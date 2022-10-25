Домашнее задание
Скопировать
Домашнее задание к модулю #5
- Сделать собственный бизнес-процесс и эндпойнт к нему (можно воспользоваться бизнес-процессом из задания к 4 модулю).
- Проверить результат его выполнения с помощью Swagger.
- Сделать эндпойнт таким образом, чтобы доступ к нему был только у авторизованных пользователей.
- Проверить результат выполнения запроса без авторизации
- Пройти авторизацию в Swagger используя эндпойнт POST /Auth/. В ответе получить токен авторизации и активировать его нажав на кнопку Authorize.
- Повторить 4-ый пункт, но уже в статусе авторизованного пользователя.