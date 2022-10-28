UNIVERSITY
Краш-курс 101
8 модулей
5 недели

Домашнее задание

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Домашнее задание к модулю #8

  1. Доработать модель данных и бизнес-процессы бэкенда так, чтобы информация о населении города считалась в тысячах человек и выводилась в формате “XX, XXX” (при этом в базе сохранялась бы полная численность с точностью до человека).
  2. Запретить создавать город, если не указана информация о том, к какой стране он принадлежит
  3. Выводить сводную информацию о мире. Общее количество городов, общая численность жителей, самый большой и самый маленький город, количество городов, чья дата основания неизвестна.
  4. Добавить кнопку, которая удаляет все города выбранной страны.
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