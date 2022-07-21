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Безграничные возможности разработки без кода с помощью ИИ

No-code платформа AppMaster.io способна ускорить процесс создания мощных серверных, веб-приложений и нативных мобильных бизнес-приложений в несколько раз благодаря кодогенерации.

MOM 41 %
Пользователи 28 k
Приложения 64 k
Сверхбыстрый рост

Рынок no-code растет примерно на 26% в год

К 2024 году 75% от всех новых бизнес-приложений крупных предприятий будут использовать как минимум четыре low-code или no-code инструмента как для разработки ИТ-приложений, так и для инициатив по развитию граждан (по данным Gartner).

Рынок разработки приложений $211.7млрд CAGR 25.54% (2021)
Рынок no-code $13.8млрд CAGR 26.1% (2021)

Темпы роста AppMaster за 4 кв. 2021 г.

+49,66%
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международное комьюнити

Пользователи с 6 континентов

Мы разработали действительно профессиональный no-code инструмент, который может помочь стартапам, агентствам, малым и крупным предприятиям решать все свои потребности в продуктах с помощью силы без кода.

AppMaster Users from 6 continents
90,73% трафика из бесплатных каналов
Почему Appmaster

6 причин инвестировать в AppMaster

AppMaster предоставляет no-code платформу, которая ускоряет создание мощного бэкенда, веб-приложений и нативных мобильных бизнес-приложений с помощью генерации кода.

Стратегия
Стратегия

Четкая и убедительная стратегия.

Масштабирование
Масштабирование

Масштабируемость платформы и финансов.

Темпы роста
Темпы роста

Привлекательный рост no-code индустрии.

Независимость
Независимость

Успешная культура AppMaster.

Лидерство
Лидерство

Опытная команда менеджеров.

Перспектива
Перспектива

Превосходная перспектива роста.

Поговорим о финансировании

Если вы хотите узнать больше о платформе, рынке no-code, бизнес-модели и команде, закажите личную консультацию с основателем.

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