UNIVERSITY
Краш-курс 101
8 модулей
5 недели

Домашнее задание

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Домашнее задание к модулю #5

  1. Сделать собственный бизнес-процесс и эндпойнт к нему (можно воспользоваться бизнес-процессом из задания к 4 модулю).
  2. Проверить результат его выполнения с помощью Swagger.
  3. Сделать эндпойнт таким образом, чтобы доступ к нему был только у авторизованных пользователей.
  4. Проверить результат выполнения запроса без авторизации
  5. Пройти авторизацию в Swagger используя эндпойнт POST /Auth/. В ответе получить токен авторизации и активировать его нажав на кнопку Authorize.
  6. Повторить 4-ый пункт, но уже в статусе авторизованного пользователя.
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