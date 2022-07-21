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Appmaster Automation ROI

Калькулятор рентабельности инвестиций в автоматизацию без кода

Используя этот Калькулятор рентабельности инвестиций, вы сможете оценить, сколько вы можете сэкономить, автоматизировав рабочие процессы с помощью AppMaster, не написав ни единой строки кода.

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Real AI-generated Backend
Реальный бэкэнд, созданный ИИ

Наш ИИ обработает каждую часть вашего проекта и сгенерирует полностью реальный бэкенд.

Including full source code
Автогенерация исходного кода

Вы всегда сможете экспортировать исходный код вашего проекта из AppMaster.

Only visual editing tools
Мощные визуальные редакторы

Создавайте веб или мобильные приложения, кастомизируйте их или используйте шаблоны.

Developer Partner Program
Программы вознаграждения

Получите вознаграждение за привлеченных пользователей на платформу AppMaster.

Сократите расходы с помощью автоматизации бизнес-процессов
Сократите расходы с помощью автоматизации бизнес-процессов Сократите расходы с помощью автоматизации бизнес-процессов

Доказано, что автоматизация процессов и рабочих процессов с помощью AppMaster позволяет снизить прямые затраты более чем на 35%, сократить время обработки запросов и утверждения более чем в два раза и обеспечить положительный возврат инвестиций менее чем за 2 месяца. Чтобы помочь вам спрогнозировать потенциальную экономию, воспользуйтесь нашим калькулятором ROI Calculator для оценки потенциальной экономии при использовании AppMaster.

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экономия процесса

Экономия на запрос

Исследования показывают, что ручные рабочие процессы можно сократить на 60–90 % с помощью таких автоматизированных решений, как AppMaster. Общая экономия была оценена с учетом экономии 75%.

$
IDC сообщает, что стоимость ручной обработки запроса составляет 75-100 долларов США за единицу.
Общая стоимость в месяц ($)
$ 2,500
Общие годовые затраты ($)
$ 30,000
Годовая экономия ($) $ 22,500
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экономия на издержках

Экономия затрат на процесс

Автоматизация является ключевой стратегией для успешных организаций. Внедрите автоматизированные рабочие процессы и повысьте производительность, сэкономьте время на маловажных задачах и освободите сотрудников для выполнения более важной работы.

$
Для человека, вручную обрабатывающего запросы
Всего минут/месяц
3000
Всего часов/месяц
50
Затраты на оплату труда / месяц ($)
$ 2,500
Годовые затраты на оплату труда ($)
$ 30,000
Годовая экономия ($) $ 22,500
Output Growth Рост производства
Release of Resources Высвобождение ресурсов
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прирост производительности

Повышение производительности

Большинство компаний с ручными рабочими процессами получают 60-90% экономии за счет использования решения AppMaster. Учитывая высокий уровень рентабельности инвестиций и низкую точку входа, любой компании не составит труда автоматизировать свои процессы.

%
Расчетное время, сэкономленное на одного сотрудника за счет автоматизации процессов
Прирост в час ($)
$ 5
Прирост в неделю ($)
$ 200
Прирост в год ($)
$ 9,000
Рост мотивации
Безгранично
Общий прирост производительности за год ($) $ 90,000
Automated Processes Автоматизированные процессы
Savings on Payroll Экономия на заработной плате
Попробовать AppMaster
преимущества AppMaster

Реализация проектов в 4 раза быстрее

Гораздо меньше времени на реализацию проекта по сравнению с традиционной разработкой: никакого кода - только drag-and-drop! Создавайте приложения, размещайте их в любом облаке, запускайте в автономном режиме или даже экспортируйте исходный код. С AppMaster ваше приложение превратиться из MVP в готовое решение за пару кликов благодаря генерации кода с помощью AI.

Меньшее количество ресурсов
Меньшее количество ресурсов

Полный цикл разработки программного обеспечения с меньшими затратами ресурсов.

Гибкий и безопасный бэкэнд
Гибкий и безопасный бэкэнд

Гибкий и безопасный бэкэнд с возможностью масштабирования с помощью модулей.

Backend-driven UI
Backend-driven UI

Управляемые сервером интерфейс и бизнес-логика для мобильных приложений.

Генерация кода
Генерация кода

Быстрый рост производительности за счет генерации исходного кода и централизованного управления.

Мониторинг в реальном времени
Мониторинг в реальном времени

Мониторинг в реальном времени и контроль качества для обеспечения жизненного цикла вашего проекта.

Запросы ко внешнему API
Запросы ко внешнему API

Современный конструктор внешних API-запросов для невероятно быстрой интеграции.

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"К 2024 году на no-code и low-code платформы будет приходиться более 65% всего рынка разработки приложений". Начать бесплатно

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