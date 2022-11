আমাদের অ্যাপ্লিকেশন পরীক্ষা এবং ডিবাগ করার জন্য পরবর্তী টুলটি হল Swagger । আমরা ইতিমধ্যে এটির সাথে পরিচিত হয়েছি; আপনার মনে আছে, এটিতে, আপনি অ্যাপ্লিকেশনটির সমস্ত শেষ পয়েন্টগুলি বিকাশ করা দেখতে পারেন, সেগুলি চালাতে পারেন এবং ফলাফল পেতে পারেন। এর আরো বিস্তারিতভাবে এই তাকান.

Swagger মধ্যে অনুমোদন

প্রথমত, মনে রাখবেন যে Middleware Token Auth ডিফল্টরূপে সক্রিয় থাকে, যা বেশিরভাগ এন্ডপয়েন্টের জন্য এন্ডপয়েন্টে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করে। এটি এমন ব্যবহারকারীদের অ্যাক্সেস অস্বীকার করে যারা অনুমোদিত নয় বা পাসও করেনি কিন্তু তাদের কাছে উপযুক্ত অ্যাক্সেসের অধিকার নেই (উদাহরণস্বরূপ, তারা Users গোষ্ঠীর অন্তর্গত, এবং এন্ডপয়েন্টটি শুধুমাত্র Admins জন্য উদ্দেশ্যে করা হয়েছে)।

Developer Tools ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের টোকেন পাওয়া যাবে। আপনাকে যা করতে হবে তা হল প্রকাশিত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে লগ ইন করুন এবং তারপরে যেকোনো অনুরোধ পূরণ করুন৷ টোকেনটি Request Headers ব্যবহার করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন আমরা দেশগুলি সম্পর্কে ডেটা পাওয়ার জন্য একটি GET অনুরোধ করেছিলাম তখন আপনি এটিকে স্ক্রিনশটে একটু উঁচুতে দেখতে পারেন৷

আসুন দেখি কিভাবে আপনি এটি সরাসরি Swagger এ পেতে পারেন। এটি করার জন্য, অনুমোদনের জন্য দায়ী এন্ডপয়েন্টটি খুঁজুন ( Auth group, POST /Auth/ endpoint) এবং " Try it out" বোতামে ক্লিক করুন। এই শেষ বিন্দু দুটি প্যারামিটার লাগে, Login , এবং Password । তাদের নির্দিষ্ট করুন এবং অনুরোধ পাঠাতে Execute ক্লিক করুন। যাইহোক, এখানে, এটি Developer Tools ব্যবহার করাও কার্যকর হতে পারে; আপনি অনুরোধ এবং প্রতিক্রিয়ার আরও বিশদ অধ্যয়নের জন্য সেগুলি খুলতে পারেন।





প্রতিক্রিয়া প্রয়োজনীয় টোকেন পাবে, সেইসাথে ব্যবহারকারী এবং তার সেশন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাবে।





আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াটি আমরা ইতিমধ্যে Developer Tools দেখেছি তার থেকে খুব বেশি আলাদা নয়৷ একই সময়ে, Swagger এর একটি অনস্বীকার্য সুবিধা রয়েছে যে এটি যেকোনো অনুরোধ পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় প্যারামিটার সহ একটি সুবিধাজনক আকারে শেষ পয়েন্ট চালু করা সম্ভব করে তোলে। কিন্তু এই ধরনের পরীক্ষার সাথে এগিয়ে যাওয়ার আগে, আসুন অনুমোদনে ক্লিক করি এবং Authorize নিশ্চিত করতে প্রাপ্ত টোকেনটি ব্যবহার করি।





Swagger ব্যবহার করে অনুরোধ পাঠানো হচ্ছে

এখন 5 মিলিয়নেরও বেশি লোকের জনসংখ্যা এবং বর্ণনায় " World " শব্দটি সহ প্রথম শহরটির ডেটা পেতে Swagger এর মাধ্যমে একটি অনুরোধ পাঠাই৷ এটি করার জন্য, GET /city/ endpoint খুলুন এবং প্রয়োজনীয় প্যারামিটারগুলি পূরণ করুন:

_limit = 1 (শুধু একটি শহর প্রয়োজন)

(শুধু একটি শহর প্রয়োজন) population_from = 5000000 (জনসংখ্যার মান পরীক্ষা করা উচিত)

(জনসংখ্যার মান পরীক্ষা করা উচিত) _search_in = info (শুধুমাত্র info ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করুন)

(শুধুমাত্র ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করুন) _search = World ( World শব্দটি খুঁজছেন)





প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া দেখায় যে অনুরোধটি সঠিকভাবে কার্যকর করা হয়েছিল। আমরা এমন একটি শহর সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি (আমরা সেই count = 3 দেখতে পাই, যার অর্থ ডাটাবেসে তিনটি উপযুক্ত শহর সম্পর্কে তথ্য রয়েছে) এবং এটি যে দেশে অবস্থিত সে সম্পর্কে কোনও তথ্য পাইনি ( “country”: null ), যেহেতু প্রশ্নটির জন্য সম্পর্কিত টেবিল থেকে ডেটা উপস্থাপন করার প্রয়োজন ছিল না (যদি প্রয়োজন হয় তবে এটি _with প্যারামিটার ব্যবহার করে মূল্যবান ছিল)।