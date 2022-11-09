UNIVERSITY
Вводный курс
10 модулей
5 недели

Домашнее задание

Скопировать

Домашнее задание к модулю #4

Создайте бизнес-процесс, который обрабатывает 3 числа. Одно из них постоянное, два других переменные.

Рассчитайте:

  1. Сумму этих чисел
  2. Произведение
  3. Результат деления 2) на 1) с округлением до целого значения
  4. Результат деления 1) на 2) с округлением вверх до второго знака после запятой.

Результатом работы бизнес-процесса должны стать два массива. В одном данные упорядочены в порядке их вычисления. Во втором эти же данные, но в обратном порядке.

Все еще ищете ответ?
Cообщество