت لتطوير تطبيق المؤسسة.

ومع ذلك ، تتوفر أدوات بدون كود لتسهيل الأفراد والشركات على حد سواء في تلبية متطلباتهم من خلال تطوير التطبيقات بسرعة وسهولة دون أي تشفير . لا تزال العديد من المنظمات لا تدرك تمامًا أهمية وإمكانات أدوات عدم وجود تعليمات برمجية. لذلك ، تهدف هذه المقالة إلى مناقشة شاملة حول كيفية إنشاء برامج مؤسسية بمساعدة بعض من أفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية.

فهم الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية

تتيح جميع الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير البرمجية للمطورين توفير الوقت من خلال تبسيط عملية التطوير. يمكن للمطورين المحترفين ، وكذلك الأفراد الذين ليس لديهم معرفة تقنية بالتطوير ، استخدام برنامج بدون رمز.

توجد بعض الاختلافات المهمة بين الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي يجب أن تعرفها لتحديد أفضل نهج للتطوير.

تتطلب الأنظمة الأساسية منخفضة الكود تشفيرًا محدودًا ، لكنها لا تزال أسهل بكثير وأسرع من التطوير التقليدي.

تهدف الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية إلى السماح لأي شخص بتطوير تطبيق مؤسسي دون أي مهارات أو خبرة في الترميز. إنها تأتي مع ميزات السحب والإفلات القوية لتجميع التطبيقات بسهولة.

نظرًا لأن الأمن السيبراني يمثل جزءًا رئيسيًا من جميع الشركات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات ، فإن كل من الأنظمة الأساسية منخفضة الشفرة وغير المشفرة تولي اهتمامًا خاصًا لبناء تطبيقات آمنة ومأمونة. الهدف النهائي لمنصات الكود هذه هو ضمان التطوير السريع للتطبيقات ، إلى جانب أقصى قدر من الكفاءة والأمان.

لماذا يعتبر الكود المنخفض وعدم وجود رمز هو مستقبل تطبيقات المؤسسة؟

نظرًا لأن مناهج التطوير التقليدية قد هيمنت على قطاع تطوير التطبيقات لفترة طويلة ، فإن الكثير من الناس لا يدركون الإمكانات الهائلة للأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية.

تلعب منصات الكود هذه دورًا أساسيًا في تعزيز استقلالية وإنتاجية فرق الأعمال غير التطويرية داخل الشركات الصغيرة وكذلك المؤسسات متعددة الجنسيات. يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة الآن إنشاء تطبيق بمفردهم دون الاعتماد على مطوري التطبيقات الباهظين.

وبالمثل ، يمكنك تحويل عملك إلى مؤسسة واسعة النطاق بمساعدة تطبيق مؤسسي تم تطويره من خلال النظام الأساسي منخفض الكود أو بدون رمز. يمكن أيضًا الحكم على الارتفاع الهائل في الأدوات ذات الكود المنخفض وعدم وجود رمز من خلال حقيقة أن متوسط القيمة العالمية المتوقعة للسوق منخفض الكود / بدون رمز يبلغ حوالي 84.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

أهمية "المواطنين المطورين"

كما عملت الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة على الترويج لمفهوم المطورين المواطنين. المطور المواطن هو فرد يمكنه إنشاء تطبيقات للاستهلاك من قبل أنفسهم أو للآخرين. بعبارة أبسط ، لا يعتبر المطور المواطن وظيفة أو دورًا محددًا في الشركة. بدلاً من ذلك ، فهذا يعني امتلاك القدرة والأدوات لإنشاء أنواع مختلفة من التطبيقات ، بما في ذلك تطبيقات المؤسسة. بمرور الوقت ، أصبحت الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام مع ميزات السحب والإفلات المختلفة.

وهذا يعني أن الأفراد الذين ليس لديهم أي معرفة فنية يمكنهم استخدام منشئي التطبيقات المرئية هؤلاء وأن يصبحوا مطورين مواطنين. سيؤدي عدد متزايد من المطورين المواطنين في النهاية إلى تخفيف العبء الهائل عن كاهل فرق العمل وتقنية المعلومات.

