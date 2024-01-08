Hачало работы
Ознакомьтесь с первыми шагами по началу работы с no-code конструктором веб приложений AppMaster.
Чтобы создать веб-приложение в AppMaster, вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись и хотя бы один проект в вашей рабочей области.
О том, как создать учетную запись, рабочую область и проект вы можете прочитать здесь.
Создание первого веб-приложнения
Откройте целевой проект в AppMaster Studio и перейдите в Интернет на левой боковой панели. На панели мониторинга веб-приложений нажмите кнопку «Создать приложение».
В AppMaster Studio перейдите в проект, в котором вы хотите создать ваше веб-приложение и перейдите в разде Web в правой панели. В открывшемся списке веб-приложений нажмите кнопку Create App (Создать приложение).
На первом шаге выберите подходящий шаблон или создайте пустое приложение, выбрав один из доступных вариантов разметки в списке Blank Application (Пустые шаблоны) и перейтиде к слудующему шагу нажав кнопку Next (Далее).
На следующем шаге заполните обязательные поля.
Поля, которые необходимо заполнить:
- Application Name: название вашего веб-приложения для его идентификации в AppMaster Studio. Так же оно используется в качестве значения по умолчанию в мета-теге Title.
- Prefix URL: часть URL веб-приложения, используемая в качестве идентификатора при маршрутизации.
- Favicon: маленький значок, отображаемый во вкладках браузера, чтобы помочь посетителям легче находить вашу страницу.
- Default Application: в случае возникновения ошибки на сервере в любом из веб-приложений текущего проекта, пользователь будет перенаправлен на данное приложение.
☝️ Примечание: только одно приложение может быть указано в качестве приложения по умолчанию.
Вы можете выбрать другой шаблон для вашего приложения, кликнув по кнопке Switch template (Сменить щаблон) чтобы вернуться в бибилиотеку шаблонов.
Теперь кликните по кнопке Create (Создать). Все установленные настройки вы сможете поменять позже в разделе настроек приложения в редакторе веб-приложений AppMaster.
🎉 Прекрасно! Вы создали свое первое веб-приложение! Когда создание приложение завершиться автоматически откроется дизайнер веб-приложений AppMaster.
Список веб-приложений
Все созданные веб-приложения будут отображаться в списке веб-приложений. Однако количество приложений, которые вы можете создать, ограничено вашим планом подписки. Если вы хотите увеличить количество доступных вам приложений, необходимо проапрейдить подписку.
Количество созданных и лимит приложений раположен в шапке списка веб-приложений. Там же расположена строка поиска, чтобы быстро найти нужное вам приложение в списке.
Каждый проект в списке предствален карточкой. На каждой карточке проекта содержится основная информация о приложении:
- Иконка приложения (favicon).
- Название приложения.
- Дата последнего изменения.
- Дата последней публикации и план развертывания, на котором было опубликовано приложение.
- Префикс URL, по которому доступно приложение.
- Кнопка быстрого копирования ID вашего приложения.
- Кнопка быстрого доступа ко всем опубликованным версиям вашего приложения.
- Дополнительные действия.
При нажатии на карточку приложения откроется редактор веб-приложений.
Удаление приложения
Если вы хотите удалить приложение, нажмите кнопку с многоточием на карточке приложения и выберите Delete (Удалить).
Во избежание случайного удаления появится окно подтверждения, в котором вам нужно будет ввести точное название приложения, которое вы хотите удалить, чтобы подтвердить действие.
❗️ Обратите внимание, что это действие необратимо и не может быть отменено.