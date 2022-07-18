JavaScript, web geliştiricilerinin daha iyi bir kullanıcı deneyimi için statik web sayfalarını daha dinamik hale getirmelerine yardımcı olan bir web programlama dilidir. Son yıllarda, istemci uygulamaları oluşturmak için bir yol haritası sağlayan JavaScript çerçeveleri zirveye ulaştı. Bu çerçeveler, kod ayırma sistemleriyle daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağladıkları için web geliştirmede popüler hale geldi.

Web uygulamalarının ön yüzünü tasarlarken, bu JavaScript çerçevelerinin nasıl kodlanacağını bilmek çok önemlidir. Web geliştiricisi olarak çalışırken React, Angular veya Svelte gibi kitaplıklar hakkında bilgiye ihtiyacınız olabilir. Hangi çerçevenin en iyi seçenek olduğunu merak ediyor olabilirsiniz

web uygulamaları için. Bu yazıda JavaScript'in ne olduğunu, JavaScript çerçevelerinin işlevini ve bir seçim yapabilmeniz için 2022'deki en iyi JavaScript çerçevelerini tartışacağız. Ayrıntılara daha derinden inelim:





JavaScript, olay odaklı, nesne yönelimli ve prototip tabanlı web uygulamaları için çok modelli bir programlama dilidir. Başlangıçta JavaScript kodu yalnızca istemci tarafını hedef aldı, ancak son yıllarda web'in sunucu tarafı olarak da kullanılmaya başlandı.

Bugün JavaScript, web'deki popüler programlama dilidir. Web'de çeşitli çerçevelere sahip tek dildir. JavaScript çerçeveleri, kullanıcıların standart araçların yardımıyla ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Standart programlama görevlerini tamamlamaya yardımcı olan JS kod şablonlarına sahip birden çok JavaScript kod kitaplığına sahiptirler. Çoğu kişi işlevleri nedeniyle web çerçevelerini kitaplıklarla karıştırır, ancak görevleri ve kapsamı farklıdır.

JavaScript kitaplığı, bir web uygulaması geliştirmek için yeniden kullanılabilecek paketlenmiş kod, sınıflar, yöntemler ve işlevler içerir. Bu kitaplıklar, geliştiricilerin yeniden kullanabileceği JavaScript kodu sunar. JavaScript kitaplıklarının JavaScript kodunun aksine, JavaScript çerçeveleri web uygulamalarının tasarımını tanımlar, bir JS kitaplığı çağırır ve uygulamayı tamamlamak için içindeki kodu kullanır. Bu çerçeveler, tek bir çözüm yerine web uygulamaları oluşturmak için eksiksiz bir yol haritası sunar. Geliştiriciler, müşterileri için web çözümleri geliştirirken bu çerçeveleri araç kutularına eklediler. Bu çerçeveleri kullanmanın yararı, yeniden kullanılabilir bileşenlerini kullanarak birden çok web sayfası tasarlayabilmenizdir.

Modern çerçevelere girmeden önce jQuery, geliştiriciler tarafından tüm web tarayıcılarıyla uyumlu JavaScript kodu yazmak için kullanılan popüler kitaplıktı. Tüm işlevler, geliştiricilerin web sayfalarında kullanacakları basit ve öğrenmesi kolay bir kitaplıkta özetlenmiştir.

jQuery, dinamik sayfalarla yeni web uygulamaları oluşturmak için bir mimari sağlayan React, Backbone, Angular ve Ember gibi modern çerçeveler için yeni bir yol belirledi.

Web Uygulamalarında JavaScript Çerçevelerinin Rolü

JavaScript çerçevesi, geliştiricilerin uygulamaları daha hızlı ve daha ucuza oluşturmasına yardımcı olacak bir düzen sağlar. Bu çerçeveleri kullanarak kodu hatasız çalıştırabilirsiniz.

