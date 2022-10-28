Обновление и удаление данных

Теперь мы действительно можем создавать новые записи в базе данных, а также видеть данные из базы в таблице. Но хорошо бы еще сделать отдельный бизнес-процесс для обновления данных в таблице в тот момент, когда нам это необходимо.

Обновление

Добавим бизнес-процесс, который будет срабатывать при нажатии кнопки Refresh, а значит должен выполняться при запуске триггера onClick. В нем будут уже знакомые блоки.

Table Update Properties для установки Loading = true и обозначения того факта, что идет загрузка данных.

для установки Loading = true и обозначения того факта, что идет загрузка данных. Server request GET /country/ для получения данных из базы.

для получения данных из базы. Table Update Data для отображения полученных данных в таблице.

При этом обратите внимание на то, что нет необходимости добавлять блок Table Update Properties в конце БП для установки Loading = false. Выполнение блока Table Update Data запустит триггер onDataUpdate и необходимые действия будут выполнены автоматически.





Более того, теперь у нас появилась возможность вызывать БП нажатия кнопки Refresh в любой момент времени, без необходимости повторного создания бизнес-процессов для обновления данных. Воспользуемся этой возможностью для того, чтобы доработать процесс добавления новых данных. Вернемся к БП, созданному в первой половине модуля и добавим к нему еще один блок - Button Click для кнопки Refresh. Таким образом данные в таблице будут обновляться сразу же после добавления новой записи.





Удаление записи

Теперь для полноты картины нам не хватает только возможности удаления лишних данных. И для этого лучше всего использовать возможности столбца Actions в таблице. Его отличие от остальных столбцов в том, что он содержит не данные, а кнопки действий. Добавим туда кнопку и настроим её для удаления данных.





Важной особенностью кнопок столбца Actions является то, что при их нажатии они передают не только сам факт нажатия, но и Record ID, то есть ID элемента из таблицы в строке которого данная кнопка расположена.

Это позволяет сделать очень простой БП для удаления данных:

Срабатывает триггер и передает Record ID. Запускается Server Request DELETE /Country/ для удаления данных нажимается кнопка Refresh для обновления данных в таблице







На этом создание страницы со списком стран можно считать законченным. Данные из базы данных отображаются в таблице, новые страны добавляются в модальном окне и сохраняются в базе данных, а также удаляются оттуда при необходимости.