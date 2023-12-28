Работа в оффлайн-режиме
Возможность автономной работы в конструкторе веб-приложений AppMaster позволяет вести бесперебойную разработку приложений даже при потере интернет-соединения.
Дизайнер веб-приложений AppMaster обеспечивает бесперебойный процесс разработки, даже если у вас нет стабильного интернет-соединения. Благодаря возможности автономной работы вы можете продолжать редактировать свои веб-приложения без перерыва.
Возможности автономной работы
Возможность автономной работы в веб-редакторе студии AppMaster предназначена для автоматического обнаружения потери интернет-соединения. Обнаружив потерю соединения, редактор переключается в автономный режим, позволяя вам продолжить работу над своим приложением.
В автономном режиме все изменения, внесенные в приложение, временно сохраняются в локальном хранилище. Это гарантирует, что прогресс не будет потерян и может быть синхронизирован с сервером после восстановления интернет-соединения.
❗️Не очищайте хранилище браузера во время автономной работы, так как это приведет к потере всех локальных изменений и возможности синхронизировать изменения с другими пользователями.
Автосинхронизация
После восстановления интернет-соединения все изменения, сделанные в автономном режиме, автоматически синхронизируются с сервером, объединяясь с последней версией вашего приложения. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваша работа актуальна и согласована на всех устройствах.
Все изменения будут синхронизированы после восстановления соединения, даже если вы закроете браузер или вкладку.
☝️ Разрешение конфликтов
Изменения синхронизируются в порядке добавления, и в случае конфликтов приоритетными считаются более поздние изменения. Временная метка для автономных изменений определяется временем синхронизации с сервером.
Ограничения и рекомендации
Хотя возможность автономной работы в no-code конструкторе веб-приложений AppMaster - это удобный способ продолжить разработку приложения без подключения к интернету, есть и некоторые ограничения и рекоммендации, о которых следует помнить:
- Совместная работа: в автономном режиме совместная работа с членами команды в реальном времени недоступна. После восстановления интернет-соединения и синхронизации изменений члены вашей команды смогут получить доступ к обновленной версии приложения.
- Интеграции сторонних разработчиков: во время работы в автономном режиме сторонние интеграции, зависящие от подключения к Интернету, например API, не будут работать должным образом. Вам сможете протестировать их работу, только тогда, когда соединение будет восстановлено.
- Объем локального хранилища: объем локального хранилища, доступного для сохранения изменений в автономном режиме, может отличаться в зависимости от устройства и браузера. Убедитесь, что у вас достаточно места в локальном хранилище, чтобы предотвратить потерю данных.