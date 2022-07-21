Публикуя приложение в AppMaster.io, мы не вносим изменения в предыдущую версию, а собираем приложение заново. Так мы гарантируем, что оно всегда в актуальном состоянии и у вас не накапливается технический долг. За приложением подтягивается база данных, которую это приложение использует. Если в базе данных изменений нет, то она сразу привязывается к новому приложению. Но часто они есть: новые модели, какие-то изменения в существующих моделях или изменения типа данных. Базу данных, в отличие от приложения, нельзя каждый раз создавать заново, так как там хранятся данные, которые могут быть нужны. Поэтому по новой схеме моделей создается новая база данных, и уже в нее выполняется миграция существующих данных. В традиционной разработке это могло бы стать головной болью, но в AppMaster.io этот процесс полностью автоматизирован, платформа сама вносит изменения в схему, а также переносит данные.