في الوقت نفسه ، يمكن للمطورين المحترفين أيضًا استخدام الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية لتبسيط أساليب التطوير الخاصة بهم وتوسيع الوظائف الحالية لإنشاء تطبيق مؤسسي متطور.

ما هي تطبيقات المؤسسة؟

الآن بعد أن أصبحت على دراية بأساسيات الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، دعنا نناقش ماهية تطبيقات المؤسسة بالضبط. تستخدم المؤسسات الكبيرة تطبيقات المؤسسات أو تطبيقات برامج المؤسسة لأتمتة مهام سير العمل مثل التسويق وسلسلة التوريد وذكاء الأعمال. عادةً ما يتعامل تطبيق المؤسسة المصمم جيدًا مع جميع أنواع العمليات التجارية.

الغرض من هذه التطبيقات هو تحديث المنظمة وإبقاء مستخدمي الأعمال سعداء وراضين من خلال العمليات التجارية الموثوقة التي يقوم بها تطبيق المؤسسة. تتحد تطبيقات المؤسسات عادةً مع نظام آخر لإنشاء نظام مؤسسي متطور بالكامل.

خصائص تطبيق المؤسسة

عندما يتعلق الأمر بإنشاء تطبيق مؤسسي ، لا توجد قواعد صارمة وسريعة. بشكل عام ، يعتبر التطبيق الذي يهدف إلى خدمة مئات أو آلاف المستخدمين التجاريين لشركة كبيرة الحجم تطبيقًا مؤسسيًا.

تتعامل هذه التطبيقات عادةً مع أتمتة سير العمل لتبسيط العمليات التجارية المعقدة وتعزيز الإنتاجية. علاوة على ذلك ، قامت تطبيقات المؤسسة بدمج قواعد البيانات السحابية للتعامل مع الأقسام المختلفة للشركات الكبيرة. نظرًا لأن المؤسسات الكبيرة تدور حول النمو المستمر والابتكار ، فإن تطبيقات المؤسسة لديها بنية تحتية عالمية قابلة للتطوير لتلبية المتطلبات المتغيرة.

نوعان رئيسيان من التطبيقات

عندما تشتري شركة برنامجًا أو تطور تطبيقًا خاصًا بالمؤسسة ، فإن القرار الرئيسي الذي يجب اتخاذه هو ما إذا كان ينبغي عليها الذهاب إلى تطبيق جاهز أو إنشاء تطبيقات مخصصة. دعنا نميز بين هذين النوعين الرئيسيين من التطبيقات.

تطبيقات من على الرف

كما يوحي الاسم ، فإن التطبيقات الجاهزة تم إنشاؤها بالفعل بوظائف محددة مسبقًا. تهدف هذه التطبيقات إلى خدمة قاعدة كبيرة من المستخدمين. الأنظمة القديمة هي أيضًا نوع من البرامج الجاهزة.

يمكن أن تختلف وظائف هذه التطبيقات أيضًا بشكل كبير لأن البرنامج الأصلي قد يحتوي على الكثير من الوظائف ، ولكن يمكن للمؤسسة الاستفادة من الميزات المحدودة. من الفوائد المهمة لاستخدام التطبيقات الجاهزة أنها فعالة من حيث التكلفة وسهلة التنفيذ.

ومع ذلك ، فإن عيوب تنفيذ حل جاهز في المؤسسة يمكن أن تكون جذرية. تأتي هذه الأنظمة عادةً مع قيود كبيرة تتعلق بالتحديثات وتعديل ظروف العمل. يمكن أن يعطل بشدة سير عمل مستخدمي الأعمال ويؤثر بشدة على إنتاجية المنظمة.

تطبيقات مخصصة

التطبيقات المخصصة هي بديل شائع وموثوق للتطبيقات الجاهزة والأنظمة القديمة. تختار العديد من المؤسسات إنشاء تطبيقات مخصصة لضمان أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية من خلال الوفاء بالميزات المتخصصة للشركة. علاوة على ذلك ، أصبح من الممكن الآن إنشاء أكثر التطبيقات المخصصة تعقيدًا وتحقيق الأمان والكفاءة على مستوى المؤسسات بمساعدة أدوات تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية.

يميل اعتماد مستخدمي الأعمال أيضًا إلى أن يكون أسهل وأسرع مع تطبيقات المؤسسة المخصصة. بشكل عام ، يتم إنشاء تطبيقات المؤسسة المخصصة وفقًا لأنظمة الأعمال الحالية وسير العمل للمؤسسة. تعمل منصات السحب والإفلات على تسهيل تعديل الواجهة وتناسب المتطلبات المحددة للعمل.

كيف تعطل الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تطوير تطبيقات المؤسسة؟

من المؤكد أن الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية تعمل على تعطيل إجراءات تطوير تطبيقات المؤسسة بعدة طرق مختلفة. ظهرت منصات الكود هذه كبدائل قوية وموثوقة لأساليب تطوير التطبيقات التقليدية باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة Gartner ، بحلول عام 2024 ، ستتم تغطية حوالي 65٪ من أنشطة التطوير من خلال منصات تطوير التطبيقات منخفضة الكود. وبالمثل ، من المتوقع أن تستخدم الشركات الكبيرة ما لا يقل عن أربعة أدوات ذات تعليمات برمجية منخفضة وبدون تعليمات برمجية بحلول عام 2025 لتطوير تطبيقات المؤسسة وتلبية متطلبات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.

أحد الأسباب الرئيسية وراء تعطيل الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير الشفرة لصناعة التنمية التقليدية هو أنها تركز على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج من خلال السماح للمطورين المواطنين بإنشاء تطبيقات دون تعلم كيفية كتابة التعليمات البرمجية. وبالتالي ، يمكن لأي شخص مهتم بأن يصبح مطور تطبيقات أن يفعل ذلك بمساعدة الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية.

أمثلة على تطبيقات المؤسسات SaaS

هناك قائمة طويلة من تطبيقات المؤسسات SaaS التي تعمل في جميع أنحاء العالم. تشير الدراسات إلى أنه بحلول نهاية عام 2022 ، ستنمو صناعة البرمجيات كخدمة إلى 151 مليار دولار. تعد منتجات SaaS جزءًا رئيسيًا من تطبيقات المؤسسات وستستمر في السيطرة على السوق لفترة طويلة.

فيما يلي بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا لتطبيقات SaaS للمؤسسات التي من المحتمل أن تصادفك:

Zoom - تطبيق لعقد مؤتمرات الفيديو زادت شعبيته بشكل كبير خلال الجائحة العالمية.

- تطبيق لعقد مؤتمرات الفيديو زادت شعبيته بشكل كبير خلال الجائحة العالمية. Zendesk - برنامج لخدمة العملاء تستخدمه العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم.

- برنامج لخدمة العملاء تستخدمه العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم. HubSpot - منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

- منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني. Zoho و Salesforce و Oracle CRM - أنظمة إدارة علاقات العملاء.

CRM - أنظمة إدارة علاقات العملاء. Microsoft Dynamics AX - برنامج تخطيط موارد المؤسسات.

تقوم المنصات الخالية من التعليمات البرمجية بتجهيز المؤسسات لتلبية الطلب

قد يكون التعامل مع إجراءات تطوير تكنولوجيا المعلومات المختلفة ، مثل تطوير التطبيقات ، وتطوير تطبيقات الويب ، والنشر أمرًا مربكًا ، حتى بالنسبة للشركات الكبيرة. قد يكون تعيين فريق كبير من المطورين والمصممين والمختبرين أمرًا صعبًا ومكلفًا.

ومع ذلك ، فإن استخدام الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لا تتطلب المرور بإجراءات تطوير طويلة ومكلفة. نتيجة لذلك ، يمكنك الاعتماد على منصات التعليمات البرمجية هذه دون إرهاق قسم تكنولوجيا المعلومات لديك. الشيء الجيد هو أنه يمكنك تحقيق المستوى الأمثل من الأمان والكفاءة على مستوى المؤسسات مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أيضًا.

