Предварительный просмотр приложений

Предварительный просмотр в режиме реального времени позволяет пользователям увидеть, как выглядит и функционирует их веб-приложение, прежде чем опубликовать его.

Выбрав превью с данными деплой-плана или используя моковые (фейковые) данные, пользователи могут получить более точное представление о том, как их приложение будет выглядеть и работать в реальной среде.

🔔 Предварительный просмотр не переносит ваши изменения в опубликованное приложение. Чтобы опубликовать изменения, нажмите кнопку "Push" в AppMaster Web Designer и запустите публикацию проекта в AppMaster Studio в обычном режиме.

Запуск предпросмотра

Предварительный просмотр веб-приложения открывается в новой вкладке браузера, позволяя пользователям наблюдать за внешним видом и тестировать функциональность своего приложения в режиме реального времени сразу по мере внесения изменений. Чтобы запустить предварительный просмотр, нажмите на кнопку с иконкой глаза в правом верхнем углу.

Перед запуском предварительного просмотра необходимо выбрать данные, которые будут отображаться в интерфейсе:

Моковые (фейковые) данные,

Данные целевого плана развертывания.

Моковые (фейковые) данные

Чтобы запустить предварительный просмотр с использованием моковых данных, нажмите кнопку запуска превью справа вверху и выберите Mock Preview в открывшемся выпадающем списке.

Использование автосгенерированных рандомных данных позволяет создать симуляцию реального приложения при разработке пользовательского интерфейса. Это полезно для тестирования пользовательского интерфейса, поскольку позволяет выявить любые проблемы с отображением данных в приложении до его публикации.

Данные деплой-плана

Чтобы запустить предварительный просмотр с данными деплой-плана, нажмите кнопку запуска превью в правой верхней части и выберите деплой-план, данные которого вы хотели бы использовать в демонстрации вашего приложения.

Предпросмотр с данными деплой-плана позволяет пользователям выполнять предварительный просмотр своего приложения с использованием реальных данных. Это особенно полезно для приложений, которые зависят от внешних источников данных, таких как API или базы данных.