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AI-дизайнер базы данных без программирования

Проектируйте базу данных и создавайте связи между таблицами с помощью drag-and-drop конструктора без необходимости писать сложный код.

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Real Backend
Конструктор базы данных

Создавайте схему данных, способную работать с любой PostgreSQL совместимой СУБД

Думали ли вы когда-нибудь, что однажды все разрабатываемые приложения будут независимыми от баз данных и что однажды кто-нибудь создаст систему, которая сможет использовать любое ядро базы данных, которое вы захотите? Это возможно уже сегодня с AppMaster!

PostgreSQL and project deployment to cloud service
как это работает

Сфокусируйтесь на схеме, а не на коде

AppMaster Database Designer - это идеальный no-code инструмент для проектирования схемы базы данных, который поможет вам справиться с такими задачами, как:

  • Создание схемы базы данных любой сложности. Создание схемы базы данных любой сложности.
  • Визуальное проектирование структуры БД. Визуальное проектирование структуры БД.
  • Быстрое создание отношений между моделями БД. Быстрое создание отношений между моделями БД.
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Автоматическая отправка изменений для бизнес-логики и компонентов пользовательского интерфейса
Автоматическая отправка изменений для бизнес-логики и компонентов пользовательского интерфейса Автоматическая отправка изменений для бизнес-логики и компонентов пользовательского интерфейса

Автоматизация создания базы данных сделает жизнь ваших разработчиков проще, а работу системы безопаснее. Теперь устранение неполадок не потребует увеличения затрат времени и задействования дополнительных человеческих ресурсов.

Создать базу данных
Aвтоматическая миграция БД
Aвтоматическая миграция БД Aвтоматическая миграция БД

Cложное становиться простым с AppMaster! Больше не нужно думать о переносе базы данных вручную. Автоматическая миграция облегчает синхронизацию резервной базы данных и моделей для сопоставления, например, в случаях, когда базу данных необходимо изменить для соответствия моделям.

Миграция БД с AppMaster
Поддержка виртуальных моделей
Поддержка виртуальных моделей Поддержка виртуальных моделей

Чтобы обеспечить непревзойденную производительность вашего приложения, вам нужен специальный тип для операций в памяти (RAM). Виртуальные модели созданы именно для того, чтобы предоставить вам идеальный инструмент для хранения ваших данных в памяти вашего приложения.

Перейти в конструктор БД
Типы данных

Большой выбор типов полей: от стандартных строковых и целочисленных до хешей гео-точек.

AppMaster поддерживает множество типов данных, а так же каждая переменная может быть одиночной или представлять из себя массив данных. Каждый тип обрабатывается искусственным интеллектом платформы.

Integer
String
HTML
File
Date
Datetime
Password
Phone
Float
Text
Boolean
Enum
Time
Time Span
Email
GeoPoint
Создать схему базы данных
PostgreSQL and project deployment to cloud service
Публикация проекта
PostgreSQL и публикация проекта в облачный сервис

Ядро базы данных на платформе AppMaster использует PostgreSQL 13, что означает, что вы можете развернуть свое приложение в любом облачном хранилище, совместимом с PostgreSQL, такое как AWS или Azure, а не только в облако AppMaster.

Опубликовать проект

База знаний AppMaster

Посетите наш справочный центр, чтобы получить пошаговые инструкции и видео-уроки, объясняющие процесс создания приложений на платформе AppMaster.

Схема базы данных Схема базы данных Типы данных Типы данных Публикация проекта Публикация проекта Экспорт БД Экспорт БД
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"К 2024 году на no-code и low-code платформы будет приходиться более 65% всего рынка разработки приложений". Начать бесплатно

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше о AppMaster Mobile App Builder и о том, как работать с нашей no-code платформой.

Посетите наш Центр помощи
Это визуальный инструмент AppMaster.io для проектирования базы. Здесь каждая модель базы представляется как блок, который можно передвигать по рабочей области и дополнять кастомными полями с указанием типа. При этом, между моделями можно настроить связи. В AppMaster.io используются три типа связи свойственных для PostgreSQL: один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим. Спроектируйте базу данных абсолютно без кода: легко, визуально, с помощью простого перетаскивания drag-n-drop.
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Попробуйте бесплатно!

Экспериментируйте с AppMaster бесплатно с 14-дневной пробной версией. Когда вы будете готовы, вы сможете выбрать подходящий платный план.

Мобильные и веб-приложения Мобильные и веб-приложения
Развертывание и публикация Развертывание и публикация
Доступ к AppMaster Cloud Доступ к AppMaster Cloud
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Что дальше?

Узнайте о других функциях платформы AppMaster

Узнайте больше о других мощных инструментах платформы, необходимых для создания нативных мобильных и веб-приложений, без единой строчки кода.

Дизайнер мобильных приложений

Создавайте нативные мобильные приложения с помощью drag & drop и отслеживайте изменения в real-time.

Дизайнер мобильных приложений
Визуальный редактор бизнес-процессов

Автоматизируйте бизнес-процессы любой сложности с помощью no-code редактора и готовых блоков.

Визуальный редактор бизнес-процессов
Конструктор мощных веб-приложений

Создавайте aдмин-панели и клиентские порталы в конструкторе веб-приложений AppMaster.io.

Конструктор мощных веб-приложений

Узнайте больше о платформе AppMaster

Это так просто
Создайте схему базы данных уже сегодня с помощью AppMaster

Быстро спроектируйте базу данных, которая подходит вашему бизнесу, без программирования и ручной миграции. Попробуйте бесплатно с 14-дневной пробной версией AppMaster.

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