في النهاية ، تعمل الأدوات التي لا تحتوي على رمز على تسريع إجراءات التطوير وتسمح للمؤسسات بتلبية طلب مستخدمي الأعمال بسرعة وكفاءة. تعد قدرة المطورين المواطنين على استخدام ميزات السحب والإفلات لإنشاء التطبيقات مفيدة للغاية في إطلاق العنان لأداء وسرعة أكبر. تُعد أتمتة سير العمل من خلال أدوات التحرير المرئية سهلة الاستخدام لمنصات بدون رمز فرصة رائعة للمؤسسات لتوسيع نطاق وصولها وتبسيط العمليات التجارية.

ما أنواع التطبيقات التي يمكن إنشاؤها بدون رمز؟

عندما يتعلق الأمر بتطوير تطبيق بدون كود ، فلا توجد قيود كبيرة عليك مواجهتها فيه. يمكنك أن تتوقع دمج جميع الميزات التي تريدها من خلال منصات بدون كود ، تمامًا مثل أساليب التطوير التقليدية.

يفترض العديد من الأشخاص أن تطبيقات المؤسسة مقصورة على أنظمة الإدارة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة. ومع ذلك ، فإن هذه الأنظمة ليست سوى جزء صغير من العديد من تطبيقات المؤسسة التي يمكنك إنشاؤها باستخدام نظام أساسي بدون رمز.

يعتمد مستخدمو الأعمال عادةً على العديد من التطبيقات المختلفة لتحقيق أهداف العمل ، مثل التسويق والإعلان ودعم العملاء وتخطيط الوسائط الاجتماعية وتتبع المحتوى والتحليل المالي والتخطيط.

مهما كانت المتطلبات ، يمكنك أن تتوقع نظامًا أساسيًا فعالًا بدون رمز لتلبية احتياجاتك نظرًا لميزات السحب والإفلات واسعة النطاق. يعد اختيار أداة قوية لإنشاء التطبيقات أمرًا مهمًا للحصول على أفضل النتائج.

دور لا رمز في تطوير تطبيقات المؤسسة

يعد وجود نظام فعال لإدارة المؤسسة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المؤسسة. إذا استمرت الشركات في الاستثمار في مناهج التنمية التقليدية ، فسيتعين عليها الاستمرار في إنفاق الكثير من الوقت والمال عليها.

ومع ذلك ، فإن استخدام أساليب التطوير بدون كود هو طريقة ذكية لبناء تطبيقات بدون أي مهارات في البرمجة. تتطور البرامج الخالية من التعليمات البرمجية أيضًا بسرعة كبيرة ، مما يسهل إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب .

يساهم الأفراد الذين يستخدمون أدوات بدون رمز لإنشاء التطبيقات وتحميلها إلى متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة مثل Google Play و Apple App Store في زيادة شعبية الأنظمة الأساسية بدون رمز.

نظرًا لأن استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية يقلل من وقت تطوير التطبيق ، فإنه يقلل أيضًا بشكل كبير من الوقت اللازم لتسويق تطبيق مؤسسي. يسمح لأصحاب الأعمال والمديرين بالتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية الأخرى.

يمكن للشركات أيضًا الاعتماد على تقنية عدم وجود رمز للتغلب على التحديات التي ينطوي عليها التطوير وتلبية احتياجات المستخدمين الفريدة من خلال حلول مخصصة في شكل تطبيقات الهاتف المحمول والويب.

أفضل أدوات بدون كود لتطوير برامج المؤسسة

الآن بعد أن أصبحت على دراية كاملة بالتطوير ذي الكود المنخفض / بدون رمز والدور الذي تلعبه في تطوير تطبيقات المؤسسة ، دعنا نناقش بعضًا من أفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية.

AppMaster

يعد AppMaster أقوى أداة تطوير تطبيقات بدون رمز متوفرة في السوق إلى حد بعيد لأنه يتعامل مع كل من الواجهة الأمامية والخلفية. يمكنك استخدام AppMaster لإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب مع خلفية قوية تم إنشاؤها في Golang بواسطة خوارزميات AI . ونتيجة لذلك ، فإن AppMaster قادر على بناء مجموعة كبيرة من التطبيقات المخصصة للعديد من المجالات المختلفة.

