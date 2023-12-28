Работа в оффлайн-режиме

Дизайнер веб-приложений AppMaster обеспечивает бесперебойный процесс разработки, даже если у вас нет стабильного интернет-соединения. Благодаря возможности автономной работы вы можете продолжать редактировать свои веб-приложения без перерыва.

Возможности автономной работы

Возможность автономной работы в веб-редакторе студии AppMaster предназначена для автоматического обнаружения потери интернет-соединения. Обнаружив потерю соединения, редактор переключается в автономный режим, позволяя вам продолжить работу над своим приложением.

В автономном режиме все изменения, внесенные в приложение, временно сохраняются в локальном хранилище. Это гарантирует, что прогресс не будет потерян и может быть синхронизирован с сервером после восстановления интернет-соединения.

❗️Не очищайте хранилище браузера во время автономной работы, так как это приведет к потере всех локальных изменений и возможности синхронизировать изменения с другими пользователями.

Автосинхронизация

После восстановления интернет-соединения все изменения, сделанные в автономном режиме, автоматически синхронизируются с сервером, объединяясь с последней версией вашего приложения. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваша работа актуальна и согласована на всех устройствах.

Все изменения будут синхронизированы после восстановления соединения, даже если вы закроете браузер или вкладку.

☝️ Разрешение конфликтов

Изменения синхронизируются в порядке добавления, и в случае конфликтов приоритетными считаются более поздние изменения. Временная метка для автономных изменений определяется временем синхронизации с сервером.



Ограничения и рекомендации

Хотя возможность автономной работы в no-code конструкторе веб-приложений AppMaster - это удобный способ продолжить разработку приложения без подключения к интернету, есть и некоторые ограничения и рекоммендации, о которых следует помнить: