Интерфейс редактора

Открыв AppMaster Web Designer, вы увидите навигационное меню, шапку и рабочую область, в которой будет отображаться содержимое выбранного в данный момент раздела.

Навигационное меню

Навигационное меню содержит ссылки быстрого доступа к вкладкам веб-редактора, полезные ссылки, а также кнопку с логотипом для возврата к списку веб-приложений или другим разделам AppMaster Studio.

Кнопка Назад

Кликните на логотип AppMaster, чтобы открыть выпадающее меню, в котором можно выбрать нужный пункт:

Вернуться к списку веб-приложений.

Перейти в другие разделы AppMaster Studio.

Меню разделов

AppMaster Web Designer включает в себя не только конструктор пользовательского интерфейса. Он также предоставляет набор дополнительных инструментов и сервисов.

Чтобы быстро перемещаться между ними, используйте меню веб-дизайнера, которое включает следующие вкладки:

UI Designer

Local DB

Триггеры приложения

Бизнес-логика

Глобальные переменные

Планировщик задач

i18n (локализация)

Конструктор тем

Настройки приложения

Полезные ссылки

В выпадающем списке есть такие действия, как:

Чат с нами: включить или отключить чат в правом нижнем углу веб-редактора.

включить или отключить чат в правом нижнем углу веб-редактора. Документация: открыть полное техническое руководство по использованию студии AppMaster.

открыть полное техническое руководство по использованию студии AppMaster. Обучающие материалы: открыть коллекцию обучающих материалов и примеров работы с AppMaster.

открыть коллекцию обучающих материалов и примеров работы с AppMaster. Коммьюнити: откройте Коммьюнити AppMaster для общения с другими пользователями AppMaster.

откройте Коммьюнити AppMaster для общения с другими пользователями AppMaster. Сброс обучения: пройдите обучение еще раз, чтобы изучить интерфейс веб-редактора.

пройдите обучение еще раз, чтобы изучить интерфейс веб-редактора. Горячие клавиши: откройте список горячих клавиш, которые помогут вам ускорить рабочий процесс. Вы можете просмотреть эти сочетания клавиш, нажав Shift + /.

откройте список горячих клавиш, которые помогут вам ускорить рабочий процесс. Вы можете просмотреть эти сочетания клавиш, нажав Shift + /. Что нового: если вы пропустили какие-либо обновления, вы можете изучить полный список обновлений по этой ссылке.

если вы пропустили какие-либо обновления, вы можете изучить полный список обновлений по этой ссылке. Юридическая информация: открывает все юридические документы AppMaster.

Шапка

Шапка редактора содержит информацию о приложении и панель инструментов.

Информация о приложении

В левой части шапки отображается основная информация о вашем приложении:

Иконка приложения: фавикон приложения для быстрой визуальной идентификации вашего приложения.

фавикон приложения для быстрой визуальной идентификации вашего приложения. Имя приложения: имя вашего приложения.

имя вашего приложения. Имя проекта: проект, которому принадлежит приложение.

проект, которому принадлежит приложение. Индикатор приложения по умолчанию: если приложение отмечено как приложение по умолчанию, вы увидите иконку звездочки рядом с названием приложения.

Список пользователей

В списке пользователей отображаются все участники проекта, которые в данный момент работают над приложением одновременно с вами. У каждого сотрудника есть свой цвет, который соответствует цвету курсора.

Если число соавторов первысит 5, появится счетчик. Нажмите на него, чтобы увидеть скрытых пользователей. Ваш аватар всегда отображается на первом месте.

Наведите курсор на аватар, чтобы увидеть имя пользователя.

Подробнее о режиме совместной работы можно прочитать здесь.

Предпросмотр приложения

Чтобы запустить предварительный просмотр приложения, нажмите кнопку Preview и выберите тип превью.

Предварительный просмотр будет запущен в новой вкладке и будет обновляться в режиме реального времени, по мере того, как вы вносите изменения в свое приложение без необходимости сохранения.

Подробнее о режиме предварительного просмотра в режиме реального времени вы можете прочитать здесь.

Кнопки действий

Отправка изменений на сервер

Все изменения, которые вы вносите в приложение, сохраняются в черновике. Вам не нужно сохранять приложения в процессе работы.

Но если вы опубликуете проект без нажатия на кнопку Push, вы не увидите внесенные изменения в версии сборки. Чтобы включить их в сборку проекта, их следует отправить на сервер перед публикацией проекта. После нажатия на кнопку Push изменения будут отправлены на сервер включены в последующую публикацию проекта.

Публикация приложения SOON

Чтобы обновить опубликованную версию приложения, необходимо опубликовать приложение на одном из деплой-планов.

Публикацию можно запустить прямо из редактора. Чтобы опубликовать, нажмите кнопку с изображением рокеты и выберите деплой-план.

Рабочая область

Канвас (холст) - это основная часть AppMaster Web Designer, в которой выработает над своим веб-приложением.

Содержание рабочей области будет меняться в зависимости от того, какой раздел выбрана в данный момент. Обзор каждого из доступных разделов будет подробно рассмотрен в следующих статьях.

После открытия редактора веб-приложений первым загружается раздел UI Designer, происходит работа на интерфейсом вашего приложения.