Общая информация

В предыдущем модуле мы разбирали создание базы данных. Но для полноценной работы приложения недостаточно только лишь хранить данные. Их нужно каким-то образом обрабатывать, модифицировать, использовать в расчетах, передавать. Важнейшим этапом разработки большинства приложений является процесс по созданию логики их работы.

Бизнес-процессы

На платформе AppMaster для построения логики работы предназначен редактор бизнес-процессов. Именно знакомству с ним посвящен данный модуль.

Каждый бизнес-процесс (БП) - это отдельная часть логики работы приложения, какая-то определенная функция. При этом сам БП состоит из набора блоков и связей между ними.

Блок обычно представляет собой какое-то элементарное действие. Например, умножение двух чисел, запись переменной в таблицу базы данных, объединение строк или добавление элемента в массив. Впрочем, в отдельном блоке могут совершаться и более сложные операции, такие как поиск элементов в базе данных, с фильтрацией и сортировкой.

Более того, любой созданный бизнес-процесс тоже можно представить в виде отдельного блока, как часть другого бизнес-процесса. Это разумно использовать в ситуациях, когда функцию БП можно повторно использовать в других бизнес-процессах, а также если БП становится слишком большим и отдельные его части можно представить в виде самостоятельных блоков.

Между блоками создаются линии связи, которые определяют порядок работы блоков, последовательность их выполнения. Часто это не будет обычной линейной последовательностью. В определенных ситуациях может произойти ветвление, когда данные полученные на одном этапе БП могут влиять на дальнейший выбор вариантов действий. Также возможна работа в циклах, когда последовательность действий будет выполняться вновь и вновь, до тех пор, пока не будет выполнено условие прекращения цикла.

При этом есть два блока, которые являются обязательными для любого бизнес-процесса. Блоки начала (Start) и конца (End) работы БП. Эти блоки создаются автоматически и не могут быть удалены. Сами по себе они не выполняют какие-то операции, но являются точками входа и выхода бизнес-процесса. Помимо этого в данных блоках могут быть заданы переменные, которые являются входными и выходными данными БП.