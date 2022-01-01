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Партнерская программа AppMaster

Предоставьте своим клиентам все возможности no-code платформы AppMaster и получите неоспоримое преимущество для вашего бизнеса: быстрое создания полностью рабочих нативных мобильных и веб-приложений с генерацией кода.

Build your success with AppMaster
Преимущества программы

Преимущества партнерства с AppMaster

Увеличивайте прибыль и создавайте свои проекты по разработке серверных, мобильных и веб-приложений, используя только платформу AppMaster без единой строчки кода.

Мощный инструмент

Мощный инструмент

Мощный инструмент разработки ПО, который поможет выделить больше времени для самого важного: вашего бизнеса.

Потенциальные клиенты

Потенциальные клиенты

Когда AppMaster получает проектные запросы на услуги агентства, вы сможете генерировать новых потенциальных клиентов.

Щедрые комиссии

Щедрые комиссии

Получайте вознаграждение за каждого пользователя, на все время пользования им платформой AppMaster.

Лучшие цены

Лучшие цены

Партнёрские агентства имеют эксклюзивный доступ к лучшим ценам на использование AppMaster для своих проектов.

Гибкое ценообразование

Гибкое ценообразование

Предлагайте своим клиентам лучшую цену на рынке на разработку программного обеспечения без потери выгоды.

Обучение и поддержка

Обучение и поддержка

Партнёры AppMaster и их клиенты получают поддержку премиум-класса и дополнительные инструменты независимо от их тарифного плана.

Зарабатывайте больше с AppMaster

Больше прибыли с меньшим количеством разработчиков для каждого проекта

AppMaster позволяет реализовывать проекты любой сложности, независмо от типа и языка программирования, а значит вам больше не нужно нанимать DevOps-инженеров, бэкенд, фронтенд и мобильных разработчиков под каждый проект.

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Frontend Backend Mobile
преимущества AppMaster

Реализация проектов в 4 раза быстрее

Гораздо меньше времени на реализацию проекта по сравнению с традиционной разработкой: никакого кода - только drag-and-drop! Создавайте приложения, размещайте их в любом облаке, запускайте в автономном режиме или даже экспортируйте исходный код. С AppMaster ваше приложение превратиться из MVP в готовое решение за пару кликов благодаря генерации кода с помощью AI.

Меньшее количество ресурсов
Меньшее количество ресурсов

Полный цикл разработки программного обеспечения с меньшими затратами ресурсов.

Гибкий и безопасный бэкэнд
Гибкий и безопасный бэкэнд

Гибкий и безопасный бэкэнд с возможностью масштабирования с помощью модулей.

Backend-driven UI
Backend-driven UI

Управляемые сервером интерфейс и бизнес-логика для мобильных приложений.

Генерация кода
Генерация кода

Быстрый рост производительности за счет генерации исходного кода и централизованного управления.

Мониторинг в реальном времени
Мониторинг в реальном времени

Мониторинг в реальном времени и контроль качества для обеспечения жизненного цикла вашего проекта.

Запросы ко внешнему API
Запросы ко внешнему API

Современный конструктор внешних API-запросов для невероятно быстрой интеграции.

Автогенерация приложения
Автогенерация приложения

Автоматически генерируемые клиентские порталы и админ-панели.

Автоматический деплой
Автоматический деплой

Автоматическое развертывание серверных, веб- и мобильных приложений.

Модульное тестирование
Модульное тестирование

Автоматическое модульное тестирование с возможностью пробного запуска бизнес-процессов.

Наши партнёры

Участники партнёрской программы

Присоединяйтесь к партнерской программе AppMaster и получите все преимущества no-code разработки.

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Мы поможем вам раскрыть и использовать весь потенциал AppMaster для вашего агентства, предоставив вам еще больше свободы в вашей работе! Мы рады проконсультировать вас и ответить на все ваши вопросы.