Düzenlerinin yardımıyla, yüksek düzeyde etkileşimli ve şık web uygulamaları oluşturarak bu bileşenleri bağımsız olarak yeniden kullanmak için web uygulamaları oluşturabilir ve kullanıcı arabirimlerinin farklı bölümlerini oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, bu çerçeveler geliştiricilerin şunları yapmasına da yardımcı olur:

Kullanıcı arabirimi bileşenlerinizi verilere uygulayın



Ön uç sorunlarını azaltın



Yeniden kullanılabilir ve okunması kolay kod yazın



Uygulamaları oluşturmak için artışları yeniden kullanın



Fikirlerin anlaşılır bir dilde soyutlanması



Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için renk şeması, düğmeler ve yazı tipi stili gibi kullanıcı arabirimi öğelerini standartlaştırın



Ayrıca bu çerçeveler, geliştiricilerin kodu daha anlaşılır bir biçimde tutmak için alana özgü dilleri kullanmalarına yardımcı olur. Bu diller JSX ve Gidonları içerebilir. Tüm bu işlevler, kodu test etmek ve hata ayıklamak için tümleştirme araçlarının yardımıyla geliştiriciler için geliştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, bu JavaScript çerçeveleri, geliştiricilerin yükleme, güncelleme ve kitaplık yapılandırmasını hatasız olarak otomatikleştirmelerine yardımcı olur.

JavaScript Çerçevelerini Neden Kullanmalı?

Şüphesiz, JavaScript çerçeveleri popülerdir, ancak yine de bunları kullanmanız gerekmeyen görevler vardır. Bir web uygulaması geliştirmenin kolay olduğunu ve karmaşık işlevler gerektirmediğini varsayalım. Bu durumlarda, bir çerçeve kullanılması tavsiye edilmez. Çerçeveler birden fazla özellik sunar, ancak hepsinin bir fiyatlandırma politikası vardır. Bu çerçeveler şüphesiz daha fazla bildirim kodu sağlar, ancak normal JavaScript'ten daha yüksek hesaplama maliyeti olan bir uygulama ile sonuçlanabilir.

Kullanıcıdan etkileşim gerektiren küçük bir proje üzerinde çalışıyorsanız, çerçeveyi kullanmamanızı öneririz. Bu durumda, uygulamalar oluşturmak için JavaScript ile gidebilirsiniz. Rehberimizi inceledikten sonra, farklı JavaScript çerçevelerini keşfedecek ve projeniz için hangisinin en iyi seçenek olduğuna karar verebilirsiniz.

JavaScript Çerçevelerini Kullanmanın Faydaları

Bir web geliştiricisi olarak, birkaç nedenden dolayı JavaScript çerçevelerini kullanmaya değer. Web uygulamaları oluşturmak için çerçeve kullanmanın faydalarından yararlanıyoruz. Hadi başlayalım:

Güçlü Topluluk Desteği Sağlayın

Bu çerçeveler web geliştiricileri arasında popüler hale geldiğinden, bazıları zaten karşılaştığınız bir sorunla karşılaşabilir. Böylece, geliştiriciler topluluğuyla bağlantı kurarak belirli bir soruna bir çözüm bulabilirsiniz.

Yeniden Kullanılabilirlik Sunun

Bu çerçevelerin yerleşik yöntemleri olduğundan, tek bir kod satırı yazmadan uygulama geliştirmek için bir şablonu yeniden kullanabilirsiniz.

Hızlı Geliştirme

JavaScript çerçevesi kullanmak, kullanıcıların zamandan tasarruf ederek uygulamalarını daha hızlı oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.

Maliyetleri Azaltın

Çoğu JavaScript çerçevesinin kullanımı ücretsizdir ve geliştirme maliyetini düşürür. Bu çerçeveleri kullanmak, özellikle küçük işletme sahipleri için ekonomiktir.

Projeniz için hangi JavaScript çerçevelerini seçmelisiniz?



