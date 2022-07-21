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Нативные мобильные приложения для вашего бизнеса абсолютно без кода

Cоздавайте мощные мобильные приложения с помощью drag’n’drop конструктора и сразу же публикуйте их в App Store и Google Play. Кроме того, отслеживайте каждое вносимое вами изменение в режиме реального времени.

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Real Backend
kotlin swift

Полностью нативные Android и IOS приложения на Swift UI и Kotlin

Fully native Android and IOS apps with Swift UI and Kotlin
Полный контроль разработки

Полный контроль разработки

Мобильные приложения с широкими возможностями, соответствующие вашим бизнес-целям, с бэкэндом на платформе.

Мгновенная публикация

Мгновенная публикация

Создайте приложение на платформе AppMaster за считанные минуты и сразу же опубликуйте его в Google Play и App Store.

Полностью нативные приложения

Полностью нативные приложения

Высокооптимизированные приложения на базе Swift UI и Kotlin/Jetpack с доступом ко всем нативным возможностям устройства.

Как это работает

Backend-Driven UI

Управляйте всей визуальной информацией и данными на стороне сервера и обновляйте их в любое время без ограничений, связанных с публикацией в магазины приложений, а также минимизируйте несоответствия между мобильными платформами.

  • Данными управляет только сервер. Данными управляет только сервер.
  • Клиент знает, как рендерить элементы интерфейса. Клиент знает, как рендерить элементы интерфейса.
  • Нет проблем при рендеринге сложных виджетов. Нет проблем при рендеринге сложных виджетов.
  • Больше гибкости при настройке внешнего вида. Больше гибкости при настройке внешнего вида.
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Индивидуальный дизайн приложения с широким выбором виджетов и модулей
Индивидуальный дизайн приложения с широким выбором виджетов и модулей Индивидуальный дизайн приложения с широким выбором виджетов и модулей

Создавайте персонализированный дизайн нативных мобильных приложений с помощью drag'n'drop конструктора приложений AppMaster. Изучите библиотеку интеграции, чтобы подключить любимые инструменты к приложениям и сделать их более функциональными.

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Триггеры, экшены и условия для интерактивного взаимодействия
Триггеры, экшены и условия для интерактивного взаимодействия Триггеры, экшены и условия для интерактивного взаимодействия

Триггеры и действия отвечают за логику работы и реагируют на действия пользователя в вашем мобильном приложении. Принцип работы очень прост: вам необходимо сначала определить событие, которое послужит триггером для выполнения нужного вам действия, а после этого задайте действие, которое приложение должно выполнить.

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Доступ к аппаратным функциям и датчикам устройства
Доступ к аппаратным функциям и датчикам устройства Доступ к аппаратным функциям и датчикам устройства

Нативные мобильные приложения, созданные на платформе AppMaster, могут использовать все ресурсы устройства, такие как внутренняя память, камера, микрофон, акселерометр, компас, датчик освещенности, GPS, оборудование для биометрической аутентификации, доступ к фото и видео файлам, адресной книге, геолокации, плееру, календарю и т. д.

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Отправка push-уведомлений
Отправка push-уведомлений Отправка push-уведомлений

Push-уведомления не имеют себе равных с точки зрения вовлеченности, их открываемость достигает 90%. Конструктор мобильных приложений AppMaster упростит вам задачу - настройте уведомления с помощью модуля push-уведомлений из нашей библиотеки интеграции.

Настроить отправку push-уведомлений
All changes in a realtime with demo application AppMaster Developer
Тестирование в реальном времени

Все изменения в реальном времени с приложением AppMaster Developer

  • check icon Тестирование всех приложений на одном устройстве.
  • check icon Контроль версий и сред разработки.
  • check icon Оценивайте производительность и дизайн приложения.
  • check icon Простая авторизация с учетной записью AppMaster.
get AppMaster get AppMaster
Запуск приложений в фоновом режиме на Android и iOS
Запуск приложений в фоновом режиме на Android и iOS Запуск приложений в фоновом режиме на Android и iOS

При запуске стороннего приложения ваше приложение продолжить работать, но уже в фоновом режиме чтобы улучшить взаимодействие с пользователем и продлить срок службы батареи. Вы сможете использовать этот режим для воспроизведение звука, получение обновлений местоположения, получение последнего контента с сервера и т. д.

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Приложение с поддержкой работы в автономном режиме
Приложение с поддержкой работы в автономном режиме Приложение с поддержкой работы в автономном режиме

Автономный режим позволяет пользователям получать доступ к мобильным приложениям без доступа к интернету. Оффлан-режим избавит вашего пользователя от неудобств при использовании приложения в условиях потери соединения или при перебоях в подключении к сети.

