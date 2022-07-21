Калькулятор рентабельности инвестиций в автоматизацию без кода

Сократите расходы с помощью автоматизации бизнес-процессов

Доказано, что автоматизация процессов и рабочих процессов с помощью AppMaster позволяет снизить прямые затраты более чем на 35%, сократить время обработки запросов и утверждения более чем в два раза и обеспечить положительный возврат инвестиций менее чем за 2 месяца. Чтобы помочь вам спрогнозировать потенциальную экономию, воспользуйтесь нашим калькулятором ROI Calculator для оценки потенциальной экономии при использовании AppMaster.