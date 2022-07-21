Безграничные возможности разработки без кода с помощью ИИ

No-code платформа AppMaster.io способна ускорить процесс создания мощных серверных, веб-приложений и нативных мобильных бизнес-приложений в несколько раз благодаря кодогенерации.
К 2024 году 75% от всех новых бизнес-приложений крупных предприятий будут использовать как минимум четыре low-code или no-code инструмента как для разработки ИТ-приложений, так и для инициатив по развитию граждан (по данным Gartner).
Мы разработали действительно профессиональный no-code инструмент, который может помочь стартапам, агентствам, малым и крупным предприятиям решать все свои потребности в продуктах с помощью силы без кода.
AppMaster предоставляет no-code платформу, которая ускоряет создание мощного бэкенда, веб-приложений и нативных мобильных бизнес-приложений с помощью генерации кода.
Четкая и убедительная стратегия.
Масштабируемость платформы и финансов.
Привлекательный рост no-code индустрии.
Успешная культура AppMaster.
Опытная команда менеджеров.
Превосходная перспектива роста.