Bir web uygulaması geliştirirken modern çerçeveleri kullanmanız gerekir. Web uygulamaları için kullanılacak en iyi seçenek konusunda net bir fikriniz olmayabilir. Merak etme! Geliştiricilerin uygulama oluşturması için birden fazla çerçeve var, ancak 2022'de en popüler yedi çerçeveyi listeliyoruz:

Tepki



ince



Vue



Açısal



Kor



Omurga



SonrakiJS

Herhangi bir çerçeve seçmeden önce şunlardan emin olun:

Çerçeve, yeni başlayanlar için öğreticiler ve kılavuzlara sahiptir.



Yıllar içinde geliştiriciler tarafından benimsenen çerçeveyi seçin.



Güçlü bir topluluğa ve belgelere sahip çerçeveyi seçin.

Bu yazıda, 2022'deki en popüler JavaScript çerçevelerini tartışacağız. Ayrıntılara daha derinden inelim:

Tepki JS

React, Facebook'a (Meta) ait açık kaynaklı bir çerçevedir. React, web uygulamaları için sezgisel kullanıcı arayüzleri tasarlamak için yaygın olarak kullanılan ücretsiz ve bildirimsel bir çerçevedir. Ölçeklenebilir uygulamaları daha hızlı oluşturmak için bu çerçeveyi kullanabilirsiniz. Ayrıca, React'in küçük paketleri vardır, bu nedenle yeni başlayanlar için öğrenmesi kolaydır. Farklı veriler kullanarak büyük ölçekli web uygulamaları geliştirmek için React çerçevesini kullanabilirsiniz. React başlangıçta Facebook'ta kullanıldı ve Instagram beslemeleri için kullanılacaktı. Üstelik bu çerçeveyi küçük bir ekiple büyük web projeleri için kullanabilirsiniz.

JavaScript State Anketine göre, React en çok kullanılan çerçevedir. React.js, bir kitaplığın yaptığı gibi tek tek parçaları güncellemek yerine, bileşenlerle anında web uygulamaları oluşturmak için hızlı kullanıcı arabirimleri sağlar. Bu çerçeve, web sayfalarına daha hızlı güncellemeler eklemek için bileşenlerin artımlı kullanımına izin verir. React ayrıca daha iyi bir kullanıcı deneyimi için JSX adlı bir kullanıcı arabirimi sağlar. React çerçevesinin özelliklerine bir göz atalım:

Özellikler

Bileşenlerin Artımlı Kullanımına İzin Verir

React, kullanıcıların bir web sayfasını birden çok bileşene ayırmasına olanak tanır. Her bölüm UI'ye aittir, kendi koduna ve yapısına sahiptir ve geliştiricilerin yeniden kullanılabilir kodla web uygulamaları oluşturmasına yardımcı olur.

Sanal Belge Nesne Modeli (DOM) ile Çalışma

React, bir ağaç yapısında veri gösterimi için bir sanal belge nesne modeli (DOM) sağlar. Ayrıca, React ayrıca verileri, belgedeki bir kullanıcı arayüzünün her bağımsız öğesi için bir kod içeren bileşenlere ayırır. DOM'nin React çerçevesinde kullanılabilirliği, web sitesinin tamamı yerine web sayfasının yalnızca bir bölümünü yeniler.

JavaScript XML'i (JSX) destekleyin

JavaScript XML (JSX), HTML'yi JavaScript çağrılarına gömmeye benzer. Bu çağrılar, web geliştiricilerinin JavaScript modüllerini HTML öğeleri içine yerleştirmelerine yardımcı olur.

Dinamik Kullanıcı Arayüzü (UI) sağlayın

JavaScript, JSX'in HTML stili sözdizimini kullanarak uygulamanızın tasarımını ve akışını kontrol etmenizi sağlar. Bir web mimarisi seçmek, web uygulamanızın nasıl görünmesi gerektiğine karar vermenize yardımcı olur.

ince

Svelte, web geliştiricilerinin statik web uygulamalarının ham kodunu sezgisel ve etkileşimli kullanıcı arayüzlerine dönüştürmelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir JavaScript çerçevesidir. Rich Harris tarafından oluşturulan bu çerçeve JavaScript ekosistemini zenginleştirmiştir. React gibi, Svelte de bir çerçeveden daha fazlasıdır; VueJS ve React'ten daha hızlı web çözümleri elde etmek için Svelte kodunu vanilya JavaScript'e dönüştürmek için bir derleyici olarak çalışır.

