अगला टूल जिसका उपयोग हम अपने एप्लिकेशन का परीक्षण और डिबग करने के लिए कर सकते हैं, वह है Swagger । हम इससे पहले ही परिचित हो चुके हैं; जैसा कि आपको याद है, इसमें आप एप्लिकेशन के सभी अंतिम बिंदुओं को विकसित होते हुए देख सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसे और अधिक विस्तार से देखें।

Swagger में प्राधिकरण

सबसे पहले, याद रखें कि Middleware Token Auth डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम होता है, जो अधिकांश समापन बिंदुओं के लिए समापन बिंदु तक पहुंच को नियंत्रित करता है। यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेस से इनकार करता है जिन्हें अधिकृत नहीं किया गया है या यहां तक कि इसे पास भी नहीं किया गया है, लेकिन उनके पास उपयुक्त एक्सेस अधिकार नहीं हैं (उदाहरण के लिए, वे Users समूह से संबंधित हैं, और समापन बिंदु विशेष रूप से Admins के लिए है)।

Developer Tools का उपयोग करके आवश्यक प्राधिकरण टोकन पाया जा सकता है। आपको केवल प्रकाशित वेब एप्लिकेशन में लॉग इन करना है और फिर किसी भी अनुरोध को पूरा करना है। टोकन का उपयोग Request Headers में किया जाएगा। उदाहरण के लिए, आप इसे स्क्रीनशॉट पर उस समय थोड़ा ऊपर देख सकते हैं जब हमने देशों के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए GET अनुरोध किया था।

आइए देखें कि आप इसे सीधे Swagger में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, उस समापन बिंदु को खोजें जो Auth के लिए जिम्मेदार है ( प्रामाणिक समूह, POST /Auth/ समापन बिंदु) और " Try it out" बटन पर क्लिक करें। यह समापन बिंदु दो पैरामीटर लेता है, Login और Password । उन्हें निर्दिष्ट करें और अनुरोध भेजने के लिए Execute करें पर क्लिक करें। वैसे, यहाँ, Developer Tools का उपयोग करना भी उपयोगी हो सकता है; आप अनुरोध और प्रतिक्रिया के अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए उन्हें खोल सकते हैं।





प्रतिक्रिया को आवश्यक टोकन, साथ ही उपयोगकर्ता और उसके सत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी।





आप देख सकते हैं कि प्राप्त प्रतिक्रिया उस प्रतिक्रिया से बहुत अलग नहीं है जिसे हमने पहले ही Developer Tools में देखा था। उसी समय, Swagger का एक निर्विवाद लाभ है कि यह किसी भी अनुरोध का परीक्षण करना और आवश्यक मापदंडों के साथ समापन बिंदुओं को सुविधाजनक रूप में लॉन्च करना संभव बनाता है। लेकिन इस तरह के परीक्षण के साथ आगे बढ़ने से पहले, Authorize की पुष्टि के लिए प्राप्त टोकन का उपयोग करें।





Swagger का उपयोग करके अनुरोध भेजना

अब Swagger के माध्यम से 5 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी वाले पहले शहर पर डेटा प्राप्त करने के लिए एक अनुरोध भेजें और विवरण में " World " शब्द। ऐसा करने के लिए, GET /city/ समापन बिंदु खोलें और आवश्यक पैरामीटर भरें:

_limit = 1 (केवल एक शहर की जरूरत है)

(केवल एक शहर की जरूरत है) population_from = 5000000 (जनसंख्या मूल्य की जाँच की जानी चाहिए)

(जनसंख्या मूल्य की जाँच की जानी चाहिए) _search_in = info (केवल info क्षेत्र में खोजें)

(केवल क्षेत्र में खोजें) _search = World ( World शब्द की तलाश में)





प्राप्त प्रतिक्रिया से पता चलता है कि अनुरोध सही ढंग से निष्पादित किया गया था। हमें एक ऐसे शहर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई (हम देखते हैं कि count = 3 , जिसका अर्थ है कि डेटाबेस में तीन उपयुक्त शहरों के बारे में जानकारी है) और उस देश के बारे में कोई डेटा प्राप्त नहीं हुआ जिसमें यह स्थित है ( “country”: null ), क्योंकि क्वेरी को संबंधित तालिकाओं से डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी (यदि आवश्यक हो, तो यह _with पैरामीटर का उपयोग करने लायक था)।