علاوة على ذلك ، يتيح التطوير السريع للتطبيق باستخدام AppMaster لفرق العمل والمؤسسات تبسيط إجراءات التطوير الخاصة بهم. باستخدام الميزات القوية لـ AppMaster ، يمكنك إنشاء أكثر تطبيقات الأجهزة المحمولة تطوراً دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

تعد سهولة الاستخدام والكفاءة والأمان عالي المستوى والميزات القابلة للتطوير في AppMaster من بين العديد من الخصائص التي تجعله أفضل أداة لاستخدامها في إنشاء تطبيقات مع نهج تطوير بدون رمز.

يقدم AppMaster خطط التسعير التالية:

بدء بدء التشغيل + اعمال مَشرُوع

AppSheet

AppSheet عبارة عن نظام أساسي شهير للتطوير بدون تعليمات برمجية من Google Workspace. يسمح لك بإنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. تتيح لك ميزاته المفيدة إنشاء تطبيقات أصلية باستخدام هذا البرنامج بسرعة. يمكن أتمتة العمل وجعله أبسط باستخدام AppSheet.

يمكن تطوير تطبيقات الهاتف المحمول وصيانتها بواسطة أي شخص في Google Workspace الخاص بك. لذلك ، فهي أداة تطوير موثوقة لا تحتوي على كود لاستخدامها عند إنشاء تطبيق مؤسسة مع فريق عملك أو تريد ميزات تعاون الفريق.

تجعل واجهة AppSheet سهلة الاستخدام من السهل الوصول إليها لجميع الأشخاص المهتمين بتطوير تطبيقات المؤسسات مع الحد الأدنى من تدريب المستخدم على متن الطائرة. علاوة على ذلك ، يمكنك إنشاء تطبيقات Android بالإضافة إلى تطبيقات iOS باستخدام AppSheet وتحميلها إلى متاجر التطبيقات. تبلغ تكلفة خطة مستوى الدخول 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم. الخطة الأساسية هي 10 دولارات شهريًا للفرد.

Appy Pie

Appy Pie هو برنامج مؤسسة بدون رمز يستخدم لإنشاء تطبيقات للشركات والأفراد. إنه منشئو تطبيقات السحب والإفلات المتاحون حاليًا في السوق. يمكن لمطور التطبيقات هذا ، المعروف جيدًا بكونه سهل الاستخدام ، مساعدتك في إنشاء التطبيقات في بضع دقائق فقط. يمكنك إنشاء تطبيقات Android و iPhone و PWA.

Skuid

Skuid هي أداة شائعة وفعالة لتطوير كل من التعليمات البرمجية المنخفضة وغير البرمجية. إنها مختلفة تمامًا عن أنظمة التعليمات البرمجية الأخرى لأنها تتيح لك الاتصال بمصادر بيانات مختلفة وإنشاء تطبيقات من اختيارك دون المرور بأي مستخدم على متن الطائرة. نتيجة لذلك ، يمكنك الاعتماد على مصادر بيانات متعددة وفرق عمل لإنشاء تطبيقات مخصصة لأجهزة محمولة مختلفة وتلبية متطلباتك.

يتيح Skuid إنشاء تطبيق سهل للغاية دون أي خبرة تقنية. على عكس المنصات الأخرى ، فإن أحد الجوانب التي يجب تسليط الضوء عليها هو الجانب الذي يوفر لنا مرشدًا شخصيًا سيساعدنا قبل وأثناء وبعد عملية النشر لتسوية أي من أسئلتنا.

لانسا المرئية

استخدم منصة Visual LANSA منخفضة التعليمات البرمجية لتبسيط عملية إنشاء سلع استثنائية وتشغيل محرك عملك بسرعة وكفاءة أكبر. يستخدم نفس IDE لمزج الترميز التقليدي مع التعليمات البرمجية المنخفضة ، مما يسهل إنشاء تطبيقات سطح المكتب والتطبيقات عبر الإنترنت باستخدام الموارد المشتركة.

