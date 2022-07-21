Калькулятор рентабельности инвестиций в автоматизацию без кода

Используя этот Калькулятор рентабельности инвестиций, вы сможете оценить, сколько вы можете сэкономить, автоматизировав рабочие процессы с помощью AppMaster, не написав ни единой строки кода.
Наш ИИ обработает каждую часть вашего проекта и сгенерирует полностью реальный бэкенд.
Вы всегда сможете экспортировать исходный код вашего проекта из AppMaster.
Создавайте веб или мобильные приложения, кастомизируйте их или используйте шаблоны.
Получите вознаграждение за привлеченных пользователей на платформу AppMaster.
Доказано, что автоматизация процессов и рабочих процессов с помощью AppMaster позволяет снизить прямые затраты более чем на 35%, сократить время обработки запросов и утверждения более чем в два раза и обеспечить положительный возврат инвестиций менее чем за 2 месяца. Чтобы помочь вам спрогнозировать потенциальную экономию, воспользуйтесь нашим калькулятором ROI Calculator для оценки потенциальной экономии при использовании AppMaster.
Исследования показывают, что ручные рабочие процессы можно сократить на 60–90 % с помощью таких автоматизированных решений, как AppMaster. Общая экономия была оценена с учетом экономии 75%.
Автоматизация является ключевой стратегией для успешных организаций. Внедрите автоматизированные рабочие процессы и повысьте производительность, сэкономьте время на маловажных задачах и освободите сотрудников для выполнения более важной работы.
Большинство компаний с ручными рабочими процессами получают 60-90% экономии за счет использования решения AppMaster. Учитывая высокий уровень рентабельности инвестиций и низкую точку входа, любой компании не составит труда автоматизировать свои процессы.
Гораздо меньше времени на реализацию проекта по сравнению с традиционной разработкой: никакого кода - только drag-and-drop! Создавайте приложения, размещайте их в любом облаке, запускайте в автономном режиме или даже экспортируйте исходный код. С AppMaster ваше приложение превратиться из MVP в готовое решение за пару кликов благодаря генерации кода с помощью AI.
Полный цикл разработки программного обеспечения с меньшими затратами ресурсов.
Гибкий и безопасный бэкэнд с возможностью масштабирования с помощью модулей.
Управляемые сервером интерфейс и бизнес-логика для мобильных приложений.
Быстрый рост производительности за счет генерации исходного кода и централизованного управления.
Мониторинг в реальном времени и контроль качества для обеспечения жизненного цикла вашего проекта.
Современный конструктор внешних API-запросов для невероятно быстрой интеграции.