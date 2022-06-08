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Некоммерческие организации
Церкви, благотворительные организации, волонтерские службы и т. д.
Образовательные учреждение
Исследовательские институты, школы, колледжи, университеты и т. д.
Медицинские организации
Больницы, медицинские сети, амбулатории и т. д.
Государственные организации
Международные организации, государственные музеи и др.
Популярные вопросы о тарифных планах
Есть ли бесплатный пробный период?
Вы можете протестировать AppMaster с бесплатной 14-дневной пробной версией, где вы можете поэкспериментировать с 1 проектом. Если вам понравится, вы можете обновить свой тарифный план на странице Подписка и биллинг.
Можно ли отменить платную подписку?
Ваша подписка автоматически продлевается в конце каждого платежного цикла, но вы можете прекратить продление в любой момент, возврат средств не производится.
Что произойдет, если платеж будет отклонен?
Мы попробуем обработать ваш платеж несколько раз в течение двух недель. Если нам так и не удастся провести оплату, ваша подписка будет автоматически отменена.
Какую поддержку предоставляет AppMaster?
Мы предлагаем поддержку по электронной почте для учетных записей начиная с тарифного плана Startup и выше и приоритетную помощь для корпоративных учетных записей. Для личного плана доступна поддержка сообщества.
Могу ли я экспортировать исходный код своих приложений?
Загрузка исходного кода доступна только для аккаунтов с корпоративным планом. Свяжитесь с нами, чтобы запросить план Enterprise.
Есть ли у AppMaster партнерская программа?
У AppMaster есть партнерская программа для разработчиков. Подробнее о нашей программе читайте здесь. Так же каждому пользователю предоставляется персональная реферальная ссылка.
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Экспериментируйте с AppMaster бесплатно с 14-дневной пробной версией.
Как только вы будете готовы, вы сможете выбрать подходящий платный план.