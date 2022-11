Menyombongkan

Alat berikutnya yang dapat kita gunakan untuk menguji dan men-debug aplikasi kita adalah Swagger . Kami sudah mengenalnya lebih awal; seperti yang Anda ingat, di dalamnya, Anda dapat melihat semua titik akhir dari aplikasi yang sedang dikembangkan, menjalankannya, dan mendapatkan hasilnya. Mari kita lihat ini lebih detail.

Otorisasi di Swagger

Pertama-tama, ingat bahwa Middleware Token Auth diaktifkan secara default, yang mengontrol akses ke titik akhir untuk sebagian besar titik akhir. Itu menolak akses untuk pengguna yang belum diotorisasi atau bahkan melewatinya tetapi tidak memiliki hak akses yang sesuai (misalnya, mereka milik grup Users , dan titik akhir ditujukan khusus untuk Admins ).

Token otorisasi yang diperlukan dapat ditemukan menggunakan Developer Tools . Yang perlu Anda lakukan adalah masuk ke aplikasi web yang diterbitkan dan kemudian memenuhi permintaan apa pun. Token akan digunakan di Request Headers . Misalnya, Anda dapat melihatnya di tangkapan layar sedikit lebih tinggi saat kami membuat permintaan GET untuk mendapatkan data tentang negara.

Mari kita lihat bagaimana Anda bisa mendapatkannya langsung di Swagger . Untuk melakukan ini, temukan titik akhir yang bertanggung jawab untuk otorisasi ( Grup auth, POST /Auth/ Auth akhir) dan klik tombol " Try it out" . Endpoint ini membutuhkan dua parameter, Login , dan Password . Tentukan mereka dan klik Execute untuk mengirim permintaan. Omong-omong, di sini, juga berguna untuk menggunakan Developer Tools ; Anda dapat membukanya untuk studi lebih rinci tentang permintaan dan tanggapan.





Respons akan menerima token yang diperlukan, serta informasi terperinci tentang pengguna dan sesinya.





Anda dapat melihat bahwa tanggapan yang diterima tidak jauh berbeda dengan yang telah kita lihat di Developer Tools . Pada saat yang sama, Swagger memiliki keunggulan yang tidak dapat disangkal karena memungkinkan untuk menguji setiap permintaan dan meluncurkan titik akhir dengan parameter yang diperlukan dalam bentuk yang nyaman. Tetapi sebelum melanjutkan dengan pengujian seperti itu, mari klik Authorize dan gunakan token yang diterima untuk mengonfirmasi otorisasi.





Mengirim permintaan menggunakan Swagger

Sekarang mari kita kirim permintaan melalui Swagger untuk mendapatkan data tentang kota pertama yang muncul, dengan populasi lebih dari 5 juta orang dan kata " World " dalam deskripsi. Untuk melakukan ini, buka titik akhir GET /city/ dan isi parameter yang diperlukan:

_limit = 1 (hanya satu kota yang dibutuhkan)

(hanya satu kota yang dibutuhkan) population_from = 5000000 (nilai populasi harus diperiksa)

(nilai populasi harus diperiksa) _search_in = info (cari hanya di kolom info )

(cari hanya di kolom ) _search = World (mencari kata World )





Respons yang diterima menunjukkan bahwa permintaan dijalankan dengan benar. Kami menerima informasi tentang satu kota tersebut (kami melihat bahwa count = 3 , yang berarti bahwa basis data berisi informasi tentang tiga kota yang sesuai) dan tidak menerima data apa pun tentang negara tempat ia berada ( “country”: null ), karena kueri tidak perlu menyajikan data dari tabel terkait (jika perlu, layak menggunakan parameter _with ).