Нативные мобильные приложения для вашего бизнеса абсолютно без кода

Cоздавайте мощные мобильные приложения с помощью drag’n’drop конструктора и сразу же публикуйте их в App Store и Google Play. Кроме того, отслеживайте каждое вносимое вами изменение в режиме реального времени.
Мобильные приложения с широкими возможностями, соответствующие вашим бизнес-целям, с бэкэндом на платформе.
Создайте приложение на платформе AppMaster за считанные минуты и сразу же опубликуйте его в Google Play и App Store.
Высокооптимизированные приложения на базе Swift UI и Kotlin/Jetpack с доступом ко всем нативным возможностям устройства.
Управляйте всей визуальной информацией и данными на стороне сервера и обновляйте их в любое время без ограничений, связанных с публикацией в магазины приложений, а также минимизируйте несоответствия между мобильными платформами.
Создавайте персонализированный дизайн нативных мобильных приложений с помощью drag'n'drop конструктора приложений AppMaster. Изучите библиотеку интеграции, чтобы подключить любимые инструменты к приложениям и сделать их более функциональными.
Триггеры и действия отвечают за логику работы и реагируют на действия пользователя в вашем мобильном приложении. Принцип работы очень прост: вам необходимо сначала определить событие, которое послужит триггером для выполнения нужного вам действия, а после этого задайте действие, которое приложение должно выполнить.
Нативные мобильные приложения, созданные на платформе AppMaster, могут использовать все ресурсы устройства, такие как внутренняя память, камера, микрофон, акселерометр, компас, датчик освещенности, GPS, оборудование для биометрической аутентификации, доступ к фото и видео файлам, адресной книге, геолокации, плееру, календарю и т. д.
Push-уведомления не имеют себе равных с точки зрения вовлеченности, их открываемость достигает 90%. Конструктор мобильных приложений AppMaster упростит вам задачу - настройте уведомления с помощью модуля push-уведомлений из нашей библиотеки интеграции.
При запуске стороннего приложения ваше приложение продолжить работать, но уже в фоновом режиме чтобы улучшить взаимодействие с пользователем и продлить срок службы батареи. Вы сможете использовать этот режим для воспроизведение звука, получение обновлений местоположения, получение последнего контента с сервера и т. д.
Автономный режим позволяет пользователям получать доступ к мобильным приложениям без доступа к интернету. Оффлан-режим избавит вашего пользователя от неудобств при использовании приложения в условиях потери соединения или при перебоях в подключении к сети.
Сжатие Brotli и GZIP для передачи файлов вашего мобильного приложения на сервер - отличный способ уменьшить размеры страниц, ускорить работу приложения и повысить его производительность.
Кэшируя данные вашего приложения из вызовов API в Realm, данные всегда доступны вашему приложению. Это приводит к повышению доступности, меньшему времени отклика и снижению потребления сети и аккумулятора.
Попробуйте самый быстрый способ разрабатывать и запускать нативные мобильные приложения для вашего бизнеса.
С мастером публикаций AppMaster вы сможете буквально за пару кликов протестировать бета-версии и опубликовать новое приложение на маркетплейсах приложений. Изменяйте и редактируйте ваше приложение так часто, как хотите.
Обновляйте свое приложение так часто, как хотите, и сразу же предлагайте его пользователям. Для изменения пользовательского интерфейса или бизнес-логики не требуется обновлений Apple App Store или Google Play Market.
Легко создавайте многофункциональные и привлекательные мобильные приложения и без труда публикуйте их в Apple Store или Google Play. Брендируйте свои приложения с логотипа, корпоративных цветов и других элементов вашего бренда. Пропустите месяцы написания кода с помощью no-code платформы AppMaster.
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Быстро создавайте схему базы данных и выстраивайте связи между таблицами абсолютно без кода.
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Конструктор нативных мобильных приложений AppMaser.io позволяет создавать приложения без единой строчки кода. Создавайте собственные приложения для платформ Android и iOS и публикуйте их в Google Play и Apple App Store.