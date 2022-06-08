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Гибкие тарифные планы

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Полный список характеристик

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проект
Monolith Backend
DDD MS Backend
Веб-приложения
1
Мобильные приложения
1
Разработчики проектов
1
Снимки проекта
Основные модули
Бизнес-модули
Модули предприятия
Платные модули
Максимальное количество установленных модулей
3
Серверные приложения
База данных PostgreSQL
MySQL/MariaDB
База данных MS SQL
Oracle Database
База данных SQLite
Микросервисы бэкенда (DDD)
Модели данных
7
Бизнес-процессы
10
Глобальные переменные
3
Запланированные задачи
1
Конечные точки
35
Конструктор внешних API-запросов
Двоичные файлы бэкенда
Образы Docker для бэкенда
Исходный код бэкенда
Веб-приложения
Модели данных (Local-DB)
2
Общие БП
5
Глобальные переменные
5
Запланированные задачи
1
Режим SPA
Режим SSR
Пакет WebApp
Исходный код WebApp
Мобильные приложения
Модели данных (Local-DB)
2
Глобальные переменные
5
Общие БП
5
Запланированные задачи
1
Push-уведомления
Публикация в Apple AppStore
Публикация в Google Play Market
Исходный код экспорта мобильных устройств
Мобильный пакет
AppMaster Cloud
КОНТЕЙНЕРЫ
1
Контейнер vCPU
0.1
Контейнерная оперативная память
128Mb
Строки базы данных
10K
Хранение базы данных
100Mb
Сеть
1Gb
Хранение файлов
100Mb
Пользовательский домен
Балансировщик нагрузки
Экспорт базы данных
Экспорт хранилища файлов
Выделенный сервер
услуги
Поддержка сообщества
Поддержка по электронной почте
Приоритетная поддержка
24-часовая специализированная поддержка

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Non-profi

Некоммерческие организации

Церкви, благотворительные организации, волонтерские службы и т. д.

Educational

Образовательные учреждение

Исследовательские институты, школы, колледжи, университеты и т. д.

Medical

Медицинские организации

Больницы, медицинские сети, амбулатории и т. д.

government

Государственные организации

Международные организации, государственные музеи и др.

Популярные вопросы о тарифных планах

Can I try it before paying? Есть ли бесплатный пробный период?
Вы можете протестировать AppMaster с бесплатной 14-дневной пробной версией, где вы можете поэкспериментировать с 1 проектом. Если вам понравится, вы можете обновить свой тарифный план на странице Подписка и биллинг.
Can I try it before paying? Можно ли отменить платную подписку?
Ваша подписка автоматически продлевается в конце каждого платежного цикла, но вы можете прекратить продление в любой момент, возврат средств не производится.
Can I try it before paying? Что произойдет, если платеж будет отклонен?
Мы попробуем обработать ваш платеж несколько раз в течение двух недель. Если нам так и не удастся провести оплату, ваша подписка будет автоматически отменена.
Can I try it before paying? Какую поддержку предоставляет AppMaster?
Мы предлагаем поддержку по электронной почте для учетных записей начиная с тарифного плана Startup и выше и приоритетную помощь для корпоративных учетных записей. Для личного плана доступна поддержка сообщества.
Can I try it before paying? Могу ли я экспортировать исходный код своих приложений?
Загрузка исходного кода доступна только для аккаунтов с корпоративным планом. Свяжитесь с нами, чтобы запросить план Enterprise.
Can I try it before paying? Есть ли у AppMaster партнерская программа?
У AppMaster есть партнерская программа для разработчиков. Подробнее о нашей программе читайте здесь. Так же каждому пользователю предоставляется персональная реферальная ссылка.
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