إنه يجعل من الممكن تطوير التطبيقات ونشرها وتشغيلها بسرعة أكبر. قد تتم إزالة الصوامع بين تكنولوجيا المعلومات والتطوير. قم بإنشاء المشروع بأكمله داخل IDE وترحيل التطبيقات المكتوبة بلغة أخرى بسرعة باستخدام ميزات جسر LANSA.

يمكنك التفاعل مع الخدمات باستخدام Visual LANSA دون قضاء الوقت في الحلول البديلة. لا تحتاج إلى البحث عن مطورين منفصلين للواجهة الأمامية والخلفية إذا سمحت لأي مطور بالبدء من نقطة الصفر أثناء إنشاء تطبيق ويب.

من خلال تعزيز الإنتاجية والتحكم والابتكار على مستوى الشركة ، يكون لها تأثير إيجابي على كل جانب من جوانب الأعمال تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي مستودع Visual LANSA على العناصر اللازمة لتطوير التطبيق. لتوفير الوقت وزيادة إنتاجية المطور ، فإنه يمكّنك من استخدام الوحدات والمكونات واستئنافها.

فقاعة

يعد استخدام Bubble لإنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية طريقة سريعة لإنشاء تطبيق. علاوة على ذلك ، تتأكد دروس YouTube الرسمية من Bubble من أن استخدام منصة إنشاء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية هذا يحتوي على منحنى تعليمي سلس.

لديك تحكم ممتاز في التخطيط والتصميم العام للتطبيق بسبب واجهة السحب والإفلات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدم تكوين مواصفات التطبيق بصريًا لتحديد ما يحدث على كل شاشة أثناء تنقلهم خلالها.

تحافظ مجموعة Bubble الواسعة من المكونات الرسومية على الأشياء طازجة. يحتوي على نظام Oauth 2.0 الأصلي الحديث. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا إنشاء مكونات JavaScript الإضافية مجانًا لتخصيص الوظائف بشكل أكبر. التطبيقات التي أنشأتها Bubble تستجيب للجوال. هناك أكثر من 80 لغة مختلفة متاحة يمكنك ترجمة تطبيقك بها.

طاولة هوائية

اجمع بين قوة Airtable وإبداعك لإنشاء تطبيقات رائعة. يمكنك البدء لأنه يجمع بين سهولة استخدام جداول البيانات وقوة قاعدة بيانات مذهلة. يمنحك القدرة على إنشاء حلول بمزيد من القدرة والتعقيد.

يمكنك أيضًا الحصول على مجموعة كبيرة ومتنوعة من القوالب. يمكن استخدام هذه القوالب لأغراض مختلفة ، مثل التخطيط والفهرسة والتتبع والتسويق. باستخدام التنبيهات المخصصة وأتمتة الأعمال المتكررة ، يمكنك تسريع التعاون.

قم بدمج تطبيقاتك مع خدمات وأنظمة أساسية مختلفة مثل Twitter و Facebook و Gmail لزيادة إنتاجيتك. يمكنك ببساطة العمل مع أي شخص من مواقع مختلفة باستخدام Airtable للتعاون في مشروع. يمكن استخدام التطبيقات الأصلية لتحرير التغييرات والتعليق عليها ومزامنتها عبر جميع الأنظمة الأساسية.

استنتاج

تعمل أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة وغير البرمجية على تغيير سوق تطوير التطبيقات بعدة طرق مختلفة. يمهد منشئو تطبيقات السحب والإفلات الأقوياء مثل AppMaster الطريق لهذه التغييرات كمطورين محترفين ، وقد بدأ مطورو المواطنون في إدراك أهمية الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود في تسريع عملية التطوير.

في النهاية ، تشير اتجاهات التطوير الحالية بوضوح إلى أن أساليب التطوير ذات الكود المنخفض وعدم وجود رمز ستكون أكثر نهج التطوير شيوعًا في صناعة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. لذلك ، هذا هو أفضل وقت للأفراد والمؤسسات لبدء استخدام منصات تطوير تطبيقات المؤسسة لإنشاء تطبيقات المؤسسة وصيانتها.