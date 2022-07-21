Проектируйте базу данных и создавайте связи между таблицами с помощью drag-and-drop конструктора без необходимости писать сложный код.
Думали ли вы когда-нибудь, что однажды все разрабатываемые приложения будут независимыми от баз данных и что однажды кто-нибудь создаст систему, которая сможет использовать любое ядро базы данных, которое вы захотите? Это возможно уже сегодня с AppMaster!
AppMaster Database Designer - это идеальный no-code инструмент для проектирования схемы базы данных, который поможет вам справиться с такими задачами, как:
Автоматизация создания базы данных сделает жизнь ваших разработчиков проще, а работу системы безопаснее. Теперь устранение неполадок не потребует увеличения затрат времени и задействования дополнительных человеческих ресурсов.
Cложное становиться простым с AppMaster! Больше не нужно думать о переносе базы данных вручную. Автоматическая миграция облегчает синхронизацию резервной базы данных и моделей для сопоставления, например, в случаях, когда базу данных необходимо изменить для соответствия моделям.
Чтобы обеспечить непревзойденную производительность вашего приложения, вам нужен специальный тип для операций в памяти (RAM). Виртуальные модели созданы именно для того, чтобы предоставить вам идеальный инструмент для хранения ваших данных в памяти вашего приложения.
AppMaster поддерживает множество типов данных, а так же каждая переменная может быть одиночной или представлять из себя массив данных. Каждый тип обрабатывается искусственным интеллектом платформы.
Ядро базы данных на платформе AppMaster использует PostgreSQL 13, что означает, что вы можете развернуть свое приложение в любом облачном хранилище, совместимом с PostgreSQL, такое как AWS или Azure, а не только в облако AppMaster.
Посетите наш справочный центр, чтобы получить пошаговые инструкции и видео-уроки, объясняющие процесс создания приложений на платформе AppMaster.
Узнайте больше о AppMaster Mobile App Builder и о том, как работать с нашей no-code платформой.
Экспериментируйте с AppMaster бесплатно с 14-дневной пробной версией. Когда вы будете готовы, вы сможете выбрать подходящий платный план.
Узнайте больше о других мощных инструментах платформы, необходимых для создания нативных мобильных и веб-приложений, без единой строчки кода.
Создавайте нативные мобильные приложения с помощью drag & drop и отслеживайте изменения в real-time.
Автоматизируйте бизнес-процессы любой сложности с помощью no-code редактора и готовых блоков.
Создавайте aдмин-панели и клиентские порталы в конструкторе веб-приложений AppMaster.io.
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