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Поддержка сжатия Brotli и GZIP: выберите то, что подойдет именно вам
Поддержка сжатия Brotli и GZIP: выберите то, что подойдет именно вам Поддержка сжатия Brotli и GZIP: выберите то, что подойдет именно вам

Сжатие Brotli и GZIP для передачи файлов вашего мобильного приложения на сервер - отличный способ уменьшить размеры страниц, ускорить работу приложения и повысить его производительность.

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Кэширование для минимизации задержек, предварительной загрузки экранов и данных
Кэширование для минимизации задержек, предварительной загрузки экранов и данных Кэширование для минимизации задержек, предварительной загрузки экранов и данных

Кэшируя данные вашего приложения из вызовов API в Realm, данные всегда доступны вашему приложению. Это приводит к повышению доступности, меньшему времени отклика и снижению потребления сети и аккумулятора.

Создать приложение бесплатно
Публикация приложений с AppMaster

Создавайте и публикуйте приложения в App Store и Google Play за пару кликов

Попробуйте самый быстрый способ разрабатывать и запускать нативные мобильные приложения для вашего бизнеса.

Apple Android
Быстрая публикация приложений в App Store и Google Play
Быстрая публикация приложений в App Store и Google Play

С мастером публикаций AppMaster вы сможете буквально за пару кликов протестировать бета-версии и опубликовать новое приложение на маркетплейсах приложений. Изменяйте и редактируйте ваше приложение так часто, как хотите.

Опубликовать приложение
Публикация изменений приложения и бизнес-логики в реальном времени
Публикация изменений приложения и бизнес-логики в реальном времени

Обновляйте свое приложение так часто, как хотите, и сразу же предлагайте его пользователям. Для изменения пользовательского интерфейса или бизнес-логики не требуется обновлений Apple App Store или Google Play Market.

Протестировать в реальном времени
Создавайте приложение для бизнеса без единой строчки кода
Создавайте приложение для бизнеса без единой строчки кода

Легко создавайте многофункциональные и привлекательные мобильные приложения и без труда публикуйте их в Apple Store или Google Play. Брендируйте свои приложения с логотипа, корпоративных цветов и других элементов вашего бренда. Пропустите месяцы написания кода с помощью no-code платформы AppMaster.

Создать приложение для бизнеса

База знаний AppMaster

Посетите наш справочный центр, чтобы получить пошаговые инструкции и видео-уроки, объясняющие процесс создания приложений на платформе AppMaster.

Создание приложения Создание приложения Интеграции Интеграции Тестирование Тестирование Сборка и публикация Сборка и публикация
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"К 2024 году на no-code и low-code платформы будет приходиться более 65% всего рынка разработки приложений". Начать бесплатно

FAQ

Узнайте больше о конструкторе приложений AppMaster и о том, как работать с нашей no-code платформой.

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Приложения пишутся на SwiftUI для iOS и Kotlin/JetPack Compose для Android. Мы используем server-driven UI. Интерфейс создается по принципу, похожему на создание страниц в интернете: элементы располагаются с помощью flexbox, для них задаются все параметры типа margin, padding и множества других. Приложения действительно полностью нативны. Можно использовать все аппаратные возможности: камеру, bluetooth, wi-fi и разные специфические особенности, например, специальные жесты для управления.
Free trial AppMaster

Попробуйте бесплатно!

Экспериментируйте с AppMaster бесплатно с 14-дневной пробной версией. Когда вы будете готовы, вы сможете выбрать подходящий платный план.

Мобильные и веб-приложения Мобильные и веб-приложения
Развертывание и публикация Развертывание и публикация
Доступ к AppMaster Cloud Доступ к AppMaster Cloud
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Что дальше?

Узнайте о других функциях платформы AppMaster

Узнайте больше о других мощных инструментах платформы, необходимых для создания нативных мобильных и веб-приложений, без единой строчки кода.

Визуальный редактор бизнес-процессов

Автоматизируйте бизнес-процессы любой сложности с помощью no-code редактора и готовых блоков.

Визуальный редактор бизнес-процессов
Дизайнер схемы базы данных

Быстро создавайте схему базы данных и выстраивайте связи между таблицами абсолютно без кода.

Дизайнер схемы базы данных
Конструктор мощных веб-приложений

Создавайте aдмин-панели и клиентские порталы в конструкторе веб-приложений AppMaster.io.

Конструктор мощных веб-приложений

Узнайте больше о платформе AppMaster

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Создать мобильное приложение быстрее, чем заказать пиццу

Конструктор нативных мобильных приложений AppMaser.io позволяет создавать приложения без единой строчки кода. Создавайте собственные приложения для платформ Android и iOS и публикуйте их в Google Play и Apple App Store.

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