Not: Svelte çerçevesiyle uygulama geliştirmeyle ilgileniyorsanız, SvelteKit'i incelemelisiniz. Svelte, kodu bağımsız JavaScript bileşenleri olarak derler ve tarayıcı tarafından küçük bir işlem yapmadan uygulamaları daha hızlı yükler. Svelte'nin özelliklerine bir göz atalım:

Özellikler

Sanal DOM olmadan çalışın

React'ten farklı olarak, Svelte çerçevesi, Belge Nesne Modülü (DOM) olmadan doğrudan kodla çalışır ve diğer çerçevelerden daha hızlı sonuçlar elde etmek için kodun çoğunu derlemeye kaydırır.

Reaktivite Sağlayın

Svelte çerçevesi, modülleri veri değişikliklerine tepki veren ve değişiklikleri JavaScript kodu olarak işleyen DOM işlevlerine dönüştürür.

Web Geliştiricisi Tarafından Minimum Kod Gerektirir

İnce çerçeve, React ve Vue'dan daha az kod gerektirir ve web geliştiricilerinin kodlama dışındaki görevlere daha fazla zaman ayırmasına yardımcı olur.

Web Sayfalarının Modüler Stilini Sağlayın

Svelte, benzersiz stiller ekleyerek ve sınıflar için benzersiz adlar oluşturarak, uygulamaların tüm web sayfalarında tutarlı bir tasarım akışı sağlar.

Vue

Vue, 2014 yılında Evan You tarafından geliştirildi ve bir MIT lisansı kullandı. Evan, eski bir Google çalışanıdır ve hala ekibin bu çerçeveyi korumasına yardımcı olmaktadır. Sezgisel kullanıcı arayüzleri oluşturmaya yardımcı olan açık kaynaklı bir çerçevedir. Bu çerçeve, Angular ve React'in popüler özelliklerini birleştirir. Angular'ın şablonlarını ve veri bağlamasını ve React'in özelliklerini kullanır.

Vue çerçevesi, uygulamalar oluşturmak için aşamalı olarak uyarlanabildiğinden, diğer çerçevelerden belirgin bir özelliğe sahiptir. Artışlar, bir yönlendirme çözümü, araç zinciri, Komut Satırı Girişi (CLI) ve durum yönetimini içerir.

Bu çerçeve, aşamalı olarak uyarlanabilir modüller sunar, böylece web projenize yeni artışlar eklemek için kod yazabilirsiniz. Bu çerçevenin mimarisinin kullanımı kolaydır ve tüm özellikleri anlamanıza gerek yoktur. Vue'nin 23 kb'lik hafif bir çerçeve olduğunu belirtmekte fayda var. Vue, büyük ölçekli web uygulamaları oluşturmak ve bunları JSX ile yeni veya mevcut uygulamalarda birleştirmek için kapsamlı JavaScript, HTML ve CSS bilgisi gerektirir. Özelliklere bir göz atalım:

Özellikler

Etkileşim Sağlayın

Vue, web sayfalarına daha fazla hayat getirmek için geçiş efektleri eklemeye izin verir. Ayrıca, web uygulamalarının daha fazla etkileşimi için üçüncü taraf animasyon kitaplıkları ekleyebilirsiniz.

HTML Şablonlarını kullanarak DOM'yi Nesne Verileriyle Bağlayın

Vue çerçevesi, DOM'yi nesne verileriyle bağlamak için HTML şablonları sağlar. Ayrıca bu çerçeve, tüm tarayıcılarla uyumlu şablonların HTML olarak derlenmesini başlatır.

