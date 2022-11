Как насчет того, чтобы испытать это на практике? Пришло время выполнить первое домашнее задание.

Необходимо включить терминал для работы с командной строкой. В Windows нужное приложение называется CMD, в MacOS - Terminal.

Воспользуйтесь консольным приложением curl (если вдруг оно не установлено на вашем компьютере - исправьте это). Оно предназначено именно для того, чтобы отправить запрос на определенный сервис и получить ответ оттуда.

В качестве примера отправьте HTTP-запрос на сервис BoredAPI. Это сервис, который может подобрать занятие на все случаи жизни.

Для этого введите следующую команду в терминале:

curl "http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy"

Обратите внимание на то, что адрес можно условно разделить на две части - до и после вопросительного знака.

Первая часть - это сам адрес запроса. В данном примере - “http://www.boredapi.com/api/activity”

Вторая часть - параметры запроса. В примере - “type=diy”. То есть параметром запроса является “type” со значением “diy”. Таким образом мы указали, что хотим получить такое занятие, которым можно заниматься самостоятельно (diy - Do It Yourself).

Посмотрите какой ответ был получен. Найдите в нем необходимую информацию. В дальнейших модулях мы детально разберем в каком виде приходит ответ, из чего он состоит. На данном этапе достаточно понять, что именно так выглядит ответ на запрос с бэкенда, до того, как он будет логически обработан и красиво отображен на фронтенде.

Ознакомьтесь с документацией к сервису (http://www.boredapi.com/documentation) и самостоятельно сделайте более сложный запрос с другими параметрами. Например, узнайте какое занятие подойдет для компании, в которой собралось больше 5, но меньше 10 человек.

Для закрепления материала постарайтесь освоить более сложный сервис. Например - https://www.alphavantage.co/

Почитайте документацию, получите из его базы данных курс обмена валют или биржевые котировки.

Перед использованием необходимо зарегистрироваться и получить персональный ключ доступа.