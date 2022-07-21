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Подключи любимые интеграции

Push-уведомления, авторизация с помощью соц. сетей, электронная почта и т. д. Подключите свои приложения к сотням сервисов или получите программный доступ к своему контенту с помощью API.

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Сделайте рабочий процесс более эффективным, а приложения - более мощными. Устанавливайте и настраивайте любые интеграции из магазина модулей, не покидая платформу AppMaster.

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Документация и примеры

Все тонкости работы с модулями мы подробно описали в нашей документации на реальных примерах. Изучите наши видеоуроки для быстрого старта и эффективной работы.

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FAQ

Узнайте больше о модулях AppMaster и о том, как это работает.

Модули AppMaster — это наборы настроек, которые помогают ускорить разработку. Подключая их, вы добавляете в приложение различные функции — авторизацию пользователя, редактирование изображений, шифрование данных, почтовые рассылки и многое другое.

Узнайте больше о платформе AppMaster

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Экспериментируйте с AppMaster бесплатно с 14-дневной пробной версией. Как только вы будете готовы, вы сможете выбрать подходящий платный план.

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