Kullanıcıların Daha Hızlı Gezinmesine İzin Verir

Vue yönlendiricileri, web sayfalarını sık sık yenilemeden sayfalar arasında geçiş yapar ve kullanıcılar için gezinmeyi daha hızlı hale getirir.

Kod Entegrasyonu için Yönergeler Sağlayın

Yönergeler, Vue örneklerinin kodunu entegre etmek için bir dizi talimattır. Bu görseller, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için uygulamanıza etkileşim sağlar.

Açısal

Google tarafından 2010 yılında oluşturulan Angular, TypeScript dilinde yazılmış açık kaynaklı bir çerçevedir. Web uygulamaları için kod oluşturmak, test etmek ve sürdürmek için birden çok tümleşik kitaplık ve araç sunan artış tabanlı bir çerçevedir. Bu çerçeve, web geliştiricilerinin JavaScript koduyla etkileşimli uygulamalar geliştirmesi için sağlam bir seçenektir.

Açısal çerçeve, web projelerindeki zorlukları azaltmak için etkileşimli şablonları ve uçtan uca entegrasyon araçlarını entegre eder. Bu çerçeveyi tek kullanımlık web uygulamaları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bu çerçevenin büyük popülaritesi nedeniyle, Angular'ın birçok sürümü mevcuttur. Bu çerçeve, karmaşık özellikleri entegre ederek kurumsal düzeyde uygulamalar geliştirmek için en iyi seçenektir. İnsanlar genellikle Angular'ı AngularJS ile karıştırır, ancak bu iki çerçeve arasında bir fark vardır. Angular tüm mobil tarayıcılarla uyumludur, JS sürümü ise yalnızca masaüstü tarayıcıları destekler.

Şimdi, Angular çerçevesinin özelliklerine daha derinden dalalım:

Özellikler

İki Boyutta Veri Bağlamayı Destekleyin

Açısal çerçeve, model katmanını temsil etmek için iki yönlü veri bağlamayı destekler. Bu çerçevenin güzelliği, modeldeki değişiklikleri izlemek için bir önizlemeye sahip olmasıdır. Böylece kullanıcılar, uygulama geliştirme süresini kısaltarak modeldeki değişiklikleri otomatik olarak görüntüleyebilir.

Karşılıklı Bağımlılık Sağlayın

Bu çerçeve, sınıfların, yöntemlerin, işlevlerin ve modüllerin birbirine bağlı modüllerle çalışmasına ve sınıf değişikliklerini azaltarak kod tutarlılığını korumasına olanak tanır.

Model Görünüm Denetleyicisi (MVC) Mimarisi Sağlayın

Bu çerçevenin yapısı, uygulama kodunu, web geliştiricilerinin kod zamanlarından tasarruf etmelerine yardımcı olan kullanıcı arabiriminden ayırır.

Kor

2011 yılında Yehuda Katz tarafından oluşturulan ve web geliştiricilerinin masaüstü ve mobil tarayıcılar ve tek sayfalı web uygulamalarıyla uyumlu uygulamalar oluşturmak için yaygın olarak kullandığı Ember çerçevesi. Bu popüler çerçeve, verilerdeki değişiklikleri otomatik olarak güncelleyen HTMLBars şablonunu kullanır. Ember çerçevesinin özelliklerine daha derin bir dalış yapalım:

Özellikler

Bir Şablon Dili Sağlayın

Gidon sözdizimi bir şablon diline aittir. HTML veya diğer veri formatlarını oluşturmak için bir şablon ve girdi verileri kullanır. Bu şablonlar, küme ayraçlarıyla gidon sözdizimini kullanan normal metne benzer.

Denetim Aracı Sağlayın

Bu çerçeve, Ember kodlarını kontrol etmek, Ember kullanan uygulamaların performansını izlemek ve uygulamalardaki hataları daha hızlı ayıklamak için bir inceleme aracı sağlar.

