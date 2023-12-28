Функция совместной работы в AppMaster Web Designer разработана специально для поддержки одновременной работы нескольких пользователей над одним приложением.

Ее основная функция - защита от конфликтов, возникающих при одновременном внесении изменений, и предотвращение потери изменений в файле веб-приложения, обеспечивая плавную и эффективную работу в команде. Теперь все изменения никогда не потеряются!

Этот режим полезен при работе с коллегами или клиентами, которым необходимо сделать ревью дизайна или работы приложения.

Использование режима совместной работы

Коллаборативный режим доступен на всех планах подписки и всем пользователям AppMaster. Нет необходимости платить за каждого сотрудника.

Чтобы начать совместную работу, добавьте соавторов в проект, в котором вы разрабатываете приложение. Это можно сделать при создании или в настройках проекта.

Для обеспечения безопасности вы можете назначить коллабораторам различные уровни доступа, включая доступ "только для чтения", "редактирование" или "администратор", который предоставляет полный контроль над проектом.

Когда несколько пользователей работают над одним проектом приложения, в редакторе в режиме реального времени отображается курсор каждого пользователя, а также изменения, которые они вносят. Это позволяет легко определить, кто над чем работает, и избежать конфликтов или дублирования изменений.

❗️Нельзя одновременно редактировать компонент, если над ним уже кто-то работает. Это необходимо для предотвращения конфликтов во время редактирования.

Режим наблюдения



🔔 В настоящее время эта функция находится в стадии закрытого тестирования.

Вы можете активировать режим наблюдения во время совместного редактирования, чтобы следить за одним из участников разработки.

Чтобы активировать этот режим, нажмите на аватар пользователя в правом верхнем углу. Как и при совместном использовании экрана, на вашем экране будет отображаться рабочая область того, за кем вы наблюдаете. Вы будете наблюдать за каждым их действием, от обновления текста до нажатия курсором на объект и текущее разрешение холста.

Любой из участников совместной работы над приложением может получить доступ к режиму наблюдения в AppMaster Web Designer.

Режим наблюдения идеально подходит для: