проект

Monolith Backend Одноуровневое, самодостаточное приложение, состоящее из нескольких компонентов / модулей.

DDD MS Backend Скоро! Мы работаем над функциональностью и скоро выпустим ее. Подход к проектированию программного обеспечения, сфокусированный на моделировании бэкенда в соответствии с доменом.

Веб-приложения Количество веб-приложений, включенных в план. 1 2 3 Unlimited

Мобильные приложения Количество мобильных приложений, включенных в план. 1 1 2 Unlimited

Разработчики проектов Количество членов команды, которых можно назначить на проект. 1 3 5 Unlimited

Снимки проекта Снимок - это новый экземпляр существующего проекта, обычно используемый для тестирования приложений и защиты данных. 5 30

Основные модули Доступ к базовым предустановленным модулям интеграции бесплатно и без дополнительной платы.

Бизнес-модули Новое! Уже доступно на AppMaster.io! Доступ к базовым и бизнес-модулям предварительной интеграции без дополнительной платы.

Модули предприятия Новое! Уже доступно на AppMaster.io! Доступ к базовым, бизнес и корпоративным модулям предварительной интеграции без дополнительной платы.

Платные модули Новое! Уже доступно на AppMaster.io! Доступ к платным предустановленным модулям интеграции.

Максимальное количество установленных модулей Количество интеграционных модулей, которые могут быть добавлены в проект 3 5 10 Unlimited

Серверные приложения

База данных PostgreSQL Опция для создания базы данных PostgreSQL.

MySQL/MariaDB Скоро! Мы работаем над функциональностью и скоро выпустим ее. Опция для создания базы данных MySQL/MariaDB.

База данных MS SQL Скоро! Мы работаем над функциональностью и скоро выпустим ее. Опция создания базы данных MS SQL.

Oracle Database Скоро! Мы работаем над функциональностью и скоро выпустим ее. Опция создания базы данных Oracle Database.

База данных SQLite Скоро! Мы работаем над функциональностью и скоро выпустим ее. Опция для создания базы данных SQLite.

Микросервисы бэкенда (DDD) Скоро! Мы работаем над функциональностью и скоро выпустим ее. Количество микросервисов, включенных в план. 3 Unlimited

Модели данных Количество моделей данных (абстрактные модели, которые организуют элементы данных и то, как они связаны друг с другом), включенных в план. 7 25 75 Unlimited

Бизнес-процессы Количество бизнес-процессов (абстрактных визуальных диаграмм бизнес-логики), включенных в план. 10 75 300 Unlimited

Глобальные переменные Количество включенных глобальных переменных (переменных, объявленных в глобальной области видимости) в плане. 3 10 100 Unlimited

Запланированные задачи Количество запланированных задач, включенных в план. 1 3 20 Unlimited

Конечные точки Количество автоматических конечных точек API, включенных в план. 35 150 500 Unlimited

Конструктор внешних API-запросов API Request Designer предоставляет графическую среду для проектирования и документирования API.

Двоичные файлы бэкенда Возможность загрузки двоичных файлов бэкенда

Образы Docker для бэкенда Возможность загрузки Docker-образов бэкенда

Исходный код бэкенда Возможность скачать исходный код бэкенда

Веб-приложения

Модели данных (Local-DB) Количество моделей данных (абстрактные модели, которые организуют элементы данных и то, как они связаны друг с другом), включенных в план. 2 10 Unlimited

Общие БП Количество бизнес-процессов (абстрактных визуальных диаграмм бизнес-логики), включенных в план. 5 20 100 Unlimited

Глобальные переменные Количество включенных глобальных переменных (переменных, объявленных в глобальной области видимости) в плане. 5 20 200 Unlimited

Запланированные задачи Количество запланированных задач, включенных в план. 1 25 Unlimited

Режим SPA Новое! Уже доступно на AppMaster.io! Одностраничное приложение (SPA) - это веб-приложение или веб-сайт, который взаимодействует с пользователем, динамически переписывая текущую веб-страницу.

Режим SSR Скоро! Мы работаем над функциональностью и скоро выпустим ее. Рендеринг на стороне сервера (SSR) - это способность приложения преобразовывать HTML-файлы на сервере в полностью отрисованную HTML-страницу для клиента.

Пакет WebApp Возможность загрузить WebApp Bundle - комбинированный тип файла с пакетами кода и файлов, необходимых для отображения веб-страницы.

Исходный код WebApp Возможность загрузить исходный код WebApp.

Мобильные приложения

Модели данных (Local-DB) Количество моделей данных (абстрактные модели, которые организуют элементы данных и то, как они связаны друг с другом), включенных в план. 2 10 Unlimited

Глобальные переменные Количество включенных глобальных переменных (переменных, объявленных в глобальной области видимости) в плане. 5 20 200 Unlimited

Общие БП Количество бизнес-процессов (абстрактных визуальных диаграмм бизнес-логики), включенных в план. 5 20 100 Unlimited

Запланированные задачи Количество запланированных задач, включенных в план. 1 25 Unlimited

Push-уведомления Возможность отправки автоматического сообщения пользователю.

Публикация в Apple AppStore Возможность публикации вашего приложения в Apple App Store.

Публикация в Google Play Market Возможность публикации приложения в Google Play Market.

Исходный код экспорта мобильных устройств Возможность скачать исходный код мобильной версии.

Мобильный пакет Возможность скачать Mobile Bundle - комбинированный тип файла с пакетами необходимого кода и файлов.

AppMaster Cloud

КОНТЕЙНЕРЫ Количество облачных контейнеров, включенных в план. 1 1 3 10

Контейнер vCPU Контейнер vCPU, включенный в план. 0.1 0.3 0.5 2

Контейнерная оперативная память Максимальный объем оперативной памяти контейнера, включенный в план. 128Mb 256Mb 512Mb 1024Mb

Строки базы данных Максимальное количество строк базы данных, включенных в план. 10K 100K 2M 5M

Хранение базы данных Объем хранилища БД, включенный в план. 100Mb 1000Mb 3Gb 5Gb

Сеть Возможности сети, включенные в план. 1Gb 10Gb 100Gb Unlimited

Хранение файлов Объем файлового хранилища, включенный в план. 100Mb 1000Mb 24Gb 500Gb

Пользовательский домен Возможность настройки домена.

Балансировщик нагрузки Доступ к балансировщику нагрузки.

Экспорт базы данных Новое! Уже доступно на AppMaster.io! Возможность загрузки данных из базы данных.

Экспорт хранилища файлов Возможность загрузки файлов из хранилища файлов.

Выделенный сервер Доступ к выделенному серверу.

услуги

Поддержка сообщества Бесплатный доступ к чатам сообщества и вебинарам

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