Kimlik Doğrulama Sağlayın

Bu çerçeve, uygulamaların kimliğini doğrulamak ve yetkilendirmek için güvenlik kalıpları sunar. Ayrıca, soyut modeller sağlar ve daha katı protokoller için diğer güvenlik seçenekleriyle bütünleşir.

Uygulama Başlatıcıları Sağlayın

Bu çerçeve, uygulamanızın bağımlılık enjeksiyonunu başlatmak ve yapılandırmak için uygulama başlatıcıların özelliğini sunar.

Omurga

Omurga, 2010 yılında Jeremy Ashkenas tarafından olay odaklı olarak oluşturulan minimalist bir JavaScript çerçevesidir, tüm web tarayıcılarıyla uyumlu istemci tarafı uygulamalar tasarlamanıza olanak tanır. Bu çerçeve, veri soyutlaması için MVC modülleri sunar ve birkaç satır kod yazarak şık kullanıcı arabirimleri (UI) oluşturmak için bu bileşenleri birleştirir.

Bu çerçeve, istediğiniz web uygulamalarını oluşturmak için zorunlu programlamayı kullanırken, diğer çerçeveler bildirimsel stil geliştirme sunar. Omurganın özelliklerini daha derinlemesine inceleyelim:

Özellikler

JavaScript Yöntemlerini ve İşlevlerini Kullanın

Omurga çerçevesi JavaScript işlevlerini ve modüllerini JavaScript kodunun yapı taşları olarak kullanır ve modül bağlama ve özel oluşumlar sağlar.

Ücretsiz ve Açık Kaynak Çerçevesi

Omurga, uygulamalar oluşturmak için 100'den fazla kitaplık sunan web projeleri için ücretsiz, açık kaynaklı bir çerçevedir.

Platformlar Arası Uygulama Geliştirmeyi Destekleyin

Omurga çerçeveleri, web geliştiricilerinin tüm cihazlar ve tarayıcılarla uyumlu uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur.

SonrakiJS

NextJS, React ile statik web uygulamaları oluşturmaya yönelik ücretsiz ve açık kaynaklı bir çerçevedir. Bu çerçeve, daha iyi bir kullanıcı deneyimi, gelişmiş performans ve web uygulamalarının daha hızlı geliştirilmesini sağlar. Bugün, bu çerçeve, güçlü topluluk desteği nedeniyle zirvede. Bu JavaScript çerçevesi, sıfırdan kod yazmak yerine mevcut şablonlardan uygulamalar geliştirmeye yardımcı olur. NextJS, web siteleri veya uygulamalar gibi ürünler üzerinde tam kontrol sağlaması nedeniyle işletmeler için en iyi çerçevedir. Bu çerçeveyi kullanarak, diğer çerçeveler gibi eklentilere güvenmeniz gerekmez. Çoğu geliştirici, geliştirme süresini ve maliyetini azalttığı için React bileşenlerini yeniden kullanmayı tercih eder.

Son düşünceler

Son yıllarda, uygulama geliştirme, no-code gibi yeni bir yön aldı. Kodsuz, geliştiricilerin rutin görevleri ortadan kaldırmasına ve mimari tasarlama gibi daha karmaşık ve heyecan verici şeyler yapmasına olanak tanıyan umut verici bir yön. Ancak bazı geliştiriciler, bunun yalnızca MVP seviyesi olduğuna inanarak, kodsuz geliştirme konusunda hala şüphecidir, ancak platformlar uzun bir yol kat etti ve sizi şaşırtabilir.

Benzer şekilde, JavaScript çerçeveleri, daha hızlı ve daha ucuz web çözümleri sunan kod geliştirmenin bir uzantısıdır. JavaScript, web geliştirme için kullanılan popüler bir betik dilidir. Bu dil, kütüphaneler ve çerçeveler kullanarak geliştirmeye izin verir. Web uygulamaları geliştirme süresini ve maliyetini azaltmak için istediğiniz herhangi bir çerçeveyi kullanmanızı öneririz.