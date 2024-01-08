Hачало работы

Чтобы создать веб-приложение в AppMaster, вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись и хотя бы один проект в вашей рабочей области.

О том, как создать учетную запись, рабочую область и проект вы можете прочитать здесь.

Создание первого веб-приложнения

Откройте целевой проект в AppMaster Studio и перейдите в Интернет на левой боковой панели. На панели мониторинга веб-приложений нажмите кнопку «Создать приложение».

В AppMaster Studio перейдите в проект, в котором вы хотите создать ваше веб-приложение и перейдите в разде Web в правой панели. В открывшемся списке веб-приложений нажмите кнопку Create App (Создать приложение).

На первом шаге выберите подходящий шаблон или создайте пустое приложение, выбрав один из доступных вариантов разметки в списке Blank Application (Пустые шаблоны) и перейтиде к слудующему шагу нажав кнопку Next (Далее).

На следующем шаге заполните обязательные поля.

Поля, которые необходимо заполнить:

Application Name : название вашего веб-приложения для его идентификации в AppMaster Studio. Так же оно используется в качестве значения по умолчанию в мета-теге Title.

: название вашего веб-приложения для его идентификации в AppMaster Studio. Так же оно используется в качестве значения по умолчанию в мета-теге Title. Prefix URL : часть URL веб-приложения, используемая в качестве идентификатора при маршрутизации.

: часть URL веб-приложения, используемая в качестве идентификатора при маршрутизации. Favicon : маленький значок, отображаемый во вкладках браузера, чтобы помочь посетителям легче находить вашу страницу.

: маленький значок, отображаемый во вкладках браузера, чтобы помочь посетителям легче находить вашу страницу. Default Application: в случае возникновения ошибки на сервере в любом из веб-приложений текущего проекта, пользователь будет перенаправлен на данное приложение.

☝️ Примечание: только одно приложение может быть указано в качестве приложения по умолчанию.

Вы можете выбрать другой шаблон для вашего приложения, кликнув по кнопке Switch template (Сменить щаблон) чтобы вернуться в бибилиотеку шаблонов.

Теперь кликните по кнопке Create (Создать). Все установленные настройки вы сможете поменять позже в разделе настроек приложения в редакторе веб-приложений AppMaster.

🎉 Прекрасно! Вы создали свое первое веб-приложение! Когда создание приложение завершиться автоматически откроется дизайнер веб-приложений AppMaster.

Список веб-приложений

Все созданные веб-приложения будут отображаться в списке веб-приложений. Однако количество приложений, которые вы можете создать, ограничено вашим планом подписки. Если вы хотите увеличить количество доступных вам приложений, необходимо проапрейдить подписку.

Количество созданных и лимит приложений раположен в шапке списка веб-приложений. Там же расположена строка поиска, чтобы быстро найти нужное вам приложение в списке.

Каждый проект в списке предствален карточкой. На каждой карточке проекта содержится основная информация о приложении:

Иконка приложения (favicon). Название приложения. Дата последнего изменения. Дата последней публикации и план развертывания, на котором было опубликовано приложение. Префикс URL, по которому доступно приложение. Кнопка быстрого копирования ID вашего приложения. Кнопка быстрого доступа ко всем опубликованным версиям вашего приложения. Дополнительные действия.

При нажатии на карточку приложения откроется редактор веб-приложений.

Удаление приложения

Если вы хотите удалить приложение, нажмите кнопку с многоточием на карточке приложения и выберите Delete (Удалить).

Во избежание случайного удаления появится окно подтверждения, в котором вам нужно будет ввести точное название приложения, которое вы хотите удалить, чтобы подтвердить действие.

❗️ Обратите внимание, что это действие необратимо и не может быть отменено.